Огненный шторм рождается на Солнце: магнитное поле Земли принимает удар

Самая мощная солнечная вспышка 2025 года произошла 11 ноября

11 ноября на Солнце зафиксирована сильная вспышка и корональный выброс массы, сопоставимый с крупнейшими событиями последних лет. О том, когда солнечный ветер достигнет Земли, как он влияет на магнитное поле, технику, здоровье космонавтов и метеозависимых людей, рассказывает руководитель Центра прогнозов космической погоды "Измиран" Мария Абунина.

— На Солнце произошла, наверное, самая мощная вспышка за последние годы. Корональный выброс оказался сильнее прогнозов учёных. Какие последствия грозят Земле? И когда солнечный ветер или выброс вещества достигнет нашей планеты?

— Это не самая мощная вспышка за десятилетие, но за последние полтора года действительно сильнее не было. Корональный выброс массы вместе со вспышкой произошёл 11 ноября. Его регистрацию около орбиты Земли по прогнозам ожидали во второй половине дня 12 ноября. Прогнозы были верны. Ударная волна была зарегистрирована около 22 часов по московскому времени. Геосагнитная обстановка усилилась с уровня малой магнитной бури до большой.

Это был действительно очень красивый и мощный выброс. Аналогичные события происходили в мае прошлого года — тогда тоже была серия больших вспышек и мощных выбросов, направленных в сторону Земли.

Сейчас мы наблюдаем похожее явление, но со своими особенностями, которые выделяют его среди подобных.

— Скажите, есть ли шанс у жителей центральных регионов увидеть северное сияние?

— Очень велик. Главное, чтобы погода не подвела и было ясное небо. Думаем, что даже крымчане смогут наблюдать полярное сияние.

Аномальное поведение Солнца

— Это уже вторая подряд мощная вспышка и самая сильная за последние полтора-два года. Чем обусловлено такое аномальное поведение Солнца? Ведь недавно был пик активности, и учёные ожидали спад, а получилось наоборот.

— Говорить о том, что пик пройден, преждевременно. Оценка максимальных значений солнечной активности происходит с задержкой примерно в полгода. Она ведётся по числу солнечных пятен, причём по сглаженным значениям за 13 месяцев. Например, чтобы посчитать показатель за ноябрь 2025 года, нужно сложить данные за шесть месяцев до и шесть после, и только тогда усреднить.

Соответственно, говорить о завершении максимума можно лишь с такой задержкой. К тому же максимум солнечной активности длится два-три года, это не разовое событие. В нём бывают всплески и более спокойные периоды. Поэтому сейчас мы наблюдаем очередной всплеск, и утверждать, что максимум закончился, конечно, преждевременно.

Ослабление магнитного поля Земли

— Магнитное поле Земли, по данным учёных, существенно ослабло в последнее время. Чем это грозит человечеству, особенно на фоне больших вспышек на Солнце?

— Комментировать ослабление магнитного поля Земли я не берусь — это немного не наша сфера. Но могу сказать, что серьёзные изменения солнечной активности не оказывают значимого влияния на эти процессы. Это два параллельных явления.

Изменение магнитного поля Земли — процесс ещё более длительный, чем 11-летние солнечные циклы. Земля и Солнце живут своей жизнью, и то, что сейчас магнитное поле ослабевает, нельзя напрямую связывать с солнечными вспышками.

— Учёные говорят, что поле ослабло на 12%. Появились зоны над Южной Америкой и частично Африкой, где оно особенно тонкое. Если солнечный ветер попадёт в такие "дыры", чем это грозит людям, животным, природе?

— Солнечный ветер не проникает в такие зоны. Он обтекает магнитосферу Земли, взаимодействует с ней, вызывает возмущения, но внутрь не проходит. Потоки частиц действительно обладают высокой энергией, но их плотность мала, поэтому они не достигают атмосферы напрямую.

Возмущения магнитосферы могут быть значительными, особенно в периоды высокой солнечной активности.

Для животных это имеет последствия: доказано, что птицы и пчёлы ориентируются по магнитному полю. В периоды сильных геомагнитных возмущений их "природный навигатор" сбивается.

Это наблюдаемые и подтверждённые факты. Возможно, орнитологам стоит внимательнее следить за миграцией птиц, чтобы они не сбивались с маршрута, и при необходимости принимать меры.

Солнечные циклы и прогнозы

— Вы сказали, что у Солнца существуют периоды активного цикла. Совсем недавно учёные утверждали, что активность должна утихнуть. Можно ли сказать, что циклы сбились и ситуацию нужно пересматривать заново?

— Нет, ни в коем случае. Сейчас идёт 25-й цикл солнечной активности, мы находимся в его максимуме. Вероятно, что скоро этот максимум перейдёт в фазу спада. Это нормальная жизнь Солнца.

— То есть это ваш прогноз дальнейшего поведения Солнца? Или всё-таки возможны сюрпризы?

— Сюрпризы возможны всегда. Даже на спаде солнечной активности наблюдались мощные магнитные бури и рост потоков высокоэнергичных частиц, что фиксировалось спутниками. Единственное — в минимуме солнечной активности такие бури случаются редко.

Во всех остальных фазах цикла — росте, максимуме и спаде — мощные бури возможны. В максимуме они более вероятны и чаще регистрируются. В ближайшие годы, когда цикл перейдёт в фазу спада, сильные бури всё ещё возможны, а умеренные будут вполне вероятны, и мы довольно часто будем наблюдать их в течение ближайших нескольких лет.

Виды излучения и их опасность

— Учёные говорят, что первое вредное воздействие солнечной активности испытывает техника — изобретения человечества. Какие виды излучения идут от Солнца? Можно ли разделить, какие опасны для техники, а какие для человека?

— Конечно. Есть такой параметр космической погоды, как потоки протонов. Они измеряются на разных уровнях энергий. Рост потока протонов в первую очередь опасен для космонавтов, потому что они не защищены атмосферой Земли. Для них это дополнительное радиационное излучение — облучение частицами высоких энергий, которое влияет на здоровье.

Высокие значения потоков протонов также опасны для спутниковой навигации. Спутники ориентируются по трём ярким точкам — Солнцу и двум звёздам.

При сильных потоках протонов появляется "белый шум", множество точек, и спутник может потерять ориентацию. В результате связь с ним прерывается, он может снизить высоту и даже сгореть в верхних слоях атмосферы.

То есть это очень негативное, вплоть до потери спутников, явление поэтому владельцы спутников обращаются к нам за прогнозами подобных событий и иногда временно отключают аппаратуру, чтобы сохранить сам спутник.

Есть и другие частицы. Например, высокоэнергичные электроны, рождающиеся в радиационных поясах Земли. Во время мощных геомагнитных возмущений их потоки достигают опасных уровней и воздействуют на спутниковую электронику. В результате быстрее выходят из строя солнечные батареи, перегорают платы. Это тоже прогнозируемый параметр, и его прогнозы востребованы.

Влияние солнечного ветра на технику

— Мария Александровна, какие ещё космические влияния солнечного ветра могут повлиять на работу техники? Есть ли примеры подобных случаев?

— Да, такие примеры есть. Во время больших геомагнитных бурь могут наблюдаться сбои в автоматике железных дорог в приполярных областях. Во время бурь создаётся так называемый кольцевой ток в околоземном космическом пространстве, который способен влиять на автоматику. Это проявляется, например, в самопроизвольном срабатывании реле переключения светофоров или сигналов. Такие события редки — примерно раз в 20 лет, но исследования показали, что необъяснимые сбои в электронике железных дорог совпадали именно с пиками мощных геомагнитных возмущений.

— А стоит ли ожидать сегодня вечером сбоев, например, при просмотре телевизора или работе навигаторов?

— Не думаю, что что это может произойти. Действительно, большая часть спутниковых сбоев вызвана высокой солнечной активностью — большими потоками заряженных частиц. По данным, которые мы анализировали, большинство нарушений в работе спутников связано именно с этим фактором. Но эти сбои наблюдались не на тех спутниках, которые передают сигналы для телевидения.

Влияние на обычного человека

— По поводу влияния на жизнь обычного человека. Можно ли сказать, что обыватель не почувствует серьёзных последствий высокой солнечной активности? И может ли солнечное излучение — электроны, протоны или другие частицы — повлиять непосредственно на человека?

— Обычный житель Земли серьёзных последствий высокой солнечной активности на себе не ощущает. Атмосфера надёжно защищает нас от прямого воздействия этих частиц.

Что касается техники, то сбои возможны, ведь телевидение и интернет зависят от работы спутников. Но я думаю, что серьёзных проблем не будет. Владельцы корпораций, управляющих спутниками, постоянно следят за параметрами космической погоды и принимают меры, чтобы минимизировать негативное влияние на электронику. Поэтому серьёзных сбоев ожидать не стоит.

Воздействие на здоровье космонавтов и пассажиров самолётов

— Мы уже упомянули влияние солнечной активности на здоровье космонавтов. А может ли это воздействие затронуть обычных людей, например пассажиров самолётов?

— Да, во время мощных протонных событий такие частицы фиксируются не только на спутниках, но и на детекторах, расположенных на поверхности Земли. То есть эти потоки довольно мощные и быстрые. Такое явление называется наземным возрастанием. За всю космическую эру их наблюдалось менее 80, но одно мощное произошло 11 ноября.

Обычно они длятся не более нескольких часов. В это время, если люди совершают трансполярные перелёты, то есть пролетают недалеко от полюса, они получают небольшую дополнительную дозу радиации. Это касается только тех, кто находится в самолёте во время наземного возрастания, и затрагивает очень небольшой процент населения Земли.

Советы метеозависимым людям

— А как же недомогания, которые испытывают метеозависимые люди? Даже те, кто никуда не летает, а просто выходит за хлебом. Что бы вы посоветовали метеочувствительным людям в период вспышек и геомагнитных бурь? Укрываться дома или, наоборот, быть на свежем воздухе?

— Сам термин "метеозависимые" говорит о том, что это люди, чувствительные к изменениям земной погоды — резким колебаниям давления, температуры, скорости ветра. Такие люди действительно существуют.

Как влияет на них космическая погода — вопрос сложный. Провести достоверные медицинские исследования трудно, ведь нужно исключить влияние всех остальных факторов.

Можно сказать, что высокая геомагнитная активность выступает для людей скорее как дополнительный стрессовый фактор.

Человек слышит новость, начинает переживать, у него могут измениться внутренние процессы — подняться давление, ухудшиться самочувствие. Это не прямое воздействие на организм, а именно стрессовый фон.

Если человек спокойно относится к мелким жизненным трудностям, то и здоровье у него, скорее всего, будет лучше. А универсальный совет всегда один: вести здоровый образ жизни, пить больше жидкости, отдыхать, заниматься спортом, избегать вредных привычек и беречь себя.