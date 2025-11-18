Германия не готова воевать с Россией — политолог Георг Шпёттле о феномене орбанизма и внешней политике ЕС

Венгрия против ЕС: почему Орбан не пускает Украину в Европу и чем это обернется

Почему Венгрия держит Украину вне ЕС, а "орбанизм" стал определяющей идеологией страны? Как энергетические контракты, внешняя политика и предстоящие выборы могут изменить будущее Европы? В эксклюзивном интервью спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой немецкий и венгерский политолог, эксперт по вопросам международной безопасности Георг Шпёттле делится своим взглядом на орбанизм, угрозы для ЕС и политические перемены, которые ждут страну.

Что такое орбанизм

— Здравствуйте, Георг, очень приятно встретиться с вами в столице Венгрии. Давайте поговорим о Венгрии как о стране. С одной стороны, это маленькое государство, которое проводит собственную национально ориентированную политику. С другой стороны, Венгрия — один из центров международной политики. На этом фоне появился новый термин — "орбанизм". Что он означает?

— Для меня орбанизм — это часть нашей повседневной жизни, как семья. Есть женщина — мать, мужчина — отец и их дети, которые вместе составляют семью. Сейчас существует эта безумная идеология ЛГБТ*, а орбанизм отстаивает традиционную семью. Орбанизм также означает, что границы нашей страны находятся в безопасности. Мы контролируем, кто может въезжать. Все, у кого есть виза, а также граждане ЕС или США — добро пожаловать, они могут приезжать и наслаждаться страной. Преступники и террористы — нет. Я знаю многих, кто приехал сюда из Бразилии, Америки, Сирии, Турции — они живут в Венгрии, и мы работаем вместе как нормальные люди.

Если говорить о нелегальных мигрантах, давайте вспомним, что произошло недавно на рождественской ярмарке в Берлине. Молодой сириец, 22-летний парень, работал там шпионом. Немецкие и американские спецслужбы следили за ним. У него было три разных имени, он снимал три квартиры на эти имена. В тех квартирах нашли химикаты — взрывчатые вещества для изготовления бомбы. Были обнаружены детонаторы, материалы для поясов смертников. В его телефоне нашли доказательства связи с ИГИЛ*, с Сирией. Орбанизм означает, что мы защищаем страну от таких террористов и от нелегальной иммиграции. Мы построили забор на южной границе с Сербией десять лет назад, чтобы обеспечить безопасность. В Венгрии нет нелегальной иммиграции.

Брюсселю и США — тогда администрации Байдена — это не очень понравилось. У нас, кстати, нет серьезных проблем с наркотиками и оружием. В стране нулевая терпимость к наркотикам. В моём бывшем родном городе Берлине молодые африканцы из Нигерии, Сенегала или Габона продавали наркотики детям в парках. Это разрушает общество, жизнь семей. Этого здесь не терпят вовсе. Если в стране находят иностранных наркоманов или торговцев — их высылают. Это и есть орбанизм. Он обеспечивает европейский образ жизни и защищает от преступников, террористов и идеологий вроде ЛГБТ* и прочих трансгендеров. Вот что для нас означает орбанизм.

Выборы: что означает победа Петера Мадьяра

— Этот образ жизни, называемый орбанизмом, может закончиться следующей весной после выборов в Венгрии. Похоже, что шансы Орбана на переизбрание — пятьдесят на пятьдесят. Люди могут посчитать, что он слишком долго у власти, и захотят проголосовать за новое лицо. Как вы думаете, сохранится ли орбанизм в Венгрии после этого?

— Я надеюсь, что мы снова выиграем выборы, и я вместе с коллегами буду усердно работать, чтобы это произошло. Но реальность такова, что соперник Орбана, Петер Мадьяр, довольно силён. Многие люди следуют за ним. Я действительно не понимаю почему. Это похоже на секту.

Петер Мадьяр — это оппозиционный политик, очень близок к Брюсселю, который хочет стать следующим премьер-министром Венгрии. Он говорит, что Россия — враг, обещает прекратить поставки российской нефти и газа в Венгрию, а также разорвать все экономические отношения с Россией. Это часть его программы.

Он хочет остановить строительство атомной электростанции "Пакш II", которую Венгрия возводит совместно с Россией. Проект ещё не завершён, но он очень важен для страны, ведь атомная энергия остаётся самой дешёвой и чистой формой энергии.

Нам необходимы российская нефть и газ — 60 процентов энергии, которую потребляет экономика, поступает именно из России.

Россия — давний друг Венгрии, у нас заключены хорошие контракты с "Лукойлом", "Транснефтью" и другими российскими компаниями. На протяжении десятилетий Россия была надёжным партнёром Венгрии в энергетике, и правительство Орбана, конечно, не собирается завершать это сотрудничество.

Проблема Петера Мадьяра также связана с его недавним разводом. Он бывший муж экс‑министра юстиции. Она очень приятная женщина, но что-то с ним случилось после развода. Петер Мадьяр стал резко выступать против правительства Орбана, хотя до этого много лет занимал хорошие должности. Он покинул партию "Фидес" и создал новую либеральную партию "Тиса" (названную в честь венгерской реки).

Имея либерально настроенных сторонников, Петер Мадьяр может положить конец десятилетиям орбанизма.

Его шансы довольно велики, потому что все прежние либеральные и социал‑демократические партии потерпели поражение на выборах. Интересно, что Петер Мадьяр заявляет: всех высокопоставленных членов партии "Фидес" нужно посадить в тюрьму за коррупцию. Он утверждает, что посадит в тюрьму блогеров и журналистов вроде меня. Это кажется мне очень странным, ведь мой блог не столько о Венгрии, сколько о России, Украине, странах Ближнего Востока и Африки. Он также говорит, что нужно лишить всех высокопоставленных политиков "Фидес" их банковских счетов, потому что, по его мнению, эти деньги были украдены у Венгрии и хранятся на частных счетах.

Я думаю, что у него не все в порядке с психикой. У меня есть знакомые психиатры, которые говорят, что он очень опасный человек.

— И этот опасный человек может прийти к власти в Венгрии?

— Да, может, но я надеюсь, что венгры достаточно умны, чтобы не голосовать за этого идиота. Я не знаю, как он собирается управлять страной, ведь у него нет команды, нет людей на такие должности, как министр внутренних дел, министр юстиции, министр иностранных дел. При этом он имеет поддержку в сфере порноиндустрии — это просто безумие.

— Но если он придёт к власти, что это будет означать для страны?

— Это будет катастрофа для Венгрии. Во время своей избирательной кампании Виктор Орбан обещал создать миллион рабочих мест. С тех пор он создал 1,2 миллиона, и венгерская экономика чувствует себя прекрасно. У Венгрии нет врагов, кроме Украины — сейчас она наш враг, — но со всеми остальными странами у нас хорошие отношения. Отличные связи с Россией, США, Китаем, странами Ближнего Востока — Эмиратами, Оманом, Саудовской Аравией.

Брюсселю нужна марионетка, и этой марионеткой будет Петер Мадьяр, потому что он ненавидит Орбана. Для таких, как он, Орбан — воплощение зла.

Мы не пускаем Украину в Европейский союз и голосуем против этого плана, потому что он уничтожит венгерское сельское хозяйство. Украина может начать поставлять очень дешёвые, но некачественные продукты — фрукты, картофель и прочее. Кроме того, существует украинская мафия — это очень опасно.

— Она уже пришла сюда?

— Да, но это пока не приобрело опасных форм, и полиция справляется. Однако если открыть границы для Украины — пойдут наркотики, сигареты, оружие и проституция. Украинская мафия уже представляет огромную проблему в Берлине: украинские, ливанские и арабские кланы контролируют проституцию и торговлю людьми. В Венгрии этого почти нет. Правительство знает об этих рисках, поэтому мы держим Украину вне ЕС. К тому же Брюссель направит все деньги Украине на развитие, а Венгрия, Словакия, Польша и другие страны этих средств не увидят. Экономика ЕС будет разрушена.

Внешняя политика и милитаризация ЕС

— В России многие обеспокоены нынешней милитаризацией Европейского союза. Это уже не просто лозунги, где Россию демонизируют, называют угрозой и врагом, утверждают, что Европа должна готовиться к войне с Россией. Европа действительно готовит свои порты, аэродромы, дороги и инфраструктуру к войне. Как вы считаете, превращается ли Европа в угрозу для России или это просто политическая риторика?

— Недавно я присутствовал на мероприятии, где министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил об этом. Всё это — историческое наследие таких людей, как Сикорский, Фридрих Мерц и некоторых других политиков. Немецкие либералы утверждают, что детей в России — 12-14 лет — заставляют участвовать в военных учениях, где их обучают пользоваться автоматом Калашникова, чтобы подготовить к войне. Это откровенная ложь. Зачем России нападать на страны НАТО? Ради чего? Нет ни одной причины.

Опасения России и риторика НАТО

— В России сейчас витает сильное ощущение надвигающейся опасности. ЕС активно продвигает идею войны с Россией.

— Да, канцлер Германии ежедневно говорит об этом в СМИ: нам нужна сильная армия, нужно готовиться к войне и противостоянию с Россией. Другие страны — Латвия, Эстония, Польша — следуют тому же курсу. Фридрих Мерц, нынешний канцлер Германии, фактически говорит то же самое: все молодые мужчины должны пройти год службы в армии из-за "российской угрозы". Но что Россия может взять у Германии? Нелегальных мигрантов и арабов, что ли?

Я каждый день пишу в своём блоге, что России не нужна война. России нужен Донбасс — регион, где живёт русскоязычное население.

В этом и состоит цель войны для России — взять под контроль эту территорию, чтобы люди могли там жить спокойно внутри России. И, конечно же, это прокси-война, ведь 27 стран помогают Украине деньгами, оружием, техникой, включая ракеты Storm Shadow.

Основания для беспокойства

— Означает ли это, что у России есть основания для беспокойства?

— Безусловно. Я не доверяю даже Дональду Трампу. Он до сих пор колеблется — давать Украине крылатые ракеты "Томагавк" или нет. Сегодня он говорит, что даст, завтра — что не даст. Что вообще у него вообще в голове происходит?

Политика США и позиция Трампа

— Как это объяснить? Это психологические особенности Трампа или часть какой-то игры — шаг вперёд, два назад?

— Трудно сказать, я не могу понять этого человека, и дело не только в Украине — я не понимаю его политику и в отношении Китая тоже. Если это игра, то очень опасная, ведь Украина — наш сосед. Я могу сесть в машину и через три часа оказаться там. А для США Украина далеко, они могут позволить себе играть с ней. Я убеждён, что, если США передадут "Томагавки", Украина нанесёт удар по Москве или Петербургу, и Россия может ответить очень жёстко. В худшем случае — применит тактическое ядерное оружие, в лучшем — ударит "Орешником" в ответ.

Армия Германии и её состояние

— Но, если ЕС начнёт войну против России, Германия окажется на её передовой. Что вы можете сказать об этом как немец по происхождению?

— У Германии очень слабая армия. Я прослужил семь лет в немецких вооружённых силах и видел её изнутри, в плачевном состоянии. Недостаточно солдат, танков, ракет — ничего. Всё, что раньше было у немецкой армии, сейчас находится в Украине. Чтобы подготовиться к войне, Германии и ЕС нужно как минимум пять лет, и, возможно, даже этого будет мало. Денег на такую войну нет. Немецкая экономика в ужасном состоянии. Сейчас в Германии почти 3,5 миллиона безработных — рекордное число.

Историческая параллель и позиция неонацистов

— Давайте проведём параллель с Первой мировой войной — ситуация похожая. Тогда была деиндустриализация, низкий моральный дух, нищета, люди умирали от голода. А потом вдруг замечательные немецкие люди поднялись и стали идеальными солдатами. Немецкая культура — поэзия, Гёте, музыка — всё это сменилось военной формой. Может ли Германия сделать нечто подобное сегодня?

— Нет, больше нет.

Немецкие преподаватели истории учили нас, что мы — провинившаяся нация, несущая бремя вины за то, что Германия творила в отношении еврейского народа во Второй мировой войне. Большинство немцев глубоко внутри себя испытывают чувство стыда за тот период. Либерализм последних сорока лет сделал своё дело.

Сегодня на улицах можно встретить молодых немецких мужчин в юбках. Некоторые не знают, кем они себя считают — мужчиной или женщиной. Пол можно поменять в документах за десять евро. Теперь при подаче документов на паспорт вас спрашивают, какого вы пола, и достаточно заплатить сбор, чтобы его изменить. Сегодня в Германии почти никто не хочет идти в армию.

— Я с вами не соглашусь. Когда человеку постоянно повторяют, что он виноват, это может вызвать обратный эффект.

— Да, но я не вижу, чтобы это происходило в немецком обществе. Многие мои друзья, у которых есть сыновья призывного возраста, говорят, что их дети не хотят идти в армию. Они также говорят, что, если начнётся война с Россией, они помогут своим детям сбежать в Бразилию, Мексику или куда-нибудь подальше. Они не хотят воевать.

— Я помню, когда работала в Германии десять лет назад, люди часто говорили мне, что они сожалеют о том, что Германия сделала с евреями во Вторую мировую. Они сожалели о Холокосте. Но они не сожалели о том, что Германия сделала с 27 миллионами русских. Они говорили: русские ведь взяли Берлин и выиграли войну, зачем сожалеть о победителях? Один профессор немецкого университета сказал мне: немцы чувствуют вину только перед евреями, не перед русскими, потому что евреи пострадали больше всего.

— Это безумие. Это напоминает мне постеры, которые недавно появились в немецком метро, призывающие немецких мужчин "отомстить за победу СССР" и вступить в вооружённые силы Украины. Я уверен, что найдутся неонацисты, которые так и сделают.

— Да, я думаю, это глубоко укоренилось в немецком обществе, и вы можете этого не замечать. Вот почему я говорю вам: если снова вспыхнет война между Европой и Россией, то Германия будет её возглавлять.

— Я знаю некоторых неонацистов в Германии. Это опасные люди с татуировками Гитлера. Они умны и богаты. Но они на стороне России. Они понимают, из-за чего началась война на Украине — из-за того, что украинцы сделали с русским меньшинством в Донбассе. Достаточно вспомнить одесскую трагедию, когда людей сожгли заживо.

— Это странно. Почему же они не поддерживают Зеленского, который продвигает бандеровскую идеологию на Украине?

— Потому что Зеленский — еврей.

— Так здесь возникает противоречие. Им, возможно, хотелось бы приветствовать нацизм на Украине, но Зеленский еврей, и поэтому они встают на сторону России.

— Я, признаться, никогда не встречал никого, кто поддерживал бы Бандеру. Многие венгры даже не знают, кто это был. Я рассказываю своим читателям в блоге, что бандеровцы убили около 100 тысяч поляков. Я писал о том, как КГБ отыскал его в Мюнхене и ликвидировал. Я также показывал фотографии телохранителей Зеленского с нацистскими свастиками и черепами на форме. Был ещё интересный момент, когда украинские солдаты приехали в Германию на обучение, и оказалось, что у них тоже были нацистские символы на униформе. Им велели снять их, потому что немцы больше не разделяют нацистскую идеологию.

Калининградский анклав и Балтийский регион

— Есть старая поговорка: "В каждом маленьком бюргере живёт маленький Гитлер". Но как вы говорите, никто не хочет войны, кроме европейской элиты. Давайте перейдём к Балтийскому региону. Балтийские и скандинавские страны всё чаще говорят о вопросе Калининградского анклава. Любая провокация против Калининграда может привести к масштабной войне, и очень быстро. Может ли это произойти, если европейская элита действительно хочет войны?

— Самый спокойный, умный и рассудительный политик в мире сегодня — Владимир Путин. Когда я говорю "спокойный", я имею в виду, что он анализирует ситуацию, прежде чем принимать решения. Поэтому я уверен, что Путин сначала вникнет в проблему, попытается понять её, ведь он не хочет войны с НАТО. Я ему доверяю, и думаю, большинство венгров тоже доверяют Путину. Он мудрый человек, а не горячая голова, как Дональд Трамп.

Возможность Третьей мировой войны

— Вы не думаете, что мы уже стоим на пороге Третьей мировой войны? Китай, Россия, Трамп и его амбиции, европейская элита и их амбиции — всё это крутится, как рулетка в казино, и никто не знает, что в итоге выпадет.

— У ЕС недостаточно солдат и техники, чтобы начать войну. Россия гораздо сильнее — у неё около шести тысяч ядерных боеголовок. У ЕС такого количества оружия нет. У Франции и Великобритании есть немного, но не у самого союза. А у России есть новые виды оружия — гиперзвуковые ракеты "Авангард", летящие со скоростью 21 Маха. Россия сильна. Слишком сильна для НАТО, я в этом уверен.

Будущее Европейского союза и интеграция Украины в ЕС

— Вы верите в будущее Европейского союза?

— Нет. С ним уже покончено. У ЕС нет будущего, особенно если Украина станет его частью. Они настаивают, но это обойдётся ЕС в миллиарды. Экономики Европы будут разрушены. Украина всё уничтожит своим вступлением.

— Что касается интеграции Украины, в ЕС нет единого мнения.

— Только Венгрия и Словакия выступают против. Все остальные страны поддерживают вступление Украины.

— Будет ли это катастрофой для Европейского союза?

— Да, и экономической, и военной, потому что ЕС придётся содержать миллион украинских солдат. Когда эта война закончится перемирием между Москвой и Киевом, ЕС начнёт вооружать украинскую армию, снабжать её техникой и людьми для будущей войны — которая может разразиться через десять лет. Третья мировая война возможна, но не сейчас — через пять или десять лет. Подготовка к ней уже идёт. Все эти фейковые новости о русских детях с автоматами — часть этой подготовки.

*- признана террористической организацией, запрещена на территории РФ.