Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Митина

Перелом на фронте: что скрывают цифры успеха в специальной военной операции — мнение эксперта

В зоне СВО происходят тектонические сдвиги — военный эксперт Максим Климов
Правда ТВ » Точка зрения

Капитан третьего ранга запаса, военный эксперт Максим Климов рассказал в интервью секретарю Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарье Митиной о переломе в специальной военной операции на Украине и волонтёрской помощи.

Оценка ситуации на запорожском участке фронта

— Я собиралась поговорить с вами о запорожском участке фронта, но, мне кажется, эта тема немного узковата. Поэтому я думаю, что мы можем обсудить те темы, которые вы сами считаете важными. Но давайте будем отталкиваться от запорожского участка.

— Ещё месяц назад весь фронт по периметру характеризовался как стагнирующий. Все говорили: фронт стоит, никуда не движется — 100 метров туда, 100 метров сюда. Сейчас кажется, что всё зашевелилось. По одним данным — пять километров в день, по другим — восеаь, по третьим — десять. Нам как обывателям сложно судить. 

Во-первых, фронт двигался — продвижения шли. Я на запорожском участке был один раз, недалеко от ЛБС, но до линии боевого соприкосновения не доезжал. Моя деятельность связана с другими направлениями, и они весьма тяжёлые с точки зрения обстановки. То, что я видел, происходило с начала весны.

Я наблюдал соединение с очень тяжёлой "мясной репутацией". Там сменилось командование — появились выдающиеся офицеры, изменилось отношение к личному составу.

В воздухе однозначное превосходство было у противника, это всем известно. В Орте — подавляющее превосходство. К сентябрю в пехоте, как минимум, уже не было такого превосходства, о чём укры постоянно кричат — что "орков много". Я говорю о том, что видел лично.

Ситуация была далека от идеальной. Один из узких моментов — подготовка пехоты. Там образовалась отдельная группа, которую приходилось вести на уровне КП соединения, потому что из-за серьёзных потерь не успевали готовить командиров низового и среднего звена.

У противника, казалось бы, всё хорошо с "птичниками", с пилотами. Но в тех частях, где у нас адекватное командование, взаимодействие БПЛА с пехотой работает намного лучше.

Капля камень точит, постепенно ситуация начала меняться. И началось это не весной. Пару месяцев назад я стал свидетелем интересного разговора: высокопоставленный военный сказал человеку, который "бросил зёрна", — и вот они проросли. На уровне низового и среднего командного состава прослеживалась чёткая тенденция: назначались дееспособные командиры соединений. Это не единичные случаи. В этом плане есть конкретный, ясный позитив.

Тактика и проблемы на передовой

— В ходе боевых действий складывалась следующая картина. Я не согласен с термином "серая зона" — условно, это территория, где нет ни нас, ни противника. На самом деле, то, что я наблюдал, — это скорее "пёстрая зона". Её ширина может достигать 15 километров и даже больше. Нужно понимать, что у противника там подготовлены долговременные укрепления. Вплоть до того, что известняк буквально выпиливали пилами, создавая катакомбы.

Постепенно выработалась тактика, которая позволила начать успешное продвижение. Но есть и проблемный момент — ситуация тяжёлая, особенно с учётом того, что до сих пор сохраняется местная репутация. Это не единичные случаи, когда командиры соединений выговаривают друг другу: почему не эвакуировали одного "трёхсотого".

Отношение к личному составу во многих частях изменилось кардинально. Но остаётся другая проблема — уровень обеспечения бойцов. Этот вопрос сейчас становится особенно актуальным.

Проблемы со связью и обеспечением

— Проблемы со связью и обеспечением — что вы можете сказать об этом?

— Проблема заключается в следующем. Чтобы противник не перехватывал переговоры, радиостанции должны своевременно перепрошиваться в случае их захвата. Например, за телами идёт охота с обеих сторон — и при потере одной рации сразу компрометируется целый участок сети. Возникает логичный вопрос: где взять нужное количество радиостанций?

Рация подвешивается на "птичку", сбрасывается вместе с пауэрбанками, расходниками и т. д., чтобы заменить. Но для этого они должны быть в наличии. А вот здесь и кроется одна из острых проблем — огромная нехватка, и львиная её доля — средства связи.

Что касается радиостанций "Азарт" — это военные профессиональные устройства. Главный конструктор проделал большую работу, многие недостатки были устранены. Но остаются системные проблемы, особенно в эксплуатации. Я не буду сейчас касаться режимных моментов, но приведу пример: если на курское направление "Азарт" привозили КамАЗами, то на других направлениях, где массово используется эта радиостанция, как только она появляется в эфире — у неё совершенно другие диапазоны и тип сигнала.

Подвижки и критические проблемы

— Как вы оцениваете текущие изменения и их восприятие?

— Здесь тоже есть подвижки. Но ситуация такова, что на фоне критических проблем появляются крайне позитивные, я бы сказал, тектонические сдвиги. 

Если что-то можно сделать хорошо, приходится действовать "на мягких лапах". Хотя, по-хорошему, нужно кувалдой сносить определённые ветки конструкции — и головы рубить. Но делается всё максимально деликатно.

— Вы упомянули о потерях.

— Вопрос, конечно, деликатный, и многое здесь говорить нельзя. Но да, по косвенным данным можно делать выводы. Противоположная сторона этим активно спекулирует — звучат какие-то невероятные цифры с десятью нулями. Но всё-таки соотношение при обменах говорит само за себя.

— Почему тогда и противоположная сторона, и особенно мировое сообщество оперируют такими масштабами? У Трампа то полмиллиона, то полтора миллиона, то ещё сколько. Это же не с потолка берётся?

— Очевидно, кто-то им эти цифры поставляет. В целом, если говорить о тенденции, то именно соотношение при обменах — пусть и косвенное — всё равно остаётся показательной метрикой.

Оценка потерь и численности войск

— Как вы видите реальную картину?

— Я даже оценочные цифры называть не буду в эфире — иначе он просто не выйдет. Но думающим людям стоит сопоставить количество подписавших контракт по годам. Цифры звучали. Например, была озвучена цифра — 700 тысяч в зоне СВО. Но моё личное глубокое убеждение: верховного главнокомандующего ввели в заблуждение.

Сейчас, в том числе по линии министерства обороны, предпринимаются усилия — давайте разберёмся с личным составом. Что у нас по реальному наличию людей? Более того, вопрос начал подниматься не только по текущей ситуации, а с позиции "давайте сначала разберёмся с потерями".

Понимание наверху есть. Но сейчас многое делается на уровне нормальных соединений, на уровне армии. А вопрос — в центральных органах.

Я уже говорил про радиостанции, но у меня есть вопрос о колоссальной потере от тех же самых сбросов. Хотя при нормальной осмотрительности, при работе "птички" со сбросом, потери можно свести к минимуму. Сам под "птичками" был ни раз, ни два, ни три. Элементарная вещь.

Цена этой штуки по волонтёрским каналам — 30 тысяч. Тепловизионный монокуляр просто-напросто. Срок службы у него, конечно, не вечный — условия эксплуатации жёсткие, он когда-то выйдет из строя. Но что он даёт? Он позволяет использовать прицел, условно говоря, на "полтинник" — этого уже достаточно для автомата. А прицел категории "парика" — 50 тысяч — можно брать и ставить тепловизионный. Это позволяет обнаружить "птицу".

Массовое оснащение бойцов такими вещами — это критически важно. Услышали ночью ушками, посмотрели — даже без тепловизионного прицела, если поставить тактический фонарь на ружьё, уже появляется возможность работать. Это снимает кучу потерь, резко повышается эффективность доставки боеприпасов, продовольствия, логистики.

Роль гражданских разработок и системный подход

— По вашим оценкам, какой сегмент обеспечения закрывается волонтёрской помощью. На эту тему много спекуляций. Волонтёров то хотят поставить в стойло, то заставить регламентироваться...

— Вопрос в процентах в принципе неверный. Есть позиции, которые были критически важны с точки зрения поставок. Например, металлорежущие инструменты, твёрдые сплавы — вроде бы мизерная часть, но на деле они имеют колоссальные последствия для работы всей оборонной машины, всей военной системы.

Я приведу просто убойный пример — тысяча первая прошивка для дронов МАВИК. Если бы она не появилась в конце весны 2023 года, катастрофа на фронте была бы неизбежна. Мы и так удержались на зубах — мужеством и героизмом бойцов.

У меня друзья были на запорожском направлении. Один из них, тяжело раненный, рассказывал: не было приказа, не "мясо", а добровольцы — шли, думая, что в один конец. И удивительно — задачу, прорыв, закрыли с малыми потерями. 

Тысяча первая прошивка — это гражданская разработка. И таких моментов масса. Та же гражданская радиостанция — она легко глушится. Но с точки зрения формирования сетей, системного подхода к связи — колоссальную работу провела гражданская структура.

— Недавно появилась информация, что БПЛА стали отдельным родом войск. Как вы это оцениваете?

— Да, беспилотные летательные аппараты — теперь у нас отдельный род войск. У противника, насколько я знаю, отдельное подразделение в министерстве обороны Украины и отдельный род в ВСУ был уже давно.

— Что нужно сделать, чтобы этот критический перелом стал системным?

— Ключевая специфика запорожского участка фронта — это степи. Сейчас у нас получился рывок, и он произошёл, как ни странно, благодаря крайне плохой погоде. В это время года туманы бывают просто как молоко. Однако радиолокационная разведка всё видит, спутники тоже. Противник может парировать — у него есть соответствующие средства. А у нас есть система.

— Можно ли выбивать те же самые радиолокационные станции?

— Конечно. "Новогодняя ёлка" — она излучает. Но для этого нужно пеленговать, передать данные и т. д. Ручной пеленгатор обеспечивает точность по радиолокационным станциям, не только по "птичкам". Подключается к обычному гаджету. В моём случае — просто заряжается телефон, но вообще он выводит информацию на устройство. Точность пеленгования по РЛС — порядка пять-десять градусов. Уже поставлены четырёхзначные цифры. И это тоже делает гражданское общество.

Беспилотные войска и опыт ВДВ

— Как вы оцениваете создание беспилотных войск и опыт ВДВ в этой сфере?

— Это началось давно. Структуры типа главного управления, спецуры, ВДВ — всё это было задействовано. Если взять беспилотную тематику и открыть "Красную звезду" конца 2000-х, можно найти фамилии нынешнего и тогдашнего главкомов ВДВ — и сильно удивиться. Я вспоминаю, как Шаманов боролся за то, чтобы соответствующие подразделения имели двойное подчинение, включая командование ВДВ. 

Что касается беспилотных войск — у меня неоднозначное мнение. С одной стороны, это сквозная технология. С другой — как с танками: всё упирается в уровень формирования, типа танковой дивизии и выше. У нас в рамках одной структуры отрабатывался вопрос применения оперативных соединений, проводились командно-штабные учения, прорабатывалась штатная структура. Но инициатор этих работ позже сам откатил назад — опасался массового изъятия беспилотчиков из действующей армии.

Тем не менее активная подготовка была развёрнута. Да, с изъянами, но она шла. Система противника выстроена лучше, но там, где у нас работает (я это видел лично с весны), молодые беспилотники постепенно вводятся в бой, их обеспечивают, прикрывают, они работают на длинных выносах. Это позволило при относительно малых потерях накопить боевой опыт и к концу августа переломить обстановку в воздухе. Воздушные бои были.

Очень показательный момент — это то, летают ли у нас тяжёлые "птички" днём. В ряде проблемных соединений есть "частоточная болезнь" — стреляют по всему, что шевелится в воздухе. Но есть части, где она отсутствует, и беспилотники работают нормально. Да, обстановка тяжёлая, но бойцы понимают, что за воздух идёт серьёзная борьба, и доверяют командованию. Это важный показатель здоровья военного организма.

Необходимость тяжёлых беспилотников и системные изменения

— Насколько критична роль тяжёлых беспилотников и какие системные изменения необходимы?

— Тяжёлые беспилотники нужны — это очевидно. Простой пример: воздушный бой. Три МАВИКа с бросами заходят добить "трёхсотого", и наш разведывательный МАВИК с дополнительными батареями аккуратно их "положил". Потом летит "Матрас" — Matrice с клешнёй.

Что касается штурмовых действий и потерь — КЦПН сдала. В Первую мировую штурмовые части германской армии несли в 1,5-2,5 раза меньше потерь, чем линейные. Подход "штурм = смерть" — абсолютно неправильный. Он должен быть обеспечен:

  1. во-первых, подготовкой,
  2. во-вторых, материальными средствами.

Даже если командир умный и заботливый — без ресурсов он ничего не сможет.

— Как вы оцениваете ситуацию с артиллерийской поддержкой и качеством боеприпасов?

— Я уже приводил пример подавляющего превосходства в артиллерии. Но у нас — крайне низкое качество боеприпасов, именно новодела с заводов, не корейского запаса. Развесовка по массам — дикая. Пороховые заряды приходится перевешивать вручную. На уровне батальонов шьют мешочки — картузы. Это реальность.

Некоторые серьёзные волонтёрские структуры начали массовое изготовление картузов. Мы были даже в паре цехов — в Нижнем Новгороде уже начали шить. 

Приведу пример: система управления артиллерийским огнём. Стоимость — от 9 до 30 тысяч, комплект — около 50-60 тысяч. Подключается к "Азартам", к средствам связи. И вот разработчики этой системы ввели возможность пристрелки и ведения огня снарядами разных весовых групп. 

— А система внедряется масштабно?

— Пока — нет. Где-то подразделения обеспечили себя, но в целом — это инициатива офицерского состава. Есть части, где система применялась эффективно, но её забросили после того, как ушли офицеры, которые её продвигали. 

Проблемы с техникой и инструкторами

— Что происходит с тяжёлой техникой и подготовкой инструкторов? Почему возникают проблемы?

— Сложилось ощущение, что тяжёлая техника у нас просто не живёт на участке. Сейчас идёт активная дискуссия, местами с хамскими элементами — в том числе со стороны таких "экспертов", как Атакин или Андрей Филатов. Желающие могут найти видео, где "эксперт" прыгает от далёкого разрыва, а бабушка на остановке даже не вздрогнула. У нас таких экспертов хватает.

Развелось множество "инструкторов", которые всеми правдами и неправдами избегают ЛБС. А ведь вопрос актуального боевого опыта — критически важен. Я сам занимаюсь вопросами РЭБ и анти-БПЛА. Последний раз под "птичками" был в конце августа.

Например, по FPV-дронам — одно дело давать рекомендации по обучению, другое — реально понимать, как это работает. До этого я работал в диапазоне 4,9 и 6 ГГц, а тут впервые оказался под "птичками" на 3,3 и 1,2. Особенно интересна ситуация с 1,2: когда дрон на тебя заходит, антенна направленная, и в момент, когда он поворачивается — сигнал на индикаторе проваливается. Не самая приятная ситуация.

Поэтому люди, занимающиеся инструкторской работой, обязаны иметь реальный, актуальный боевой опыт. Без этого — это просто имитация.

Бронетанковое управление и комплекты защиты

— Вы говорили о проблемах с бронетехникой. В чём суть?

— Дело не в том, что танк устарел — он не устарел. Простой пример: сдают танковый батальон, техника модернизирована, даже с тепловизорами. Но на всех танках — радиостанции Р-123, ламповые, разработки 50-х годов. После звонка, через четыре дня, на весь батальон привозят машину, и через пять часов уже стоят цифровые "Сотники".

Волонтёрские поставки и перелом на фронте

— Как вы оцениваете роль волонтёрских поставок и перспективу перелома на фронте?

— Возьмём волонтёрские поставки. Приведу слова Филатова: он нашёл инвесторов, но на жёстком условии — никакого публичного упоминания.

  1. Из-за рисков с западными контрактами.
  2. Чтобы не светить, что у определённых российских структур есть деньги.

Что касается фронта — перелом возможен, и в достаточно короткие сроки. Условно говоря, я считаю, что СВО можно завершить успешно в течение полугода. Но для этого нужно менять подход.

Завершение СВО и стратегии

— Насколько реальна перспектива завершения СВО? И как вы относитесь к дилемме: поле боя против дипломатии? У армии есть успехи, солдаты делают своё дело, а потом приходит дипломатия и обнуляет военные достижения. Некоторые считают, что дипломатия — это благо, но всё равно судьба войны решается на поле боя. Какая точка зрения вам ближе, насколько это взаимоисключающие вещи?

— Это не взаимоисключающие вещи. Категории стратегии всегда пересекаются с политикой. Да, армия делает своё дело, есть успехи. Но потом приходит политический фактор, и всё может быть обнулено.

Сейчас мы стоим на пороге конфликта с западными армиями. Поэтому вопрос не только в том, как воюем, но и в том, какую стратегию выбираем. И здесь важно понимать: без чёткого стратегического курса ни поле боя, ни дипломатия не дадут результата.

С точки зрения НАТО и США, то, что у нас происходит, — это "войны папуасов". Заходы под туман, обходы — всё это не работает против радиолокационных спутников. Главное — знать окна пролёта, чтобы командование и Лечислав (условный позывной) могли сориентироваться.

Сейчас появляются мемуары лётчиков Су-34. И вот парадокс: наш Су-24 "Рашпиль", разработанный в начале 70-х, имеет больше боевых возможностей, чем основной ударный самолёт ВКС — Су-34. Почему? Потому что у Су-34 изначально "зарезали" РЛС — по требованиям.

Я хорошо знаком с этой историей. В 2019 году была попытка протащить глубокую модернизацию Су-24 через ремонт первой серии. Главный конструктор тогда ещё был жив — Ролан Гургенович Мартиросов. Я участвовал в этом процессе. Железо закладывалось, потенциал был. Например, режим обтекания рельефа местности, высокоточное поражение целей в тылу — всё это возможно. Но Су-34 этого делать не может.

Роль гражданского общества в СВО

— Как вы оцениваете влияние "договорнячков" и роль гражданского общества?

— Мне категорически не нравится ситуация с "договорнячками". Я понимаю, насколько люди на фронте устали, но из-за таких кулуарных решений 80% позитивных изменений просто проваливаются. Это, к сожалению, реальность.

— А есть ли позитивные сдвиги?

— Да, позитив есть. Гражданское общество оказывает давление, в том числе через Telegram-каналы. Пример: заседание по волонтёрам в Общественной палате. Там был Влад Шуругин? выступил он по делу, жёстко и чётко. Он обозначил важный момент: волонтёры — это канал получения объективной информации о фронте через депутатов, губернаторов и другие структуры. И даже медики-женщины на этой встрече выступили мощно. Всё это не проходит даром.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Темы армия дарья митина точка зрения

Новости Все >
Сейчас читают
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Оксиды железа в образцах Луны подтверждены учёными миссии Чанъэ-6
В зоне СВО происходят тектонические сдвиги — военный эксперт Максим Климов
Красное мясо исключается из меню 2026 года, по правилам года Лошади
Нестабильные показания уровня топлива объяснили автоэлектрики
Высокий риск конных маршрутов выделили специалисты по сафари
Вербовка российских лётчиков: генерал-майор Липовой описал методы западных спецслужб
Что сделать из одинокого носка: практичные варианты использования
В деле убийства певца Игоря Талькова поставлена точка
Заповедник тормозит развитие из-за статуса университетского объекта — краеведы
Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.