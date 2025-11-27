Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российские студенты уезжают на стажировки бесплатно: как туризм открыл лазейку в Европу и Азию

Китай открывает стажировки в сфере туризме для российских студентов — доцент Титова
Туризм превращается в драйвер экономики, рождает новые профессии и даёт студентам шанс стажировок за границей. Как отрасль меняет образование и открывает международные перспективы, рассказывает доцент кафедры социальной психологии Института психологии имени Выготского РГГУ Наталья Титова.

Востребованность кадров в туристской отрасли

— В последнее время туристическая отрасль стала хорошим драйвером российской экономики. Благодаря ей развиваются дороги, инфраструктура, создаются новые рабочие места. Какие основные направления в туристической отрасли сейчас наиболее востребованы и интересны?

— Действительно, последние пять, шесть, десять, двадцать лет, — а я декан факультета туризма, гостеприимства и международного туризма более двадцати лет, включая дополнительное профессиональное образование, — могу уверенно сказать: сейчас идёт активное развитие туризма, и как никогда туристско‑гостиничная отрасль нуждается в кадрах.

Какие это кадры? Безусловно, классические направления — менеджмент туризма, менеджмент гостеприимства. Но отрасль не стоит на месте: развивается инфраструктура, появляются новые тренды. Это цифровой маркетинг, создание туристического продукта, причём востребованность именно в индивидуальном подходе. Уже не пакетные туры, как в 1990‑е годы, а индивидуальные программы. Это инсентив‑туризм, event‑туризм, гастрономический, эко‑ и агротуризм. О каждом направлении можно рассказывать очень долго.

Цифровые профессии органично входят в эту сферу. Сегодня всё бронирование онлайн, маркетинг онлайн, работа с соцсетями и искусственным интеллектом. Для молодёжи, которая любит общение и информационные технологии, это потрясающий старт карьеры.

Конечно, сюда же относится управление клиентским сервисом, финансы и экономика. Мы видим, что туризм и гостеприимство охватывают почти все направления, где можно развиваться. Любите информатику — пожалуйста, любите экономику — у вас будут хорошие доходы и лучшие клиенты.

Возможности стажировок и практик для студентов

— Какие у студентов есть возможности для прохождения стажировки и практики? Туристическая и гостиничная индустрия — это и туризм, и отели, и авиаперевозки. Это тоже одна из логистических транспортных историй.

— Возможности большие, и надо поставить себе установку, что я не просто ищу "работу", я строю карьеру в глобальной индустрии впечатлений. Это позволяет проходить практики: от крупной корпорации до собственного стартапа. Дает возможность быстрого карьерного роста, организовать себе стажировки за рубежом, иметь уникальный опыт. Главная перспектива — стать востребованным экспертом в одной из самых динамичных и интересных сфер экономики, где невозможно стоять на месте.

— Как и куда могут поехать ваши студенты?

— На практику, причём бесплатно, не заплатив никаких средств. Более того, предприятие будет платить за то, что студенты участвуют и работают у них.

Каждый год наши студенты выезжают на Черноморское побережье — в Сочи, Анапу, Геленджик, Крым. Там они работают, стажируются и проходят практику на протяжении всего сезона.

Китайское направление сейчас стало особенно интересным — оно безвизовое. Здесь большой спектр возможностей: не только стажировки, но и практико‑ориентированные программы, изучение китайского языка, культурных традиций, глубокое знакомство с географией страны. Ведь нужно знать страну, в которую едешь, её культуру и традиции. Это обучение, в том числе годичное, в Харбинском вузе, в Пекинском университете. Практика — да, обучение — да.

Страна, которая прекрасно принимала и принимает наших студентов, — это Италия. С учебной визой они могут работать, изучать язык, культуру, кухню и готовиться к будущей профессиональной деятельности.

Программы повышения квалификации

— Туристическая отрасль сегодня динамично развивается, появляются новые направления. Как построены программы повышения квалификации работников? Есть ли дополнительное образование для тех, кто решил связать свою жизнь с туризмом?

— Я зайду немного с другой стороны. У студентов есть учебный план: он насыщен, в нём мощный теоретический блок. Но сегодня не хватает практической составляющей. Об этом мы будем говорить на форуме Лиги преподавателей высшей школы в разделе практико‑ориентированного образования. Все преподаватели понимают: практики не хватает. Она есть в виде стажировок — летом, либо на четыре-восемь недель.

— А если студент уже окончил вуз, работает в отрасли, но ему нужны новые знания? Может ли он вернуться, чтобы повысить квалификацию?

— Безусловно. Учебный план даёт хорошую теоретическую базу, но практики всегда мало. Человек добирает её, но может понять, что ему не хватает теории, новых трендов или программ. В каждом институте, где я работала, а долгое время я была деканом факультета дополнительного образования, существуют краткосрочные программы и программы профессиональной переподготовки.

Они помогают тем, кто уже имеет базовое туристическое образование, и тем, кто хочет открыть себя в этой отрасли. Человек может пройти профпереподготовку и получить новую квалификацию, которая даёт право вести новый профессиональный вид деятельности.

Обмен студентами и иностранные специалисты

— Россия сегодня привлекательна для иностранного туризма. Существуют ли практики обмена студентами, чтобы наши студенты ездили за рубеж или в страны СНГ для получения опыта, а иностранные студенты приезжали к нам? Если такая практика есть, как она реализуется? Много ли иностранных специалистов приезжает?

— В сильных вузах всегда есть международный отдел, который занимается студентами, приезжающими к нам. Конечно, наиболее востребованы направления строительства и медицины, но третье почётное место занимает туризм и гостеприимство. Иностранные студенты приезжают учиться у нас, познают нашу страну и затем работают с нами как с партнёрами по туризму.

В моём университете учатся студенты из Китая, Таиланда, других стран Азии и СНГ. Все они получают образование, и процесс идёт достаточно логично и успешно. Существуют программы двойных дипломов, краткосрочные и долгосрочные стажировки.

В современном ускоренном темпе наиболее популярны именно краткосрочные программы. Студенты приезжают из разных стран, стажируются на предприятиях, знакомятся с нашей инфраструктурой, изучают языки и культуру.

