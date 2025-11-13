Инфлюенсер — не продавец, а проводник: соцсети становятся территорией честного ухода за собой

Инфлюенсеры усилили влияние на бьюти-индустрию — журналистка Елена Эбади

Инфлюенсеры формируют повестку, бьюти-контент становится искреннее, социальные сети — чище. В эксклюзивном интервью Pravda.Ru основательница агентства Pro Beauty Agency Елена Эбади поделилась своими взглядами на влияние социальных сетей на индустрию и ответственность блогеров.

Социальные сети как главные платформы для бьюти-трендов

— Почему соцсети стали главной платформой для формирования бьюти-трендов?

— На самом деле всё очевидно. Мы живём в мире, где любое событие моментально становится известным широкой публике через соцсети. Если раньше глянец, телевидение и другие медиа должны были обработать информацию, сверстать ролик и только потом показать — то сейчас, например, московская неделя моды: проходит три минуты с начала показа, и мы уже видим все главные тренды на экранах, в соцсетях.

— Какие форматы контента сегодня наиболее популярны?

— Всё меняется. Instagram* и Telegram — это площадки, где креатив, искренность и умение выразить индивидуальность всегда в приоритете. Сейчас очень популярны карусели — посты с множеством фотографий. Рилсы по-прежнему набирают охваты, особенно если это не роскошные видеосюжеты, а простые, искренние кусочки из жизни. Вот это, наверное, самое актуальное.

Вирусность новых продуктов и влияние блогеров на покупательское поведение

— Как платформы и соцсети помогают новым продуктам быстро стать вирусными?

— На самом деле способов и инструментов очень много. С 1 сентября у нас вступил в силу закон о запрете рекламы в Instagram* - это тоже повлияло на ситуацию. Но любая компания, запускающая бренд, мечтает познакомить с ним как можно больше инфлюенсеров. Это могут быть массовые рассылки, креативные ивенты, когда на одной площадке собираются, например, 800 инфлюенсеров. Они видят продукт, тут же выкладывают его в соцсети — и аудитория получает информацию о запуске прямо здесь и сейчас.

— То есть блогеры действительно могут влиять на покупательское поведение?

— Конечно, это быстро и доступно — раньше нужно было покупать глянцевый журнал или идти на коуч-сессию к стилисту. Сейчас достаточно посмотреть пару роликов на YouTube или подписаться на нужных телеграм-блогеров, чтобы получить всю информацию в максимально сжатые сроки. Если ты подписан на инфлюенсера, тебе импонирует его жизнь, лайфстайл, внутренние смыслы — ты, конечно, стараешься пользоваться тем же, чем он пользуется. И это работает просто на раз-два-три.

— Можете привести какие-то примеры такого влияния за последний год, чтобы наглядно понимать, как какой-то продукт или услуга стали популярными благодаря блогерам?

— Один не совсем стандартный пример. В Москве проводится выставка Интершарм — она проходит уже более 25 лет. Это гигантская площадка для нетворкинга бьюти-брендов. Мы несколько лет занимаемся её популяризацией в СМИ, а последние два года сделали акцент на инфлюенсерах и блогерах. Если в прошлом году выставку посетили около 400 инфлюенсеров, то в этом — уже 800. И по счётчикам дверей рост составил 68%: с 50 тысяч человек до 80 тысяч. Вот вам яркий пример — инфлюенсеры действительно рулят.

Популярные платформы сегодня

— Какие платформы сегодня пользуются наибольшей популярностью?

— Знаете, очень сложно ответить на этот вопрос. Огромная сеть ВКонтакте — там можно быстро создать свою страницу и раскрутить её. Это довольно объёмная площадка. На мой взгляд, по-прежнему остаётся популярным Instagram*. И я хочу сказать, что история с законом — она многое изменила. Для настоящих блогеров и инфлюенсеров, которые не продают рекламу типа "купи акции" и так далее, это стало плюсом. Раньше блогеры, которые продавали рекламу, сильно забивали настоящий, классный контент — тот, где люди искренне делятся своими рекомендациями.

Сейчас, когда инфлюенсеры могут только рекомендовать и информировать, площадка очистилась, и контент стал более качественным.

На мой взгляд, это вполне себе рабочая история. Telegram набирает популярность. YouTube — просто очень дорого. Не каждый блогер может себе позволить туда выйти и освоить эту площадку. Но Telegram — да, он растёт.

Риски при неправильной работе с соцсетями

— Существуют ли риски у брендов и у блогеров при неправильной работе с соцсетями?

— Конечно, и они очень чётко прописаны в законе. Мы не должны рекламировать и не должны пытаться продать человеку напрямую ту или иную услугу — будь то косметическое средство или что-то ещё. Повторю: правильный блогер информирует и рекомендует. На мой взгляд, ничего сложного в этом нет. Но если блогер привык продавать много рекламы, и его общение с подписчиком сводится к "купи-купи-купи", то, конечно, ему будет сложно перестроиться. Здесь нужно быть очень аккуратным — и компаниям, и продуктам, которые блогеры неправильно рекомендуют.

Тренды в соцсетях в ближайшие годы

— Елена, как вы считаете, какие тренды в соцсетях мы можем ожидать в ближайшие годы? Или это сложно предугадать, и всё будет зависеть от обстоятельств?

— Да, конечно, довольно сложно. Однако я уже 20 лет в этой индустри, и на мой взгляд, всё движется, в хорошем смысле, к предельной искренности. Простые ролики из жизни, которые инфлюенсер снимает сам на свой телефон — это и есть будущее. Инфлюенсеры и блогеры должны помогать аудитории чувствовать себя комфортно, поддерживать состояние внутреннего равновесия, учить справляться со стрессом и тревожностью. Мне кажется, блогеры, которые будут работать в этой сфере, и контент, который будет производиться в этом направлении, будут очень популярны и востребованы.

Ответственность блогеров

— А как вы думаете, блогеры будут более ответственно подходить к своей работе? Ведь они же формируют целый культурный пласт, если можно так сказать.

— Когда блогеры, особенно девушки, которые советуют косметологические и эстетические процедуры, наконец начнут подходить к этому ответственно и перестанут рекомендовать то, что хорошо только им, а может быть абсолютно бесполезным или даже вредным для другого человека — тогда многое изменится. Это очень важный нюанс, и об этом нужно помнить. Повторюсь: блогер должен не рекламировать, а рассказывать о своём опыте. Постоянно подчёркивать — это мой путь, я делаю вот так, а вы найдите грамотного специалиста и проконсультируйтесь с ним. В такой связке всё будет работать без помех.

* Организация признана экстремистской, её деятельнсть запрещена на территории РФ