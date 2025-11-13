Суперстар в казачьей форме: как харизма и стиль делают спортсмена медийным магнитом

В Москве прошёл первый турнир "Кубок атамана" по смешанным единоборствам

В Москве впервые прошёл турнир "Кубок атамана" по смешанным единоборствам. О том, как привлечь внимание к событию, найти героя и построить вокруг него историю, рассказывает замредактора "Мэш" Даниил Калинин.

— В Москве в конце октября этого года прошёл турнир "Кубок атамана" Всероссийского казачьего общества по смешанным единоборствам. Что вы можете сказать об этом событии?

— Турнир проводился впервые, и это действительно было большое событие. Меня удивило, что собралось более 150 спортсменов, причём не из одного региона — от Калининграда до Владивостока. Люди откликнулись, приехали, поучаствовали, поборолись, подрались — это было круто. Смотрелось хорошо, и на таком уровне турнир проходил впервые. Освещение тоже было достойным: центральные каналы приехали, поснимали — всё сработало, особенно с учётом того, о чём мы уже говорили.

Как сделать турнир привлекательнее?

— Вопрос с подвохом, конечно, но турнир будет продолжаться. Как довести его до уровня UFC, условно говоря? Может, не до такого масштаба, но как сделать его более привлекательным?

— В первую очередь нужны креативные ребята, которые будут всё это освещать. Даже не так важен уровень самих спортсменов — это уже второй вопрос. Главное — найти нормальных креативщиков, пиарщиков, которые смогут найти аудиторию, которой это будет интересно. А как именно проходит турнир — это уже не столь важно. Даже если он не дотягивает до UFC по зрелищности, но если правильно выбрать, кому это показывать, сразу появится новая ценность. А за ней подтянутся и другие.

Привлечение аудитории: поиск героя

— Вот вы работаете в спортивной сфере. На какие эксперименты можно пойти для того, чтобы привлечь аудиторию?

— Меня всегда учили: проще всего зацепить внимание через героя. Герой — это не обязательно тот, кто всех спас. Это просто классный, выделяющийся человек. Вокруг него можно строить историю. На турнире, где 150 участников, наверняка найдётся не один интересный, харизматичный спикер, который может что-то сказать, показать, удивить.

Пример героя: регбист с английским акцентом

— Приведу пример, который меня зацепил. В России регби не особо интересует зрителей — это английский вид спорта, популярен в Британии, Новой Зеландии. Но несколько лет назад сборная России попала на чемпионат мира. Шансов особо не было, но все начали следить — из-за одного игрока. Фамилию забыл, он тогда играл в Англии, потом — за ЦСКА, кажется, уже завершил карьеру.

Такой усатый, очень фактурный. Главное — он говорил на чистейшем английском, без акцента. Давал интервью после матчей, и это сразу цепляло. Он был большой, спортивный, с харизмой — кайф.

Вот появился герой, и все начали следить за регби. Первый матч никто не смотрел, второй — уже начали, а третий — смотрели все. Аудитория выросла в разы.

История вокруг героя

— Я всегда подхожу к новостям так: нужен герой, ввокруг героя нужно строить историю, заземлить его, показать его корни. Турнир сам по себе — абстрактная вещь. Таких много. К турниру тяжелее привлечь внимание зрителя. А вот конкретный человек — это уже интересно. Скажи: "Посмотри, какой красивый мужчина" — и все обернутся. Или: "Какая девушка прошла" — и снова внимание. Через человека проще привлечь интерес. А дальше уже начинаешь смотреть: где он, что за турнир, что за спорт, какие правила. Всё идёт от героя.

Надо находить этих классных ребят и чуть-чуть помогать им заявить о себе. Среди казаков таких много, особенно среди спортсменов и бойцов. Они очень фактурные, у каждого — своя история.

Информационное партнёрство и интересные истории

— А что нужно, чтобы Мэш стал информационным партнёром следующего турнира?

— Не могу ответить, это вопросы к руководству. Но нам как спортивной редакции такая история интересна.

Нам интересно всё, что может зацепить широкую аудиторию. Главное — чтобы было что-то необычное.

У новости всегда есть причины быть интересной. Казачьи соревнования могут быть такими. Но если просто написать: "Прошёл турнир" — это проходная новость. А если мы приедем, пообщаемся, найдём героя — вот тогда другое дело. Например: парень с необычным стилем, двигается как змея — уже заголовок готов.

Вот, мы с вами засмеялись — значит, в этом уже что-то есть. "Казак, который двигается, как змея" — и все захотят посмотреть. Это уже вирусная история. Мы с удовольствием приедем на турнир, будем искать такого героя. И обязательно поможем.