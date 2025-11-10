Время сабель прошло, но дух остался: казачья эстетика возвращается через спорт и медиа

Образ казака — больше не архаика, а часть современной культурной динамики. О том, как казачья эстетика может стать трендом в спорте и медиа, и почему именно сейчас пришло её время, рассказал замредактора "Мэш" Даниил Калинин.

Адаптация казачьего образа в спорте: архаичность и корни в спорте

— Можно ли "оспортивить" образ казака? На что стоит обратить внимание при реализации такого подхода? Для широкой аудитории этот образ пока воспринимается как архаичный. Но он меняется — появляется образ героя, уже не с шашкой, а с автоматом, защищающего страну в зоне СВО. Если переносить это на спорт, то как создать аналогичный, сильный образ, но уже в спортивной теме?

— Спорт — вообще вещь консервативная, если вдуматься. Любой вид спорта, какой ни возьми, базируется на поиске корней. Вы говорите — казачий образ архаичный, но в этом как раз его плюс. Спорт массовый, и он всегда ищет корни, идеологическую основу: город, к которому привязана команда, регион, откуда спортсмен.

Спортсмен из Дагестана обязательно скажет, что он из Дагестана — это привязка к корням. В этом смысле архаичность — это преимущество.

Если бы казачество было чем-то новым, оно бы не имело такой силы. Архаичность не в негативном смысле, а как опора на базовое, на фундамент. У казачества в этом плане всё очень хорошо.

Есть города, есть люди, есть понятные образы, которые можно использовать — например, в эмблемах. Есть казачьи цвета, цвета флагов Краснодарского края, Ростовской области. Есть геральдическая составляющая, причём серьёзная. Казачьей айдентики очень много — давайте так её и называть. И странно, что до сих пор никто её толком не использует. Хотя бы на юге. Там тоже особо ничего не видно. Вот футбольный клуб "Кубань" — у них на эмблеме мяч и колосья. А хоккейный клуб "Сочи" почему-то выбрал тигра. Ну, может, он там где-то и живёт… или леопард, да, у них вроде леопард — животное, которое когда-то, возможно, там обитало. Сейчас, уверен, их там нет. А казачью айдентику почему-то никто не использует.

Внедрение казачьего компонента

— То есть получается, идёт привязка к какому-то региональному компоненту — колосья, например. Но именно казачьей компоненты нет. По вашей мысли, её нужно внедрять, чтобы усилить эту историю?

— Её не нужно внедрять искусственно. Я даже не знаю, как правильно сказать… Люди сами начнут использовать её, когда придёт время. И мне кажется, что сейчас это время как раз наступает. Оно уже есть — просто нужен, может быть, один человек, который это запустит. А дальше всё пойдёт лавинообразно, и этого станет много.

Образ казачки в спорте

— А вот такой вопрос. Казачья спортивная история ассоциируется с мужской составляющей. А где можно применить казачью компоненту в женских видах спорта или в тех, где в основном занимаются дети? Стоит ли вообще это делать?

— Да, конечно, стоит — особенно в детском спорте, ну и в женском тоже. Хотя женская тема для меня сложная. Мне трудно отвечать на вопросы, связанные с женщинами — я не женщина, и мне порой сложно понять их проблемы.

Но здесь речь не о проблемах женщин, а о женском спорте. А он, на мой взгляд, действительно сложный. Там много нюансов, с которыми мужчины не сталкиваются — им тяжелее.

— Если попытаться сформулировать — существует ли образ казачьей женщины?

— Конечно, безусловно. Он вполне понятный, сформированный, ясный и чёткий. Можно ли его переносить в спорт? Да, можно — если появится женщина, которая будет идентифицировать себя как казачка и говорить об этом. Не знаю, допустим, пловчиха, которая приходит на соревнования в папахе, снимает её, ныряет, а потом снова надевает.

— Женщины папахи не носят, к сожалению или к счастью — не знаю.

— Ну, здесь скорее речь о традиционном костюме. Что-то, что будет её обозначать — платье, наряд, украшения.

Детский спорт и казачьи традиции

— А что с детьми? Можно ли говорить о казачьей традиции в детском спорте?

— С детьми всё как раз обстоит неплохо. В казачьем детском спорте есть подвижки, и их довольно много. Я даже по своему школьному времени помню — было много соревнований под эгидой казачьих организаций. На юге, на Кубани, например. И там неважно, казак ты или нет. Проводится, скажем, "Зарница", организованная казачьим обществом или при поддержке казачьего войска. Эстетика прививается, и потом человек, даже если он не казак, всё равно начинает с этим себя немного ассоциировать, в нём остаётся. Это и про патриотизм, и про ценности. С этой аудиторией проще работать, проще прививать какие-то вещи.

Я помню, когда был подростком, нам это даже казалось немного смешным. Но время изменилось. Сейчас, когда взрослеешь, начинаешь искать свои корни. И я тоже в этом что-то нашёл.

Хайп и популяризация казачьего образа

— Спорт, казаки и хайп. Без хайпа никуда. Это пограничная тема — перенесение образов, жонглирование ими. Всё это требует определённой вирусности. До каких пределов можно дойти казакам в популяризации спортивного образа жизни? Какие методы использовать, на чём сыграть?

— Границ нет — особенно у казаков. Казаки — вольные люди, скажем так. Они могут "наисполнять" — в хорошем смысле. Это как раз то, о чём вы говорите: нужно немного наисполнять, в разумных рамках, чтобы зацепить аудиторию.

— Что казачье общество могло бы для этого использовать?

— Все современные способы — те же площадки, что и у всех: соцсети, мессенджеры, блоги, TikTok и всё остальное. Как я уже сказал — вирусный контент.

— Просто раньше не было базы?

— Да, какое-то время её действительно не было. Но после начала СВО и патриотического подъёма в стране база появилась. Людям это стало интересно. И этого, кстати, уже довольно много.

Может, я просто сам это замечаю, но это как с мемом про врагов в Кубани — то же самое. Мне это интересно. Я не говорю, что я эксперт, но мне нравится эта эстетика. Она мне попадается постоянно, и мне кажется, что она уже есть. Есть мерч с казаками, я видел фотосессию одного рэпера — прикольная, он был в казачьей папахе.

— Да, музыкальные исполнители часто обращаются к этой теме.

— Особенно южные ребята — они это делают регулярно. То есть это существует, просто, может быть, не выходит за пределы южной общины. Эту историю нужно как-то канализировать и передать шире. Нужно, чтобы кто-то вырвался, кто-то один "стрельнул".

Спортсмен или музыкант, который потянет за собой остальных. Поможет кому-то раскрыться. Например, есть футболист или хоккеист, который, как и я, вырос в Краснодарском крае, в казачьей среде. Казаком он может быть, а может — нет, но он об этом не говорит. Он сыграл матч и уехал домой. Но если появится музыкант, художник, графитчик, танцор — неважно кто — и обозначит эту айдентику, сделает её крутой, модной, за ним потянутся и спортсмены.

— Спортсмены редко бывают первыми в таких вещах. Вот братья Миранчуки — ребята из моего города, из Славянска-на-Кубани. Они себя никак не идентифицировали, сколько играли за "Локомотив". Хороший вопрос: они вообще к казакам имеют отношение?

— Даже если не имеют — они же выросли в этой среде, всё это видели. Просто тогда это было непопулярно. Сейчас один из них играет в США — кажется, Алексей Миранчук. Иногда путаю, если честно. Представьте, если он приедет домой, в Славянск, примет участие в казачьей тусовке, его сфотографируют — это попадёт на Запад, и всем станет интересно. Это будет круто. Прорыв.

Мне кажется, спортсмены редко задают тренды. Обычно это происходит через другие сферы, а они подтягиваются. У спортсмена другая задача — решать свои спортивные вопросы. И думать о том, в чём он будет одет — это не в приоритете. Они задумываются об этом позже, когда всё стабилизируется. Тогда уже: "О, заведу телеграм-канал, буду туда постить кружочки смешные". А как будет выглядеть этот канал — это уже второй вопрос.