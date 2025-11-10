Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана

Почему молодёжь из Казахстана уезжает, а в учебниках прославляют тех, кто воевал против своей страны? Как антисоветская идеология вплетается в повседневность, и кто на самом деле формирует историческую картину? В эксклюзивном интервью спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой казахстанский блогер и публицист Амангельды Есенов рассказывает о том, что происходит с исторической памятью, идентичностью и здравым смыслом.

Тенденции, схожие с украинскими

— Последнее время складывается ощущение, что происходит медленная, восточная версия украинизации. Темы повторяются: репрессии, колонизация, голодомор. На официальном уровне всё выглядит благополучно — мир, дружба, стратегическое партнёрство. Но в казахских соцсетях совсем другая картина. Общество не соответствует официальной политике. Как вы это объясняете? Наши опасения оправданы?

— Я очень переживаю. Именно поэтому стал активно писать — я это заметил, ощущаю, понимаю, что происходящие в Казахстане тенденции опасны. И как житель страны — критикую это открыто.

Да, по ряду позиций мы действительно идём по пути Украины. Не напрямую, а мягко, завуалированно, — но тенденции схожи. Моё мнение: молодёжь настроена не то чтобы против России, но точно не за неё. Это факт. Люди 20-30 лет впитывают информацию из соцсетей — всё, о чём вы говорили: голодомор, репрессии.

Они смотрят на Россию через призму этих нарративов, которые им транслируют, буквально вдалбливают. Это реальность.

Официальная дружба и реальность в обществе

— Официально — дружба с Россией. Но то, что происходит внутри страны, вызывает тревогу. Это стало особенно заметно по таким событиям, как 9 мая — своего рода лакмусовая бумажка. По тому, как празднуется День Победы, можно понять, насколько здорово общество. У вас вроде бы отмечали с душой?

— Не совсем. Мы сейчас недалеко от парка имени 28 героев Панфиловцев, и я был там на 9 мая. Пришёл с красным флагом — флагом Советского Союза. Ко мне никто не подошёл, но я ловил косые взгляды. А после праздника нашёл немало видео, где у людей, выходивших из парка с такими флагами, их вырывали. Это были не силовики, а обычные граждане. С криками, обвинениями, оскорблениями — доходило почти до драк.

Люди воспитаны на той информации, которая льётся из соцсетей. Для них День Победы уже не праздник.

Вижу в соцсетях нарратив: мы — народ-жертва, нас использовали, это не наша война. Идёт подмена понятий. Вот это и есть та самая украинизация.

Примеры давления на символы Победы

— В других регионах Казахстана доходило до абсурда. В одном из сёл человек повесил красный флаг на 9 мая — к нему домой приехали полицейские.

В Уральске были неприятные стычки: люди по собственной инициативе устроили марш с красными флагами, шли к Вечному огню, пели песни военных лет. Им преградила путь группа молодёжи с флагами Казахстана — они громко пели гимн, заглушая остальных.

Это всё можно найти в интернете — я видел это в соцсетях.

Сделано всё, чтобы не отменить праздник, а изменить его смысл. Я сам участвовал в "Бессмертном полке". Изначально в Алма-Ате был запрет. Сначала его хотели запретить, люди писали жалобы, снимали ролики, обращалиськ президенту, и только благодаря массовому давлению акимат (местная мэрия)- разрешил.

Когда мы шли колонной от одного парка до парка 28 гвардейцев-панфиловцев, я видел огромное количество красных флагов, знамён Победы, — люди несли их сами. А через пару дней акимат выпустил официальный ролик о празднике: пафосная музыка, красивые панорамы — но красные флаги были замазаны.

Это абсурд. Нам говорят, что переписывают историю, но на деле переписывают реальность. То, что происходило буквально пару дней назад, уже преподносится иначе. Это очень нездоровая тенденция — переписывание и истории, и настоящего.

Переписывание истории в учебниках

— Что детям рассказывает школа? Чему учат учебники истории? Это же самое главное — на чём растут ваши дети. Кто в этих учебниках Россия: друг или враг? Или, если проще, как там представлен СССР?

— Там всё делается очень хитро. Я начал этим заниматься: скачивал школьные учебники по истории Казахстана, купил пятитомник истории страны, читал. Очень интересно подаётся история, особенно советского периода. Простым языком: всё хорошее, что происходило, якобы делалось вопреки партии.

Если речь идёт, например, о казахской культуре, которая развивалась в СССР, то это преподносится не как результат усилий партии, а как нечто, что случилось само по себе -вопреки властям. А всё плохое, наоборот, объясняется действиями коммунистической партии.

И что особенно важно — современные казахские историки постепенно ставят знак равенства между Российской империей и Советским Союзом. Это и есть главная подмена.

До революции мы были частью России, после — остались, мол, в том же положении. Бесправные, безграмотные, жизнь не изменилась ни до, ни после революции.

То есть, смысл такой: как были колонией, так и остались. Это не говорится напрямую, но, если внимательно читать современные учебники, становится ясно — особой разницы между Российской империей и СССР там не проводится. И в этом, пожалуй, самая большая проблема.

Антисоветская истерия и роль Назарбаева

— В голове у молодёжи формируется такая картина: мы всю жизнь были под Россией, нас всё время угнетали, убивали, гнобили. А сейчас — якобы живём богато и хорошо. Хотя на самом деле у молодёжи сегодня куда меньше шансов пробиться в люди, чем это было при Советском Союзе.

Главным инициатором всей этой антисоветской, а может и антирусской истерии, стал первый президент Назарбаев. И в этом парадокс — он сам советский человек, продукт партийной системы.

Он сделал карьеру благодаря тем самым социальным лифтам: из рабочих поднялся по партийной линии, стал председателем Совета Министров, а потом и президентом.

Сейчас вы можете представить, чтобы обычный рабочий из Темиртау через 20 лет стал президентом Казахстана? Шансов — как и в России — почти нет. Но молодёжь об этом не задумывается. Им говорят: раньше было хуже, сейчас — лучше. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее.

Эта политика удобна тем, кто наверху. У молодёжи будет меньше вопросов. Им внушают, что в СССР у них не было прав, их угнетали, ограничивали. А сейчас — демократия, свобода слова, и якобы больше возможностей. Но по факту молодёжь массово уезжает из Казахстана.

Эмиграция из Казахстана

— А сколько у вас человек уезжает в год?

— 40-50 тысяч. Раньше уезжали в основном русские. Я приведу пример: работал в одной организации четыре года, там было около 60 человек. За это время 15-20 человек — русские — уехали в Россию.

Сейчас интуитивно ощущается, что уезжают казахи. Русские, кто хотел — уже уехали. Теперь уезжают казахи. Кто в Россию, кто в Европу, кто в Канаду. По официальным данным, 90% тех, кто уезжает на заработки, едут в Россию. В ту самую Россию, которую обвиняют в притеснениях, в гонениях на мигрантов. Но именно туда едет на заработки многие молодые казахи.

И вот на этом фоне создаются нарративы вроде голодомора — чтобы объяснить, почему мы якобы всегда страдали.

Тема голодомора и подмена понятий

— Откуда вообще это возникло? Да, был голод — но он был везде. Есть разница: голод и голодомор. Голодомор — это сознательное убийство людей. Люди говорят: "Нет, нас сознательно убивали". Это калька с украинского нарратива. Когда говоришь, что голод был в Поволжье, в Москве, в Питере, на Украине — массовое явление, связанное с неурожаем и с с западными санкциями, когда душили молодое советское государство — тебе отвечают: "Нет, это было сознательно. Убивали именно нас".

— Тема голода — очень обширная, требует отдельного выпуска. Я серьёзно ей занимался, она болезненная для многих казахов. Потери были большие, у каждого есть родственники, ставшие жертвами тех событий.

Голод действительно был. Есть открытые данные, любой желающий может почитать — множество сайтов с документами тех времён. Как можно развеять мифы, что "голодомор" был специально сделан против казахов? Достаточно посмотреть, сколько тогда открывалось театров, университетов, учебных заведений. Кого они должны были обучать? Казахов. Какой смысл убивать казахов, если строится педагогический университет, чтобы дети вчерашних пастухов становились преподавателями, учеными? Где логика?!

Я изучал документы 1935-1936 годов — учебные материалы, отчёты о развитии культуры и образования в Казахской АССР. Тогда главой республики был Левон Мирзоян. При нём на образование и культуру тратилась четверть годового бюджета.

Когда говорят, что казахов грабили, надо понимать, что большая часть средств на коллективизацию, промышленные объекты, учреждения выделялась из бюджета РСФСР.

Представьте: Сталин, РСФСР, выделяют огромные деньги, чтобы поднять с колен, обучить безграмотное население. На момент революции в Казахстане грамотных мужчин было 6-7%, женщин — 3%. Остальные — безграмотные. И вот из них нужно было создать кадры, которые способны работать у станка, уметь читать технические документы. Их нужно было обучить. Какой смысл убивать?

Противоречия в учебниках истории

— Когда начинаешь задавать эти вопросы оппонентам — начинается истерика. Как так?

С одной стороны, Сталин якобы убивал казахов, с другой — обучал их, создавал кадры. Это два факта, которые противоречат друг другу. Либо он строит, либо уничтожает.

Но в наших учебниках это умудряются связать. Получается, что мы, казахи, стали инженерами, врачами, профессорами сами по себе. Технические кадры появились сами по себе. А Сталин — нас убивал.

Наши историки умудряются это всё так подать, что у читателя не возникает никаких противоречий. Это такой разрыв реальности, обволакивающий всё.

И в итоге большая часть молодёжи настроена, скажу честно, далеко не дружелюбно по отношению к России.

Память о войне и противоречия в обществе

— Президент Токаев приезжал на День Победы в Москву, и люди сами просили разрешить "Бессмертный полк". Но с темой войны всё равно остаётся путаница. С одной стороны — воспевание Туркестанского легиона, служившего в Вермахте. Хотя я понимаю, что история там сложная: многие казахи попали туда в плен, не по своей воле. Но с другой стороны — "Бессмертный полк" как священная память. Как это уживается в одном народе?

— Легко. И это, честно, вызывает у меня взрыв мозга. Потому что это два понятия, которые не могут сосуществовать.

У нас может быть такое: в одном городе стоит памятник Алии Молдагуловой - снайперу, герою Советского Союза, погибшей в 1944 году. Женщина-снайпер. У нас две женщины получили звание Героя Советского Союза — Алия Молдагулова и пулемётчица Маншук Маметова.

А в другом месте — памятник Мустафе Шокаю. Он работал сначала на польскую разведку, потом на французскую, потом на немецкую. Это всё есть в открытых источниках. По одной из версий, он умер в 1941 году от тифа, когда посещал концлагеря, где агитировал казахов воевать против Советского Союза.

И при этом Мустафа Шокай представлен в школьных учебниках как герой. У меня возникает вопрос — зачем?

Антисоветская идеология у нас официально нигде не прописана, но она вплетена между строк. И в этом её опасность: прославляются все, кто воевал против советской власти. Любой, кто выступал против СССР, у нас становится героем.

Вот в чём биполярность. В одной телепередаче рассказывают, как казахи героически сражались в Панфиловской дивизии, которая формировалась в Алма-Ате и Бишкеке. Выпускаются фильмы, книги — это интересно.

А потом включаешь другой канал, и там рассказывают, как Мустафа Шокай переживал за казахов и призывал их воевать против Советского Союза.

И это считается нормальным. В голове у обывателя это уживается. Но у меня — взрыв мозга. Так нельзя. Это рано или поздно приведёт к очень опасным последствиям.

Сотрудничество с врагами и переписывание истории

— По планам Мустафы Шокая немцы должны были создать здесь государство — Великий Туркестан. Туркестанский легион был сформирован по его инициативе. Он сам не дожил до этого момента, но идею продвигал: создать легионы, которые, когда немцы прорвутся дальше на восток, придут сюда и "освободят" казахов.

И вот у меня вопрос к оппонентам: немцы оккупировали Прибалтику, Украину, Францию, Голландию, Бельгию — кому-нибудь они дали свободу?

Часто читаю комментарии в соцсетях, где пишут: "Мы должны сказать спасибо Гитлеру. Он сорвал планы Сталина по уничтожению казахов". Я читаю и не понимаю — это пишет больной человек? Нет, смотрю — вполне здоровый, адекватный.

И это не только у молодёжи. Это у людей 40-50 лет, которые учились в советских школах, читали советские книги. И у них уже сформировано такое восприятие.

Для меня это становится настоящей проблемой. Я понимаю — с обществом происходит что-то нездоровое.

Современная историография и обнуление советского периода

— Проблема современной историографии в Казахстане — это обнуление целого пласта истории с 1917 по 1991 год. Всё, что связано с советским временем, преподносится как негатив. Хотя там столько достижений, которыми можно гордиться и на которые можно опираться.

Мне особенно обидно, когда история перевирается. У нас есть объекты, которые строили наши дедушки. Мы должны гордиться этим поколением — людьми, которые с нуля поднимали города, предприятия. Но всё это обнуляется.

Все, что строилось при Советском Союзе считается плохим. Тогда возникает вопрос: а чем гордиться?

И вот появляются новые нарративы: мы — потомки Золотой Орды. Хотя современный Казахстан — это прямой наследник Казахской ССР. Границы Казахской ССР — это границы современного Казахстана.

Есть исторический факт, о котором умалчивают. После Гражданской войны, в 1919–1920 годах, в Средней Азии существовали две крупные территории: Киргизская ССР (так тогда называли казахов) и Туркестанская ССР, куда входили Узбекистан, часть Таджикистана, Киргизия и юг Казахстана.

Когда в августе 1920 года появилась Казахская ССР, в её состав не входили Чимкент, Тараз, Жамбыл, Сырдарьинская область — весь юг был частью Туркестанской ССР. Только в 1924 году, при национальном размежевании, эти территории вошли в состав Казахской ССР. Это сделали большевики.

Если углубиться в XIX век: города Туркестан, Чимкент, Кызылорда — всё это было частью Кокандского ханства. Весь Старший жуз жил на территории враждебного государства, которое грабило, убивало, угоняло казахов в рабство.

Когда пришла русская армия, казахи шли вместе с ней в бой против кокандцев. Ненависть была настолько сильной, что в Чимкенте, например, казахи подняли восстание против кокандцев ещё до прибытия русских.

Есть исторический факт: когда русские шли на штурм Чимкента, к ним пришли казахи и сказали — мы тоже хотим помочь. Русские ответили: "У вас нет оружия". Казахи сказали: "Мы будем кричать в бою — это тоже помощь". Люди просто шли в бой, чтобы отомстить.

Весь юг Казахстана Российская империя забрала у Коканда. А часть земель в районе Алма-Аты — у Цинской империи (Китай).

Благодаря Российской империи Казахстан стал шире на юг. А при советской власти эти границы были закреплены. Казахстан в современном виде — это результат советской политики. Инфраструктура, города, аэропорты — это наследие СССР, а не Золотой Орды.

Что нас сейчас связывает с Золотой Ордой? Законы? Язык? Столица? Где это всё? Но принято гордиться Золотой Ордой. Хотя если открыть карту — 60-70% её территории сейчас находятся в России. И столица Золотой Орды — тоже на территории РФ, не Казахстана.

А ведь была красивая идея — евразийство. Она могла бы объединить все народы бывшего пространства.

Идея евразийства и влияние Запада

— Идея евразийства сейчас исчерпала себя?

— Надо смотреть на базис, на экономические предпосылки. Казахстан, к сожалению, стал целью многих геополитических игроков. Почему у нас многовекторная политика? Потому что мы стараемся угодить всем. А это не всегда получается.

Евразийство у нас не стало популярной идеей, потому что молодёжь — прозападная. Будем честны: молодые 18-20 лет мыслят в западной парадигме. Для них США и Европа — друзья до гроба. Хотя США владеют 80% наших нефтяных ресурсов.

При нашей экономической модели евразийство не приживается. Нас тянут в разные стороны — китайскую, европейскую, американскую. И мы просто растягиваемся. Поэтому объединяющей идеей это не стало. Мы всё дальше уходим под влияние Запада.

Грубо говоря, тот, кто владеет нашими ресурсами — тот владеет и нашей идеологией.

Если использовать марксистскую логику: есть базис, есть надстройка. Базис — это экономика, производственные отношения. Тот, кто контролирует заводы, недра, ресурсы — тот и диктует идеологию.

Культура, искусство, идеология, евразийство — всё это надстройка. А базис у нас — западный капитал. Поэтому идеология и история переписываются в его интересах. Всё подгоняется под чужие правила.