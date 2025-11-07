Не шашкой, а кулаком: как спорт превращается в инструмент самоидентичности

Может ли казачество стать драйвером спортивной популярности? Как образ казака-воина связан с единоборствами и почему казачья эстетика — это не только традиция, но и стиль? Об этом — в разговоре с заместителем главного редактора "Мэш" Даниилом Калининым.

Футбол против единоборств: что выбирают казаки

— Сегодня мы поговорим о спорте и о казаках. Казак — это воин, человек сильный, и этот образ сегодня активно культивируется. А какой же воин без спорта, особенно без единоборств и силовых дисциплин? Какие виды спорта сейчас наиболее популярны у аудитории "Мэш"?

— Мы сами задавались этим вопросом, когда запускали спортивную редакцию. Релевантных данных не было, поэтому начали с наблюдений. Больше всего новостей — по футболу и хоккею. Хотя Россию часто называют нефутбольной страной, именно эти два вида спорта генерируют максимальное количество инфоповодов.

В какой-то момент мы поняли, что у нас чуть ли не футбольный паблик получается. Это не совсем то, чего мы хотели — мы стремимся охватывать все виды спорта. Начали понемногу заглядывать в другие направления, например, в единоборства — они кажутся довольно популярными.

Но, всё-таки, футбол остаётся на первом месте. Это самый популярный вид спорта в России, самый востребованный в аудитории, он вызывает больше всего отклика. Все остальные виды спорта, чем дальше, тем более они нишевые.

— Если футбол на первом месте, то на каком месте единоборства?

— Сложный вопрос. Примерно третье-четвёртое место, но с большим отрывом от лидеров. Это всё равно неплохо — если они в первой тройке-четвёрке, значит, интерес у аудитории есть.

Казачество и популяризация спорта

— Образ казака хорошо ложится на единоборства и силовые дисциплины. Может ли казачество сделать эти виды спорта более популярными?

— Я думаю, казачество — это очень сильный, мощный и понятный образ для широкой аудитории. Через него можно популяризировать вообще что угодно. Я много лет жил на юге, и там очень много казаков, которые занимаются самыми разными вещами: кто-то рисует картины, кто-то пишет книги, сочиняет стихи, проводит спортивные соревнования.

Мне кажется, казачество как база ложится на любой вид спорта. Просто у нас почему-то принято считать, что казак — это только человек с шашкой и на коне.

Это устаревший образ, но другого у многих просто нет перед глазами. А ведь можно заниматься и борьбой, и чем угодно. Я сам не казак, не внутри этой культуры, но со стороны вижу, что такой взгляд — немного ограниченный.

Казак-футболист и пример "Козаккен Бойз"

— Казак-футболист — даже я себе это слабо представляю.

— Зря. Вполне нормальная тема. Знаете, я перед тем как сюда прийти, вспомнил одну историю. В Голландии есть команда, которая называется "Козаккен Бойз". Её назвали в честь казаков, которые освобождали эти края.

Голландцы до сих пор благодарны казакам — они фактически освободили территорию от французов, бросок был стремительный, и эта историческая память там живёт. Если она там существует, то у нас она должна процветать — это ведь наша культура.

У нас есть футбольный клуб "Краснодар", который, правда, никакого отношения к казакам не имеет. Но он вполне может использовать казачью атрибутику — всё-таки Краснодар, Юг, тут всё очевидно.

Казаки и баски: параллели и идеология

— Знаете, о чём я думал, когда шёл сюда? О том, что казаки, на мой взгляд, чем-то похожи на басков.

— Темпераментом — да, возможно. Воля, дух, вольный характер — здесь есть определённые параллели.

— У басков, например, есть футбольная команда "Атлетик Бильбао". Там играют почти исключительно баски. Иностранцы там есть, но единицы — берут только если очень нужно. Есть ещё "Реал Сосьедад", две такие команды.

Я к чему это веду. Мне кажется, всегда нужна организация с понятной идеологической основой, близкой широкой аудитории. "Атлетик Бильбао" — это как раз такая организация. Они говорят: мы играем в футбол, в команде только баски. Нам не важно, добьёмся ли мы результата таким путём. Мы не выиграем чемпионат Испании, у нас нет ресурсов "Реал Мадрида".

Но у нас есть дух, есть идея — и этим мы сильны. Люди это чувствуют, и многие им симпатизируют. Это хороший пример того, как можно консолидировать сообщество.

И казачье сообщество тоже можно собирать вокруг спорта — это, в принципе, отличная история.

Патриотизм, эстетика и казачий мем

— А могут ли казаки стать популярными спортсменами? Продвигать казачьи ценности через спорт для широкой аудитории — это реально?

— Абсолютно реально. Казачество — это сама по себе очень привлекательная история. Шальная, весёлая, классная. Не скучная, не грустная — стильная.

Сейчас вообще подъём среди молодёжи — 16, 17, 20 лет. Патриотизм стал трендом. Запрос на патриотику есть, и он реализуется в мемах, в мерче — этого много. Есть один мем, может, знаете: "с матом врагам Кубани". Этот мем эксплуатирует казачью эстетику. Очень популярная штука. Я наблюдал: у нас на работе я — единственный южанин, и я эту штуку знал тысячу лет назад. Она была локальной, все на Юге смеялись. За пределами даже Краснодарского края никто не понимал. А потом это начало проникать — мне ребята из Брянска начали писать: "Блин, я такой мем классный нашёл!". Эстетика передаётся, её можно перекинуть и на спорт.

Спортсмены-казаки и идентичность

— Сейчас, честно, никто не приходит в голову из спортсменов, кто бы имел отношение к казакам. Но если появится такой человек, и он сам будет себя обозначать как казака — эстетически, или просто говорить об этом…

— Как Хабиб Нурмагомедов в своё время — он выходил в папахе, обозначал, что он из России, но при этом транслировал дагестанскую идентичность.

— Бойцы из Дагестана вообще много сделали, чтобы на регион начали смотреть по-другому — даже внутри страны. У них появился свой стиль, своя айдентика.

С казаками нужно сделать то же самое. Но не по плану — это должно происходить само. Просто нужна небольшая поддержка, где-то, иногда. А дальше люди сами всё почувствуют и поймут.