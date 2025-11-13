Зима близко: что проверить, чем запастись и как подготовить авто, чтобы дорога не стала испытанием

Советы по подготовке авто к зиме от эксперта Егора Васильева

Зима не за горами, а значит — пора готовить не только гардероб, но и автомобиль. Автоэксперт, мастер спорта по автогонкам, кандидат технических наук Егор Васильев в авторской передаче Игоря Моржаретто "Нам по пути" на АвтоПравде делится простыми, но жизненно важными советами: от замены тормозной жидкости до того, зачем в багажнике лежит лопатка, а в бардачке — жёлтые очки.

Подготовка автомобиля к зиме: обязательные работы

— Сегодня говорим о важной теме — подготовке автомобиля к зимнему периоду. Зима требует особого внимания к состоянию машины. Грамотная подготовка помогает избежать неприятностей на дороге и продлевает срок службы автомобиля. Я бы даже добавил — и водителя. Это тоже важно. Давай по пунктам: с чего начинать подготовку к зиме и нужно ли вообще что-то специально делать?

— Честно скажу: раньше, лет 30-40 назад, объём подготовки был огромный. Многие вообще не ездили зимой — ставили машину в тёплый гараж, на подставки, снимали колёса.

Сейчас всё проще. Если ваш автомобиль в исправном состоянии, если вы за ним регулярно следите, обслуживаете, как положено, ничего специального делать не надо. Но всё-таки есть несколько обязательных пунктов. Давай их перечислим.

Замена резины

— Из обязательных работ — это, естественно, замена резины. Этого требуют и правила дорожного движения, и регламент. За это даже предусмотрен штраф — 500 рублей. Правда, я ни разу не видел, чтобы кого-то реально штрафовали. Пока ГАИ не настаивает на этом. Но дело не в штрафах — важно быть уверенным в автомобиле.

Зимнюю резину нужно ставить даже в Краснодарском крае. В Советском Союзе зимней резины вообще не было — была универсальная. Сейчас выбор есть, и экономить на безопасности неправильно. Зимняя резина должна быть.

Стеклоомывающая жидкость

— Я бы проверил качество антифриза. Многие водители тянут с этим, потому что обычная вода, как ни странно, лучше справляется с грязью. Но когда утром подходишь к машине, а в бачке лёд — это уже проблема. И не только обидно, но и создаёт нагрузку на электросеть. Поэтому лучше заранее решить этот вопрос.

Да, зимняя жидкость не самая дешёвая, но экономить на этом не стоит. Особенно учитывая, что есть ещё и сомнительные альтернативы — та самая синяя жидкость от обочечных продавцов.

Я считаю, что 20 лет назад было принято ошибочное решение, когда главный санитарный врач запретил жидкости на метаноле и разрешил только изопропил. У нас решили, что люди пьют незамерзайку и массово травятся.

Думаю, те, кто пил, уже давно ничего не пьют. А мы остались без нормальной жидкости, которая в Европе разрешена, а у нас — нет.

Тем не менее, все продолжают использовать метанол. Изопропил дороже, пахнет хуже, моет хуже и замерзает раньше. Прокачиваемость тоже страдает: когда в бачке вода — струя идёт штатно, а с сертифицированной жидкостью приходится перенастраивать форсунки. Поэтому все заливают "левую" жидкость на метаноле. Уже много лет идут разговоры о том, чтобы разрешить метанол. С этой осени вроде бы его смогут производить только лицензированные организации, и, возможно, разрешат. Пока мы все формально нарушаем, но если выбирать — я бы рекомендовал метанол. Только не пейте его, пожалуйста.

Замена дворников

— И третье, что обязательно нужно сделать — это заменить дворники. Это расходник, который, по-хорошему, служит один сезон.

Некоторые считают, что три месяца — это максимум для современных щёток в условиях мегаполиса. На дорогах много абразивов, они быстро стирают микрорельеф, щётка набирает твёрдые частицы, начинает затирать стекло, теряет контакт — и уже плохо очищает. Поэтому я меняю чаще: в осенне-зимне-весенний период — раз в два месяца.

Проверка и замена антифриза

— А теперь давай перейдём к антифризу.

— Конечно. Большая часть автомобилей все-таки эксплуатируется в мегаполисах. Летняя эксплуатация — серьёзное испытание для антифриза: частые перегревы, особенно в условиях мегаполиса. Это постоянные скачки температуры, движение в пробках, режим stop-and-go. У многих автомобилей он реализован так: машина едет, я нажимаю на тормоз — двигатель глушится. В этот момент циркуляция охлаждающей жидкости прекращается. В районе цилиндров, где горячо, жидкость начинает перегреваться, а в других зонах — нет. В результате она теряет свойства, разрушаются молекулярные цепочки.

Перед зимой желательно залить антифриз G11 или G12 — в зависимости от того, что рекомендует производитель. Цвет при этом не имеет значения — это просто краситель, не более.

Если вы проходите ТО раз в год или два в фирменном сервисе, где всё делают по регламенту, то, скорее всего, антифриз вам уже поменяли. У любой жидкости есть срок службы — как у масла.

Если вы не обслуживаетесь регулярно, просто проверьте уровень. Лучше долить, а если жидкости больше трёх лет — заменить. То же самое касается и тормозной жидкости.

Тормозная жидкость и электрика

— Это тоже довольно странная история — казалось бы, что там менять. Но тормозная жидкость гигроскопична, она активно набирает воду. При внезапной заморозке молекулы воды в ней могут начать кристаллизоваться, и из-за этого возникают сложности с торможением. Эффективность падает, плюс жидкость в тормозной системе — это всегда плохо: коррозия, лишние проблемы. А при активных действиях по педали тормоза она начинает быстро вскипать. В любом случае её лучше заменить.

Тормоза — это та история, на которой точно не стоит экономить. Как бы ни были современные автомобили, система торможения — это универсальная палочка-выручалочка в любой ситуации. Если тормоза работают плохо — мы в опасности.

Если машину обслуживают на сервисе, это уже сделали специалисты. Мы говорим о случае, когда вы обслуживаете автомобиль сами, когда у вас руки золотые. Есть такие люди — вот у Егора золотые руки, а у меня не совсем. Но любые руки требуют контроля. Я бы ещё подумал об электрике.

Аккумулятор и система охлаждения/отопления

— Аккумулятор — это очень важная опция. Насколько я понимаю, современный аккумулятор в условиях средней эксплуатации — а сейчас надо учитывать, что если автомобиль не используется в коммерческих целях, то пробеги не такие большие. Страховые компании, например, считают средний пробег городского автомобиля максимум 15-20 тысяч километров в год.

— Да и, честно говоря, лютых зим в Москве давно не было. Надо постучать по дереву. Поэтому нормальный аккумулятор служит, думаю, минимум четыре года. Если это аккумулятор конвейерный, поставляемый на автомобиль — проблем нет.

Важное требование, которое позволяет существенно продлить срок службы: хотя бы раз в три месяца или раз в сезон аккумулятор нужно заряжать не в составе автомобиля, а через специальное зарядное устройство.

Перед зимой я бы порекомендовал это сделать. Городские поездки на современных машинах опасны тем, что автомобиль сам потребляет огромное количество электричества, и за короткую поездку он съедает энергии больше, чем генератор успевает вернуть в аккумулятор. А когда становится холодно, при запуске возникают серьёзные механические потери — двигатель, стартер и так далее — и аккумулятор должен быть в хорошем состоянии.

Поэтому проверяем аккумулятор, заряжаем его. И обязательно стоит проверить состояние клемм — там часто образуются окислы, которые увеличивают сопротивление в месте контакта. Из-за этого ток по проводам идёт слабее.

Проверяем, надо ли что-то делать с системой охлаждения и отопления. Я лично сам каждую весну и осень провожу дезинфекцию кондиционера. Мне в своё время объяснили, я покупаю аэрозоли — стоит недорого. Делается в обычных условиях за 10 минут, ещё 10 минут — проветрить. Это дезинфекция системы, плюс, возможно, аэрозоль что-то пробивает, ещё чего-то. Не исключено.

Обычно пишут, что до 99% бактерий убивают — тех, что скапливаются в системе кондиционирования. Там своя цивилизация за лето образуется. Есть ещё один важный момент: там есть трубочки, которые отводят влагу, оседающую на радиаторе, на теплообменнике кондиционера. Если они забиваются, жидкость перестаёт вытекать наружу и начинает попадать внутрь машины. Это тоже надо проверить. Желательно на сервисе — самостоятельно с этим справиться сложно.

Водоотводящие трубки и радиаторы

— То же самое касается водоотводящих трубочек, если у машины есть люк или панорамная крыша. Если трубочка забилась — осенний листопад, что-то туда попало — это уже проблема. И вообще это касается всех водоотводящих трубочек, если не чистить, они превращаются в грядку: за осень туда набивается довольно много жёлтых листьев. Я вот буквально на днях всё оттуда вычистил, чтобы влага могла спокойно уходить, чтобы не было забито, и листья не превратились в кашу.

Есть ещё один момент, касающийся системы охлаждения. У современных автомобилей довольно много радиаторов: кондиционер, основной радиатор системы охлаждения, может быть радиатор коробки передач. Между ними за лето накапливается много мусора — перья, тополиный пух, листики, погибшие пчёлы и мухи. Если это не вычистить перед зимой, возможна такая ситуация: едем по городу, под колёсами каша, она смачивает весь этот мусор, выезжаем за город, добавляем скорость — всё это застывает. Получается ледяной щит, который ничего не пропускает, и можно перегреть автомобиль буквально на пустом месте. Желательно, чтобы все радиаторы были абсолютно чистыми, без посторонних включений.

Смазка резиновых прокладок и замков

— Следующий пункт, который, мне кажется, необязательный, но кому-то может показаться важным. Некоторые специалисты советуют смазать все резиновые прокладки — имеется в виду уплотнители дверей — специальной силиконовой смазкой, а также вытеснить воду из замков с помощью специальной жидкости.

Безусловно, это стоит делать, потому что, к сожалению, все резиновые изделия в автомобиле не вечны. В них образуются микротрещины, и они очень быстро набирают влагу.

Представим ситуацию: сегодня сыро, шёл дождь, а к утру всё замёрзло. Я пытаюсь открыть дверь — в лучшем случае она откроется не сразу, в худшем — я порву все эти резинки.

И будет мучительно больно в финансовом смысле, потому что это дорого. Дешёвых автомобилей практически не бывает. И дешёвых запчастей — тем более.

Я бы ешё отнёсся с особым пиететом к замкам, потому что в последнее время появилось много автомобилей с выдвижными ручками. Это сложная механика, и у неё есть одно удивительное свойство.

Все автопроизводители, как один, заявляют: если дверь покрыта льдом толщиной два сантиметра, ручка всё равно откроется. Да, ручка откроется. Только никто не говорит, что она потом может не закрыться.

А если не закроется — машина не поедет. Не факт, конечно, но некоторые машины действительно не едут.

Поэтому сам механизм, который приводит в действие эту ручку, желательно тоже отдельно обработать водоотталкивающей смазкой, чтобы он работал гарантированно. Тут никаких сомнений в необходимости этой операции не возникает.

Очистка стекол изнутри

— А вот внутри не протирает никто, особенно если речь идёт о сложных конструкциях, когда до лобового стекла тяжело дотянуться даже с водительского сидения. Почему это проблема?

— Потому что на внутренней поверхности стекол за лето скапливается огромное количество микроскопической пыли. Эта пыль — благоприятная среда для образования наледи и даже красивых узоров. Как известно, вода замерзает вокруг точки загрязнения.

Если стекло грязное, оно легко замерзает, покрывается туманом, льдом. Чтобы этого не было, протираем стекло изнутри — и любой автовладелец с удивлением обнаружит, даже просто проведя пальцем, сколько грязи там окажется.

Я не так давно мыл стекло мыльным раствором, потом сушил. Сделал это не в рамках подготовки к зиме, а просто из чувства прекрасного.

Так что протираем внутреннюю поверхность стекол и желательно обработать каким-нибудь составом типа антифог, водоотталкивающим — чтобы было меньше проблем. Потому что очень часто можно наблюдать на дороге автомобиль, в котором водитель через маленькие окошечки, обдуваемые горячим воздухом, пытается понять, что творится на дороге. Так что здесь — повнимательнее.

Необходимые вещи в автомобиле зимой

— Список обязательных работ заканчиваем списком того, что нужно иметь в автомобиле на зиму. У меня есть хорошая щётка со скребком, я её на лето я её даже не вынимал. Это обязательная вещь, потому что когда случаются первые морозы и снегопады, я регулярно возле подъезда наблюдаю людей, которые пытаются очистить стекло банковской или скидочной карточкой. Поэтому щётка со скребком — обязательна.

Я бы обратил внимание ещё на одну проблему. К щётке со скребком нужна хотя бы рукавичка или упаковка обычных нитяных перчаток. А мне очень нравились армейские трёхпалые варежки — здоровые такие. В любом случае, что-то надо надеть на руку, пока очищаешь машину от снега и наледи. Хоть что-то будет в тепле.

И ещё — лопата. Даже в Москве, несмотря на работу спецтехники, если автомобиль простоял на парковке день-два, может выясниться, что для выезда на дорогу нужно преодолеть снежный бруствер. А если машина совсем современная, с умной электроникой, она посмотрит: мне туда ехать ли что? Никогда. Поэтому придётся немного поработать лопатой и руками, чтобы обеспечить приемлемую высоту бордюра, чтобы машина могла проехать.

Необязательно таскать с собой большую лопату. У меня есть подаренная сапёрная складная — ни разу не пользовался, несколько лет лежит в багажнике, в запаске места не занимает, но она у меня есть.

Но про трёхдневный запас пищи и воды мы говорить не будем. Так же, как про валенки, унты и дрова. Хотя если вы действительно зимой собираетесь в путешествие — это отдельный разговор. Там как раз нужно иметь тёплую куртку, на всякий случай. Я бы посоветовал пенку какую-нибудь — если вдруг придётся что-то делать с машиной по дороге, чтобы не лежать на холодной земле. Ну и там, соответственно, можно перечислять много чего ещё, что обязательно необходимо в зимнем путешествии.

Запаска, цепи и топливо

— У многих автомобилей вместо полноценной запаски — докатка. Зимних докаток я не встречал, и это проблема. Если что-то случается с колесом, докатку нужно ставить на неведущую ось — это важно. Иногда вижу странные вещи, вроде цепей на задних колёсах у переднеприводной машины.

Цепи противоскольжения — не обязательны, если вы не ездите по бездорожью. В Европе они требуются в горных регионах, у нас — только для экстремальных поездок.

Для обычной зимней езды я бы рекомендовал канистру с топливом. В пробке или на морозе — это спасение. Я сам стоял четыре часа на МКАДе, и те, у кого был бензин, чувствовали себя гораздо лучше. Машина быстро остывает, а с топливом можно греться.

Полбака — минимум перед дорогой. И обязательно зарядка для телефона. Один водитель рассказывал, как в пробке на трассе М2 у него был полный бак, зарядка, даже кофеварка от прикуривателя — варил чай, угощал замёрзших. Проблема была, но он пережил её с комфортом.

Зимний стиль вождения

— Я бы добавил, что стоит пересмотреть своё отношение к вождению. Зимний стиль — это не летний. Мы стараемся мягко ускоряться, аккуратно снижать скорость, избегать резких манёвров и поворотов руля. Всё это может привести к потере управления, особенно когда сцепление с дорогой минимальное. В итоге — либо скольжение, либо занос, либо удар по инфраструктуре и тем, кто рядом.

Зимой главное — спокойствие. Не спячка, но зимний релакс. Медленное движение часто оказывается быстрее, чем попытки мчаться. Потом смотришь хроники ДТП и удивляешься.

Вспоминаю историю позапрошлой зимы: на трассе между Питером и Москвой началась метель, заканчивались каникулы, народ ехал 110, несмотря на табло с предупреждением "сбросьте скорость до 70". Один пенсионер потерял управление, ударился в ограждение — и в него начали влетать машины. Пострадало более 60 автомобилей, виновник погиб.

Поэтому зимой нужно быть предельно осторожным, анализировать ситуацию и не игнорировать знаки переменной информации. Это не шутка. Не зря глава "Автодора" предлагает приравнять такие табло к обычным знакам и сделать их приоритетными. Многие не перестроились — продолжают ездить по-летнему. А зима этого не прощает.

Дополнительное оборудование и советы

— Было бы неплохо, чтобы в каждом автомобиле обязательно был световозвращающий жилет. Это прописано в правилах.

— Да, но далеко не все его имеют. А зимой, когда световой день короткий, лучше быть заметным, чем потом удивляться, почему произошла авария.

Проверьте, есть ли у вас стандартный набор автомобилиста:

знак аварийной остановки,

аптечка,

трос,

жилетка,

огнетушитель,

желательно компрессор.

Ещё один момент — очки. Зимой, когда всё покрыто снегом, глаз плохо различает оттенки белого. Очки с жёлтыми светофильтрами помогают лучше видеть обочину и нюансы покрытия. Хуже точно не будет. Я, например, не убираю из машины солнцезащитные очки — зимой солнце низкое, снег отражает свет, и без очков ехать тяжело. Самбреро не нужно, а очки — да. Главное — не оказаться в ситуации "мог бы взять, но не взял".

Надеюсь, хотя бы часть наших советов станет для вас руководством к действию. Подготовить автомобиль к зиме — несложно и недорого, но это даст вам уверенность на дороге. Главное — не оказаться в ситуации "мог бы взять, но не взял".