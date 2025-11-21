Как одна двойка перевернула судьбу Лео Бокерия — история великих достижений

Лео Бокерия: доброта — самый главный универсальный рецепт здоровья

Как пройти путь от стройки в Очамчира до Ленинской премии? Почему доброта важнее диеты? И можно ли стать великим хирургом, если тебе поставили двойку за сочинение? Академик Лео Бокерия, легенда советской и российской кардиохирургии, в эксклюзивном интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказывает о здоровье, барооперациях, судьбе, футболе и детстве в Поти.

— Сегодня у нас в гостях оперирующий советский и российский кардиохирург, академик Российской академии наук Лео Бакерия. Здравствуйте, Лео Антонович. Первый вопрос. Как человек, посвятивший жизнь здоровью людей, скажите: вам доводилось встречать абсолютно здорового человека? Такие вообще существуют?

— Конечно, здоровых людей — большинство. Другое дело, что мы сами себе вредим — вредными привычками, образом жизни. Если говорить серьёзно, то женщины — это почти стопроцентное здоровье, я имею в вид тот период, когда человек ещё работает, активен. И среди мужчин тоже высокий процент здоровых.

Очень многие, даже без высшего образования, а уж тем более с ним, перестраивают себя, выбирают здоровый образ жизни. Они понимают его преимущества: можно рано встать, поздно лечь — и всё равно чувствовать себя хорошо.

Антиалкогольная кампания, которую мы ведём уже несколько лет, действительно помогает оздоровлению общества. Я, как человек, наблюдающий этот процесс, доволен. Думаю, если мы продолжим эту линию — просвещение, рекомендации через СМИ — будем жить ещё лучше.

Противоречивые советы о здоровье

— Лео Антонович, сегодня о здоровье говорят много, но советы часто противоречивы. Одни называют кофе вредным, другие — полезным. То же с помидорами, газированной водой. Раньше рекомендации давали специалисты, а теперь — кто угодно. Как разобраться, кому верить?

— Если человек не врач — я бы категорически запретил ему давать рекомендации. Это полный нонсенс. Хотя и среди врачей не все грамотные, не все хотят учиться. Есть врачи, которые и покупают дипломы. У нас в России это маловероятно, но на территории бывших республик — случается. Такие приезжают сюда и работают врачами. Думаю, ни один главный врач в Москве не станет терпеть такого специалиста — он понимает, что всё это рано или поздно рухнет с треском и вызовет большой шум.

На самом деле, наше медицинское образование невероятно высокое. Я окончил Первый Московский медицинский институт имени Сеченова, орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени. Потом три года аспирантуры, диссертация — кандидат медицинских наук. Эта работа получила Ленинскую премию. Моим оппонентом был Владимир Бураковский — выдающийся советский кардиохирург, директор института, где я сейчас работаю. Он прочитал мою диссертацию и предложил перейти к нему. Я тогда был в Сеченовском институте, заканчивал его и учился в аспирантуре.

Уникальная работа и Ленинская премия

— Когда он прочитал мою диссертацию, тема была совершенно новой — не только у нас, но и в мире. Кровь из правого желудочка должна уходить в лёгочную артерию, но у этих пациентов она большей частью попадала в левое предсердие. Артериальная кровь, насыщенная кислородом на 100%, теряла насыщение до 50-45%, и человек начинал синеть.

Был великий голландский учёный Ите Боррема, который предложил оперировать таких детей и взрослых в условиях гипербарической оксигенации. Операции на открытом сердце проводятся с искусственным кровообращением, и важно, чтобы камера не взорвалась — при повышенном содержании кислорода это риск.

У Николая Михайловича Амосова, одного из пионеров барокамер, были трагические случаи — погибли сотрудники. В барокамере давление повышается, концентрация кислорода становится выше — это идеальные условия.

Я лично провёл более 250 операций при врождённых пороках сердца на открытом сердце в барооперационной. За эту работу я получил Ленинскую премию. Это действительно уникальная работа. Представляете? По тем временам — да и по нынешним — это выдающееся достижение. Ленинскую премию сейчас просто не дают. Её нет. И нас, кто её получил, очень мало. Правда, мало.

Универсальные рецепты здоровья: 5D

— Лео Антонович, есть ли универсальные рецепты здоровья? Я вспоминаю разговор с Александром Ежевским — министром тяжёлого машиностроения СССР. Ему было 97 лет, он работал, летал по миру, давал интервью. Я спросила: "Как вам удаётся?" Он ответил: "5D — диета, дыхание, движение, доброта и девочки". И выглядел он не на 97, а гораздо моложе. Вы согласны с таким рецептом?

— Дыхание, движение, диета, доброта и девочки — всё правильно. Но доброта на первом месте, я серьёзно. Это очень важно. Когда человек выходит из себя, "кровь закипает", как говорят. Многие получают это по наследству, но себя можно воспитать. Если человек интеллектуально полноценный, он должен к этому стремиться.

Спорт и возраст сердца

— А вы верите, что у каждого своя программа? Кто-то пьёт, курит, нарушает все принципы — и живёт до 120, а кто-то…

— Я не философ, чтобы так утверждать. Но я видел тысячи случаев. Даже не тысячи — десятки тысяч. Конечно, больше. Но не заниматься спортом — это плохая рекомендация, правда.

Спорт требует огромных усилий и может быть травматичным, даже не в плане переломов. Это уровень суперпрофессионалов. А вообще, спорт — непременный атрибут здорового человека. Но в разумных пределах. Как только человек чувствует, что это перебор, он должен остановиться, сделать паузу.

— А у сердца есть возраст? Мы знаем, сколько нам лет, как примерно должны себя чувствовать. А сердце?

— Конечно. Это и есть возраст — возраст сердца. Оно может быть молодым, детским, юным, взрослым. У пожилого человека начинается атеросклероз, и одна из первых зон, которую он "подгребает" под себя — это коронарные сосуды. Поэтому раньше часто бывало: человек вроде ходит, а у него постепенно появляется болевой синдром, усиливается, но он к врачу не идёт. Кто-то советует выпить, кто-то — принять снотворное. Это всё - из прошлого.

— А можно возраст сердца отмотать назад?

— Назад — вряд ли. Но остановить процесс — можно. Проблема в том, что жир начинает проникать в миокард, переходит на стенки коронарных артерий, сужает их — и поступает меньше кислорода. Это и есть болезнь. Но её можно остановить. Разумеется.

Возраст сердца можно остановить — либо в самом начале, либо, если процесс уже запущен, мы его оперируем, устраняем проблему. И результаты, как правило, очень хорошие.

— Лео Антонович, я понимаю, что для кардиопациентов попасть в ваш институт — огромная удача. Мне даже передавали слова благодарности: вы спасли родственников моих близких. Но вы же один человек — сколько вы можете прооперировать? Гораздо меньше, чем нуждающихся по всей стране. В чём разница между помощью в вашем институте и в городских или областных больницах, куда попадает большинство?

— У нас есть главные специалисты в Министерстве здравоохранения по разным направлениям, есть ведущие центры по каждой специальности — всё это хорошо отработано. Но надо понимать: человек сам не может решить, где его прооперируют — есть очередь, есть квоты.

Квоты дают нам, не пациенту. Но пациент должен "умудриться" попасть под эту квоту — хотя это не его забота.

Если я его госпитализирую, это уже моя ответственность. Я отчитываюсь перед Министерством здравоохранения — у нас в институте и в других учреждениях. Всё просто: специалист смотрит, говорит, что нужна операция — и с этого момента государство открывает нам доступ, чтобы мы могли человека прооперировать, вылечить и наблюдать дальше.

— А помощь в областных больницах?

— Всё зависит от региона. Разные области — разные возможности.

Кардиохирургическая помощь в институте и в регионах

— Я понимаю, что Москва и, скажем, Курган — простите меня, жители Кургана — это разные масштабы. Но там хорошая хирургия. Если говорить честно, у нас в стране достаточный уровень, чтобы говорить о качественной кардиохирургии. Это не только высокотехнологичные центры.

Разница в том, что мы оперируем весь спектр сердечно-сосудистых заболеваний. А другие институты, даже работающие почти так же, как мы, имеют ограниченный перечень патологий, которые могут оперировать. Для этого существуют главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения — система отлажена.

Современные методы или классические операции

— Вы провели десятки тысяч операций на открытом сердце. Но сейчас появились так называемые "бескровные" операции?

— Правильнее говорить — закрытые. "Бескровные" — это условное название. Речь идёт о катетерных вмешательствах. Например, если сужено кольцо клапана, кровь не проходит из одной камеры в другую — это серьёзная проблема. В таких случаях вводится катетер, подводится к нужному месту, раздувается баллончик, в слабом месте происходит разрыв и таким образом открывается проход.

Но это не самый лучший вариант. Когда ты оперируешь под контролем зрения, ты восстанавливаешь анатомию. А при катетерной процедуре — да, открывается пространство между предсердием и желудочком, и человек почти что вылечен. Но при таком разрыве может возникнуть обратный ток крови, потому что клапан не полностью закрывается.

— Вы предпочитаете современные методы или всё-таки классические операции?

— В таких случаях — только под контролем зрения. Это надёжнее и анатомически точнее.

Операции на открытом сердце

— Я лично выполняю все операции на открытом сердце. Мы подключаем аппарат искусственного кровообращения — его пионером был советский учёный Брюхоненко ещё в 1920-е годы. Аппарат начинает работать вместо сердца, и ты можешь полностью пережать все сосуды, входящие и выходящие из него. Сердце в этот момент "сухое" — не работает. Почти как на трупе, в том смысле, что оно неподвижно.

Но как только снимаешь зажим с аорты — через 10-15 секунд сердце порозовело, ещё через 10-15 секунд начинает сокращаться. Это радикальная операция — на всю жизнь. Мы оперируем много детей, и сейчас к нам приходят 45-50-летние, которые пережили эту операцию в детстве.

О наркозе, технологиях и безопасности операций

— Я вспомнила Владимира Степановича Губарева — он был общественным лицом советской научной журналистики, редактором отдела науки в "Правде". Как-то мы публиковали интервью с академиками. Один из материалов — о том, как академик Покровский делал ему операцию аневризмы аорты. И, как он рассказывал, без общего наркоза.

— Нет, это невозможно. Он был под наркозом, уверяю вас. Подобные операции без наркоза — это миф.

— А вообще бывают операции без наркоза?

— Зачем? Это античеловечно — делать операцию без наркоза. Разрез кожи — больно. Открыть грудину — тоже больно. Пациент должен спокойно спать и проснуться здоровым человеком после операции. Так делают во всём мире, не только мы.

— А бывает, что во время операции комбинируются новые технологии и классические?

— Разумеется. Я сейчас не хочу ничего выдумывать, но как надо — так и делаем.

— А может быть так, что начали операцию, а потом увидели что-то, чего не показали обследования?

— Бывает, к сожалению. Но и что? Мы народ опытный. Иногда приходится менять тактику ао ходу операции. Кардиохирургия — это область, разработанная до мельчайших деталей. Если человек интересуется, он может поехать в Центральную медицинскую библиотеку в Москве. Великолепная библиотека, десятки журналов — американских, английских, французских, наших. Всё профессионально оформлено: рисунки, схемы, фотографии. Всё становится понятно.

Есть, конечно, трудности. Например, нельзя повредить проводящую систему сердца. У нас же сердце сокращается, допустим, 60 ударов в минуту. Потом я вас увидел — у меня пульс 80. А во время наркоза он становится реже, потому что мозг не воспринимает стимулы — но не в ту сторону. Всё это настолько отработано — невероятно. Полная безопасность.

Если мы ставим диагноз и говорим, что пациент операбелен — значит, можно оперировать. Но иногда приходят с такой патологией, что кроме пересадки сердца ничего не поможет.

До такой степени всё запущено. Но и пересадка сердца у нас теперь хорошо работает. Донорская.

Донорские сердца и трансплантация

— Я так понимаю, что для детей нужны сердца определённого размера?

— Детям мы, как правило, не делаем трансплантацию. Но был случай: человек очень высокий, когда-то крупный, потом похудел, но всё равно — большие руки, ноги. И просто не нашли подходящее по размеру донорское сердце. Поставили стимуляторы.

Проблемы с донорскими сердцами, конечно, есть. Иногда родственники не дают согласия. Но это не настолько критично, чтобы стало препятствием. Если не сегодня, то через месяц или полтора — сделаем.

— Насколько я знаю, если человек при жизни не отказался быть донором, его органы могут использоваться. Вы говорите, родственники не согласны. Но разве плохо, если после смерти человек поможет кому-то выжить?

— В каком смысле после смерти? Если человек физически умер — сердце уже не работает. Оно не сокращается, значит, не может быть донорским. Оно не функционирует.

— Откуда тогда берут доноров?

— Есть определённый порядок.

— Вы волнуетесь перед операциями или уже нет?

— Мы до операции видим, как в зеркале, что происходит в грудной клетке — как сердце сокращается, с какой частотой. Диагностика сегодня потрясающая, в том числе и у нас в стране. Поэтому, когда я иду на операцию, я заранее знаю, что там увижу — за исключением каких-то деталей.

Экстремальные ситуации, великие хирурги и будущее медицины

— На Дальнем Востоке было землетрясение — 9 баллов. Это животный страх, люди рассказывали, что даже при 6 баллах трудно сохранять здравый смысл. А тут — онкологический центр, 3 или 4 операционные бригады, кажется, на Камчатке. Видео показали: всё трясёт, один держит ноги пациента, другой — оборудование, а хирург продолжает операцию. Я понимаю, если всё уже открыто, органы наружу — остановиться нельзя. Это был онкологический центр, не кардиохирургия, без искусственного кровообращения. Но никто из врачей, анестезиологов, персонала не впал в панику. Все продолжали работать. А у вас бывали нестандартные ситуации во время операций?

— Конечно, бывали. Тяжёлые моменты были, разумеется. Но сейчас сразу не вспомню.

— Есть ли операция, которую вы считаете главной?

— Я сделал тысячи операций. Выделить одну сложно. Но когда впервые сталкиваешься с пороком, которого раньше не оперировал — это на грани даже любопытства, я бы сказал.

— А как отличить великого хирурга от просто хорошего?

— Я считаю, у него должна быть хорошая фамилия. А если серьёзно — великие хирурги действительно остались в истории. Это те, кто перевернул медицину, кардиохирургию, кардиологию. Основоположники. Специальность создавалась не одним человеком, у каждой её части есть автор. Это было стечение обстоятельств и времени, которое требовало идти на риск. Эти люди известны. В нашей стране они становились академиками, заслуженными врачами.

Например, мой учитель — Владимир Иванович Бураковский. Мне удалось назвать его именем комплекс, где мы работаем. Я пошёл к Юрию Михайловичу Лужкову, объяснил, что они были знакомы. Он согласился. И теперь наш институт на территории Первой Градской носит имя Бураковского.

— Но ведь с тех пор всё изменилось — и наука, и медицина, и страна. Эти основы остались?

— Ушло, конечно, процентов 90. Но это не умаляет их роли. Если бы они этого не сделали, не было бы и перехода. Мы очень чтим своих учителей. Это не просто "хорошо" — это пример для тех, кто работает сегодня. Как искать новые пути, как улучшать результаты.

Роботизация в хирургии и доступность медицинской помощи

— Мы всё время говорим о людях. Но ведь сейчас уже и роботы делают операции. Та же "Ромашка" в центре микрохирургии глаза имени Фёдорова. Я видела, как роботы оперируют. А 3D-органы? Как вы относитесь к тому, что могут ли полностью роботизироваться?

— Я не понимаю, зачем робот? У него глаз, как у орла. А у меня глаз, потому что я надеваю специальные увеличительные очки, которые мне сделали. Я вижу в 10 раз лучше, чем без них. Всё это делается нормальным человеческим понятием. А то, что вы говорите — кто-то хочет поднять имя, кто-то вынужден, — может быть.

— У вас операций делается больше, чем есть в них потребность. Я слышала, что очередь может быть 7-10 лет, чтобы успеть.

— Нет, у нас всё централизовано. Много лет назад была введена должность главного внештатного специалиста Минздрава по сердечно-сосудистой хирургии. Сегодня высококлассная помощь, включая кардиохирургию, абсолютно доступна и бесплатна. Во многих городах работают отличные коллективы. Надо просто найти, где это делают рядом. Всё бесплатно.

— Но есть люди, которые хотят платную операцию.

— Да. Они не верят, что бесплатно — значит хорошо. Это их личное дело. Как в анекдоте: купил галстук за 10 рублей — "Ты что, дурак? Вон там за 15 продают". Надо туда и идти.

Зависимость от западного оборудования и барооперации

— Сейчас, после 2022 года, многое разрушилось. Оборудование, которое нужно для операций, диагностики, контроля — в основном западное. И как быть в этой ситуации?

— К сожалению, да. Значит надо покупать. Лучше пусть человек не поест, но будет прибор для диагностики. Санкций на такие приборы нет.

Раньше были научные публикации, конференции, обмен опытом. Международные контакты — они важны. Сейчас остались Китай, Индия — они молодцы. Но кардиохирургические технологии всё равно — Европа. Но у нас было и советско-американское сотрудничество по лечению врождённых пороков сердца. Оно не запрещено.

Самая сложная проблема — врождённый порок у новорождённого, весом 3 кг. Оперировать нужно немедленно.

Для этого голландский учёный придумал барооперационную — закрытое пространство, где давление повышается до двух абсолютных атмосфер. Это как 20 метров под водой. Я лауреат Ленинской премии именно за работу в этом разделе.

Берёшь синюшного ребёнка, даёшь наркоз. При давлении в три атмосферы он сразу розовеет. И ты делаешь операцию, как будто это обычный порок, без синюшности. Потом он — здоров на всю жизнь. Розовый ребёнок, розовый взрослый.

Позже произошёл мощный рывок в анестезиологии. Поэтому многие дети и взрослые теперь оперируются без барокамеры.

Если боишься открывать грудную клетку, можно катетером через вену или артерию войти в нужное место, расширить сужение. На какое-то время этого хватает. А за это время человек растёт, крепнет. Философия известная.

От Поти до Москвы: как строится судьба

— А если бы не кардиохирургия — чем бы вы занялись? Может, офтальмология, живопись?

— Нет. В рисовании — ноль. Танцевать? Тоже нет. У меня была примером старшая сестра — Марина Антоновна. Она повела меня в школу, потому что мама в тот день работала. В семье было две старшие сестры и я.

Первый раз я поехал поступать в мединститут в Одессу. Из Поти — самый простой способ был на теплоходе. Билет третьего класса стоил 11 рублей — дорого по тем временам.

Всё это организовала моя любимая Мариночка, которой, к сожалению, уже нет.

Я приехал в Одессу, закончил институт. Мне поставили двойку за сочинение, хотя я был медалист. Поддержки не было. Отец ушёл из жизни, когда мне было три года.

Я пошёл, попросил показать работу — уверен, там была минимум четвёрка. Мне показали фигуру из трёх пальцев и сказали: "Иди отсюда". Вернули документы. Я уехал.

Постеснялся ехать в Поти, поехал в город Очамчира — к родной тёте, маминой сестре. У неё не было детей, она считала нас своими. Пошёл работать на стройку. Этими руками таскал носилки с бетоном на второй этаж. Мы строили чайно-развесочную фабрику.

Один мой товарищ, двоечник, придумал: "Самый лучший город мира — Очамчира". Когда пришло время, он спросил, куда я поеду. Я сказал: "Снова в Одессу". Он удивился: "Ты сбрендил?" А из Очамчира теплоходов нет. Я сказал: "Надо ехать в Москву". Благодаря Дуле — его звали Дула — я оказался в Москве.

Был смешной эпизод. После экзаменов пришёл смотреть списки. Там два списка — со стажем и без. Я приехал со стажем, но фамилии нет. Подходит декан младших курсов — Копаев. Спрашивает: "Смотрел среди школьников?" Я говорю: "У меня стаж". Он спрашивает фамилию. Я говорю: "Бокерия". Он говорит: "Первая фамилия". Поздравил. Потом, когда встречал, всё время хохотал: "Ты же мог уехать!" Я говорю: "Вот именно".

— Судьба. Есть вещи, которые всё-таки предопределены?

— Конечно, есть. Я крещён в детстве, поэтому верю в это.

— А есть что-то, о чём мечтали всю жизнь, но не успели?

— Я мечтал играть в чемпионате СССР по футболу. Обожаю футбол. У нас в Грузии футбол был тогда культовой игрой. Надеюсь, и сейчас. Мы гоняли с утра до вечера. Улица была малопроезжая, называлась Профинтерна. Шириной метров 15, с канавами по бокам — часто шли дожди, вода поднималась, затапливала дворы. В первом классе моя Мариночка носила меня на плечах в школу. Героическая девочка. Как мамочка. Мама работала день и ночь, а Марина занималась мной и средней сестрой.

— Сложная жизнь была.

— Да. Но если бы она была лёгкая, сахарная, всё бы давалось на блюдечке — может, и ничего бы не получилось.