Виктор Гор: Искусственный интеллект не ворует время — он освобождает мысли

Чат-боты становятся друзьями, дипфейки — реальностью, а студенты всё чаще учатся с помощью нейросетей. Искусственный интеллект меняет нашу жизнь — от приватных разговоров до оплаты улыбкой. О том, где проходит граница между удобством и зависимостью, рассуждает основатель компании GLAZ Виктор Гор.

Причины выбора ИИ для общения

— Согласно статистике OpenAI, каждую неделю более миллиона пользователей ChatGPT отправляют сообщения с признаками суицидальных мыслей. Люди обращаются к чат-боту как к другу, как к близкому. Почему, на ваш взгляд, происходит такая замена живого общения на диалог с машиной?

— Наша компания действительно работает с искусственным интеллектом — мы занимаемся видеонаблюдением, операционными процессами, всё это построено на нейронных сетях. Поэтому с этими вопросами мы сталкиваемся, знаем, как всё устроено — может, не полностью, но в целом. Конечно, мы не можем досконально понимать психологию человека — почему он так делает.

Я предполагаю, что с ChatGPT и подобными системами довольно интересно общаться, если с ними взаимодействовать регулярно. Иногда даже интереснее, чем с живым человеком.

Мне кажется, здесь важна приватность. Ты вроде бы никому не открылся, ничего секретного живым людям не рассказал, а ответы получил. Думаю, дело не столько в развитии самой системы, сколько в том, что можно посоветоваться с машиной, которая почти как живой человек. Она общается с вами как живой — порой не отличишь — и при этом ты не передаёшь свои интимные вещи кому-то другому.

Приватность и утечка информации и Опасность взаимодействия с чат-ботами

— Люди часто воспринимают чат-бот как надёжного собеседника, которому можно доверить сокровенное — ведь он не перескажет разговор и не использует откровения против тебя. Насколько безопасно доверять чат-боту сокровенное? Может ли ИИ сделать человека более замкнутым или антисоциальным?

— Я считаю, это ровно настолько же опасно, как отправлять запросы в Яндекс или Google. Мы ведь постоянно что-то ищем, спрашиваем — и это не вызывает маниакальной привычки или замены живого общения. Так и здесь. Я не вижу проблемы. Это просто ещё один инструмент, к которому люди привыкают.

Какие-то диалоги и запросы действительно перейдут в эту область, а какие-то темы останутся для общения с людьми. Но вот что я замечаю: люди часто обсуждают между собой то, что получили в чате. "А знаешь, что мне сегодня GPT рассказал?" — и вот вам диалог. Это не антисоциально, наоборот — появляется тема для разговора.

Более того, от таких диалогов есть польза. Люди делятся тем, что узнали, получают точку зрения со стороны — от независимого интеллекта, условного эксперта. Иногда это позволяет взглянуть на вещи под другим углом. Так что всё зависит от самого человека, а не от того, что ИИ якобы навязывает своё мнение и человек ему подчиняется.

Проблема дипфейков и маркировка контента

— Вы работаете с видеоизображениями, в том числе в компании GLAZ. Сейчас активно распространяются дипфейки — видео, созданные искусственным интеллектом, которые сложно отличить от реальности. Может ли это стать угрозой? И стоит ли маркировать такие материалы, чтобы зритель сразу понимал: перед ним сгенерированное видео?

— Насколько я знаю, пока в законодательстве такого обозначения нет. Обсуждения идут, предложения уже есть — маркировать, отмечать как-то. Но, на мой взгляд, с этим стоит повременить. Любое ограничение и регламентация потом ведут к дополнительным запретам.

Возможность монтировать фото и видео существует давно — и без ИИ. Мы уже много лет создаём шикарные, смонтированные материалы, в том числе нарезки, постановки, дипфейки. Они активно запускаются в эфиры, в соцсети. Но рано или поздно становится понятно, что это фейк.

Я считаю, важнее предусмотреть ответственность за распространение таких материалов, если кто-то использует дипфейк, чтобы опорочить человека, нанести ущерб компании или получить незаконную выгоду.

Когда выяснится, что это неправда и кому-то нанесён вред, должны быть последствия. Как и сейчас, в принципе.

А вот дополнительные ограничения — не факт, что помогут. Тот, кто хочет сделать зло, найдёт способ. А миллионы обычных людей почему-то должны маркировать, ограничивать себя, свою творческую свободу. Пока, думаю, стоит просто наблюдать. Это такой же инструмент, как и другие программы. Да, будет много ярких, красивых видео — ребёнок побеждает медведя, кошка пугает медведя… Сначала удивляешься, потом понимаешь: это сгенерированное видео, маленькое кино.

Использование ИИ в обучении и потенциальное оглупление

— Студенты всё чаще используют искусственный интеллект в учёбе — для написания рефератов, дипломов. Но звучат опасения: не приведёт ли это к "оглуплению"? Не разучится ли человек мыслить самостоятельно, полагаясь на готовые ответы?

— Слушайте, ну это мнение, знаете… Мне кажется, мы уже и так, возможно, кажемся чуть глупее предыдущих поколений.

Наши бабушки и дедушки могли бы сказать: "Мы раньше всё в уме считали, 'Войну и мир' наизусть цитировали, а вы сейчас ничего не знаете".

Вот я, например, езжу по городу с Яндекс. Навигатором. Если его отключить — всё, не знаю, куда ехать. Тупой-тупой. Но ведь это не значит, что я стал глупее. Просто я не трачу ресурсы на запоминание маршрутов — думаю о чём-то другом. Это инструмент, который освобождает голову от рутинных задач.

Помните, в школе нам говорили: "Начнёшь считать на калькуляторе — разучишься думать". А ведь важно не то, как ты свёл цифры, а как ты решил задачу.

Так и здесь. Искусственный интеллект — это просто инструмент, который помогает ускорить процесс.

Конечно, будут злоупотребления — кто-то напишет диплом через чат-бота. Но любой грамотный преподаватель это увидит. Он прочитает десять таких работ и научится отличать. Уже сейчас видно: документы, составленные ИИ, немного отличаются от человеческих. Так что всё равно будет "разлетаться".

ИИ как помощник или хозяин?

— Вы с оптимизмом смотрите в будущее. Тогда логичный вопрос: каким вы его видите с учётом развития искусственного интеллекта? Это всё-таки помощник, слуга — или уже хозяин?

— Мы до конца не знаем, я не могу быть на 100% уверен. Пока мне кажется, что это классный помощник, который сильно изменит наши привычки и жизнь. Как когда-то электричество изменило одно поколение, нефть — другое, интернет — третье. С появлением интернета многое поменялось, и с ИИ будет так же.

Что-то изменится радикально, но глобально это приведёт к росту удобства, качества жизни, скорости, производительности — чего угодно.

Какие профессии могут исчезнуть? Думаю, всё, что делается в компьютере: операторы, монтажёры, юристы, HR-специалисты, бухгалтеры, дизайнеры, стилисты. Всё, что связано с цифровой работой.

А вот кинорежиссёры не исчезнут. Думаю, появятся новые формы искусства. Мы ведь ходим на полнометражные мультфильмы — это же нарисованное кино, без актёров. Почему бы не появиться искусству, созданному ИИ? Возможно, будут фильмы, где люди изображены без участия людей. И сценарии, может быть, тоже будут написаны ИИ.

Сейчас это сложно представить, но в будущем — почему нет? Мы же понимаем, что мультфильмы — это нарисованное кино. Так и здесь будет что-то похожее. Вот смотрим "Аватар" — там 90% нарисовано. И ничего, смотрим с удовольствием.

Отставание России в разработках ИИ

— Сейчас страна живёт в условиях серьёзных санкций. Насколько Россия отстаёт в разработке искусственного интеллекта? Есть ли у нас свои уникальные технологии?

— У нас мощные разработчики, классные айтишники — они ценятся во всём мире. Но по искусственному интеллекту, конечно, мы немного отстаём. У нас нет собственных продуктов уровня GPT, DeepSeek, Gemini и других. Все ведущие нейросети — зарубежные.

Когда появится наша сильная, самостоятельная система, тогда можно будет говорить о серьёзном уровне. Пока, мне кажется, мы проседаем.

Какие разработки ведутся — честно, не знаю. Но у нас есть свои нейросети, основанные на зарубежных данных. Названия сейчас не подскажу, но, например, есть российский аналог того же Gemini.

Российские разработки на зарубежной базе

— У нас есть программы, которые умеют распознавать видео, различать типы лиц — и в этом направлении российские разработчики считаются одними из лидеров. Внедрение систем "умного города", сетей камер, идентификации человека по выбору оператора — всё это работает. Мы видим, как преступления раскрываются буквально за часы: от места происшествия до подъезда, а то и до квартиры злоумышленника.

Продукты, которые мы делаем на основе зарубежной базы, у нас действительно шикарные. У нас отличные IT-специалисты, финтех развивается мощно. Например, технология оплаты улыбкой, которую запустил Сбер — такого нет нигде.

Всё, что мы делаем с распознаванием лиц — для Европы это пока заоблачный уровень. Они даже не представляют, как это реализовать.

Мы оплачиваем парковку по телефону, используем биометрию — для многих это пока недостижимо. Наши специалисты научились использовать зарубежную базу, чтобы создавать свои продукты — и это круто. Но нам нужно двигаться дальше — к созданию собственной основы. Пока у нас нет своих фундаментальных платформ: интернет — зарубежный, основные движки ИИ — тоже.

Сейчас Китай и Америка активно соревнуются в сфере искусственного интеллекта. Недавно читал, что пять крупнейших американских компаний — Microsoft, NVIDIA, Oracle и ещё несколько гигантов — объединились, чтобы построить огромный кластер ИИ. Планируют вложить 500 миллиардов долларов за несколько лет. Уже начали строительство. Ну, нам пока сложновато, особенно в текущих условиях. Но это — наше будущее.

— То есть нам нужно объединяться, создавать единую площадку, защищать интеллектуальную собственность, чтобы её не использовали другие разработчики?

— Да, абсолютно. Объединение усилий сильных игроков в России — это ключ. Нужно разрабатывать свой уникальный продукт. Это важно. Это вопрос автономности страны и даже информационной безопасности. Кто прописывает алгоритмы — тот закладывает выгодные для себя интерпретации настройки. И если эти алгоритмы не наши, то могут быть перекосы не в нашу пользу.