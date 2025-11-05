Лицо возвращается вверх: как фейс-фитнес побеждает гравитацию и запускает омоложение изнутри

Как сохранить красоту и молодость лица без инъекций и пластики? Почему отёки, заломы и тусклый цвет связаны не только с кожей, но и с глубинными структурами лица? Тренер по фейс-фитнесу Елена Федотова рассказывает, что такое фейс-фитнес и как упражнения влияют на мышцы, осанку, настроение и даже гормональный фон.

Что такое фейс-фитнес

— Сегодня мы поговорим о фейс-фитнесе — одном из самых обсуждаемых направлений в сфере красоты и здоровья. Это тренд, который обещает естественное омоложение без косметологов и пластических хирургов. Что такое фейс-фитнес? Как он работает с точки зрения анатомии лица?

— Когда мы смотрим на себя в зеркало, часто замечаем то, что нас не устраивает: заломы в области носогубных складок, обвисание контуров, тяжёлые веки, тусклый цвет лица. Нам кажется, что проблема в коже, и мы пытаемся воздействовать на неё внешне. Но если заглянуть глубже — под кожу — открываются другие возможности для улучшения внешности.

Если смотреть послойно, сначала идёт кожа — то, что мы видим. Под ней находится подкожно-жировая клетчатка, которая формирует основной объём лица. Далее — мышечный слой.

Многие думают, что фейс-фитнес — это "накачка" мышц, но на самом деле лицевые мышцы очень тонкие, почти как волоски. Это и определяет особенности упражнений и их эффект.

Поскольку основной объём — это жировая ткань, то со временем происходит следующее: мышцы сокращаются и теряют объём, а изменение положения тела — например, сутулость — ускоряет смещение тканей вниз.

Старение лица всегда идёт по направлению вниз: опускаются черты, сжимается общий объём. Фейс-фитнес помогает расправить ткани изнутри, вернуть пропорции — от центра в стороны и вверх.

Мы также работаем с осанкой, позвоночником, шеей и даже с зоной под волосистой частью головы, которая влияет на положение бровей и верхних век. В процессе задействуются подкожно-жировая клетчатка, мышцы, связки, и даже надкостница. Это способствует уменьшению резорбции костной ткани и улучшает питание тканей изнутри.

В результате меняются пропорции лица, улучшается цвет кожи, разглаживаются морщины. Вот так работает фейс-фитнес с точки зрения анатомии.

Фейс-фитнес против косметологии

— Многие считают, что упражнения не могут заменить косметологию. Так ли это на самом деле?

— Упражнения действительно могут значительно помочь тем, кто обращается к косметологам. С точки зрения анатомии старения, косметология не затрагивает весь организм — она работает локально, в основном с внешним слоем. Это как если бы у здания просел фундамент, а мы занимались только фасадом.

Если добавить к косметологическим процедурам фейс-фитнес, результат будет гораздо лучше. Уходят отёки, меняется мышечная и двигательная память.

В итоге многие женщины постепенно отказываются от косметологии в пользу фейс-фитнеса — просто потому, что больше не видят в ней необходимости.

Время для первых результатов

— А сколько времени нужно заниматься, чтобы увидеть первые результаты?

— Эффект можно заметить даже после 5 минут — например, сделать лимфодренаж лица и увидеть, как уходят утренние отёки, лицо становится свежим. Но это краткосрочный результат.

Если говорить о более устойчивом эффекте — не столько омоложении, сколько о том, чтобы с возрастом продолжать нравиться себе — я рекомендую заниматься хотя бы по 15-20 минут, 4-5 раз в неделю. В таком ритме вы успеете проработать осанку, шею, все зоны лица — и получите эффект кругового лифтинга.

Постепенно формируется мимическая память: уголки рта перестают опускаться, лицо "запоминает" новое положение.

Это влияет и на настроение — ведь мимические мышцы напрямую связаны с мозгом. Рука не может смеяться или плакать, а лицо — может. Оно передаёт сигналы о состоянии человека, и в ответ запускаются гормональные процессы.

Такой накопительный эффект не только разглаживает лицо, но и улучшает самочувствие. Время идёт, а вы чувствуете себя спокойно и уверенно.

Самостоятельно или со специалистом?

— А можно ли заниматься самостоятельно или лучше всё-таки сначала обратиться к специалисту?

— Я занимаюсь фейс-фитнесом уже более 13 лет, и если вы цените своё время, рекомендую начать с профессионалом. Так вы быстрее увидите результат, получите мотивацию и поймёте, что это несложно.

Когда человек занимается сам, он сначала вдохновляется, делает упражнения выборочно — например, только для глаз — и быстро теряет интерес. Причина в отсутствии системы: непонятно, что и как делать. Многие берут упражнения из интернета, я тоже так начинала, но быстро бросила. Сейчас, изучая анатомию глубже, понимаю, что в сети часто встречаются некорректные рекомендации.

Например, упражнения для передней поверхности шеи, где делают черпающие движения челюстью — они вредны для суставов. Можно не только не помочь себе, но и усугубить ситуацию, добавив морщины на шее.

Поэтому лучше сразу заниматься грамотно. Мы взрослеем, время идёт, и важно использовать его с пользой.

Противопоказания к фейс-фитнесу

— А есть ли какие-то противопоказания к фейс-фитнесу?

— В целом, минимальные упражнения для лица доступны всем — мы ведь смеёмся, разговариваем, целуемся, и это уже естественная работа мышц. Но есть ряд противопоказаний, которые стоит учитывать.

Например, если человек недавно переболел ЛОР-заболеванием, лучше подождать полного выздоровления, чтобы не активизировать лимфатическую систему раньше времени.

Также стоит быть осторожным при выраженных кожных проблемах — при сильных высыпаниях или воспалениях сначала нужно восстановить кожу.

Но всё это индивидуально. В целом, фейс-фитнес — один из самых безопасных методов восстановления и ухода за лицом.

Популярные техники и запросы

— А какие техники сейчас самые популярные? С какими запросами обращаются? Что хотят улучшить в своём лице?

— С возрастом мы начинаем отекать — и это касается не только тела, но и лица. Отеки накапливаются в подкожно-жировой клетчатке: появляются тяжёлые веки, нос становится массивнее, лицо теряет чёткость. Это влияет на внешний вид — кожа выглядит рыхлой, макияж ложится плохо, лицо кажется уставшим даже с косметикой.

Поэтому лимфодренажные техники — самые востребованные. Они помогают убрать отёки, улучшить цвет лица и общее состояние кожи. Лучше всего сочетать лимфодренаж тела и лица — тогда эффект подтяжки будет более выраженным.

Второй популярный запрос — лифтинг. Мы стареем по направлению к центру и вниз, поэтому техники, которые раскрывают лицо, поднимают уголки глаз и подтягивают овал, дают очень приятное ощущение изнутри.

Третий важный запрос — работа с заломами, возникающими от привычного напряжения: на лбу, в межбровье, в области носогубных складок. С ними фейс-фитнес справляется особенно хорошо.

И ещё один инструмент — тейпирование. Сами по себе тейпы не дают стойкого эффекта, но в сочетании с упражнениями они усиливают результат. Получается очень заметный, "праздничный" эффект.

Фейс-фитнес для мужчин

— А фейс-фитнесом занимаются только женщины или мужчины тоже прибегают к этим техникам?

— Мужчины тоже приходят на занятия — ведь никому не хочется выглядеть плохо. Для женщин тема старения более чувствительна, но и мужчины хотят выглядеть свежо. У них те же жевательные мышцы, свои объёмы на лице — анатомия схожая.

В работе с мужчинами я акцентирую внимание на техниках, снимающих напряжение. На них ложится много ответственности — семья, работа, стресс. В спорте они чаще выбирают силовые нагрузки, на работе у них стресс.

Фейс-фитнес помогает снять это напряжение, убрать отёки, улучшить цвет лица и подтянуть контуры. Поэтому мужчинам я очень рекомендую заниматься — эффект заметен и полезен.

Фейс-фитнес и образ жизни

— Вы говорили, что в комплексе с косметологией фейс-фитнес даёт лучшие результаты. Насколько важно сочетать это всё с правильным образом жизни?

— Если женщина выбирает комплекс с косметологией, ей ни в коем случае нельзя отказываться от фейс-фитнеса. А вообще, можно прекрасно обходиться и без косметологии. Мне 46 лет, моим ученицам — 60 и 70, и они отлично справляются. Это ещё и большая экономия.

Лицо не существует отдельно от тела, от наших мыслей и питания. Если говорить о питании, я бы выделила противоотёчную систему. С возрастом мышечная масса уменьшается, а жировая ткань растёт — отсюда и отёки. Мы это замечаем по весам и по качеству кожи.

Чтобы сохранить лёгкость, важно сочетать упражнения с полноценным питанием — особенно с достаточным количеством белка, потребность в котором с возрастом возрастает.

Обязательно — вода. Обезвоживание и привычка не пить воду усиливают отёки. Тёплая вода помогает лимфатической жидкости циркулировать лучше и выводить застой. Конечно, все знают про овощи и клетчатку — даже небольшие шаги в сторону более здорового питания дают отличный эффект на лице.

И простой лайфхак: если утром нужно выглядеть особенно хорошо, а времени на упражнения нет — вечером съешьте только белок, без сочетаний.

Например, просто запечённую рыбу. Утром лицо будет "подсушенным", без отёков — как тело после фитнеса.

Питание очень сильно влияет на то, что мы видим в зеркале и на состояние кожи.

Будущее фейс-фитнеса

— Как вы видите будущее этого направления? Станет ли фейс-фитнес полноценной частью ежедневного ухода?

— Я уверена, что это обязательно произойдёт — и уже происходит. Когда я начала вести занятия 13 лет назад, многие не понимали, что такое фейс-фитнес и сомневались в его эффективности. А сейчас женщины всё чаще ищут способ заниматься им системно, регулярно и с удовольствием, потому что эффект действительно накопительный и оздоравливающий.

В отличие от уколов красоты, которые часто вызывают компенсаторное напряжение — например, обездвижили одну зону, и нагрузка ушла в другую — фейс-фитнес работает с телом комплексно.

При чрезмерных инъекциях напряжение может даже перейти в затылочную область, вызывая головные боли. Уколы — это не про здоровье.

Фейс-фитнес — это как раз про здоровье. Он помогает справляться с отёками, улучшает осанку, снимает напряжение в мышцах и костях черепа, активизирует метаболизм в тканях. Вы не только лучше выглядите, но и чувствуете себя гораздо комфортнее. Настроение стабилизируется, вас меньше раздражают внешние факторы — будь то погода или бытовые сложности.

Мы активируем так называемые "мышцы благополучия" и снимаем напряжение с мышц-депрессоров, которые буквально тянут лицо вниз и влияют на эмоциональное состояние. Особенно в условиях современной жизни, после COVID, когда у многих наблюдаются эмоциональные перегрузки, фейс-фитнес становится поддержкой — помогает справляться с потоком информации и стрессом.