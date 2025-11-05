Дреды, кожа и Я русский: как Shaman превратил несовместимое в формулу успеха

Певец Shaman уверенно занял место в культурной повестке современной эстрады. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов размышляет о природе артиста, его сценическом образе, вокальной манере, патриотическом репертуаре и реакции публики. В рецензии — анализ феномена, который заставил говорить и спорить.

Shaman: голос, который пришёл по запросу

— Меня часто спрашивают, что я думаю о певце Shaman'е — Ярославе Дронове. На мой взгляд, это кремлевский проек, государственный, если хотите, социальный заказ.

После ухода Иосифа Кобзона стало очевидно, что на эстраде образовалась пустота. Лев Лещенко - фигура уважаемая, но возраст берёт своё. Нужен был молодой артист с яркой харизмой. Кто-то, кто сможет структурировать сборные концерты, где сегодня звучит в основном фон — песни о любви, песни ни о чём.

Если в этих концертах что-то и вызывает отклик, то это, как правило, старые песни — переосмысленные, обновлённые, но всё ещё "о главном". Это песни о любви, о Родине, о том, что не теряет актуальности.

И финал таких программ неизменно требует чего-то жизнеутверждающего: о стране, о мире, о нас самих, чего-то, что поднимает дух.

Shaman стал тем, кто возвращает финалу концерта смысл. Его песни — это не просто репертуар, это эмоциональный каркас, который завершает вечер на мажорной ноте: о стране, о мире, о жизни. Это не просто голос — это функция. Он появился в момент, когда публика устала от однотипных мотивов и искала что-то духоподъёмное.

Мы устали от фоновых песенок о любви, исполняемых никчемными певичками.

Газманов с "Офицерами" — всё ещё звучит, но тоже не молод. А молодёжь нужно захватывать. И вот на этом фоне появился Shaman.

Талант и рок-эстетика

Shaman — безусловно, артист с вокальной школой и серьёзной подготовкой. Его музыкальное образование связано с народным пением, и это слышно: в интонациях — этнические, русские народные мотивы, горловые ноты, залихватские обертона. Всё это придаёт его голосу узнаваемую фактуру и корневую силу.

Однако было принято решение — и, кажется, вполне осознанное — не ограничиваться традиционной манерой. Народное пение стало основой, но поверх него выстроена энергичная, мощная подача, ориентированная на массового зрителя. Shaman активно использует элементы рок-эстетики: не столько в жанре, сколько в артистической манере, в том, как он держит сцену, как строит вокальную драматургию.

Его песни — "Я русский", "Встанем", "Мы" — не столько музыкальные произведения, сколько эмоциональные маркеры. Это площадное искусство, рассчитанное на большие аудитории, на стадионы, митинги, уличные праздники.

И он работает именно там, где его голос способен захватить толпу и задать тон.

Призывный голос и возвращение к школе

Голос Shaman'а звучит как призывной клич — открытый, прямой, объединяющий. Его песни не просто патриотичны, они адресованы конкретно русским, с чётким посылом: "о русских" и "за русских". И это звучит неожиданно честно. В последние годы подобная тема в песнях почти исчезла — трудно вспомнить, кто вообще пел о русских всерьёз. А ведь ещё Владимир Жириновский, при всей своей экспрессии, часто поднимал вопрос: почему мы стесняемся говорить о русских, о России, о национальных интересах? Shaman, по всей видимости, с чьей-то подачи, взял на себя эту роль — артиста, который возвращает в публичное пространство тему русскости, достоинства и самоощущения.

На фоне общей стилистической размытости отечественного шоу-бизнеса его появление выглядит особенно контрастно.

Сегодня модно петь "через губу", с невнятной дикцией, с "кашей во рту". Песни превращаются в фон, артикуляция исчезает, смысл — тем более.

И всё это почему-то имеет успех. Shaman — редкое исключение. Он несёт в себе старую вокальную школу: чёткое произношение, ясную артикуляцию, уверенную подачу. Его тексты понятны, его интонации — осмысленны. Он не поёт "ты мой Эверест", он говорит о вещах, которые волнуют, которые имеют вес.

И в этом — его ценность. Он не просто поёт, он доносит. И делает это с содержанием, с идеей, с голосом, который слышно. Это радует. Это работает.

Критика и восприятие: кому что слышится

Не всякому слушателю близка интонация Shamanа, и это нормально. Нравиться всем — задача невозможная и, пожалуй, ненужная. Кто-то увидит в его песнях искренний патриотизм, кто-то — излишнюю прямолинейность, а кто-то обвинит в шовинизме. Но это не повод отказываться от темы.

Петь "во поле береза стояла" — скажут, что не продвинулись. Петь "матушка земля" — опять обвинят в повторе. Не петь о березе и родине — назовут непатриотом. Петь — запишут в идеологи. В этом и парадокс: любое содержание можно обернуть против автора, если есть желание.

Shaman работает с темой, которая вызывает сильные реакции. И в этом — его риск, но и его сила.

Кто-то видит в его песнях осенний листопад и чистое небо, кто-то — лужи и грязь. Всё зависит от взгляда. И если кто-то хочет раскритиковать, он всегда найдёт повод. Но это не отменяет того, что артист говорит ясно, открыто и по существу — а это сегодня редкость.

Можно спорить о репертуаре — старомодный ли он, музейный ли, или, наоборот, слишком новый. Но говоря об артисте нажо оценивать его профессионализм, талант, его вокальные, актёрские навыки.

Дерзость и крик — эстетика вызова

Композиции Shaman'а действительно взорвали музыкальное пространство — своей дерзостью, прямотой, вызовом. Они бросали вызов привычной поп-культуре, в которй доминируют сладкие песни о любви и тексты, лишённые ясного содержания. Shaman — это антипод фоновой эстрады, и в этом его сила.

При этом важно отметить: я не полклонник Shaman'а. Речь скорее идёт о признании его мастерства. Но есть и нюансы. Вокальная манера Shaman'а — резкая, крикливая, местами визгливая. Это часть его сценического образа, его способа "владеть залом". Да, в этом есть эффект, есть узнаваемость, но не всякому слуху это приятно.

Особенность его исполнения — длинные ноты, которые он тянет, но не завершает, бросает. Они не "стреляют" в финале, а как будто обрываются. Это не ошибка, а стилистический выбор. Манера, в которой слышна рок-эстетика: жёсткая, напористая, эмоционально заряженная. И в этом — его индивидуальность. Не сглаженная, а подчеркнутая.

Образ, дреды и псевдоним: эстетика вне контекста

Сценический образ Shaman'а выстроен в узнаваемой рок-эстетике: кожаные куртки, клёпки, аксессуары, расстёгнутая рубаха — всё это работает на визуальный эффект, на энергичную подачу.

Однако не все элементы этого образа оказались органичными. Дреды, с которыми артист выходил на сцену в начале карьеры, выглядели стилистически чужеродно. Ни тематике песен, ни его лицу они не подходили. И сам Ярослав Дронов это, по всей видимости, понял — дреды были убраны, и это пошло образу на пользу.

Куда более спорным остаётся сценический псевдоним — Shaman. Он вызывает устойчивые ассоциации с совершенно другой музыкальной культурой: регги, Боб Марли, растаманская эстетика. Это мир, далекий от патриотических гимнов и песен о национальной идентичности.

И когда артист, исполняющий "Я русский", выходит под именем "Shaman" — да ещё и написанным латиницей — возникает диссонанс.

Несостыковка между содержанием и формой, между темой и упаковкой, она не усиливает образ, а скорее сбивает настрой. И в этом — одна из самых заметных эстетических ошибок проекта.

Долговечность успеха: быть не модным, но нужным

Меня часто спрашивают, надолго ли Shaman останется в центре внимания. Ответа точного нет — время покажет. Но одно ясно: запрос на патриотизм в популярной музыке существует, и он не исчезнет. В этом смысле у Shaman'а есть все шансы задержаться надолго.

Пример Иосифа Кобзона здесь показателен. Он никогда не был модным в привычном смысле, но и никогда из моды не выходил. Вокруг него сменялись поколения артистов — ярких, популярных, временами даже более заметных. Но они приходили и уходили, а Кобзон оставался. Он не стремился быть первым, но был всегда. И в итоге стал вечным — потому что был верен себе, своей теме, своему звучанию.

С Shaman'ом может случиться нечто похожее. Если он сохранит верность выбранной линии — песням о родине, о мире, о нас — он может остаться не самым модным, но нужным. А это, пожалуй, куда важнее.

Расширение репертуара: любовь как продолжение патетики

Shaman'у, безусловно, стоит расширять тематический диапазон. Попытки уже есть — в репертуаре появляются песни о любви. Но даже они звучат в том же эмоциональном ключе, что и патриотические композиции. Формально — это песни о чувствах, но по сути — нет. Музыка, аранжировка, вокальная подача несут совсем другое настроение: не интимное, а призывное, почти маршевое.

У Shaman'а есть одна из самых ярких композиций — "Мама", написанная не им, а Максимом Фадеевым и поэтессой Натальей. Это мощная песня, не сентиментальная, не слащавая, а масштабная, почти планетарная. И, возможно, именно она задала тон всему его дальнейшему музыкальному направлению. Его вокальная манера построена на форте, на акцентах, на напряжении. В ней почти нет пиано, нет диминуэндо, нет мягких оттенков. Но это не значит, что он не владеет техникой — скорее, это осознанный выбор.

Его песни — это не камерные признания, а большие высказывания. Он решил нести себя так: громко, масштабно, с заявкой на универсальность.

Непохожий артист: синтез стилей и эффект присутствия

Сколько продлится успех Shaman'а — вопрос открытый. Но уже сейчас ясно: это артист яркий, с выраженным музыкальным и личностным началом. Он — фигура, и при этом ни на кого не похож. Ни на Кобзона, ни на Лещенко, ни на Магомаева, ни на Баскова. Ни в советское время, ни в девяностые на сцене не было артиста с подобным сочетанием жанров и темперамента.

Shaman — не совсем рокер, но и не типичный эстрадный исполнитель. Его голос — большой, сценический, с элементами роковой подачи. Его тексты — мощные, с чётким посылом. Он синтезировал в себе разные стили, разные манеры, и сделал это органично. Это не эклектика, а собранный образ, в котором чувствуется внутренняя логика.

Главное — он заставил о себе говорить. Его обсуждают, о нём спорят, на него реагируют. Кто-то восхищается, кто-то критикует, кто-то отказывается делить с ним сцену.

Но всё это работает на артиста. Он вызывает отклик, он обладает энергией — и это уже немало. В эпоху, когда многие голоса сливаются в фон, Shaman звучит отдельно. И это делает его по-настоящему непохожим.