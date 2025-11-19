Святые и грешники: почему Церковь поддерживает всех — даже некорректных бизнесменов

Архимандрит Александр Глоба о состоянии православия в России

Архимандрит Александр Глоба, врач, психолог, священник, в авторской передаче главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" рассказывает о том, как меняется отношение к вере среди молодёжи, почему священники становятся настоящими политруками на фронте и как Церковь помогает людям, несмотря на молчание СМИ.

— Давайте начнём с непростого вопроса. Как вы оцениваете нынешнее состояние православия в России и мире?

— Православие мировое или русское? Я священник Русской Православной Церкви, и для меня она — дом родной. Я всегда с уважением и доверием отношусь к её прошлому, настоящему и будущему. Не могу сказать ничего, что даже намекало бы на то, что Церковь могла бы поступать неправильно. Как любящий сын говорит о матери — с теплотой и благодарностью, — так и я говорю о Церкви: она добрая, положительная, прекрасная.

В России Русская Православная Церковь активно взаимодействует с обществом, с государством, с органами власти — настолько, насколько это позволяет время. Её деятельность оказывает положительное влияние на общество, на военных, на представителей власти — и исполнительной, и законодательной.

Люди, считающие себя православными, внимательно следят за тем, как Церковь реагирует на вызовы современности, на новшества, на общественные выпады. Иногда эти реакции исходят от тех, кто выражает свою позицию резко или вразрез с существующим порядком. И Церковь отвечает — в рамках своей миссии и понимания происходящего.

Вера и современная молодёжь

— Я имела в виду отношение людей к Русской Православной Церкви и православной вере. Современная молодёжь — технократичная. Для неё понятнее искусственный интеллект, чем молитва, большинство, скорее всего, и молитв не знает.

— Церковь ведь не может выходить на улицу и хватать за руки. Человек должен сам найти дорогу к храму. Когда тяжело — люди тянутся к Богу, к религии. А когда в воскресенье приходят прихожане с детьми, начинаешь замечать, насколько в каждом доме теплится христианское отношение — как культура, как духовное основание семьи. Сейчас принято говорить — скрепы. Но часто бывает, что отец — верующий, мать — нет, и дети смотрят, какую сторону выбрать.

Настоящая вера, настоящее христианство — это путь исповедничества, отречения от того, что делает человека слабым, недалёким.

Закон Божий предлагает выучить молитвы, тропари. Раньше дети в 14 лет знали тропари Кондакова на десятые праздники, знали главы из Нового и Ветхого Завета. Могли говорить о христианской вере, о катехизисе, могли исповедовать свою православную веру.

Падение уровня образования в семинариях

— Сейчас, конечно, такого уже нет. Даже уровень требований при поступлении в семинарию заметно снизился даже по сравнению с 2003 годом.

Бывает, что семинаристы, не буду называть духовную школу, на третьем курсе читают с ошибками. Это общее падение уровня образования, в том числе из-за ЕГЭ.

Семинария — всё-таки консервативное заведение. Там навыки чтения отрабатываются через ежедневное участие в богослужении, через работу над собой. Каждый должен молиться утром и вечером, читать каноны. А этого сейчас нет. Многие учатся в семинарии, но не планируют становиться священниками. Получают государственное образование, а дальше — не связывают жизнь со служением.

А настоящее священство — это путь отречения, это отказ от желаний, даже при наличии возможностей. Если человек думает, что служить Богу — это ездить на "мерседесе", он ошибается.

Иногда приходится и продать "мерседес", чтобы исправить недочёты на приходе — отремонтировать храм, наладить богослужебную жизнь.

Мудрые священники жертвуют имуществом ради служения. Это и есть путь к Царствию Небесному.

Помощь Церкви и бизнес

— Раньше купцы активно помогали Церкви. С иронией говорили, что грехи замаливают, десятину отдают. Но они действительно занимались благотворительностью, строили храмы, поддерживали Церковь. Сейчас это тоже есть, но в гораздо меньших масштабах.

Самих церквей стало больше, бизнесменов — меньше, а купцов и вовсе нет. Налоговая система сегодня так давит на предпринимателей, что они порой не знают, как существовать при нынешних налоговых обложениях и юридических ловушках.

Законы — как пятна: с одной стороны видишь одно, с другой — совсем другое.

Мы живём в сложное время. Но Церковь поддерживает всех — и хороших, и плохих, и замечательных, и самых разных, даже отвратительных. Мы молимся за всех. Стараемся, чтобы человек пришёл к Богу с осознанным пониманием и прошёл свой жизненный путь так, чтобы достойно войти в Царствие Небесное.

Отношение к людям бизнеса

— Если говорить о людях бизнеса, то им очень трудно — и в политике чего-то достичь, и бизнесом заниматься. Те, кто может помочь храмам более весомыми суммами, — они, как говорят, грешные. Но грех можно найти во всём и везде. И праведность — тоже.

Если у человека есть дар: он умеет зарабатывать деньги, не прибегая к обману, воровству или другим нечестным способам, — это уже многое значит. Есть такие, у кого, как говорят, "деньги к рукам липнут", сами в карман лезут. Человек никого не обманывает, не нарушает закон, просто у него есть способность: он строит планы, схемы, алгоритмы — и всё это работает. И работает законно. Да, есть беззаконники, но сказано: беззаконник всегда найдёт меч правосудия. А есть те, кто трудится честно, и у них всё получается. Или, по крайней мере, закон не запрещает им делать то, что они делают.

Законность и заработок

— До появления определённых законов, налогов и схем многие блогеры зарабатывали деньги — и это было законно. Что не запрещено законом, то разрешено — вы это прекрасно понимаете.

Государство тоже смотрит, где можно заработать. Вот, например, продают цветы — дело хорошее. Но когда на цветах начинают зарабатывать большие деньги, вводят налоги, ограничения. Потоки начинают распределяться — не в одну сторону, а в разные, как река, у неё есть рукава, карманы. Я имею в виду символ реки, а не чиновничьи карманы.

Поэтому важно смотреть на всё с духовной стороны. Есть одарённые люди, умеющие зарабатывать, — и их немало.

Есть одухотворённые, которые понимают, если заработал — нужно отдать: Богу — Богово, Кесарю — Кесарево. Таких людей Господь охраняет, бережёт и благословляет — по-своему, по-особенному.

Само богатство не грех. Но в Евангелии говорится, что богатому трудно войти в Царствие Небесное. Для этого нужна духовная мудрость — чтобы правильно распорядиться Божьими благословениями. А бывает, что денег много, а ума мало. Человек опускается, начинает вести неправильный образ жизни, тратит всё впустую — и это ему не на пользу.

Но есть и другие — те, кто помогает, кто понимает: если Господь послал благословение, значит, ты должен участвовать в большом деле домостроительства Божия.

Помощь Церкви и онлайн-возможности

— Я помню, были онлайн-записочки. Сейчас проблема: во многих республиках русскоязычное население уехало, остались заброшенные могилы, храмы. Много людей нуждаются в помощи. Разве нельзя договориться, чтобы Церковь помогала? Священники на местах могли бы проводить службы, предлагать какие-то онлайн-возможности.

— Например, Узбекистан. Там есть Русская Православная Церковь. В Андижане — это был почти полностью русский город, когда-то 95% населения было русскоязычным. Сейчас — ниже минимума. Храм пытается строиться, вроде что-то получается. Есть заброшенное православное кладбище — единственное в городе.

Многие люди хотели бы оформить записочку, заказать службу в этом храме. Но все уехали — живут теперь в России. И не против были бы перевести пожертвование с целевым назначением.

Но они не знают, как это сделать. Хотя если человек умеет ездить на метро, в автобусе, пользоваться смартфоном — всё возможно. Можно создать сайт, предложить онлайн-возможности.

Подворья, принадлежавшие Церкви

— Насколько я знаю, в республиках бывшего СССР, да и в других странах, Русской Православной Церкви физически принадлежали подворья, недвижимость. В каких именно местах?

— Во всех местах. На Украине, например, всё принадлежало Московскому Патриархату — физически принадлежало. Не знаю, были или купчие, или другие документы. В Узбекистане тоже были православные храмы, и немного осталось. Они тоже принадлежали Русской Православной Церкви.

Есть понятие фактического состояния, а есть духовного. Духовно — они все принадлежат. И при благоприятных условиях всё это может вернуться.

— То есть нужно просто пережить?

— Да. Это искушения, испытания, которые человеку необходимо пройти. Надо просто пережить, переждать. В этом плане Украина — в самой бедственной ситуации. То, что происходит с Церковью, — это выдавливание и уничтожение Русской Православной Церкви.

Западная церковь, католическая — в лице грекокатоликов, в лице договоров с Константинопольским патриархом — активно действует.

Русская Православная Церковь там — как кость в горле. Уже заставили поменять название, добились, чтобы епископами были только украинцы. Всё с этого и началось.

Потом начали признавать раскольников, самосвятов. Но это уже было во времена Петра Могилы. Тогда Польша имела большой вес, был католицизм. Один архиерей остался православным.

А потом — потихоньку, потихоньку — всё возвращалось. Это волны. Украина — пограничная территория, на границе с Западным миром. Вся история Церкви это подтверждает.

Для православных, кто учился в семинарии, читал книги, слушал лекции — всё происходящее абсолютно понятно. Не в смысле нормы, а в смысле духовной закономерности. Всё навеяно определённым духом.

Страдания и вера

— Я слышала, что православные должны страдать, чтобы стать сильнее, чтобы вера стала крепче. Но это сложно.

— Страдают не только православные — страдают и католики, и вообще христиане. Страдание — это, если говорить физиологически, усталость и утомление. Что это значит? Нет сил, человек потратил много энергии. Но это задел — организм вырабатывает химические вещества, белки, жиры, углеводы, чтобы стать более выносливым при следующей нагрузке.

То, что нас любят, делает нас сильнее. Это тоже часть роста. Это основа для того, чтобы достигать больших успехов.

Вот простой пример. Маленькие дети учат 3-4 буквы. А сейчас вы осваиваете большие объёмы текста, просматриваете страницы в интернете, работаете с информацией. Сравните себя с той девочкой, которой предлагали выучить алфавит. Разница есть? Есть. Если бы вы остались на уровне 3-4 букв, далеко бы не ушли.

Так и в жизни: утомление и усталость — это прогрессирующий фактор. Человек больше познаёт, когда проходит через трудности.

То же самое с искушениями. Искушённый человек разбирается в проблеме лучше, чем неискушённый. Лучше обратиться к врачу или священнику, который прошёл испытания, чем к тому, кто только представляет, но не знает точно.

Искушённый специалист скажет: вот эту таблетку пьёшь, операция будет так, потом так — он знает путь, потому что уже провёл множество подобных случаев. И его схема действительно помогает.

Миграция и слом культур

— Ряд историков и экспертов считает, что сейчас происходит уникальное, масштабное переселение народов, как было около 100 тысяч лет назад. Идёт слом культур. В бывших республиках разрушена православная церковь, а где не разрушена — в тяжёлом состоянии. А те, кто приезжают сюда, начинают говорить, что Москва — мусульманский город. Каждый может кричать в толпе, что хочет. Но проблема в том, что во всём мире, не дай бог, скажешь слово против мусульман — сразу жесткая реакция. С евреями — тоже: если кто-то что-то сделал, сразу обвиняют в антисемитизме. А про православную церковь — можно всё. То ли это зеркалит боязнь России. Нам, наверное, надо защищаться.

— Мне кажется, если действительно начнутся наезды на православную церковь, общество встанет — как на Куликовом поле.

— Но это надо 300 лет ждать?

— Нет, не 300. Я думаю, если речь пойдёт о чём-то, о чём договориться нельзя — тогда да.

Когда Сергий Радонежский благословлял Дмитрия Донского, он говорил: сначала договорись, узнай условия. А когда понял, что враг метит на душу человека, на смену веры, на полное подчинение — тогда сказал: иди, борись, доказывай правду.

Так и здесь — надо знать меру. Если на каждую провокацию реагировать взрывом, шашкой махать — это не приведёт к добру. Это касается всех.

Я не думаю, что у российских мусульман такая же взрывная позиция. Я говорю не о них — я сам живу в России. Но Россию, как и Европу, наводнили приезжие. Современные мусульмане признают: из Азии приезжают люди с другим учением, и они сами против этого духа. Это не тот дух.

У них внутри — много разделений. И они понимают, что те, кто привносят агрессию, — это не их путь. Они с ними не солидарны, как и мы.

Я верю, что ведётся работа по регулированию. Чтобы те, кто приезжают, понимали: они на особой территории, на особой земле. Если не понимают словами — поймут иначе. Может, кому-то дадут тычину, кто-то столкнётся с законом.

Но гиперболизировать, будто у нас катастрофа, я бы не стал. Хотя, конечно, проблемы есть.

Межнациональные отношения и внутренняя политика

— Конечно, у нас не как в Англии. Я вот буквально вчера прочитала: мэр Лондона — пакистанец, и там скрывали тысячи преступлений, изнасилований, совершённых пакистанцами. Заставляли не говорить, кто виноват. И он, вроде бы, выпускал тяжёлых преступников. Очень лояльный к своим.

— Вообще Англия — не для белых. Я понимаю, о чём вы. А у нас в ряде регионов уже говорят и делают похожее.

Есть информация для служебного пользования — её не нужно всем рассказывать. Есть ведомства, структуры, которые вырабатывают тактику и стратегию. Это требует времени и научного подхода. Если всё выкладывать в открытый доступ — этим воспользуются враги, чтобы расшатать общество.

А если мы хотим развалить нашу Россию-мачеху — ну давайте. Это очень хорошее масло и хороший огонь для межнациональной розни. Врагам даже делать ничего не придётся — просто выйдут и возьмут голыми руками.

Внутренняя политика настроена на то, чтобы делать всё правильно. Проблема есть, она обозначена. Я верю и знаю — стратегия вырабатывается. Иначе государство не поддерживало бы религиозные традиционные институты.

На местах, конечно, есть проблемы. Диаспоры пытаются решать их за деньги. Это очень противно, очень гадко. Избегают правосудия — там они смелые, тут боятся, и за деньги пытаются купить правду. Я против этого.

С этим надо бороться. Надо в корне рубить этот гордиухузил. Не разбираться — просто брать и сажать. Или депортировать. Церковь об этом говорит прямо. Святейший Патриарх говорит. Его помощники говорят. Люди, которые думают здраво, поддерживают эту мысль. Об этом говорит и президент.

Правда и действия

— Вы говорите, что не стоит всё афишировать, но правду всё равно не скроешь. Если мы не будем говорить о происходящем, получится как в Англии или Германии — там скрывали преступления.

— У преступности нет национальности, но у преступников — есть. Некоторые приезжают с моделью поведения, где их отношение к белым — это норма. Ну тогда сиди у себя. Но они уже приехали — не сюда, а туда. И думают, что находятся в нормальных для себя условиях.

А кто виноват? Белые, которые сидят по домам, в чатах, смотрят телевизор, ездят по заграницам. Если бы они сказали: пока язык и культуру не выучишь — сюда не пройдёшь. Если бы встали, вышли, потребовали — всё было бы иначе.

А сейчас — никакого сопротивления. "Нежные белоснежные мыши", привыкшие к спокойной жизни.

Может, это и полезно — взбалтывать вот эту "муть". Они пришли из голодных мест. А эти вспомнили, что у них есть воинская слава. Забыли свою историю, свои корни. А приезжие начинают им об этом напоминать.

История и национальная гордость

— Если говорить про Британию и Германию — им, извините, стоило бы получше учить историю. Особенно Германии. К межнациональной розни я отношусь очень плохо — это зло. Но у каждой нации должна быть своя история, своя национальная гордость.

Проблема в том, что сейчас её переписывают. Украина — слов нет, как. Эстония — тоже. Европа, Румыния — забыли, что воевали за фашистов. Хотя, по-моему, они не забыли — они "за". До сих пор присоединяются. Жалеют, что сгинула фашистская Германия. Поддержали бы и сейчас.

У всех — свои истории. А ведь главное — чему учат детей. Они говорят: "Подождём пару поколений — и вернёмся". А как детей научишь, если не будешь преподавать им классическую историю?

Александр Невский никогда не говорил: "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет". Это фраза из фильма, её придумал Николай Черкасов. Но на протяжении тысячи лет так и было.

Александр Невский — это русская дружина, которая охраняла свои рубежи. И я думаю, что везде будут русские дружины. Поэтому фразе этой — пусть и не буквальной — тысяча лет. Даже если он её не говорил, суть осталась.

А они оскверняют память. Пишут, что Невский — совсем другой человек. Но они ведь свою историю тоже пишут. Не по нашим учебникам. И никто не говорил, что будут.

Поэтому мы должны знать свою историю. Они пусть учат свою. Конечно, хорошо бы, чтобы и нашу помнили — где и что потеряли. Но главное — самим не забывать. У себя дома.

Знание гимна и любовь к России

— Очень плохо, что в школах не знают гимн Российской Федерации. Раньше — "Боже, Царя храни", а сейчас пусть гимн играет — все должны его выучить.

Льготники должны знать гимн России. Те, кто получают пенсию — тоже. Должны Россию любить, даже если не хочется. Любовь — это не только когда хочу, но и когда не хочу.

Получаешь от государства денежку — знай гимн. Не получаешь — ну, ещё ладно. А вот инспектора, пожарные, медики, все, кто на государственной службе — с гимна России.

А как вы хотите-то? О чём вы говорите-то? Нет ни культуры, ничего. Именно с этого всё начинается. Все клеточки в организме начинают работать, когда проходит электрический разряд. Если не проходит — клеточка не работает.

Вот проводящая система сердца: чтобы ток пошёл по клеточкам, они должны обладать сродством. Кардиомиоциты должны сокращаться вместе — иначе сердце не работает.

Так и в обществе. Хотите, чтобы оно сжималось в кулак — а у вас три пальца сжимаются, два показывают кое-что другое. Это уже не общество. Не цельное. С ним ничего не сделаешь. Поэтому — надо работать.

Роль священников на фронте

— Раньше были политруки, но какой политрук может объяснить, как отказаться от жизни ради другого? Он сам в это не верит. А священник до конца верит, потому что он знает, что служит Богу.

Когда священника рукополагают, архиерей даёт ему залог: сохранить всё - храм, иконы, святыни, своё священство — до смерти. И если на него наставляют оружие, он всё равно сохраняет. Священник может объяснить Царство Небесное, воскресение, смысл смерти, любовь. Политрук — нет.

На фронте священники делают очень многое. Но об этом почти не говорят. Официально — "попы на мерседесах, с пузами". А то, что они ведут людей в бой, в штурм — молчат.

Почему? Потому что это не сенсация. Сенсация будет, если люди пойдут в церковь, тогда рейтинг священника вырастет. А этого допустить нельзя. Как потом контролировать "попов", если они будут владеть огромной властью?

Поэтому надо подходить разумно, с духом. И понимать то, что, к сожалению, мы пока не понимаем.

Реальная жизнь церкви и СМИ

— По телевизору нам показывают турецкие фильмы, передачи, Малахов рассказывает всякую ерундятину. Общество погружается в наркоз.

А если бы показали настоящих священников, показали, как Церковь живёт, чем занимается — всё было бы иначе.

Сколько храмов в Москве поддерживают бездомных и голодных. Владыка Фома — Одинцовский, Красногорский, Богоявленский собор. В Хамовниках варят еду, каждый день кормят сотни людей на вокзалах. Где об этом сказано? Может, где-то и сказано — без видео, без фиксации. Это не нужно.