Автодом как билет в другую жизнь: дорога превращается в дом, а отпуск — в свободу

Путешествие в автодоме — это не просто отпуск, это жизнь в движении. От зимовки в Турции до летних маршрутов по северу России, от рыбалки в Териберке до фестивалей в Вельске — караванинг открывает новые горизонты.

Автор интернет-проекта на всех видео-площадках "Автодом и дом на колесах" Александр Епифанцев в авторской передаче Игоря Моржаретто "Нам по пути" на АвтоПравде рассказал, как превратить дорогу в дом, а дом — в свободу.

Автодома: от откровения к реальности

— Сегодня мы говорим о том, что такое автодом и автоприцеп, насколько удобно и безопасно отправляться в дорогу, как выбрать подходящую модель. Первый вопрос: что такое автодом?

— Если говорить о россиянах, они привыкли отдыхать в традиционном формате: гостиницы, путёвки от предприятия или самостоятельные поездки — палатки, любимые места, море.

Сегодняшние автодомщики — это вчерашние палаточники. Логично: следующая ступень комфорта. Для них автодом — это повышение удобства.

А вот те, кто привык к гостиницам, воспринимают автодом как экзотику. Но таких — меньшинство среди покупателей.

Если говорить просто, автодом — это гибрид автомобиля и дома. Некоторые в комментариях пишут: "Удобнее, чем моя однушка в Омске, я бы переехал".

Проблема, по сути, одна — деньги. Если у людей будет возможность зарабатывать, появится и возможность путешествовать в разных форматах, а не только в привычных, насколько хватает средств.

Как отправиться в путешествие с автодомом

— В России появляется аренда автодомов. Давайте обсудим, какими способами можно получить такой транспорт.

— Есть покупка, есть аренда — Если отпуск раз в году, то покупать автодом точно смысла нет.

Раньше рынок наполнялся в основном техникой из Европы. У моего приятеля был дом-прицеп — привезли, растаможили, и он стал владельцем.

Автодом — это, как правило, переделанный микроавтобус, пикап или коммерческий автомобиль.

Минимальный формат — минивэн. Берём трёхрядный автомобиль, ставим кровать, добавляем внешние аксессуары: палатку, кухню. Постепенно всё обрастает удобствами для кемпинга.

Следующий уровень — полноценный фургон. Вчера это был грузовик, сегодня в нём вырезали окна, поставили мебель, провели воду, газ, электрику. Есть "свет, телефон, водопровод" — можно жить.

Я так жил четыре месяца в Турции. Долгий трип, еще бы попробовали, нам понравилось. Но всегда надо возвращаться домой.

Размеры автодома

— Теперь о размерах автодома, есть несколько подходов. Например, берётся шасси, голая рама, и на неё строится панельный модуль из сэндвич-панелей. Это отдельная идеология, и внутри неё - множество классов.

Есть, например, ольковный тип: над кабиной — "шапочка" с большой двуспальной кроватью. По сути, отдельная комната — очень ценная вещь.

Размеры могут быть внушительными. Делают жилые модули даже на базе КамАЗа. Сейчас много таких видео — показывают, что можно разместить: хамам, две спальни, кинозал.

Помню американский фильм с Де Ниро — у него был автобус, настоящий лайнер. Там даже стены раздвигались. Вариантов — огромное количество. Пока человек не прокатился на автодоме — ему хочется максимально большой, но когда уже начинает пользоваться — очень часто хочется уже что-то более компактное и универсальное.

Популярные классы автодомов в России

— Сейчас в России есть несколько популярных классов автодомов. В основном — панельные, построенные на базе лёгких коммерческих грузовиков.

Чаще всего это европейские модели — они уже зарекомендовали себя, у людей есть опыт эксплуатации, обслуживание налажено, есть запчасти, специалисты по ремонту.

На отечественном шасси строить сложнее, покупают такие варианты неохотно. Хотя я видел автодом на базе "Газели", и на "Соболе" тоже собирают. Это, как правило, индивидуальные заказы — человек точно знает, зачем ему такая техника, как будет обслуживать и куда ездить.

Тема кажется небольшой, но на самом деле — очень объёмная.

Самые популярные сейчас — европейские дома на колёсах, пригнанные из Европы. Есть и поклонники американской техники.

От самых компактных до крупных моделей — всё это доступно, можно изучить рынок на популярных досках объявлений.

Прицепы-дачи и их особенности

— Есть как новые, так и подержанные прицепы. Сейчас значительную часть рынка занимают именно прицепы-дачи. Это прицепные модули, построенные на одноосном или двухосном шасси.

У меня сейчас проект — готовлю подборку из десяти моделей российских прицепов-дач. Потом поделюсь ссылкой. Это действительно интересные продукты, и по некоторым параметрам они даже превосходят европейские — особенно в адаптации к российским условиям. Толстые стены, надёжный каркас, оборудование, которое легко обслуживать у нас — это важно.

Люди, которые только начинают интересоваться темой, сначала думают: прицеп и машина — всё просто. А потом возникает тысяча вопросов.

Я почти каждый день на них отвечаю: в чём разница, что выбрать. Недавно очень массовым сегментом стали маленькие прицепы, особенно в ковидные времена. Это маленькие прицепы-капли. Внутри — кровать, установлен дизельный обогреватель, а снаружи — кухня. Иногда внутри даже делают два яруса: внизу спят родители, сверху — откидные полки для детей. До 12 лет они там помещаются.

Прицепы-капли и караваны

— Людям нравится — прикольно. Я однажды с лёгкой иронией прокомментировал этот класс и свое отношение, и на меня сразу ополчились: "Ты не понимаешь, в чём кайф".

Можно прицепить каплю к "Ларгусу" и поехать путешествовать — отечественный автомобиль плюс недорогой прицеп. Три года назад он стоил 350 тысяч рублей. И ты уже свободен, путешествуешь. Нужно только докупить палатку, поставить биотуалет, придумать, как заправлять воду, организовать душ. Это следующий шаг от палатки. Сейчас цены выросли примерно вдвое, впрочем, как и всё остальное в нашей жизни.

Самый массовый сегмент сейчас — караваны. Скоро зрителям наших площадок покажем российские модели с душем, туалетом, холодильником, газом, мощной электросистемой, солнечными панелями, двойными окнами.

Много комплектующих закупается в Китае, производство у нас быстро развивается, модели выглядят очень интересно. Я знал, что есть отечественное производство, но не думал, что оно стало таким массовым.

Сейчас уже десяток производителей предлагают серийные модели. Есть и небольшие мастерские по регионам. Всё это можно найти в интернете.

Выставка в Коломне и прицеп "Скиф"

— Не были на выставке в Коломне? Обязательно съездите. Выставка "Караванекс" проходит каждый май, и с каждым годом она растёт. Это настоящий праздник. У меня там всегда много работы, но я всё равно стараюсь походить, посмотреть всех кто участвует, лично познакомиться.

Интересно, потому что с детства помню: был такой прицеп "Скиф". Он раскладывался в довольно большую палатку. До сих пор их можно встретить — немного реставрируют, и они привлекают массу внимания. Подъезжает кто-нибудь на 21-й "Волге", цепляет — и открывается такая штуковина.

Ты уже не на земле спишь, а у тебя своё пространство. Там даже двойной пол был — можно было утрамбовать картошку, фрукты, взять с собой на море, а бахчевые в Москву привезти.

Покупка и аренда автодомов

— Покупка автодома — от доступных капель до роскошных моделей на базе автобуса MAN — это все ж довольно дорого. А если я хочу взять такой дом на две недели летом — есть ли прокат?

— Да, прокат существует. Когда-то в Москве была одна компания, и стоило это очень дорого. Я работал в одной из крупнейших — по количеству техники в аренде. Был опыт и в Петербурге. Очень благодарен тем людям, у которых многому научился.

Сейчас прокат живёт, но рентабельность низкая. Сезон короткий — три-четыре месяца, остальное время машины стоят. В Европе можно ездить круглый год: юг Италии, Испания, Турция — границ нет.

У нас сложнее. Амортизация высокая, а цену сильно не поднимешь — люди не будут брать. Поэтому, если компания не продаёт технику параллельно с арендой, она работает в минус.

Тем не менее, аренда есть и развивается. Появляются новые фирмы, предлагают что-то новое.

Китайские автодома и инфраструктура

— Сейчас в аренду уже появляются китайские автодома. Я удивился, когда услышал цену — 28 тысяч рублей в сутки за довольно скромный четырёх- или пятиместный вариант. Но они откровенно тесноватые. Для наших людей не очень подходят.

Я не думал, что у китайцев вообще есть такая культура — казалось, они путешествуют больше организованно. Но они делают всё, включая и автодома. Почему бы и для себя, для своих покупателей не построить.

У них есть внутренний рынок, пусть и небольшой по меркам страны, но с их масштабами — полтора миллиарда — даже десятая часть процента граждан, если захотят купить, то это уже огромные цифры по сравнению с нами.

Китайские автодома появляются у нас, но пока не получается сделать их доступными, интересными и качественными.

— Я тоже не слышал про китайские автодома. Но вот главный вопрос: я выбрал аренду, нашёл подходящий вариант по цене и качеству. А дальше что?

— Вот тут мы снова упираемся в инфраструктуру. У меня нет свежих данных, давно этим не занимался. Но лет 12 назад я писал заметку о развитии караванинга.

И тогда выяснилось, что по стандартам в России был всего один кемпинг — в Суздале. Хотя границы были открыты, внутри страны инфраструктура практически отсутствовала.

Много кемпингов у нас существует только на бумаге — в лучшем случае это просто асфальтированная площадка.

Это самый частый вопрос от новичков: где подключиться, где заправиться, куда сливать отходы? В Европе всё понятно: охраняемая территория, ровная площадка, платишь — получаешь электричество, воду, слив. В Суздале когда-то было нечто подобное: душ, туалет, кухня, даже кафе.

— У нас пригодная для автодомов зона — узкая полоса вдоль Черного моря, до Абхазии. Там встречаются точки с удобствами, но их мало.

Честно говоря, я из тех, кто не зависит от инфраструктуры. В караванинг приходят в основном бывшие палаточники — у них появились деньги, и они решили добавить комфорта. "Дикари" — в хорошем смысле. Находчивые, независимые, не любят утяжелять отдых сложностями. Решают всё по ходу. Я тоже такой: карту кемпингов не смотрю, еду, куда нравится, и останавливаюсь там, где хочется.

Вода, слив и электричество в путешествии

— На что еще стоит обратить внимание?

— Летом самый главный ресурс — это вода. Её приходится регулярно пополнять, но с этим проблем нет: водоразборные колонки есть почти везде — и в городах, и в деревнях. Их можно найти даже на картах.

Со сливом сложнее — вопрос, скажем так, эстетический. В Европе всё цивилизованно, а у нас… ну, бывает, что и в кусты. Отъехал в карман на трассе и слился.

Хотя придорожная инфраструктура улучшается. На М11, например, много туалетов: заехал, слил, биотуалет, ополоснул его — и поехал дальше. Вода там реже встречается, но тоже можно найти: шланг, автомойка, колонка, нужна смекалка.

Иногда в кафе или автосервисе можно просто попросить — "у вас краник есть?" — и всё решается. Так что с водой и сливом в целом справиться можно.

Серая вода — из душа, кухни, рукомойника — неопасна, её можно сливать на обочину. Это просто мыльная вода. С биотуалетом сложнее — эстетический вопрос. Люди говорят нам: "варвары", "негодяи", загрязняете природу! Но многие владельцы автодомов даже не используют химию в биотуалете, поэтому в природу попадают обычные органические отходы. Даже если химией, говорят, не намного лучше, если она не качественная. Запах один и тот же.

В городе сложнее с утилизацией, но есть общественные туалеты. Однажды в Петербурге я на вокзале спокойно слил кассету в общественном туалете — бесплатно.

С электричеством летом проблем нет: солнечные панели, литиевые батареи — всё доступно на рынке и можно поставить на любой автодом. У меня энергии всегда с избытком, могу раздавать нуждающимся. А вот вопрос безопасности волнует многих. Есть мнение: отойдёшь — разобьют стекло, всё вынесут. За 15 лет у меня ни разу такого не было. Сижу во всех телеграм-чатах — страшилок нет. Люди делятся маршрутами, рыбалкой, стоянками.

Единственный случай — у друзей в Абхазии.

Сходили за выпечкой, вернулись — ноутбуков нет. Там вообще беззаконие, это Абхазия — туда надо ехать с пониманием и смотреть в оба.

А по России — ни одного подобного случая, хотя я много ездил, бывал даже далеко за Уралом.

Стоимость аренды и преимущества автодомов

— Какова сейчас аренда автодома?

— Это уже не такое дорогое удовольствие. Капля может стоить около 5 тысяч в сутки, а хороший прицеп с удобствами — 7 тысяч. Там могут путешествовать четверо, и если разделить оплату на всех — выходит недорого. Питаться можно как дома покупая продукты в магазине, расходы в путешествии с автодомом — только топливо и еда. Всё остальное — по желанию.

У меня был товарищ, ездил с семьёй и собакой по Европе до карантина. Говорил, что это очень выгодно: останавливались на окраине Венеции, машиноместо — 10 евро в сутки, и пошли гулять.

Автодом — спасение для многодетных семей и собачников. "Наконец-то мы купили себе домик на колёсах" — это прям видно по людям.

У них всё под рукой: холодильник, плита, кровать. Ребёнка накормил, уложил спать — и все счастливы. А традиционно путешествовать: с собакой не везде заселишься, за ребёнка платишь как за взрослого — и за билеты, и за перелёт.

Самодельные автодома и жизнь в них

— Можно ли сделать такой дом своими руками?

— Сделать можно — всё реально. Узаконить сложнее, особенно если это автомобиль: чаще всего берут грузовой фургон, а там уже категория C, ограничения по переоборудованию.

С прицепами проще — сертификация не такая жёсткая. Хотя и с машинами можно пройти через организации, которые занимаются этим профессионально. Да, правила ужесточаются, но всё ещё возможно.

Русские люди — рукастые. Увидят хозтовары, купят всё, что нужно, соберут, снимут видео, выложат — и армия таких мастеров растёт.

Есть огромные чаты, где люди делятся опытом, учат друг друга, показывают, как делают и прицепы, и автодома.

В Америке, если верить фильмам, есть целая категория людей, которые живут в автодомах. У них климат позволяет.

У нас — разве что на юге. Я сам жил четыре месяца в Турции — прекрасное время. Солнце каждый день, апельсины, лимоны — руку из окна протянул, нарвал, дешевле, чем в Москве в два-три раза.

Жизнь в автодоме и расходы

— У нас жить в автодоме можно — особенно на юге: Сочи, Адлер, если не выезжать из страны. Знакомые зимуют там даже в январе-феврале, когда у нас морозы, у них — дождь.

Главное — чтобы температура не уходила в минус. Как только температура опускается ниже нуля — начинаются сложности: больше топлива на отопления, риск замерзания воды, канализации.

— Кроме Турции, какие у вас были самые интересные путешествия с автодомом?

— Самое яркое — первое большое путешествие. В 2007 году, я тогда был музыкантом, нас пригласили в тур: Москва — Владивосток и обратно, два месяца.

Турция запомнилась — четыре месяца, самое длительное путешествие. Европейские поездки тоже в памяти: контраст, Старый свет. В Архангельске очень красиво, там есть, что посмотреть. Я очень люблю Русский Север.

Настоящий кайф начинается после двух-трёх недель путешествия с Автодомом. Когда подходишь к месяцу, ты уже отключаешься от привычной жизни, и быт в автодоме становится нормой. Вот тогда и приходит настоящее удовольствие.

К сожалению, большинству это недоступно — столько времени "тусоваться". Но ковид многое изменил. Люди перешли на удалёнку, освоили новые профессии. Эта волна до сих пор не схлынула — и в США, и в Европе, и у нас.

Теперь дизайнеры, монтажёры, журналисты — катаются, работают на ходу. Хотя, конечно, у нас климат прохладный, круглый год тяжеловато. Удалёнка — это возможность жить в путешествии. Люди живут в Таиланде, в Сочи. У меня приятельница работала в Москве, а жила с детьми в Сочи. Почему бы и нет?

Можно путешествовать. Взял автодом — сегодня ты в Ярославле, завтра в Рыбинске, потом в Вологде. Едешь не спеша, смотришь в окно — и вокруг красота. Особенно весной и летом в России — это настоящее удовольствие.

Зимние путешествия в автодоме

— Зимой, конечно, не все решаются ехать, но это классно. Мы как-то ездили на двухнедельное путешествие, тестировали модель автодома. Цель была — пересечь северный полярный круг и сфотографироваться. Доехали до Кандалакши, накупили рыбы и вернулись.

Дом был летний, поэтому выезд получился экстремальный. Но есть категория путешественников, которые принципиально ездят зимой: на рыбалку, кататься на лыжах, на Новый Год. У них — техника подготовлена, утеплена, специальные крепежи для инвентаря ставят.

Когда консультирую по выбору автодома, всегда спрашиваю: круглый год хотите? Кто-то говорит — нет, только лето. А кто-то — да, я зимний вариант рассматриваю.

Скандинавские версии пользуются спросом. Российские производители тоже учитывают климат: мы как эксперты приезжаем, подсказываем — куда подвести тёплый воздух, как утеплить кухню, где провести канализацию.

Любые зимние доработки — это, конечно, плюс к цене. Но оно того стоит.

Наше производство, как и вся экономика, живёт на качелях — то вверх, то вниз. Сейчас спрашиваю, ребят: как дела? Говорят — затишье, совсем тихо. Но будет и подъём. После Нового года люди просыпаются, начинают думать про отпуск, про лето. Переживаем каникулы — и начинается новая жизнь.

Караванинг как стиль жизни

— Караванинг для меня — это отдельный стиль жизни, увлекательный, свободный. Особенно когда ты не один, а с друзьями, с единомышленниками. Настоящий караван: три машины — и вперёд. Летом — в Териберку, зимой — в Сочи, осенью — на Байкал.

— Это интересная жизнь. Я сам пока не пробовал, но вы меня, честно говоря, увлекли. Думаю: а почему бы и нет? Рискнуть, получить новый опыт, посмотреть на путешествия по-другому.

— Автодом, будь то прицеп или с мотором, даёт и комфорт, и свободу. Можно ехать куда хочешь, останавливаться где нравится — и получать удовольствие не только от места, но и от самого пути. Это уже не отпуск. Это жизнь в путешествии. Через две недели ты не возвращаешься в офис — ты продолжаешь жить. И это, правда, стиль жизни.

Фестивали и выставки

— Если хотите глубже погрузиться в тему караванинга — рекомендую два события. Первое — выставка автодомов в Коломне. Второе — фестиваль автотуризма, именно на автодомах.

Фестивали проходят в разных местах: в Суздале, в Нижегородской области, в Вельске — там, кстати, тоже интересно. Самый крупный фестиваль называется "Абунофест". На такие фестивали можно приехать с палаткой, попробовать какую-нибудь технику взять на прокат или на тест-драйв.

Рекомендую попробовать — может, дадут автомобиль с палаткой на крыше. Залезаешь по лестнице — и живёшь, очень атмосферно.