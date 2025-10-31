Американская армия у берегов Венесуэлы: стоит ли мир на пороге нового Карибского кризиса

Американский флот у берегов Венесуэлы, резкие заявления Трампа, выборы в Аргентине — что стоит за эскалацией в регионе и каковы реальные риски? Почему наземная операция маловероятна, как работает ЦРУ, и может ли Латинская Америка объединиться против давления США объясняет политолог Пётр Колчин.

— Пётр Алексеевич, что происходит вокруг Венесуэлы. В последние месяцы американцы создали вокруг страны ударную группировку, кроме того, они объявили президента Венесуэлы главой наркокартеля, назначили за него награду — 50 тысяч долларов тому, кто привезёт его в США живым или мёртвым. Уже нашли ему замену — нобелевскую лауреатку Марию Мачадо. С чем связана такая эскалация?

— Ситуация не нова. Это классический пример канонерской дипломатии США — когда военные манёвры используются для давления и продвижения экономических интересов. Венесуэла — важный нефтяной игрок в Латинской Америке, чьи связи с Россией и Китаем вызывают у США беспокойство. Для Трампа это проблемная зона, с которой он хочет разобраться — на своих условиях.

Мы видим, как он выстраивает переговорные позиции, чтобы диктовать Венесуэле свои условия. Уверен: в первую очередь США преследуют экономические цели.

Энергетический рынок нестабилен, и Трамп стремится создать подушки безопасности для Америки как крупнейшего потребителя нефти.

Ему важно, чтобы Венесуэла в своей энергетической политике учитывала интересы США.

Военные риски и поддержка Венесуэлы

Мы видим, что США активизировали военную деятельность вокруг Венесуэлы: переброска сил, манёвры. Близость страны к американской территории позволяет им развернуть довольно крупную группировку. По заявлениям администрации Трампа, они уже аккуратно говорят о возможности небольшой победоносной войны — но здесь важно расставить акценты.

Прежде всего — авиация, запуск ракет. Всё это может иметь последствия, включая риски для энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Однако часть этих рисков страна сокращает при поддержке союзников. Передача России комплексов ПВО — важный шаг в этом направлении.

Венесуэла — страна с многостотысячной армией, которая может проявить себя в наземном противостоянии. Опыт боевых действий у неё ограничен, но численность и оснащение позволяют превратить любое наступление в рискованную игру. Уверен, Пентагон понимает: высадка десанта может обернуться серьёзными проблемами и потерями.

Поэтому, если говорить о рисках давления, США, скорее всего, рассматривают только формат точечных ударов. Но Венесуэла это видит — и Мадуро укрепляет воздушную оборону страны.

Роль России в поддержке Венесуэлы

— Вчера появилась новость, что российский транспортный самолёт вылетел в Каракас. Якобы это тот самый самолёт, который раньше перевозил вагнеровцев. Как вы оцениваете возможность появления экспедиционного корпуса в Венесуэле?

— Сомневаюсь, что можно говорить о непосредственном участии этой организации в событиях. Скорее всего, речь идёт о российских военных специалистах, которые уже работали в стране и помогали её армии — опытом, новыми тактиками. В целом, Россия стала важным поставщиком передовой военной науки для Венесуэлы. И, вполне вероятно, что именно по этой линии сотрудничество развивается.

Буквально на днях был ратифицирован договор о стратегическом сотрудничестве между Россией и Венесуэлой. В нём говорится, что стороны будут оказывать друг другу помощь в военной сфере — в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Формулировка обтекаемая. Это не как в Северной Корее, где в случае агрессии одна сторона обязуется вступиться за другую.

— Какую помощь может оказать Россия в таких условиях? Помимо ПВО и военных специалистов, возможно, и другие формы поддержки?

— Кроме ПВО и специалистов, у нас есть обширный комплекс ВПК, и поддержка может расширяться на весь его спектр. Актуальность наших разработок — и в беспилотниках, и в бронетехнике — подтверждается полем боя, где они успешно конкурируют с любыми натовскими образцами. Поэтому основной упор может быть сделан именно на военно-техническое сотрудничество.

Но статус этого договора, конечно, не такой высокий, как соглашения с Северной Кореей или странами постсоветского пространства. Не будем забывать: между Россией и Венесуэлой — целый океан и Панамский канал. Географический фактор объективно играет решающую роль.

Нельзя забывать и о другом друге Венесуэлы — Китае, который тоже внимательно следит за происходящим.

Пекину важно сохранить своё слово на энергетическом рынке, и безопасность Венесуэлы его также волнует.

То, что Трамп ведёт борьбу против торгового влияния Китая — не тайна. Все это прекрасно понимают, и Китай будет преследовать свои интересы, включая возможную военную поддержку.

ЦРУ и внутренняя ситуация в Венесуэле

— Насколько я знаю, ситуация в Венесуэле довольно стабильная. Военные поддерживают правительство, население тоже в основном поддерживает. Элиты, которые были — сбежали в Европу, включая Мачадо. Там нет базы, на которой ЦРУ могло бы разворачивать свои операции. Что могут предпринять ЦРУ?

— Это, скорее, громкое дипломатическое заявление. Попытка создать рычаги влияния, усилить переговорные позиции. Да, большинство прозападных агентурных форматов в стране были выдавлены.

Венесуэльское государство сталкивается с экономическими вызовами, и у населения это иногда вызывает вопросы. Но на фоне угроз со стороны США мы наблюдаем консолидацию общества вокруг Мадуро.

Говорить о какой-то эффективности работы американской разведки в стране не приходится. Агентурные ячейки были ликвидированы, и подрывная деятельность заметно ослаблена. Целью таких атак может быть энергетическая инфраструктура, но о полномасштабной активности речи не идёт.

Стратегия Трампа и поддержка Венесуэлы

— Мы уже пришли к выводу, что наземная операция — это блеф, ракетные удары возможны, отстрел лодок в Карибском бассейне — тоже, хотя они даже не могут достичь побережья США, у них просто не хватит топлива. На что надеется Трамп? Какой у него план по Венесуэле?

— Я считаю, что он ведёт психологическую игру, пытаясь продавить свою линию. И тут вопрос — кто первый отведёт взгляд. Кто первый моргнёт. В этом противостоянии для Венесуэлы крайне важна поддержка России и Китая. Игнорировать США сложно, игнорировать риски — невозможно. И вот в этих гляделках зоркий взгляд Москвы и Пекина — на стороне Мадуро.

Во многом Трамп пытается оценить эти риски. Но уверен: если что-то пойдёт не по его сценарию, он переключит внимание мира на другой вопрос — как он делает последние полгода очень активно.

Военная база России в Венесуэле

— Я помню, в 2018 году был визит российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу. Американцы тогда запсиховали конкретно. И сразу начались разговоры о возможной российской военной базе в стране. Надо ли повторять этот опыт?

— В целом, перспектива повторения зависит от будущего переговорного трека между Россией и США. Какие успехи будут достигнуты — это и определит дальнейшую судьбу вопроса, я считаю.

Кстати, важно отметить и тенденции внутри самой Латинской Америки. Там с опаской смотрят на действия и заявления Трампа. Если сегодня он угрожает Венесуэле, то почему завтра не может угрожать другим странам региона?

Даже государства, находящиеся в натянутых отношениях с Венесуэлой, всё равно аккуратно, но ясно показывают: их не устраивает тон Вашингтона.

Это видно по реакции Колумбии, против президента которой уже звучат резкие заявления. Это видно и по Бразилии.

Для Латинской Америки это вызов. И видно, что страны начинают думать, как коллективно ему противостоять. Всё это, в свою очередь, играет на пользу развитию многополярного мира, где Латинская Америка постепенно формирует себя как единую общность с взаимосвязанными интересами.

Борьба с наркотрафиком и внутренние риски США

— Если бы Трамп действительно хотел победить наркоторговлю, с чего ему надо было бы начинать?

— Конечно с работы внутри самих Соединённых Штатов — с теми картелями, которые действуют в приграничных районах. Мы видим, что такое понимание у Вашингтона есть: контроль в приграничных штатах усиливается. Но всё это — серьёзные внутренние риски. И Трамп пытается балансировать между ними и возможностью решать внутренние проблемы внешними методами.

— Значит, можно сделать вывод, что войны в Венесуэле не будет?

— В том смысле, что Трамп, при всём своём миротворческом имидже, допускает применение силы, но опасается её эскалации. Мы видим расстрел лодок как демонстрацию силы, переброску флота — но на более решительные шаги Трамп пока не решается.