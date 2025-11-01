Победа партии Милея открыла ворота новой войне: Венесуэла на грани наземного вторжения

США стягивают силы к берегам Венесуэлы, Трамп готовит авиаудары, а Каракас раздаёт "Иглы" и ждёт союзников. Как выборы в Аргентине повлияют на решимость Трампа и почему наземная операция США в Венесуэле может провалиться, анализирует в авторской программе "Личное мнение" на Правда ТВ секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина.

— В Аргентине прошли выборы — не общенациональные, но с неожиданно высоким международным резонансом. Их исход с особым вниманием отслеживал президент США Дональд Трамп: именно от аргентинского результата зависела его готовность к наземной операции в Венесуэле. Конгресс уже дал согласие, и теперь военное вмешательство выглядит как вопрос времени. Победу одержала партия президента Хавьера Милея La Libertad Avanza ("Вперёд, свобода" или "Свобода наступает"). Давайте разберёмся, как связаны выборы в Аргентине с реальной или запланированной военной операцией в Венесуэле.

Аргентина — большая страна, и её позиция для Трампа имела значение. Лидер региона Бразилия уже заявила о нейтралитете. Недавно президент Трамп встречался с Лулой да Силва, а вскоре после этой встречи были волшебным образом отменены совместные американо-бразильские военные учения. Формально — под предлогом того, что Трамп не хочет распыляться на несколько операций и предпочитает сосредоточиться на Венесуэле.

Это очень плохой звоночек для Венесуэлы. Вторжение, несмотря на крайнюю непопулярность среди южноамериканцев, становится всё более неминуемым.

В открытую его поддержали только две страны — Тринидад и Тобаго и Гаяна. Тринидад и Тобаго — по сути, одна большая американская военная база, как и Пуэрто-Рико. Гаяна — страна, которая ведёт территориальный спор с Венесуэлой.

Спорная нефть и стигма БРИКС

Это нефтеносная, спорная провинция. Венесуэла пригрозила Гаяне войной и аннексией нефтяного района — удивляться, как говорится, не приходится. Оппозиционные партии — перонисты, левые, трудовая партия Partido de Obrero — всех их Милей окрестил "партией проБРИКС". Хотя половина этих партий вообще не имеет отношения к БРИКС, многие из них никогда не были у власти — тем не менее, они стигматизированы.

Теперь они — "проБРИКС" во внутренней аргентинской политике. Прогноз о том, что вмешательство Трампа вызовет резкий рост антиамериканских настроений, как это обычно бывает в других странах региона, не сбылся. Оно вызвало раздражение у тех аргентинцев, которые собирались голосовать не за Милея, а за другие партии или вовсе проигнорировать выборы.

Трамп действовал осознанно. Он прекрасно понимает, какую реакцию вызовут его слова в разных социальных и политических группах.

Политичные избиратели в ужасе от либеральной политики Милея, но помнят и экономические неудачи перонистов, которые способствовали росту популярности президента с бензопилой. Поэтому их голосование за "Силу Родины" было вялым.

В нынешней Нижней палате Национального конгресса Аргентины избирались 127 из 257 депутатов. В Сенате — ещё меньше: одна треть, 24 из 72.

Парламентский расклад и ускорение венесуэльского сценария

Парламент в Аргентине обновляется частично каждые два года. На нынешних выборах Libertad Avanza Хавьера Милея получила 13 сенаторских мест и 64 депутатских — практически половину депутатских и больше половины сенаторских. В Нижней палате вместе с союзниками у него 110 мест, из них у партии Милея — 82. Абсолютного большинства у сторонников Милея нет, как и раньше.

На такое чудо никто не рассчитывал, но относительное большинство есть. Руки развязаны и у Трампа. Решения по Венесуэле теперь пойдут в ускоренном режиме. Коалиция Милея неожиданно победила в столице с перевесом в один процентный пункт — и это важный перелом. Внутриполитическая тенденция закрепится как минимум на один электоральный цикл, на несколько лет.

Реформы, союз с Макри и интересы корпораций

Милей на испанском языке повторил лозунг Трампа, который тот произносил на английском: сейчас мы сосредоточены на проведении реформ, необходимых Аргентине для консолидации роста и окончательного взлёта страны — чтобы сделать Аргентину снова великой. Последний фактор, который дал Миллею перевес и существенный плюс в голосах — союз с бывшим неолиберальным президентом Маурисио Макри. Макри разгромно проиграл киршнеристам, но всё ещё остаётся в обойме политических лидеров.

Оба — либералы в разной степени радикальности: один неолиберал, другой либертарианец. Видение перспектив у них сходное, у Миллея — покруче, погуще, по концентрированнее. Их задача — обеспечить местное законодательство в интересах транснациональных корпораций, прежде всего американских.

США давно положили глаз на аргентинский литий, сланцевую нефть и другие полезные ископаемые — после выборов в Аргентине для них открываются новые возможности.

В президентском портфеле — планы довести до конца трудовую реформу, искоренить практику коллективных трудовых договоров, которые дают гораздо больше гарантий трудящимся, чем индивидуальные. Ну и, конечно, итогом реформ станет новая волна сокращений и увольнений в государственном секторе. Миллей уже упразднил половину министерств и управляет в ручном режиме.

Венесуэла ждет сигнала

Все бюджетники, естественно, голосовали против Миллея, но голосов тех, кто голосовал за него, вполне хватило. А что же с Венесуэлой? Взаимосвязь этих выборов с началом интервенции настолько очевидна, что даже объяснять ничего не следует. Трамп в открытую говорил: подождём выборов у Миллея — и начнём с понедельника.

Пока всё выглядит по-старому, если судить по улицам Каракаса и венесуэльской глубинки.

Подготовки к войне не видно: нет блокпостов, нет военной техники. Но идёт масштабная запись в ополчение.

По словам президента Николаса Мадуро, до 12 миллионов человек можно поставить под ружьё в случае необходимости, если начнётся наземная интервенция.

Пока в Каракасе единственное мероприятие, которое привлекает внимание местных СМИ — российско-венесуэльский бизнес-форум.

Энергетический союз и медийные утки

Сотни российских и местных компаний ведут совместную работу в рамках недавно ратифицированного договора о дружбе и сотрудничестве — в сферах промышленности, финансов, горнодобычи, транспорта, туризма, образования, сельского хозяйства, технологий, углеводородов и, конечно, военной. Военное сотрудничество — важная часть соглашения.

"Россия обладает крупнейшими запасами газа, а Венесуэла — крупнейшими запасами нефти, — сказала на открытии форума вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, — наши страны невозможно исключить из энергетического рынка. Наш вес слишком значителен".

Напомню: это та самая Делси Родригес, в пользу которой якобы Мадуро согласился передать власть. Утка, запущенная американскими СМИ — будто бы после политического давления он решил уйти в отставку и передать полномочия.

То ли Делси Родригес, как писали сначала газеты, то ли Мария Карина Мачадо - свежий лауреат Нобелевской премии. В общем, Соединённые Штаты активно размещают всевозможные фальшивки на тему: Мадуро прогибается, соглашается, готов уступить и так далее. На самом деле — абсолютная лажа. В Каракасе над этим смеются.

Это элемент давления. Давление нешуточное, пока политическое, пока риторическое — на словах.

Предрешённость, бандероль и мифическая война

Тем не менее, республиканец, сенатор Эрик Скотт заявил, что президент Венесуэлы должен отправиться в Россию или Китай. По его словам, дни Мадуро сочтены, и если что-то произойдёт — внутри страны или извне — его судьба предрешена.

А псевдолауреат Нобелевской премии Мария Карина Мачадо прямо заявила, что Мадуро — тот, кто начал войну. Хотелось бы спросить: какую?

Сейчас Венесуэла не вовлечена ни в одну из наземных войн. В конфликте с Гаяной по поводу Секибы — пауза. С Колумбией, после прихода левого президента Густаво Петра, конфликт сменился военным союзом. Поэтому непонятно, о какой войне она говорит.

Нобеллиатка, которую хотят поставить вместо Мадуро в результате переворота, уже пообещала приватизировать всю нефтяную промышленность страны в пользу американских компаний.

"Иглы" наготове и иллюзия лёгкой прогулки

На этой неделе Венесуэла распределила по стране не менее 5 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" — знаменитых ПЗРК. Так что и с высадкой десанта, и с низколетящей авиацией у американцев будут проблемы. Думать, что их ждёт лёгкая прогулка, — крайне наивное суждение.

Что такое ПЗРК "Игла-С"? Это оружие по принципу "выстрелил и забыл": высокая скрытность, высокий процент выживания на поле боя. Среди особенностей — всеракурсное поражение целей, включая малоразмерные. Можно сбить не только самолёт, но и цель поменьше. Есть лазерный неконтактный взрыватель.

Современное оружие, поставленное Венесуэле благодаря союзническим отношениям с Россией. Поэтому если пара вертолётов или один самолёт будет сбит — у Трампа начнутся серьёзные проблемы. В Конгрессе и Сенате ему, безусловно, зададут неприятные вопросы.

Силы в Карибском бассейне: расклад перед бурей

Кратко посмотрим, чем располагают Соединённые Штаты и несчастная Венесуэла в Карибском море. На американской базе в Пуэрто-Рико сейчас развернуты вооружённые силы США. Военно-морские силы Венесуэлы — 22,5 тысячи человек. США готовы сконцентрировать 10 тысяч своего контингента, плюс 22,5 тысячи ВМС.

Плюс хваленые, без всякой иронии, венесуэльские ВВС: 63 тысячи сухопутных войск, 23 тысячи нацгвардии. 11,5 тысяч — только наличный состав. Береговая охрана — около тысячи человек. Два фрегата, одна подводная лодка, четыре корвета. 90 зенитных ракетных систем С-300, 53 ПЗРК "Бук", 44 "Печора", 5000 "Игл", о которых говорил сам Мадуро. 175 противотанковых миномётов, 344 артиллерийские установки, танки Т-72 — 30 единиц, танки АМХ — 82. Более 500 БТР и БМП, 62 лёгких самолёта, 21 истребитель Су-30, 27 истребителей F-56 и F-5, 50 вертолётов "Ми", 61 — "Белл", 31 — "Суперпума".

Ещё раз: интервенция, если состоится, не будет лёгкой прогулкой.

Арсенал у берегов и урок Ирана

Соединённые Штаты готовы выделить 6 истребителей Harrier, 10 F-35, 12 подводных лодок, 13 вертолётов — всё это уже заряжено на базе в Пуэрто-Рико, у венесуэльских берегов. Плюс 90 ракет класса "Земля-Воздух" на бортах эсминцев, ракетный крейсер, боевое судно "Миннеаполис", "Сенпол", от трёх до пяти вертолётоносцев, один авианосец и корабль для спецопераций.

Арсенал внушительный — и у США, и у Венесуэлы. Конечно, силы не равны. Тягаться с американским вооружением трудно.

Авиаудары США могут разрушить инфраструктуру, но не приведут к желаемому результату — ни к перевороту, ни к смене власти.

Вспомним иранский прецедент. США и Израиль нанесли существенный ущерб Исламской Республике, но ни переворота, ни смены курса не произошло. Ущерб — да, победа — нет. Победу одержал Иран.

Размещение российских военных специалистов и систем ПВО в Венесуэле вряд ли кардинально изменит баланс сил, но для России это важно.

Союзники, орбиты и фактор Колумбии

В данном случае оказать союзническую помощь Венесуэле — это, с одной стороны, дополнительное давление на Соединённые Штаты, с другой — вовлечение в свою орбиту Китая. Китай, как и Россия, помогает Венесуэле ощутимо.

Да, у венесуэльской армии действительно много вооружения, но в каком оно состоянии — неизвестно. Военные специалисты напоминают: у Каракаса давно не было полноформатного боевого опыта. Поэтому исход может быть любым.

Но не стоит забывать о факторе политической поддержки.

Венесуэлу могут поддержать Куба и Колумбия. Последняя — особенно важна: большая армия, потенциально крупный контингент, а колумбийскому лидеру терять уже нечего.

Отношения с США испорчены настолько, что находятся на точке замерзания. Поэтому не исключено, что военная поддержка Венесуэле со стороны Колумбии всё же будет оказана.

Сокровищница, авиация и вера в устойчивость

Агрессия США вызывает резкое отторжение у всего латиноамериканского сообщества. Наземные операции — не стиль Трампа. Он предпочитает авиаудары, минимальное вовлечение, чтобы не платить высокую цену.

Но в случае с Венесуэлой прогнозировать сложно. Страна располагает 18% всех мировых запасов нефти — больше, чем Саудовская Аравия с её 17%.

Каракас — четвёртый в мире по запасам природного газа, второй по золоту, плюс железо, уголь, алмазы, бокситы. Это латиноамериканская сокровищница.

Риск наземной операции не нулевой. Но мой прогноз: если её не будет, то показательная порка закончится ничем. Правление Мадуро и Чавистской партии пользуется значительной, растущей поддержкой населения. Я не люблю слово "режим" — оно несёт негативную коннотацию. Здесь — стабильность. Боливарианская республика может пасть только в случае полноформатного вторжения, в которое я, честно говоря, слабо верю.