Аргентина снова пошла наперекор логике: как президент с бензопилой перевернул выборы

9:34
Личное мнение

Победа партии Хавьера Милея "Свобода наступает" на выборах в Аргентине стала неожиданностью для социологов и ударом по перонистской оппозиции. Почему аргентинцы проголосовали вопреки логике, как Дональд Трамп вмешался в кампанию, и что означает электоральная мобилизация милеевцев, анализирует секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина.

— В минувшие выходные в Аргентине, крупнейшей латиноамериканской стране, состоялись выборы — промежуточные, не общенациональные, но крайне важные. Почему? Потому что их итогов ожидал президент Дональд Трамп, который рассматривает возможность наземной интервенции в Венесуэлу. Американский конгресс на прошлой неделе дал ему на это добро, проголосовал за начало операции. Теперь наземное вмешательство в Венесуэле выглядит практически решённым.

Что здесь не так? Как связаны военная операция в Венесуэле — реальная или запланированная — и выборы в Аргентине? Давайте посмотрим.

Ведущие латиноамериканисты России и Запада прогнозировали победу перонистам — левоцентристской партии, основной оппозиции полусумасшедшему президенту Хавьеру Милею — президенту с бензопилой, трамписту, поклоннику белой расы, неолибертарианецу и королю эксцентрики.

Устроить фашистскую диктатуру в Аргентине достаточно просто. Латиноамериканские режимы и не таких милеев видали. Тем не менее, его правление уже сейчас несёт чрезвычайно губительные черты для аргентинской экономики, особенно внутренней политики. Давайте посмотрим, почему, вопреки всем прогнозам латиноамериканистов, партия Хавьера Милея — La Libertad Avanza ("Вперёд, свобода" или "Свобода наступает") — одержала победу.

Ведь ещё в мае прошли муниципальные выборы в Большом Буэнос-Айресе — столичной агломерации, где Милей потерпел сокрушительное поражение. Именно в столице его поддерживают меньше всего. После такого разгрома шансы на победу на общенациональных выборах казались минимальными. Что же произошло за эти несколько месяцев? Почему настроения аргентинцев перевернулись с ног на голову?

Давление на выборы и двойные стандарты

Самый яркий штрих, который характеризует и аргентинские выборы, и избирателя, и саму ситуацию — это обещание Дональда Трампа: 40 миллиардов долларов инвестиций в случае победы партии Хавьера Миле. Неприкрытое, грубое, откровенное давление на выборы, на саму электоральную ситуацию.

Напоминаю: Соединённые Штаты регулярно обвиняют российского президента и многих европейских лидеров в попытках повлиять на выборы. На постсоветском пространстве с 1991 года такого не наблюдалось. Но политика двойных стандартов — это святое.

Можно сказать, что США буквально купили выборы — купили обещаниями. И самое забавное, вишенка на торте: Трамп так и не расшифровал, что такое эти 40 миллиардов. Это инвестиции в экономику Аргентины или кредиты, которые придётся возвращать?

Кредитная кабала

Это, в общем-то, ключевая проблема: аргентинская экономика закредитована по самую макушку. Вылезти из этой зависимости сегодня просто невозможно. Тем не менее, даже в случае поражения партии Миле, деньги, скорее всего, всё равно поступили бы — уже на счета милеевской партии. Соединённые Штаты продолжили бы поддерживать своего идейного союзника, только средства пошли бы не в экономику, а на личные счета.

Но, как говорится, Дональд Трамп такой, к его словам нужно относиться с большой осторожностью. Он может сказать всё, что угодно, пообещать всё, что угодно — мы это видим по другим примерам. То, что он сказал, ровным счётом ничего не означает.

К чести моих соотечественников, россиян, мы уже как-то приспособились к этим трамповским эскападам — к его обещаниям, посулам и прочим импровизациям.

Латиноамериканский маятник и аргентинская близорукость

Мы реагируем на это совершенно спокойно. Мы знаем, что политик, особенно трамповского типа, может говорить всё, что угодно — и это никак не связано с действительностью. Но аргентинцы — не такие.

Аргентинцы демонстрируют удивительную близорукость в электоральном поведении: там чередуются правые диктатуры с довольно либеральными каденциями перонистских, левоцентристских партий.

Такое поведение логичным не назовёшь. Латиноамериканский маятник, о котором мы так любим говорить в этой студии, в Аргентине проявляется особенно ярко. Но если предвыборные посулы Трампа действительно повлияли на исход голосования — поздравляю аргентинцев с сомнительным достижением. Это, возможно, первый случай в истории региона, когда участие США во внутренней политике — в данном случае лично Трампа — приносит желаемый для него результат.

Буэнос-Айрес как электоральный барометр

До сих пор результат был строго обратный: в других странах преобладало протестное голосование. Латиноамериканское население не любит, когда их откровенно, беззастенчиво покупают и когда на них давят.

В мае 1925 года победа левоцентристов, перонистов, неоперонистской оппозиции в столице Буэнос-Айресе объяснялась тем, что здесь сконцентрирован значительный аргентинский электорат — 40% избирателей.

Для своих размеров, посмотрите на карту, это не очень урбанизированная страна. Преобладают маленькие городки, посёлки городского типа, много сельского населения. И есть один большой мегаполис — Большой Буэнос-Айрес, который постепенно поглощает близлежащие населённые пункты, разрастается, становится всё больше. Эта провинция — политический и экономический центр страны.

Шок столицы и парадокс победы

Когда Милей пришёл к власти, именно столица испытала шок от его нововведений. Под ударом оказалась вся аргентинская бюрократия, вся государственная система. Реформы Милея привели к тому, что к концу 2024 года из 11 миллионов бедного населения страны более половины проживала в Большом Буэнос-Айресте. Концентрация бедности при его правлении усилилась значительно — в прямом противоречии с предвыборной программой президента с бензопилой.

Либертарианец не особенно маскировался, он говорил: чтобы не было бедности, нужно просто, чтобы не было бедных. Эта программа и воплощалась в жизнь.

Победа объяснялась низкой вовлечённостью в выборы. Октябрьская победа милеевцев — результат максимальной мобилизации сторонников. Оппозиция голосование проигнорировала: либо воздержалась от участия, либо проголосовала за мелкие маргинальные партии, сделав ставку на президентскую кампанию 1927 года.

Пропущенный ход и неожиданный разрыв

Как говорится, пропустили ход и поступили неправильно, близоруко. Теперь последствия этого решения аргентинцы будут ощущать на себе.

По предварительным прогнозам, Libertad Avanza ("Свобода наступает") и перонистский блок "Сила Родины" шли вровень. Но по объявленным итогам милеевская партия получила 40,7%, перонисты — почти 34%.

Разрыв значительный и абсолютно непредсказанный социологами.

Социологи уверяли, что перонисты победят и серьёзно осложнят Милею оставшуюся часть каденции. Я могу назвать буквально две-три фамилии российских латиноамериканистов — пересчитать по пальцам одной руки — кто предсказал верно. Явка избирателей снизилась на 9%. Очевидно, часть перонистов и других оппозиционеров, особенно левых, на выборы не пришли, а милеевские либертарианцы максимально мобилизовались.

Победа "Свободы" и роковое решение

Что-то в этом до боли напоминает гораздо более близкую к нам историю. Мобилизации милеевцев вполне могло способствовать заявление Трампа, которое вселило уверенность в колеблющихся избирателей: проголосуем — да ещё и денег дадут. Ну, вот и результат.

Партия Libertad Avanza выиграла в 16 из 23 провинций Аргентины, а также в большинстве районов Большого Буэнос-Айреса.

Мнение столичных жителей поменялось на диаметрально противоположное буквально за несколько месяцев. Это говорит о какой-то сакраментальной электоральной незрелости аргентинцев — и проявляется уже не первый раз.

Но жители Буэнос-Айреса и других провинций, возможно, и сами не подозревают, какое роковое решение они приняли. Потому что на самом деле Трамп ожидал именно результатов аргентинских выборов, чтобы избавиться от последнего ограничения для развязывания войны с Венесуэлой.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
