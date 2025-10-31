Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Асламова

Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики

3:17
Правда ТВ » Горячие точки

Что значит постсоветская республика, почему голодомор — это не просто голод, распад СССР — не просто исторический факт, а граница в 7500 км — не просто линия на карте. Об этом — в откровенном разговоре спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой с казахстанским журналистом Джанибеком Сулеевым.

Организованная кампания и историческая правда

— То, что мы видим в казахских соцсетях, говорит о том, что казахское общество радикализируется и неожиданно начинает идти по пути, который для нас выглядит как украинизация. Это когда народ начинает называть себя жертвой русской колонизации. И вот этот процесс, который идёт гораздо медленнее, чем на Украине, всё равно вызывает тревогу. Мы хотим понимать, с кем и с чем мы имеем дело.

— Я зацеплюсь за последнее — что Казахстан какой-то своей частью пугает Россию. Мне кажется, это началось даже не сейчас, а чуть раньше. Если мы пугаем, то Россия нас тоже пугает. Мы, разумеется сейчас не о Кремле говорим. Потому что это, как мне кажется, эхо того противостояния, которое началось с Украины, ещё с Майдана.

Например, такие политики, как Петр Толстой, заявляют, что большая часть территории Казахстана — это подарок России. Вопрос не в том, так это или не так. Важно, как это подаётся.

Погоди, но ведь это исторический факт, историческая правда.

— После таких заявлений, даже если их делают не первые лица государства, но всё-таки значимые, — я уже не говорю про фамилию (правнук Толстого) — это вызывает вопросы.

Это ведь не соцсети, которым я все прощу. В России сейчас подобные заявления, будто Казахстан делает что-то неправильно, звучат на уровне практически официальных лиц. И это похоже на организованную кампанию. Вот у нас, к примеру, если говорить о вспышках антироссийских настроений, ты не увидишь заявлений от официальных лиц.

— Но послушай, Казахстан как государство начинался с Российской империи и Советского Союза. Мы вас взяли из юрты и оставили с космодромом. В этом есть что-то унизительное для вас?

— Вопрос не в том, что это унизительно. Просто ты выступаешь против сложившегося мира. Границы уже устоялись, гербы, печати — все подписано. А тут правнук Толстого говорит: "Вам подарили земли". Это что значит, верните их назад? Если так, то вы получите еще одну войну.

— Понимаешь, в чём дело: когда Россию называют колонизатором, реакция будет вполне ожидаемой.

— Кто это говорит? Назарбаев? Токаев? Или члены кабинета министров Казахстана? Кто конкретно? Нет! А с соцсетей спрос невелик.

Голодомор или голод

— Напомню: у вас тоже кто-то утверждал, что Россия виновна в казахском голодоморе. У вас даже комиссию создали.

— А что, голодомора не было?

— Был голод как стихийное бедствие в общесоюзном масштабе. А голодомор — это когда людей целенаправленно морят голодом.

— Но причины Голодомора были не только природные. Я не владею цифрами по украинскому голодомору, но могу говорить о казахском. У нас это было результатом глупости власти. Случилось страшное — людей буквально заморили в городах. Отбирали скот, всё, что могли. Это трагедия, безусловно. Но, знаешь, я согласен с тобой в одном: человеческая история полна таких катастроф. У нас они тоже свежи — и казахский голод, как украинский и поволжский.

— Подожди. В Поволжье мы сами себя уморили голодом?

— Это всё происходило при Советах. Большевики были неопытны, допустили ошибки. Возможно, был неурожай, возраст страны, переходный период.

— Но в вашем случае, как ты говоришь, никакого неурожая не было?

— Да, у нас не было даже объективных причин. Это не был природный катаклизм. Голодомор — это рукотворный голод. Он не должен был случиться. Это не стихийное бедствие, не джуд, как мы называем природный голод по-казахски. Не было ни неурожая, ни катастроф — это было сознательное решение, результат действий власти.

— Ты о чем?! Ты русским языком владеешь лучше, чем я. Есть огромная разница между ошибками власти и сознательным убийством людей.

— Я просто уточняю термин. Голодомор — это рукотворное, сознательное действие. У нас, в отличие от украинцев или русских, не было земледельческой традиции — пока не подняли целину. Большевики не понимали, что такое кочевое хозяйство и просто грабанули казахов, отобрали скот. Погибло около двух миллионов человек. А казахский народ — он ведь никогда не был большим. Большевики потом опомнились, все стало выправляться. И несмотря на все ошибки, я считаю, что советская власть была позитивным фактором для Казахстана. Когда делается большое дело, всегда бывают потери. Как в вашей поговорке: лес рубят — щепки летят.

— Если бы у вас на государственном уровне говорили о том, что благодаря СССР казахи получили науку, медицину, образование, письменность, геологические открытия, космическую отрасль, то было бы понятно, что все перегибы были частью большого процесса. Но об этом молчок.

— А что ты хочешь? Это последствия распада СССР. Три славянина пили в Беловежской пуще и писали документ о развале СССР, а Назарбаева даже не позвали, он в самолете сидел и ждал. Вы же это своими руками это сделали! После распада СССР образовались независимые государства.

Распад СССР, общественное состояние и обиды

— Ты недооцениваешь силу народной памяти. Её просто так не вытравишь. Голод был всегда. Если бы Советский Союз продержался ещё лет пятьдесят, возможно, о нем никто бы и не вспомнил. Но он развалился, и теперь в массовом сознании — особенно в соцсетях — мы видим, как народы республик представляют себя жертвами.

Но я не согласен с этим. Целина была благом для казахов. Советская власть, несмотря на тёмные страницы, принесла развитие — и не только нам, но всем республикам. Когда строится новое государство, внимание к трудовым массам — это важно. Да, были перегибы, но в целом это был прогресс.

И весь твой пафос, и все наши споры — они сводятся к одному: развал СССР. Вот мой главный тезис — не надо России обижаться после того, что вы сами натворили с Союзом. И вы же теперь переосмысляете всё - и Российскую империю, и СССР.

Казахи не разваливали Союз. Все проблемы начались на славянской земле. Вы сами всем раздали свободу, а теперь недовольны суверенитетами. У нас вообще здесь устойчивая мифология, что в 1990-е годы русские поддались Западу, и вот — три славянских президента разрушили Союз. А теперь вы пожинаете то, что сами сделали.

Граница между Россией и Казахстаном

— Между Россией и Казахстаном уникальная граница — 7500 километров. Такой протяженности нет нигде в мире. Но сейчас, по факту, между нами уже строится забор. Пока еще частокол, но мы уже перестаём видеть друг друга. Ты же приехала и сама видишь, что происходит. Нам нужно стараться, чтобы не было никаких проблем. В идеале — должен быть "палисадник": соседские отношения, открытые калитки, свободное общение.

Советский Союз, при всех своих ошибках и крови, был благом — это был цивилизационный шаг, настоящая революция. А у нас, к примеру, масса людей, которые выступают против самой идеи освоения целины. До этого дошло. А целина — это тракторы, машинизация, современное земледелие. Но не мы разваливали Союз. В Кремле казахов не было.

Вот с Украиной все очень сложно. Рано или поздно наступит мир. Люди понюхают войну, поймут ее разрушительность. Но война оставит свои ядовитые следы. У нас в Казахстане есть разные мнения — и пророссийские, и проукраинские. Я не социолог, но вижу, что ни одна позиция не перевешивает другую.

Старшее поколение меньше влияет на политические процессы, хотя остаётся сторонником прежних взглядов. Вот мне скоро 63. Я отношусь к советскому периоду — со всеми его перекосами, ужасами и достижениями — не негативно. Хотя моя семья пострадала: дед был расстрелян. Но я осознаю, что это издержки истории. Понимаешь? Вот и всё.

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.

Новости Все >
Встреча века без финала: Трамп и Си Цзиньпин не смогли поставить подпись под сделкой
Казахстанские автомобили обернулись ловушкой: владельцам выставили счёт до 3,5 млн рублей
США снова готовят ядерный взрыв: что заставило Трампа нарушить молчание
Праздник в маске закона: где заканчивается веселье и начинается административка за Хэллоуин
Россия готовится к табачной революции: вейпы могут исчезнуть с прилавков навсегда
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
На Крымский мост не пустят гибриды и электромобили: почему, что делать, как проехать Олег Володин Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
В Госдуме объяснили, законно ли банкам менять условия кредитов без согласия клиентов
Ошибаются даже опытные хозяева: как выбрать намордник, чтобы не мучить питомца
Салат без соли и перца, который всё равно идеален по вкусу
Величайший вестерн по версии режиссёров: почему им стала итальянская лента
Фамилия как якорь: почему экс-супруга Дмитрия Диброва не спешит возвращать девичью фамилию
На Крымский мост не пустят гибриды и электромобили: почему, что делать, как проехать
От Зюзи до Лешего: как россияне превращают свои машины в героев с характером
Скандал и бизнес: почему Дибров решил не отбирать фамилию у бывшей жены
Мышцы растут, будто на стероидах — но без них: феномен тренировок с ограничением кровотока
Одна пара обуви — десятки образов: подходит к любым джинсам, от клёш до бойфрендов, и выглядит дорого
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.