Оружие судного дня или противоядие? Буревестник перестраивает архитектуру безопасности в мире

Россия испытала ракету "Буревестник" с ядерным двигателем. Что это значит для глобального баланса сил, зачем нужно оружие сдерживания и почему перемирие не выход, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Оружие сдерживания и гарантия безопасности

— Василий Алексеевич, на днях президент Владимир Владимирович Путин объявил о том, что была испытана ракета "Буревестник" с ядерным реактором, на котором основан её двигатель. Расскажите, пожалуйста, что это за разработка?

— На самом деле, эта ракета была анонсирована ещё до ковидного периода — в 2018 году. Тогда президент рассказывал о новых видах вооружений, в том числе о "Буревестнике", "Посейдоне" — это наш атомный подводный дрон — и, конечно, о гиперзвуковых ракетах.

Что касается крылатой ракеты с атомным двигателем "Буревестник", это действительно уникальное оружие — ни у кого в мире такого нет.

Это стратегическая ракета, которая при недавнем испытании, маневрируя на низких высотах, пролетела 14 тысяч километров. По сути, она может летать сколько угодно: возможности атомного двигателя, реактора, позволяют ей облететь земной шар.

Это и есть её главное отличие. Насколько известно, ракета обладает высокой маневренностью и её трудно засечь на малых высотах. Так что это, безусловно, стратегическое оружие.

И то, что страха нет — это, конечно, весьма печально. Это очень серьёзное оружие. Когда людям, особенно западноевропейскому и американскому обывателю, внушают обратное — это тревожно. На самом деле, это оружие сдерживания. Можно сказать, оружие судного дня. Оно будет применено только в случае прямой угрозы нашей безопасности и суверенитету — когда под вопросом само существование России. Вот о чём идёт речь.

Труд учёных и работников ВПК

— Ну и, конечно, это был большой труд учёных, большой труд работников военно-промышленного комплекса. Когда-то звучали насмешки — мол, наши ракеты собраны из блоков холодильников и стиральных машин. Причём это говорили вполне серьёзные чиновники из Европы. А теперь, как видите, такого оружия, думаю, ещё долго ни у кого не появится.

Трамп заявлял, что у него есть суперсовременная подводная лодка. Но мы-то знаем: самые современные стратегические подлодки — это наши "Борей" и "Борей-А". И вот теперь у нас появилась ракета, которая, думаю, в ближайшее время поступит на вооружение ядерных сил. В каком варианте — воздушном или наземном — это уже будет решаться в процессе постановки на боевое дежурство.

— А сейчас с какого носителя она была испытана? Запущена с самолёта?

— Испытание прошло по всем параметрам: проверили и полёт, и дальность. Я не могу сказать, в каком виде это происходило — есть элемент государственной тайны, и он будет сохраняться. Потому что, знаете, поначалу на Западе говорили: то, о чём рассказывал наш президент — это всё компьютерные игралки, мол, такого быть не может в принципе. А теперь, пожалуйста: есть "Посейдон" — подводный дрон с ядерным двигателем, который идёт на больших глубинах и с высокой скоростью. Есть и ракета "Буревестник". Всё это реально. И, конечно, это ставит Россию в позицию ведущей ядерной державы мира — по факту современного ядерного оружия.

Россия — ведущая ядерная держава

— Мы опережаем Соединённые Штаты Америки. Трамп, наверное, всё-таки знает это, и занимается определённой политической эквилибристикой. Это понимают прежде всего военные, Пентагон. Думаю, разведка, которая должна была этим заниматься, многое бы отдала, чтобы узнать эту тайну. Но надеюсь, что такого не произойдёт. Это уже не 90-е годы, когда всё можно было узнать, когда всё передавали и сдавали. Сейчас, как и в случае с "Орешником", всё хранится в тайне.

Преимущества ракеты "Буревестник"

— А в чём её преимущество?

— Главное — у неё неограниченная дальность применения. Она может находиться в режиме ожидания. То есть может быть запущена и летать. Летать, как "Буревестник", как "Чёрные молнии" — у Горького есть стихотворение: "Пусть сильнее грянет буря". Вот и эта ракета может наверстывать круги.

Как и "Посейдон" — её морской брат с ядерным сердцем, который идёт на большие глубины и может находиться в режиме ожидания сколько угодно. Вот этим она и отличается. Потому что обычное топливо — твёрдотопливное или жидкое — ограничено по времени и дальности.

Вот тот же "Орешник" — оперативно-тактический комплекс, у него максимальная дальность 5,5 тысяч километров. Это тоже много — всю Европу пробивает. Но "Буревестник" — это ракета, по сути, не ограниченная в расстоянии. И, думаю, понимание того, что это за оружие, сейчас есть у всех.

Безопасность ядерного двигателя

— А скажите, пожалуйста, вот этот ядерный двигатель… Как его запрограммировали при испытательном полёте, чтобы не отравить природу?

— Там всё устроено так, чтобы это происходило скрытно — радиации практически нет. Это результат долгих разработок "Росатома". Естественно, это огромная тайна. Это ноу-хау, технологии, которые подвластны только нашим учёным-ядерщикам.

Всё это компактно размещено — а это, между прочим, непросто. Ракета сама по себе не очень большая. И вот поставить туда такой двигатель, с такими возможностями — это долгая история. Занимались этим очень долго, и я не думаю, что успех пришёл сразу. Это несомненная победа наших оборонщиков — и "Росатома", и конструкторов, и производственников.

Противоядие от агрессивных помыслов

— Разумеется, ракета перейдёт в эксплуатацию. Это будет серьёзное наше противоядие тем агрессивным помыслам, которые уже проявляются. Европа готовится к войне — особенно Германия и другие страны. Они внушают населению определённый страх, но при этом, похоже, утратили понимание, что такое ядерное оружие — оружие возмездия.

Я напомню: оно применяется только тогда, когда есть реальная угроза исчезновения нашего государства, когда враг вторгается. Не секрет, что обычного вооружения у них гораздо больше — в натовской коалиции, особенно с учётом формирования киевского режима. И по численности, и по видам вооружений они превосходят. Но именно поэтому это оружие — сдерживающий фактор, который до сих пор не позволяет переступить грань Третьей мировой войны.

Ответ Трампу и разработка новых вооружений

— Скажите, пожалуйста, Трамп, как вы сказали, заявил, что ему не нужна такая ракета, потому что у него есть подводная лодка, которая находится у наших берегов. Чтобы поразить Россию, ему не нужно ждать 14 тысяч километров.

— Это всё от лукавого. Просто они не могут создать такую ракету. Сейчас они разрабатывают самолёт пятого поколения — авиационный комплекс, который должен заменить и B-1, и B-2, и B-52. Параллельно создают так называемый "золотой купол" — систему, которая, по их мнению, способна противодействовать нашим ракетам. Они считают её непробиваемой. Но, как показал пример с "железным куполом" в Израиле, который был пробит иранцами, непробиваемых систем не бывает.

В "золотой купол" они вкладывают колоссальные средства. У них самый большой военный бюджет — возможно, уже больше китайского.

Если сложить все военные расходы, американский бюджет скоро перевалит за триллион.

Но это не поможет. На каждое действие есть противодействие.

Наш президент уже говорил: мы разрабатываем системы, способные противостоять гиперзвуковым ракетам недружественных стран. Это факт. А "Буревестник" изначально создавался с учётом обхода всех систем противоракетной обороны вероятного противника. Это оружие закладывалось не на сейчас — а на десятилетия вперёд. По факту — это оружие XXI века.

Оружие 21 века и конфликт на Украине

— Скажите, пожалуйста, как мы можем использовать такое преимущество? Сейчас у нас идёт конфликт на Украине.

— Это оружие к специальной военной операции не имеет непосредственного отношения. Это оружие глобального плана. "Орешник" использовался в обычном снаряжении — возможно, даже не с боевыми боеголовками. Насколько известно, удар был нанесён по Южмашу.

"Орешник" — это оружие, которое может применяться в обычном снаряжении. Есть такие виды вооружений, которые по силе сопоставимы с ядерными, но без радиоактивного заражения. Такое оружие разрабатывается.

Что касается специальной военной операции — речь идёт о серьёзных конфликтах, когда в дело вступают страны, поддерживающие киевский режим. Это, соответственно, НАТО. И именно для таких сценариев это оружие и создавалось.

Мы показываем: с нами угрозами или давлением разговаривать бесполезно. Надо договариваться.

Соприкосновение с прокси-войсками Запада

— Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали постоянные заявления Трампа, что Россия грозит этим оружием, а сама не может победить Украину.

— Мы уже фактически не соприкасаемся с киевским режимом. Хотя там бойцы подготовлены Западом, и по сути они русские — только с бандеровской начинкой в голове. Мы находимся в соприкосновении с прокси-войсками почти всего Запада. Порядка 50 стран поставляют оружие, боеприпасы, обеспечивают подготовку, финансирование, жалование военным. Всё это — по факту — есть.

Спутниковые данные, беспилотные катера, воздушные дроны — всё это применяется. И в этой ситуации мы продвигаемся вперёд. Думаю, скоро это будет видно.

Наше предложение они отвергли. Речь шла об освобождении наших территорий — четырёх новых регионов. Сейчас это будет решаться в боях.

Они предлагают просто перемирие. А перемирие — это путь в никуда. Это будет как Минск-1, Минск-2… ну, скажем, Минск-3. Снова отсидятся, перевооружатся, подготовятся. Подтянут, возможно, натовские контингенты в Западную Украину или Одессу. И всё начнётся заново.

И ещё один важный момент: Верховный главнокомандующий всячески настаивает на минимизации потерь. Это очень важно для каждой семьи. Мы видим: последняя передача тел погибших — тысяча тел мы передали Киеву, и 31 погибшего нашего героя получили от киевской стороны. Можно представить, что это такое. Там, вполне вероятно, уже идёт речь о мобилизации женщин.