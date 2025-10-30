Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Моржаретто

Россия на колёсах: как автопутешествия превращаются в новую национальную идею

1:18
Правда ТВ » АвтоПравда

Автотуризм в России переживает настоящий бум: миллионы россиян выбирают поездки на машине, чтобы увидеть страну своими глазами. По данным Госдумы, уже треть всех путешествий приходится на автотуризм, а регионы вступили в открытую конкуренцию за внимание путешественников. В программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева рассказала, почему дороги становятся новой точкой роста экономики, зачем регионам нужны официальные маршруты и как малые города учатся превращать себя в легенду.

От трассы М-4 "Дон" до новой М-12, от Воронежа и Арзамаса до Чебоксар — развивается инфраструктура, появляются кемпинги, зоны отдыха, музеи и уникальные точки притяжения. Россия открывает себя заново — через навигацию, эмоции, историю и гордость за страну.

Читайте подробнее — о том, как формируется концепция развития автотуризма до 2030 года, как законодатели поддерживают бизнес и почему родина Колобка, пещерные монастыри и фестиваль пива становятся важной частью туристической карты России.

Автор Игорь Моржаретто
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы чувашия игорь моржаретто

