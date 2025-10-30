От патентов до побоищ: как Госдума реагирует на вызовы неконтролируемой миграции

339 млн рублей — столько было потрачено на лечение мигрантов в российских стационарах по линии ОМС. Почему эти расходы вызывают вопросы и кто должен их покрывать? Об этом — в интервью с председателем комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Оплата лечения мигрантов и вопросы к бюджету ОМС

— Скажите пожалуйста, на каких основаниях мигранты получают доступ к бесплатному лечению по системе ОМС и кто фактически оплачивает эти расходы?

— Вообще, по закону о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, иностранец при пересечении границы должен иметь при себе полис добровольного медицинского страхования. Другое дело, что это не проверяет ни пограничная служба, ни таможня — это не входит в их обязанности.

Фактически проверка медицинского полиса происходит, только если иностранец приобретает патент — а это касается лишь граждан ряда безвизовых стран, таких, как Таджикистан или, например, Молдавия.

Предоставляя полис, гражданин иностранного государства подтверждает наличие документа, который в случае какой-то болезни или травмы (любой неэкстренной медицинской помощи) позволяет компенсировать расходы на его лечение через страховую компанию.

Принцип работы такой же, как и для российских граждан, выезжающих за рубеж. Наши туристы обычно оформляют страховку. Могут и не оформить — но тогда, если что-то случится, медицинское учреждение выставит счёт, и придётся решать вопрос оплаты уже самостоятельно.

Проблемы с полисами ДМС и расходы бюджета

— Что у нас происходит? Полис добровольного медицинского страхования приобретают далеко не все иностранные граждане. И если возникает экстренная ситуация, когда врачи обязаны оказывать помощь, все расходы ложатся на региональный бюджет, это миллиарды рублей ежегодно, которые теряет казна.

— С одной стороны, это нарушение, которое должно становиться основанием для включения иностранного гражданина в реестр контролируемых лиц — с последующими правовыми последствиями. Но на мои запросы по этому поводу МВД отвечает: это медицинская тайна, поэтому информации у них нет.

Вместе с коллегами я разработал законопроект, предусматривающий обязательную передачу таких данных, чтобы можно было применять меры в случае отсутствия полиса, справок об отсутствии опасных заболеваний и пр. Кроме того, считаю, необходимо в обязательном порядке взыскивать понесённые расходы. Сейчас такой практики фактически нет. Будь она наработана, порядка было бы значительно больше.

Страховка для членов семей мигрантов

— Страховку получают не только мигранты, но и члены их семей, верно?

— Конечно. Если иностранец приезжает с семьёй, все они обязаны иметь необходимые документы, включая полис добровольного медицинского страхования. Но если возникает экстренная ситуация — например, срочные роды или иная неотложная помощь — помощь всё равно окажут. И оплачено оно будет из бюджета, то есть за счёт наших налогоплательщиков.

Ответственность работодателя и страховые взносы

— Почему тогда расходы не несёт работодатель, который нанимает этих людей?

— Работодатель, действующий по закону, официально оформляет иностранного гражданина и платит страховые взносы в Соцфонд и ФОМС. Поступая в Социальный фонд, деньги "окрашиваются" — то есть участвуют в формировании будущих пенсионных и социальных прав. Тогда при наступлении страхового случая, например, болезни, можно получить из фонда "больничную" выплату.

Часть взносов уходит в Фонд обязательного медстрахования, но она не "окрашена". И чтобы воспользоваться обязательным медстрахованием, нужно иметь страховой полис и стаж не менее трёх лет (по предложению правительства этот срок увеличат до пяти).

То есть даже при официальной занятости и уплате взносов без пятилетнего стажа работы в России человек не может лечиться бесплатно. Поэтому он в любом случае должен иметь полис добровольного медстрахования. Иначе при необходимости экстренного лечения расходы снова лягут на региональный бюджет.

Контроль работодателей и борьба с серой занятостью

— Можно ли контролировать работодателей, чтобы они не уходили в серые схемы и платили все положенные взносы?

— Как мы выше обсудили, работодатель платит единый страховой взнос по установленному тарифу. Часть его идёт в Фонд медицинского страхования, часть — в Соцфонд. Это закон.

Но есть и нарушители — нанимают работников нелегально. За это предусмотрена ответственность — вплоть до уголовной. Всё это контролируется, а с серой занятостью ведётся борьба. Методы — различные, планомерно ужесточаемые.

Например, недавно ужесточено миграционное законодательство: теперь иностранец, получивший патент, обязан в течение двух месяцев трудоустроиться и уведомить МВД о своем месте работы.

То же самое должен сделать и работодатель — застраховать работника в Соцфонде и передать его данные в систему персонифицированного учёта.

Что важно — контроля стало больше. Если раньше схема позволяла получить патент и, скажем, исчезнуть на год. Теперь это невозможно. Без официального трудоустройства гражданин попадает в реестр контролируемых лиц с последующими правовыми последствиями — вплоть до принудительного выдворения из России без права на повторный въезд.

Необходимость документов о страховании на границе

— Что нужно сделать? Уже на границе обязать предъявлять все документы, в т. ч. подтверждающие добровольное медицинское страхование. Тогда никаких проблем не будет.

Кроме того, обратите внимание: среди иностранных граждан, приезжающих в Россию, немало имеющих различные заболевания, в том числе заразные. Если в результате сдачи анализов, например, при получении патента это выявляется, таких "гостей" изолируют, отправляют на карантин, а затем выдворяют из страны.

Но зачем дожидаться, пока они придут в миграционный центр, если можно проверять их медицинские справки на пунктах пропуска через госграницу? Да, есть риск подделок, но в рамках двусторонних отношений с государствами, откуда к нам приезжает большинство безвизовых мигрантов, можно наладить оперативную проверку этих документов.

Эти бумаги должны содержать информацию об отсутствии заболеваний, представляющих угрозу для общества. Для этого необходимо создать электронную систему контроля, технически это абсолютно возможно.

А затем, уже для получения патента, человек может повторно сдать анализы, подтвердив состояние своего здоровья.

Недавно был на Сахалине — там в тубдиспансер приходят иностранные граждане, проходят флюорографию, сдают анализы. И если такие пациенты понимают: что-то не так — они просто исчезают. Становятся невидимками для системы, оставаясь при этом потенциально опасными. Потому что с момента пересечения границы они уже могут быть инфицированы. Так что контроль нужен именно на границе. Это принципиально важно.

Проблема антисоциального поведения мигрантов

— Ярослав Евгеньевич, проблема миграции — это не только медицинская помощь или исчезновение из поля зрения при выявлении заболеваний. Есть и другая сторона — антисоциальное поведение. Какие меры уже приняты Госдумой, чтобы отрегулировать ситуацию? И какие, на ваш взгляд, ещё нужны законы, чтобы мигранты действительно вливались в трудовые резервы, соблюдали законы и интегрировались в общество?

Только недавно в новостях Мособласти мелькало массовое побоища среди мигрантов-строителей. Они дерутся, портят автомобили, имущество россиян. Нам такие мигранты не нужны.

Сейчас необходимо принять самые жёсткие меры. Хорошо, что всех иностранных хулиганов нашли, кому-то уже назначили административные наказания. Но этого недостаточно. Все участники должны быть принудительно выдворены — вместе с семьями. Если показательно не навести порядок, в их среде закрепится ощущение вседозволенности.

Кроме того, кто будет компенсировать ущерб?

Предлагаю собрать на одной площадке представителей посольств, диаспор, наших госорганов — и пусть договариваются. Ущерб должен быть возмещён в полном объёме теми, кто его нанёс.

Законодательные инициативы Госдумы

— Государственная Дума приняла немало законодательных решений — именно депутатских инициатив. В том числе — по тестированию детей мигрантов на знание русского языка.

И посмотрите, как в этом году уже вздохнули родители: в школах не появилось новых учеников, не владеющих русским.

Дети не виноваты — многие из них родились в семьях, где не говорят по-русски. Приезжая с родителями, они мучают незнанием языка себя, преподавателей и российских детей, потому что своим присутствием снижают общий уровень образования. Но эта проблема может быть снята за счет платного образования для иностранных детей.

Далее, необходимо установить сканеры отпечатков пальцев на всех погранпереходах. Отдельный закон для этого не нужен — всё уже принято. В московском регионе такая система работает около года, и есть реальный социальный эффект: нежелательные элементы просто не допускаются в страну.

Мы ужесточили уголовное наказание. Убрали коммерческие структуры из процесса тестирования на знание русского языка и основ законодательства. После этого появилось множество уголовных дел.

Теперь тестирование проводят только структуры, подконтрольные Министерству образования — они действуют в каждом регионе.

Кроме того, мы как законодатели создали реестр контролируемых лиц. Законодательно закреплён режим высылки. Повышена уголовная и административная ответственность. Нелегальное нахождение теперь является отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

То есть множество инициатив уже реализовано, законы приняты. Но есть и проекты, которые ещё находятся у Госдумы в работе.

Универсальные патенты и принцип миграции по запросу

— Например, вопрос выдачи патента. Сегодня оформляются универсальные патенты, в графе "специальность" ставят пропуск, хотя закон предусматривает здесь возможность конкретики. И обладатель такого патента может работать кем угодно: дворником, слесарем, сторожем. А он должен трудиться там, где действительно нужен, скажем, только на стройке.

Вообще, принцип миграции должен строиться по запросу. Идеальный вариант — рабочие визы. Это самый действенный инструмент миграционной политики. Он, во-первых, обеспечивает регулирование. А во-вторых, — дополнительный контроль со стороны работодателя.

Вы слышали, чтобы индийцы или шриланкийцы устраивали у нас массовые разборки, хулиганства, захватывали детские площадки? Нет. Эти мигранты приезжают на определённый срок, проживают компактно, работодатель за них отвечает, следит за всеми документами. А если они уходят от работодателя, именно он оплачивает их возвращение на Родину. Это действенно и эффективно для системы.

Проблемы с безвизовым режимом и безопасность

— Основная проблема — с приезжающими без визы. Формально — всё это туристы, а на деле часть из них — в поисках работы, осознано или же нет. Уже здесь они решают: работать или не работать, где и кем.

Хорошо, что некоторые регионы начали вводить ограничения — например, запрет на работу в доставке или в общественном транспорте. Посмотрите: в той же Москве курьерами в основном работают иностранцы. И это давно уже не только про удобство и скорость таких сервисов. Это вопрос нашей безопасности.

Они знают маршруты, коды от подъездов. Доставляют продукты — и мне, и вам. Они возят нас в такси. И, к сожалению, нередки случаи, когда происходят противоправные выпады.

Ответственность управляющих компаний

— Некоторое время назад в прессе была информация, что в мусорном помещении в Подмосковных Химках незаконно проживали иностранные граждане. Очевидно, они не сами туда пришли — их пустила управляющая компания, вероятно, еще и зарабатывала на этом. Я направил запросы, что в ответах? Правительство Мособласти направило комиссию, в результате этих мигрантов привлекли к ответственности. Но на момент проверки там уже никто не проживал — это раз. И организаторы, наверняка имеющие отношение к обслуживающей компании, не понесли никакого наказания.

Я повторно направляю письма в областную прокуратуру и в ГУВД, потому что считаю: обслуживающая организация и те, кто приняли соответствующее решение, должны понести наказание — вплоть до уголовной ответственности.

УК сдают нежилые помещения под жильё мигрантам — нарушают. Обеспечивают участие иностранных работников в избирательных процессах: они незаконно распространяют одни агитационные материалы и срывают другие.

Это прямое нарушение закона. А потом чиновники, которым управляющие компании помогали избираться, закрывают глаза на эти нарушения.

И потом все эти бытовки, ночлежки, где иносранцы непонятно чем занимаются, нарушают технику безопасности. Оттуда — пожары, антисанитария, попытки грабежей. Кто это делает? Это делают сотрудники управляющих компаний — наши граждане. Это они создают для мигрантов условия, из-за которых потом страдаем мы все.

Регулирование системы и условия проживания мигрантов

— Согласны ли вы, что регулировать нужно не только действия мигрантов, но и работу управляющих компаний, чиновников, правоохранителей и работодателей? Ведь важно, чтобы мигранты жили в нормальных условиях, не чувствовали себя изолированными или людьми "второго сорта". Почему сейчас не предоставляют общежития, как раньше?

— Советского Союза давно нет, у нас другая система, другие отношения. Когда к нам приезжают граждане других стран, они должны самостоятельно решать вопрос с жильем (если только мы не говорим о репатриантах). Если работодатель прописывает в контракте обеспечение жильём — это одно. Но если он нанимает, например, дворника, и жилищный вопрос не оговаривается — это уже задача самого мигранта.

Сейчас, получив патент, иностранец обязан зарегистрироваться там, где живет. Если он этого не делает — это нарушение закона о правовом положении иностранного гражданина, с соответствующими последствиями.

В целом я поддерживаю такой подход: мигрант должен приезжать по контракту, отрабатывать и уезжать. Или заключать новый. Но не растворяться где-то на территории нашей страны после завершения трудовых отношений, чтобы потом никто не знал, где он и чем занимается.

Рабочие визы и миграция по запросу

— Рабочие визы — это более контролируемый формат. Почему тогда работодатели предпочитают нанимать мигрантов из безвизовых стран?

— Это быстрее и дешевле. Если говорить о безвизовых странах, например, Таджикистан или Узбекистан — их граждане работают по патентам. А если страна входит в ЕАЭС, как та же Киргизия, доступ ее граждан к рынку труда вообще свободный. Приехал, заключил договор, завтра уволился, нашёл новую работу — всё по трудовому договору.

Крупные работодатели признают: текучка высокая, есть риски. Но всё равно берут — потому что это проще. А рабочая виза требует сбора документов, квот, проверок — на это уходит до полугода. Поэтому компании вынуждены рисковать.

Миграция должна осуществляться по запросу. Если конкретному российскому учреждению, отрасли или региону нужны рабочие руки — приглашать целевым образом и контролировать.

Контроля, кстати, сейчас больше. В Москве и области запущен экспериментальный режим: через приложение отслеживается всё — где находится приехавший специалист, чем занимается. Ждём результатов этого эксперимента распространения такой практики на другие регионы.