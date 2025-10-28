Новая эра ухода за кожей: экзосомы работают глубже, чем крем, и быстрее, чем ботокс

3:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Точка зрения

Экзосомы — новое слово в косметологии, способное изменить подход к уходу за кожей. Эти микроскопические биокомпоненты обещают омоложение без инъекций и длительного восстановления. Что они собой представляют, как работают и могут ли заменить привычные процедуры? Об этом рассказывает научный руководитель Московской ассоциации косметологов Елена Кузнецова.

— Елена Дмитриевна, что такое экзосомы и как они работают?

— Давайте начнём с простого, чтобы всем было понятно. Экзосомы — это это наночастички от 30 до 100 нм, примерно одна сотая часть клетки. Они не несут в себе чужой генетической информации, а служат как письмо-почтальон: передают сигнал от одной клетки к другой, стимулируя её работу. Сейчас экзосомы применяются в наружных топических препаратах — их можно наносить как крем или использовать в косметологических процедурах через микро- или нанопроколы. Пациент практически не ощущает их, даже болезненных ощущений нет.

Отличия от традиционных методов, противопоказания

— Отличаются ли экзосомы от традиционных методов, таких как филеры и ботокс? В чём принципиальное отличие?

— Да, отличаются. Главное — мы не вводим их, а наносим на повреждённую кожу. Чаще всего это происходит после процедур вроде пилингов, CO2-лазеров, игольчатого РФ, когда уже есть небольшое повреждение тканей, и препарат наносится капельно, наружно.

За счёт очень маленького размера частиц экзосомы проникают достаточно глубоко. Через несколько часов их уже можно обнаружить при ультразвуковой диагностике в области дермы и гиподермы.

Это говорит о высокой проникающей способности. И главное — не нужно использовать иглу, не нужно травмировать кожный покров. Частицы проходят самостоятельно и достаточно глубоко.

— А есть ли какие-то риски? Насколько безопасна эта технология? Всем ли она подходит? Или есть противопоказания?

— Естественно, противопоказания есть. Это беременность, лактация, аутоиммунные заболевания в стадии обострения. Также — хронические дерматозы в активной форме на лице, например, дерматит.

Процедура и ожидаемый эффект

— А как проходит сама процедура, что ожидает клиента, и как долго сохраняется эффект?

— Процедура занимает около получаса. Наносится небольшой слой кремовой анестезии, затем проводится либо игольчатый РФ-аппарат — например, мы используем Inofill с маленькими иглами — либо лазерная шлифовка. После неё препарат капельно наносится на кожу и втирается в течение пяти минут. Это обеспечивает проникновение до уровня дермы.

— Как быстро можно ожидать результат?

— Эффект начинается уже через три часа после процедуры: проходит отёк и покраснение, как будто ничего не делали. Это очень удобно — процедура абсолютно социальная. Если кожа чувствительная, восстановление занимает около трёх часов. Если нечувствительная — покраснение может пройти даже через час. Уже через 3–4 часа можно наносить косметику на обработанную зону.

— Достаточно одного курса или нужно повторять?

— Всё зависит от показания, в итоге решает доктор. Бывает, достаточно однократных процедур. Иногда курс желательно повторить, чтобы закрепить результат. Всё зависит от состояния кожи и индивидуальных особенностей.

Научные исследования и регистрация

— Процедура достаточно новая. Есть ли научные исследования, подтверждающие её эффективность?

— Сами экзосомы были открыты более 15 лет назад и сначала применялись в медицинских направлениях. В косметологии они появились около пяти лет назад. Естественно, каждый препарат, появляющийся в Российской Федерации, проходит регистрацию. И только за последние два года на рынке появились зарегистрированные препараты с клиническими испытаниями, которые проводились ещё 10 лет назад. То есть мы опираемся на десятилетнюю клиническую базу, но в России экзосомальная терапия используется последние два года.

Риски и длительность испытаний

— Насколько я знаю, законодательные структуры разных стран до сих пор не одобрили применение экзосом в медицинских целях. Почему? Это связано с рисками?

— Да, дело в длительности клинических испытаний. Мы смотрим не только на первые полгода или год, но и на отдалённые результаты — через 5, а иногда и 10 лет после начала применения. Особенно это важно в таких серьёзных направлениях, как онкология, офтальмохирургия, реабилитация. Сейчас экзосомы начинают использоваться и там, но требуется более длительная клиника — 5, 10, 15 лет. В дерматологии всё проще: здесь клинические испытания обычно занимают от одного до пяти лет, и этого достаточно, чтобы оценить безопасность и эффективность.

Популярность экзосом в России

— Вы сказали, что в России экзосомы начали активно использовать только последние два года. И именно в этом году они стали особенно популярны. С чем это связано?

— Да, регистрация прошла, и официально экзосомы начали применять два года назад. А популярность в этом году связана с тем, что пациенты не хотят длительной реабилитации после косметолога. Им важно сделать процедуру — и уже через 30–40 минут спокойно сидеть в театре или за ужином. В любимом окружении никто даже не заметит, что три часа назад была косметологическая процедура.

Статистика и сравнение с традиционными методами

— Есть ли сейчас какая-то статистика, сколько пациентов обращаются за экзосомальной терапией? Или многие по-прежнему предпочитают привычные методы — ботокс, филлеры?

— Современная медицина, конечно, ищет новые методики — более безопасные, без побочных эффектов. У филлеров и ботокса всё-таки есть период восстановления, реабилитации, и побочных эффектов у них больше. А экзосомальная терапия снижает эти риски, и именно поэтому пациенты всё чаще обращаются — им хочется быстрее восстановиться.

Но старые методики, такие как ботулинотерапия, филлеры, контурная пластика, всё равно остаются основой. Они не уходят с рынка, а работают в сочетании — как дополнительное лечение. Например, при экзосомальной терапии может понадобиться меньше процедур ботулинотерапии. Это такие сочетающиеся методики, которые друг другу помогают.

Вот появился ботокс 35 лет назад — это был прорыв, все начали делать ботокс. Потом появились филлеры — все начали пробовать, потому что это было новое. Сейчас появились экзосомы — и это тоже прорыв.

Экзосомы не просто косметическая коррекция — это лечение кожи. Мы говорим не только об эстетике, а о пролонгации состояния кожи.

Экзосомальная терапия работает не только в моменте, но и на будущее. После неё кожа действительно становится моложе — это настоящая anti-age терапия.

Перспективы развития технологии

— Как вы считаете, в ближайшие годы у этой технологии есть перспективы?

— Я думаю, да. Эта технология будет развиваться — появятся новые протоколы, расширится доступ, улучшатся способы введения. Сейчас уже начали использовать топические препараты, которые работают почти так же эффективно, как после повреждающих процедур. Будут появляться более доступные экзосомальные формулы, которые быстрее действуют. Даже при нанесении маски эффективность будет выше, чем у обычных масок, например, с гиалуроновой кислотой. Это очень перспективно: можно будет нанести маску и сделать дома мини-косметологическую процедуру по эффективности.

— То есть это можно будет делать самостоятельно?

— Да, самостоятельно, как дополнительный уход. У косметолога вы получите более глубокое проникновение экзосом, а дома сможете поддерживать эффект с помощью экзосомальных масок. Особенно это актуально для молодой кожи, когда не требуется активная регенерация. Уже с 25 лет можно использовать такие маски как профилактику старения — кожа будет получать уход заранее и в будущем не потребует столь интенсивного питания.

Вытеснение традиционных методов

— Есть вероятность, что эта новая технология вытеснит привычные традиционные методы?

— Наверное, есть шанс, что эта новая технология вытеснит привычные нам традиционные методы. Мы уже начинаем использовать меньше травматичных процедур, всё больше переходя к щадящим. Это и есть развитие косметологии. Сегодня на Конгрессе целый день посвящён экзосомам — обсуждают возможные эффекты, сочетанные методики, и интерес к теме растёт. Если раньше выступали один-два лектора, то сегодня — более 25. Это говорит о том, что интерес есть, технология развивается, и, честно говоря, когда экзосомы уже есть в клинике, работать без них не хочется.