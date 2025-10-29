Фильм, который должен был вдохновлять, заставил зевать: Сергей Соседов о пустом блеске патриотизма

Фильм "Первый на Олимпе" поражает картинкой: эффектный монтаж, выразительные лица, динамичные сцены — всё на месте. Но за внешней зрелищностью теряется главное: правда времени, живые характеры, мотивация героев. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов разбирает картину, которая замахнулась на образ подвига, но осталась лишь кинематографическим аттракционом.
— Недавно на экраны вышел фильм "Первый на Олимпе", и разговоры о нём не утихают. Многие сходятся в одном: сегодня нам нужны такие истории. Они пробуждают патриотизм, вдохновляют молодёжь на спорт, помогают понять, зачем ты живёшь, зачем тебе преодолевать себя, развивать силу воли и духа. Я бы сказал, это не столько художественное кино, сколько важный воспитательный и исторический жест.
Историческое — с оговорками: в фильме хватает вымысла и неточностей. Но главное — это дань памяти Юрию Тюкалову, первому советскому олимпийскому чемпиону по академической гребле. Его имя почти забыто, хотя он ушёл совсем недавно — в 2018 году, в возрасте 87 лет. А ведь его золото на Олимпиаде в Хельсинки в 1952 году — это не просто медаль, это начало великой спортивной истории.
Почему мы забываем таких людей? Где были интервью, документальные фильмы, программы? Он прожил долгую жизнь, а широкая публика узнаёт о нём только сейчас. Молодёжь — и вовсе впервые слышит это имя. В этом смысле фильм действительно важен.
Юрий Тюкалов родился в Ленинграде в 1930 году. В детстве пережил блокаду, стал свидетелем гибели отца во время налёта. Последние слова отца — "Греби, сынок, греби" — навсегда врезались в память и стали мощным внутренним стимулом для занятий академической греблей.
Тема отца проходит через весь фильм как эмоциональный лейтмотив. Герой вспоминает его облик, последние минуты жизни — и это помогает ему собраться, преодолеть себя. Этот момент показан в фильме тонко и сдержанно — пожалуй, одно из немногих сценарных достоинств.
Сценарий в целом слабый и прямолинейный. Сюжетных линий мало, и те, что есть, поданы фрагментарно. Например, непонятно, почему после первых неудач на тренировках герой вдруг бросает всё и уходит работать на металлургический завод. Потом его находят и возвращают в спорт. Он пару раз падает в воду — неопытный, да. Но почему сразу — завод? Это выглядит резко и неубедительно.
Нет полутонов, нет внутренних сомнений. Всё обрывается: тренировки — завод — возвращение. Без переходов, без глубины.
Любовная линия в фильме вызывает недоумение. Она настолько наивна и слабо прописана, что удивляешься, как её вообще утвердили. Сценаристы, похоже, не заметили, насколько халтурно всё выглядит.
Герой замечает девушку с байдарки — она стоит на палубе речного трамвайчика. Взгляды, планы, намёк на симпатию… но дальше — пустота. Они встречаются, но говорить друг с другом им нечего. Вроде бы интерес есть, а вроде бы и нет — всё размыто.
Неожиданно герой оказывается в художественном училище. То тренировки, то гребля, и вдруг — графика, рисунки. Да, Тюкалов действительно окончил ВХПУ имени Мухиной, но в фильме это показано пунктирно, без связки с основной линией.
Возвращаясь к романтической истории: вроде собираются пожениться, но внезапно выясняется, что девушка — Шура (Ирина Паутова) — уже помолвлена с военным. На встрече тот устраивает сцену: "Уходи, она моя!" — чуть ли не до драки. Шура разнимает мужчин и уходит к военному. Всё происходит резко, без эмоций. Ушла — и ладно.
А потом — снова внезапность: Шура возвращается. "Я к тебе пришла, всё хорошо". Где был военный? Как они расстались? Почему она вернулась? Никаких объяснений. Просто — Юрочка и Шурочка снова вместе.
Такая подача — примитивна и недопустима для серьёзного фильма. Или история есть, или её нет. А здесь — ни то ни сё. В такую любовь не веришь.
Один из самых странных эпизодов фильма — смерть тренера Михаила Савримовича прямо перед олимпийским финалом. По сюжету, Юрий Тюкалов получает эту новость перед стартом, теряет концентрацию, уступает соперникам несколько секунд, а затем героически догоняет — и побеждает.
Но в реальности Савримович умер в 1967 году, а не в 1952-м. До конца жизни он тренировал молодёжь, был активен, в форме. Зачем сценаристы так грубо "умертвили" его? Ни исторической точности, ни художественной оправданности. Всё выглядит нарочито, топорно, почти вульгарно.
Для серьёзного фильма — непростительно. Особенно если за сценарием стоят профессионалы.
В фильме почти нет диалогов, живого общения, внутренней жизни персонажей, их сомнений, метаний, внутренних конфликтов. А ведь речь идёт о непростом времени — конце 40-х, начале 50-х годов.
Приметы эпохи в фильме практически отсутствуют. Между тем речь идёт о сталинском времени — конце 40-х, начале 50-х годов. Но о Сталине — ни слова. Нет ни идеологического контекста, ни мотивации, ради которой спортсмены тогда выходили на старт.
А ведь тогда они боролись не за личную славу и не за деньги, а за страну, за её честь, за идею. В фильме эта мотивация никак не обозначена.
Даже тренеры Тюкалова — Вера и Михаил Савримовичи — не произносят ни слова об этом. Появляется некий Левитин в исполнении Алексея Кравченко - предположительно куратор от КГБ. Но это только догадка: кто он, зачем он в кадре — непонятно. Персонаж лишний, на сюжет не влияет.
И уж от него-то как раз стоило бы услышать: "Мы боремся за страну, за Советский Союз". Но даже название страны в фильме не звучит. Ни "СССР", ни "Советский Союз". Как будто герой выступает за некую абстрактную державу. Молодой зритель и вовсе может решить, что речь идёт о современной России.
Для исторического фильма это серьёзный промах.
В фильме, посвящённом академической гребле, допущена серьёзная ошибка: актёры гребут топорно, по-любительски. После основного рывка вёсла волочатся по воде при обратном движении — а это значит, что лодка теряет ход и откатывается назад. В профессиональном спорте такого быть не может. Вёсла должны проноситься над водой, а не тянуться по ней обратно.
Как подобное могло пройти мимо консультантов? Почему никто не поправил технику? Даже базовая логика подсказывает, что так грести нельзя. Ошибка очевидная — и странная.
Ещё один промах — антураж.
Герои 50-х годов гуляют по Летнему саду, который выглядит как музей после реставрации: фонтаны, скульптуры, дорожки — всё вычищено, отлакировано, будто действие происходит в наши дни. Это не Ленинград сталинской эпохи, а современная открытка.
Возможно, сделано намеренно, но исторической достоверности это не добавляет.
В фильме немало голливудских приёмов: эффектные ракурсы, динамичный монтаж, звуковые всплески — всё работает на зрелищность. Камера буквально врывается в кадр: музыка, всплески, "бах-бах" — и ты уже будто сам гребёшь, брызги летят прямо в лицо.
Этот эффектный аттракцион впечатляет. Зритель вовлекается, восторгается — и это, безусловно, работает. Но возникает вопрос: зачем ради этих эффектов жертвовать логикой сценария, исторической достоверностью, элементарной правдой?
В фильме есть удачные актёрские работы. Главного героя сыграл Глеб Калюжный - молодой, фактурный, яркий. Видимо, подбирали по фото: внешне он действительно напоминает Юрия Тюкалова. Играет честно, с отдачей. Иногда переигрывает, особенно лицом — эмоции через край. Где-то стоило бы добавить тишины, нюансов. Но в целом — лучше так, чем вяло и безжизненно.
Тем более, что герой говорит немного, и вся выразительность уходит в мимику, жесты, пластику. Это работает — и работает неплохо.
Веру Савримович, тренера Тюкалова, играет Елена Лядова. Здесь противоположный подход. Недосказанность, полутона, загадка. Всё как будто в акварели: полувзгляды, полужесты, полуслова. Эмоции строго дозированы, будто по инструкции: не вспылить, не заплакать, не перегнуть.
В результате герои получились вылизанными, почти декоративными. Им не хватает живых черт, бытовых реакций, характера. Хочется больше жизни — а получаем стильную сдержанность. Красиво, но не всегда убедительно.
К безусловным достоинствам фильма можно отнести работу артиста Владимира Ильина. Его персонаж — один из самых живых и достоверных. Старый гребец, давно ушедший из спорта, и теперь работающий в технической команде. Он чинит байдарки, следит за снаряжением — и при этом остаётся самым естественным в кадре. Его интонации, мимика, взгляд — всё живое, точное, без лишнего пафоса. Вот оно, настоящее актёрское мастерство!
Убедителен и Андрей Смоляков в роли главного тренера по академической гребле. Персонаж скорее отрицательный: решает судьбы, раздаёт отставки, похвалы — скупо, сдержанно. В прошлом — спортсмен без громких побед, теперь — человек, которому трудно принять чужую силу и мотивацию. Смоляков играет это тонко: зависть, усталость, внутренняя борьба — всё читается.
Возможно, именно ради усиления этой линии сценаристы включили сомнительный эпизод с "смертью" тренера Савримовича перед финалом. Якобы, чтобы подчеркнуть холодность и жесткость Колосова. Но выглядит это как натяжка. Слишком прямолинейно, слишком надуманно.
Можно сказать, что критика избыточна, что в моей оценке много субъективного. И это справедливо: у каждого зрителя сложится своё мнение. Фильм действительно яркий, визуально насыщенный — благодаря современной графике, эффектной съёмке и монтажу.
Голливудский налёт чувствуется: красивые кадры, лица, костюмы — всё вычищено, отлакировано, приятно глазу.
Но за этой внешней эффектностью — пустота. Нет жизненной ткани, нет социального контекста, нет диалогов, нет внутренней динамики персонажей. Мотивация поступков не раскрыта, характеры не исследованы.
А ведь речь идёт о послевоенном Ленинграде, о людях конца 40-х — начала 50-х годов. Это было другое время, другие лица, другая пластика, другой язык тела. Даже походка у людей была иной. Хочется увидеть это на экране — если уж речь идёт о настоящем подвиге, то и антураж должно соответствовать.
Когда же вместо этого — современный Летний сад, глянцевая картинка и эмоциональные штампы, патриотический замах теряет силу. Хочется больше правды — исторической и художественной, — а не натянутых сюжетных ходов: неубедительная любовная линия, внезапный переход на завод, неожиданное появление художественного училища, и, наконец, странная "смерть" тренера перед финальной гонкой.
Вопросов остаётся много. И, пожалуй, это главный итог просмотра.
