Йеллоустоун дышит, Земля гудит, небо светится: начался обратный отсчёт перед новым сильным ударом Земли?

Угроза крупного землетрясения в США — это уже не гипотеза, а предмет обсуждения в научных журналах. Совместные исследования учёных из США, Германии и Испании предупреждают: счёт может идти на дни. О возможных сценариях, супервулкане Йеллоустоун и рисках для США рассказывает ведущий научный сотрудник Института физики Земли им. Шмидта РАН Александр Жигалин.

— Недавно журнал "Геосфера" опубликовал исследование учёных из США, Германии и Испании, в котором говорится о высокой вероятности крупного землетрясения в США в ближайшее время. Какие штаты находятся в зоне риска и какой силы ожидаются толчки?

— Речь идёт о разломе Сан-Андреас, насколько я понимаю. Его отслеживают с давних времён, он постоянно под наблюдением. Сама статья интересна — прежде всего потому, что это действительно знаменитый разлом. Он находится в Калифорнии, а Калифорния — это важный регион: Лос-Анджелес, киноиндустрия, американская культура, ядерные исследования. Кстати, и Невадский полигон рядом. Всё это — прибрежная зона со стороны Тихого океана.

Эта зона входит в так называемый Тихоокеанский огненный пояс — океаническую сейсмически активную область. В той записке, которую я получил от вас, говорится, что отсчёт времени уже пошёл.

Когда речь идёт о землетрясениях, нужно понимать: вся эта полоса — активная зона. Называется она НИДА (???), и это действительно очень сейсмичный регион по всему Тихому океану, особенно выше экватора. Там постоянно что-то происходит.

Но если говорить о землетрясениях, которые действительно запоминаются, то это не те, у которых невысокая магнитуда. Люди привыкают к небольшим толчкам. Посуда начинает звенеть — это при магнитуде 5. А всё, что ниже, обычно даже не берут в расчёт.

Возможное объединение разломов и магнитуда землетрясений

— Недавно появилась статья: разлом Сан-Андреас может объединиться с зоной Каскадия и вызвать резонанс. По геологическим отложениям предполагают, что в прошлом это уже происходило — сила ударов достигала 9 баллов и выше. Может ли такое повториться?

— Такие землетрясения действительно фиксируются. Есть подборка:

1680 год — магнитуда 7,7, очень серьёзное землетрясение;

1857 год — магнитуда 7,9;

1906 год — магнитуда 7,8.

Это очень высокие значения, и речь идёт о неглубоких, коровых землетрясениях — на глубине около 30 километров, иногда чуть больше или меньше.

Они опасны тем, что волна из гипоцентра распространяется сферически — как шар — и очень быстро достигает поверхности. В таких случаях побережье может буквально начать раскалываться и уходить в океан.

Если землетрясение будет достаточно сильным, возможна волна цунами. Она может проникнуть глубоко в материк и вызвать серьёзные разрушения.

Цунами и разлом Сан-Андреас

— Вы знаете, волны цунами в районе разлома Сан-Андреас обычно не возникают — там нет вертикального сброса. Сам разлом может немного продлиться, хотя он и так огромный: тянется практически от Мексики до Канады. Это очень большое расстояние.

Сейчас обсуждают центральную часть этого разлома — именно она вызывает беспокойство. Я бы сказал так: когда речь идёт о землетрясениях, можно считать, что время пошло — с любой точки отсчёта. Никто не может точно спрогнозировать, произойдёт ли это завтра, через год или через пять лет. Но средний временной интервал — около 150 лет. И, по сути, столько уже прошло с момента последнего сильного землетрясения. Вот поэтому учёные и бьют тревогу. Засуетились — потому что, возможно, всё близко.

Солнечная активность и сейсмичность

— Я добавлю немного масла в огонь: сейчас идёт 25-й солнечный цикл. И вообще, вся сейсмическая активность на планете — она связана с этим. За последнее столетие, особенно к 2000 году, фиксировалось примерно 5-7 землетрясений в день. А сейчас — уже 15-20. Это, возможно, связано с солнечной и магнитной активностью?

— Все циклы были рассчитаны до 2020 года. Солнечный цикл начался примерно в 2021-м. Сейчас идёт наложение: 20-е годы прошли, мы уже в 25-м цикле, и он не собирается затухать. Мы наблюдаем продолжение солнечной активности, плюс ослабление магнитного поля Земли и инверсию полюсов.

В самом начале октября — 29-е, 30-е сентября и первые два дня октября — была мощная магнитная буря. Сплошная магнитная линия. Даже над Москвой и Петербургом наблюдали северное сияние — крайне редкое явление.

Супервулкан Йеллоустоун: угроза извержения?

— В парке Йеллоустоун находится супервулкан. Если произойдёт землетрясение выше прогнозируемого уровня, может ли оно пробудить вулкан? И какие последствия это может иметь — не только для США, но и для всего мира?

— Знаете, Йеллоустоун — это загадка. Он не разлом, а вулкан, и постоянно "кипит", что называется. Это как кастрюля: если её оставить, она выкипит. Конечно, здесь ничего не "выкипит", но разгрузка идёт постоянно.

Мне кажется, мы имеем уникальный природный объект — и для наблюдения, и для выводов. Вспомните, на Камчатке есть долина гейзеров — она тоже существует, но там ничего сверхъестественного не происходит, кроме периодических выбросов горячей воды. В Исландии — то же самое. Но это уже не землетрясения, это вулканы. Немного другая природа процессов.

Вулканы Камчатки и Йеллоустоун: сравнение

— На Камчатке всё идёт вместе: землетрясения — своим чередом, и вулканы начинают по одному подключаться. Мы же помним последнее землетрясение, которое пробудило вулканы — они до сих пор активны. Вот это пробуждение — интересно, кто раньше "проснулся"? Потому что, как вы сказали, всё идёт компактно, одновременно.

— Йеллоустоун — замечательный объект для изучения. Но, по моему мнению, он саморазряжается.

— То есть землетрясение не способно спровоцировать крупный выброс?

— Что-то может, но по мелочам. Никаких катаклизмов вроде раскалывания Земли или выбросов, которые заслонят Солнце и погрузят человечество в "вулканическую зиму", я не ожидаю.

Прогнозы по Йеллоустоуну: выбросы и последствия

— По Йеллоустоуну — можно ли ожидать выбросы пыли, серы, лавы? И если произойдёт сильное землетрясение, возможна ли цепная реакция по всему миру — в Европе, на Камчатке?

— Из Йеллоустоуна никакой пыли не выйдет. В отличие от других вулканов, которые выбрасывают массу на большую высоту, здесь — максимум фонтанчики разной высоты.

— В лучшем случае немного лавы?

— Лавы — нет. Серы — может быть. В земле её много, и при активности выделяется сернистый газ, производные серы.

— Давайте сосредоточимся на гипотетическом землетрясении. Если оно произойдёт, возможна ли цепная реакция по всему миру? Могут ли толчки дойти до Европы, Камчатки? И не запустится ли вообще череда таких вот ударов земли по всему миру?

— Знаете, то, о чём вы сказали, уже происходит. У меня есть временной срез с 2000 по 2025 год — это, конечно, не три-четыре столетия, но всё же показательный период. Сейчас мы наблюдаем вулканы с большим количеством приборов и возможностей, а раньше всё фиксировалось иначе.

Вообще, наблюдение за активностью ведётся примерно с 1700-х годов. Солнечные циклы тоже отслеживаются с того времени — и продолжаются по сей день. Сейчас идёт 25-й цикл, каждый длится около 20 лет. И если смотреть на закономерность, то с ростом солнечной активности увеличивается и количество землетрясений.

Сейсмическая и магнитная активность

— С 2000 по 2005 год наблюдался резкий подъём сейсмической активности. Потом всё вышло на уровень 10-15 землетрясений в день по всему земному шару — и пока это число не снижается.

Мы живём в период высокой сейсмической активности. К этому добавляется магнитная и солнечная активность.

Всё упирается в числа Вольфа — это показатель солнечных циклов. Они длятся примерно по 20 лет, плюс-минус. Сейчас мы находимся в 25-м цикле, и именно в нём всё сошлось: магнитное поле, термальное поле — о нём я раньше не говорил, но оно тоже играет роль. Мы видим очень красивые, но и тревожные картины.