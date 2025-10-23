Мир на паузе: как встреча Путина и Трампа в Будапеште может перезапустить глобальную систему

Правда ТВ Точка зрения

Почему Дональд Трамп внезапно отказался от поставок "Томагавков" Украине и запросил встречу с Владимиром Путиным? Что стоит за саммитом в Будапеште — перемирие или глобальная перезагрузка? Об этом, а также о роли России, позициях ВПК и перспективах мирного урегулирования рассказал военный аналитик и политолог Дмитрий Таран.

Две составляющие поведения Трампа

— Дмитрий Владимирович, несколько дней назад Дональд Трамп изменил своё мнение по поводу прокси-войны на Украине. Вместо того чтобы передать или пообещать передать Зеленскому крылатые ракеты "Томогавк", он внезапно заявил, что они нужны самим Соединённым Штатам. Это резкий разворот на 180 градусов. Он обсудил саммит в Венгрии с российским президентом Владимиром Путиным, и многие сейчас в сомнениях — что всё это может означать, насколько допустимы такие смены позиции и чего добивается Трамп. Как вы оцениваете его непредсказуемость?

— Я вижу здесь две составляющие. Мы знаем, например, того же Зеленского как актёра, который без сценария ничего делать не может.

Дональд Трамп — тоже человек достаточно эпатажный, тоже актёр, спонсировавший кино, игравший в разных фильмах, — и он действует по определённому сценарию.

За ним стоит военно-промышленный комплекс, который на этой специальной военной операции серьёзно наживается, обременяя НАТО, которые должны скинуться, обременяя Украину. Здесь пересечение разных интересов.

Но есть черта, за которой начинается неуправляемая эскалация и скатывание всего мира к ядерной катастрофе. И, конечно, Трамп и люди, стоящие за ним, понимают, что этого допустить нельзя.

Поэтому, когда он эмоционально раскачивает ситуацию, пытается выторговать более выгодные условия для Америки, там, безусловно, есть красная линия, за которую он не зайдёт.

Ну, например, если к СВО присоединится хотя бы одна из стран НАТО — даже Молдавия, Румыния или Польша — и произойдёт малейшая эскалация с точки зрения не постсоветской территории, а вовлечения страны НАТО, обременённой пятой поправкой, это означает немедленное перерастание СВО в ядерный конфликт, который может поставить человечество на грань выживания. Естественно, никому это не нужно.

И вот эти метания актёра Трампа показывают, что он находится в сложной ситуации: его ведут к войне, против его воли вовлекают в неё, а он сопротивляется. Но полностью отказаться он не может, потому что он ставленник определённых кланов, производящих оружие — военно-промышленного комплекса. Он действительно в непростой позиции.

Кто кому позвонил

— Хочу обратить внимание на его внезапный звонок Владимиру Путину, Верховному Главнокомандующему… В Сети, в информационном поле, противоречивые сведения — кто кому позвонил. Но я располагаю информацией, что инициатором встречи был именно Трамп, он хотел проконсультироваться, согласовать некоторые вещи, а после встречи с ним прошло заседание Совета Безопасности в Москве, я считаю, что это манёвры самого Трампа. Они связаны с его политической карьерой, с внутриполитическими перспективами. Ну и, конечно, речь идёт о том, чтобы партия войны в мире не довела человечество до реальной войны.

— То есть вы считаете, что у Трампа нет стратегического плана?

— У него есть установка: обеспечить свой военно-промышленный комплекс заказами и не скатиться в ядерную войну.

План Трампа: Сделать Америку снова великой

— Его план, если кратко, звучит так: "Сделаем Америку снова великой". За последние 20 лет промышленное производство уехало в Юго-Восточную Азию — в Корею, Китай, на Филиппины и так далее. Страна перестала производить добавочную стоимость в прежнем объёме и начала грабить другие государства за счёт эмиссии доллара. Этот баланс, когда ресурсы всего мира шли на прокорм американских элит, подошёл к концу. Чтобы не обрушить страну в финансовый кризис, ему нужно вернуть производство обратно.

Но это не устраивает тех, кто на протяжении трёх десятков лет после развала Советского Союза создавал нынешнюю систему.

Сейчас идёт схватка за будущее Америки как мирового жандарма. Либо она останется жандармом, но с перспективой сваливания в кризис, либо станет самодостаточной страной с промышленным капиталом — не финансовым, а именно промышленным.

Вот такая задача стоит перед Трампом.

Но его вовлекают в глобальную войну, чтобы он стал актором этой войны. Ему и Нобелевскую премию не дали — чтобы он не рассчитывал, что сможет избежать конфликта. Он ведёт борьбу против глобалистов. И внутренних у них тоже. Да, против финансового интернационала. Его задача — просто выжить.

Роль России и проекты сотрудничества

— Насколько я понимаю, в планы Трампа входит использовать Россию. И Путин это понимает — предлагает ему проекты. Последний такой проект — инфраструктурный, тоннель под Беринговым проливом. На этом можно играть?

— Москве можно играть. Смотрите, всё, что касается тоннеля между Чукоткой и Аляской — это усиление позиции Трампа с точки зрения взаимодействия между нашими государствами в таких сферах, как энергетика, транспорт, обмен ресурсами. Для нашей экономики и для экономики Соединённых Штатов это, конечно, очень выгодно. Это вообще лежит вне плоскости глобальной войны или европейского конфликта с применением тактического ядерного оружия между странами НАТО и Россией.

Получается, что этот обходной манёвр — тоже элемент политической борьбы, в которой Трамп и его сторонники могут отстроиться от военной повестки. Они не хотят войны ни в коем случае. Он же недавно заявил, что не собирается передавать "Томагавки" Украине. Потому что "Томагавки" — это неуправляемая история, там слишком много заинтересованных сторон. И Трамп может быть втянут в войну с Россией против своей воли.

Сейчас вся его политическая борьба — вокруг того, чтобы, не дай бог, не оказаться вовлечённым в конфликт, который затевают глобалисты.

ВПК и осторожность Трампа

— Получается, что ВПК — его спонсор. Хотя ВПК вообще всегда был спонсором любого президента США. Это факт. Можно сделать вывод, что Трамп помогает ВПК, но при этом он очень осторожный человек и хочет сделать Америку…

— Смотрите, считать, что ВПК — это партия войны, не совсем правильно. Потому что ВПК — это трезвомыслящие люди. Они понимают: оружие, которое они производят и продают, кто-то должен купить. Украина купить не может. Там расплачиваются землёй, ресурсами и так далее. Российская армия метр за метром, день за днём забирает территории, на которых сосредоточены редкоземельные металлы и другие ресурсы, которые могли бы пойти в оплату этого оружия.

НАТО начало скидываться на закупку американского вооружения, но ВПК никогда не пойдёт на конфронтацию, в результате которой не останется ни покупателей, ни продавцов.

Позиция России и прорыв в переговорах

— Давайте поговорим о нашей позиции, о позиции нашего президента. В отличие от Трампа, он предсказуем: стоит на своём, продвигает свои тезисы. Все мы их знаем: демилитаризация, идентификация Украины, права русскоязычных и четыре области в составе Российской Федерации. В последнем разговоре, видимо, произошёл какой-то прорыв — потому что назначили саммит в Венгрии. В чём он состоит?

— Президент Соединённых Штатов Америки и президент Российской Федерации договариваются напрямую, без посредников. Они выбирают страну, которая находится в конфронтации с ЕС и НАТО. Венгрия — это страна с независимым голосом, она занимает позицию, отличную от Брюсселя. Получается, выстраивается некая группа глобальных игроков, которые не за войну, а против неё. Позиция России и Президента остаётся стабильной на протяжении всех последних лет.

Это не только демилитаризация и денацификация постсоветской территории, которая документально является частью большой России. Это устранение причин специальной военной операции — а именно агрессивного продвижения блока НАТО на восток, о чём говорилось ещё с начала 90-х годов.

И Трамп и Орбан понимают мотивацию России и президента Путина. Площадка выбрана именно потому, что это внутри Европы, и этот факт может не то чтобы развалить Европу, но создать ощущение: вот здесь, в ваших рядах, есть трезвомыслящие люди, которые не являются партией войны. И это дорогого стоит.

Получается, что Трамп предпринял манёвр — он запросил совета и консультации у Гроссмейстера глобальной игры. А наш президент — это не актёр, нанятый военно-промышленным комплексом, а человек, который формирует глобальную политику. И вот в результате этого вырисовалась такая комбинация. Посмотрим, чем это закончится.

Перспективы встречи в Будапеште и глобальное переустройство мира

— Ходят слухи, что встречу в Будапеште хотят то ли перенести, то ли изменить формат. То есть политическая борьба вокруг неё продолжается. У меня сложилось впечатление, что говорить там будут не столько об Украине, сколько о каком-то прорыве в будущее. Или это будет только украинский вопрос: перемирие, какие области отойдут, куда отойдут, копание в мелочах?

— Нет, копания в мелочах, я думаю, не будет. Это глобальные игроки, которые будут обсуждать глобальную перспективу. Речь пойдёт о переустройстве мира. Это фактически может стать предтечей новой Ялты. Ялтинская конференция — это встреча глобальных лидеров по итогам Второй мировой войны, где была предопределена конфигурация нового мироустройства.

Фактически сейчас речь идёт о подобном событии, которое будет определять не только украинский вопрос, но и глобальное мироустройство — с точки зрения валютной системы, товарных потоков, глобальной жандармерии, центров концентрации управления. И вот об этом будет идти речь.

Возможные развороты Трампа и стабильность позиции России

— Как вы думаете, будет ли ещё какой-то разворот на 180 градусов со стороны Трампа? Скажет снова: "Я подумал — пусть "Томагавки” всё-таки пойдут Украине"? Или это уже последний такой манёвр?

— Вы знаете, те, кто противостоит Трампу, очень креативны в плане сюрпризов и вовлечения Соединённых Штатов в войну. Вы обратили внимание, что Трамп запросил встречу с нашим Верховным Главнокомандующим в тот момент, когда Зеленский летел к нему навстречу. И сам звонок привёл его в крайне расстроенное состояние, потому что сценарий был один, а этот звонок перевернул всю партию с ног на голову — и сценарий стал другим.

Я думаю, что на политической арене возможны разные события, возможны и сюрпризы со стороны партии мира. Но Трамп — тоже актёр, он умеет находить нестандартные решения. А наш Верховный Главнокомандующий — это зона стабильности в этом мире. Мы заняли позицию, он занял позицию — и мы этой позиции придерживаемся. Методично, с одним простым принципом: каждая повторная встреча с противной стороной всегда заканчивается ухудшением условий для этой стороны.

Надежда на завершение конфликта и возможные сценарии

— Как вы думаете, есть ли надежда на завершение конфликта в следующем году?

— Надежда есть всегда. Нужно понимать, что клановые элитные группировки, которые правили миром после Второй мировой войны, расставаться со своим привилегированным положением не хотят, не могут и не будут. Конечно, они постараются хлопнуть дверью перед уходом. Поэтому возможны самые разные сценарии.

Я думаю, что всё должно быть хорошо, и по многим признакам весна следующего года будет определяющей — во всех смыслах глобального мироустройства. Но я не располагаю оперативной информацией, не присутствовал ни в группе обеспечения, могу только гадать. Надеюсь, что так оно и будет.