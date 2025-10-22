Казахстанский блогер: нас мало, но мы остановили русофобную лавину

4:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Горячие точки

Казахстан балансирует между Востоком и Западом: давление на пророссийских блогеров, цензура символов Победы, учебники с образом России-колонизатора, акиматы, запрещающие шествия и НКО, формирующие комплекс жертвы. О том, как страна выживает между геополитическими титанами, в эксклюзивном интервью спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой рассказала казахстанский блогер Анастасия Ахметова.

— Настя, кто, на твой взгляд, владеет Казахстаном, всей вашей нефтегазовой индустрией и промышленностью?

— По нефти это не секрет. У нас есть СРП — соглашение о разделе продукции, которое явно заключено не в нашу пользу. Казахстан получает не больше 15-20% в итоге. Мы пытаемся судиться, чтобы иностранные инвесторы выплачивали экологические штрафы, компенсации за утерю прибыли, но там сложные процедуры. Естественно, отсудить ничего не удаётся. Эти соглашения были заключены тогда же, когда и Россия раздала свои месторождения. Потом она, правда, вернула, а мы — нет. Россия вернула и теперь воюет за право владеть и распоряжаться этими недрами. Сейчас идёт СВО, а мы свои ресурсы так и не вернули.

Борьба за недра и марионеточные правительства

— То есть ты считаешь, что российско-украинский конфликт, это борьба за право владеть своими собственными ресурсами?

— Безусловно. Это борьба за право владеть своими недрами. Это и есть суверенитет. А цель Запада — расчленить Россию, ослабить, превратить в послушные маленькие государства, полностью подчинённые Западу. Поставить в каждом из этих "пятачков" своих Саакашвили и грабить. Они не могут физически оккупировать ни одну страну Евразии своими армиями. Даже если всю армию соберут — не получится. Поэтому нужно дробить и ставить своих марионеток.

Пространства огромные, оккупировать невозможно. И армию такую содержать — тоже. Возьмите хотя бы Казахстан. Девятое место в мире по территории, а населения всего-то 20 миллионов человек.

Мы это уже проходили — нацистская Германия пыталась, Наполеон. И они на этом опыте поняли: надо действовать иначе. Надо ставить своих марионеточных правителей и таким образом владеть Евразией.

Евразийский проект и транспортные маршруты

— Скажи, популярный проект евразийства сейчас, в общем, сдувается?

— Я не думаю, что сдувается. Владимир Путин постоянно говорит о большом евразийском проекте. И сейчас мы видим, что делается: строятся новые транспортные маршруты, которые станут экономическим остовом этого партнёрства. Транспортный коридор Север-Юг, например, — там просто немыслимый рост. Только по Казахстану сейчас уже идёт 3 миллиона тонн грузов в год. А планируется разогнать до 15 миллионов тонн к 2030 году. Я сейчас говорю исключительно про Казахстан. Рост невероятный. Транскаспийский транспортный маршрут тоже развивается. Уже строится, и Китай инвестирует огромные деньги.

И вот что меня печалит во всём этом, что российские медиа ведут себя по отношению к Казахстану, как слон в посудной лавке. Например, Казахстан что-то новое построил или открыл новую железнодорожную ветку. И начинаются медийные войны: "Казахи идут в обход России", "на зло России". Но ведь очевидно, что все это из-за санкций. И почему сразу "против России"?

Элементарная экспертность просто на нижайшем уровне. Казахстан всё равно будет строить маршруты через себя, потому что мы заинтересованы. Это наш национальный интерес. Если дают на это деньги — да дурак откажется. Поэтому мы будем строить и Транскаспийский международный транспортный маршрут, и коридор Север-Юг будем наращивать. Мы везде вклинимся, где будет хоть какая-то польза Казахстану.

Официальная политика и реальность в Казахстане

— На официальном уровне государственная политика звучит красиво, политкорректно, толерантно: у нас все нации равны, мы всегда поддерживаем дружбу народов. А что на бытовом? Как ты сама это видишь? И кем себя считаешь по национальности?

— Я казашка. Папа — казах, мама — наполовину украинка, наполовину — белоруска.

— Ты просто настоящее дитя Советского Союза. Как ты думаешь, как нам реагировать в России на ту официальную поддержку Украине, которую оказывает Астана? Если уж мы в ОДКБ, мы от вас хотели бы какой-то помощи — и не на словах, а на деле.

— Это вы так думаете, потому что не знаете, какие объёмы запрещёнки на самом деле возятся через Казахстан. В открытую об этом никто не скажет, но всё идёт в нужном количестве. Просто такие вещи вслух не обсуждают. Вслух мы говорим: "Мы поддерживаем санкции против России". А граница — 7500 километров. Попробуйте, товарищи из США, проконтролировать всю эту сухопутную границу — самую длинную в мире. А мы посмеёмся вместе. Невозможно контролировать такие пространства.

Казахстан и Россия в курсе, и всё у них идёт нормально.

Наша задача — не стать врагом Западу, а проскочить между слонами. Мы тоже боремся за свое выживание в битве титанов. Мы говорим и улыбаемся: "Санкции соблюдаем", а сами потихоньку делаем то, что делаем. Восток — дело тонкое. Надо понимать, что идёт хитрая политика балансирования. Потому что времена такие: начнёшь идти в лоб — прилетит откуда не знаешь. Поэтому аккуратнее нужно, деликатнее.

Экономические шаги и дружба с Россией

— Я не вижу явных антироссийских шагов в экономике. Нам выгодно с Россией дружить. Не получилось сделать из нас АнтиРоссию по украинскому примеру — и уже не получится.

Отдельные нацисты, безусловно, есть. В том числе и в парламенте. У нас вообще самый "коричневый" парламент за всё время, на минуточку. У нас, например, парламентарий может в своём Facebook* написать: "Говоришь по-русски — ты второго сорта", и ему за это ничего не будет. А депутата Азамата Абильдаева за открытую поддержку Путина и СВО выгнали из Мажилиса и из партии. А депутат Ермурат Бапи, который в открытую поддерживает, по сути, украинские удары по критически важной для нас инфраструктуре — нефтепроводу КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум), по которому вся наша нефть идёт через Россию до Новороссийска, — остался работать на своем месте. Вот такие перекосы.

Освещение евразийской интеграции и компрадоры во власти

— У нас официальные СМИ практически не освещают евразийскую интеграцию. Как будто ничего не происходит. А вот прилёт каких-нибудь западных чиновников — сразу событие века.

— То есть страна пока балансирует — не определилась, туда или сюда?

— У нас так и будет. У нас во власти очень много откровенных компрадоров, которые просто сидят на ресурсах, а народу с этого ничего не перепадает. Есть и откровенно прозападные министры, прошедшие через "Болашак". Это международная образовательная программа, по которой можно получить образование на Западе за счёт государства. Есть те, кто прошёл через соросовские институты.

Казахстан так же, как и Россия, неоднороден — есть правые, левые, умеренные, всепропальщики, всепобедильщики. Поэтому воспринимать страну по одному высказыванию и размазывать это на всех не стоит.

Аресты пророссийских блогеров в Средней Азии

— У нас сейчас пошёл очень нехороший тренд — в Казахстане и вообще в Средней Азии задерживают и арестовывают пророссийских блогеров. Людей, которые поддерживают русский язык, выступают против пещерных националистов, говорят те же вещи, что и президент Токаев, только на своём уровне.

Наш блогер Аслан Тулегенов, канал "Северный Казах" — его арестовали, и непонятно за что. Ничего экстремистского, ничего сепаратистского он не высказывал.

Задержан и Азиз Хакимов в Узбекистане — тоже блогер. Он воевал с местными русофобами, которые заявляли, что, если ты не знаешь узбекский — ты идиот или оккупант. Его обвиняют в разжигании национальной розни, хотя он интернационалист. За дружбу с Россией, за дружбу с соседями.

Вот здесь, я считаю, России нужно активно включиться в защиту таких людей. У нас пророссийских блогеров — не густо, мягко говоря. Не более десяти человек на всю Среднюю Азию.

Если всех пересажают — не останется никого, кто рискнёт говорить: "Давайте дружить с Россией, давайте делать совместные проекты. Русский язык важен для нас". Таких людей больше не найдётся.

НПО против пророссийских блогеров

— А вот неправительственных организаций у нас легион. Работают на западные деньги, их просто тьма тьмущая. В каждой стране Средней Азии. А блогеров, выступающих за дружбу с Россией, — единицы.

У нас даже политолог Тимур Иксанов сказал: произошло удивительное — горстка блогеров остановила русофобную лавину. Это он про нас. Про таких, как Альжан Исмагулов — блогер, который реально остановил экстремистскую группу нацистов. Они уже ездили по домам, избивали людей с пророссийской позицией, открыто призывали "бить русню" и предлагали "начинать со стариков и детей". Альжан сумел этих бандитов засадить в тюрьму.

Когда СВО начала набирать обороты, именно такие люди вышли и сказали: "Нет, это наша страна, и никакой русофобии здесь не будет. Никакой Украины вы из нас не сделаете".

Защита пророссийских блогеров и общественников

— Если Россия не хочет, чтобы всё закончилось, как с Олесем Бузиной - когда после его убийства можно сокрушаться "не уберегли, а ведь как прав был" — то нужно заступаться за этих ребят. Их сейчас меньше десяти на всю Среднюю Азию. И заступаться надо на самом высоком уровне — на уровне МИДа, на уровне крупных СМИ. Иначе получите новых Олесей Бузиных.

В Азербайджане уже троих евразийских общественников и журналистов посадили — по 12-13 лет. А Россия? Приехал патриарх, вручил медаль жене президента Алиева. Это что вообще? Это называется "своих не бросаем"? У меня ощущение — нет никаких "наших". Мы их придумали. Наши уже здесь. Наши не придут.

Поэтому я говорю ребятам: делаем, что должно, и будет, что будет. Это наша страна. Мы заинтересованы, чтобы здесь не было никакого нацизма. У нас единицы тех, кто не боится сказать: "Я поддерживаю Россию. Я за её победу в СВО, за победу над НАТО, над нацизмом". Россия должна победить, потому что делает правое дело. И у нас единицы тех, кто не боится словить тонны хейта, ненависти, высказывая открыто свою позицию.

Отношение к "нетитульным казахам"

— В вашей среде тебя называют "нетитульная казашка", "неправильная казашка". Как ты себя чувствуешь в этой ситуации?

— Да мне плевать на тех, кто ходит со своими черепомерами и пытается отделить титульных от нетитульных. Если честно, я уже стала такой толстокожей к этим нападкам. Я постоянно получаю угрозы. Но сколько живу, столько хожу — как обычный человек, на базар за продуктами. Ни один ещё не подошёл и не сказал: "Ты такая-сякая, не титульная". Наоборот — люди подходят и жмут руку: "Вы такая молодец". Поддерживают невероятно. А те, кто пишет гадости — ни один не решается подойти. Все боятся.

Учебники истории и образ России

— Чему сейчас учат детей в Казахстане? Что рассказывают в учебниках истории о России?

— Наши учебники по истории Казахстана очень интересные. Россия там представлена как колонизатор, как страна, которая постоянно нападала и с которой мы боролись за свою независимость. Вся совместная история с Россией преподносится как непрерывная борьба с угнетателями. Хотя мы обрели независимость бескровно после развала СССР. Причем вышли из СССР последними, просто потому что никого там уже не осталось.

В учебниках объясняют, что мы наконец обрели независимость. Но сам День независимости воспринимается здесь спокойно.

Потому что эта независимость не была результатом многолетней кровопролитной борьбы, как, например, в Белоруссии, где День независимости — это день освобождения от нацистов. Там атмосфера совсем другая.

А вот 9 мая у нас — настоящий народный праздник. Никого не нужно гнать, никто не зовёт насильно. Люди сами выходят — сотни тысяч, с флагами Советского Союза, с георгиевскими ленточками. Особенно в Алма-Ате это заметно. В этом году власти вели себя интересно: в толпу отправили волонтёров с государственными флагами, чтобы разбавить красные. В Уральске это даже приняло характер провокации — молодчики, настропалённые отделом внутренней политики местного акимата (мэрии), мешали людям пройти, вклинивались, перекрикивали, противопоставляли флаг и гимн Казахстана песням победы. И сели в лужу с этой провокацией.

То же самое происходило, кстати, в Ташкенте. Видно, что кто-то работал над созданием таких провокаций. В Алма-Ате прямых столкновений не было, но на видео "Бессмертного полка" — у нас он называется "Поклонимся героям" — на официальном ролике затёрли все красные флаги. Оставили только голубые. Прикольно, да? Вот такая вот цензура.

День Победы и комплекс жертвы

— В целом всё прошло здорово. Был парад в Астане, провезли флаг Победы — всё торжественно, красиво. Но на местах акимчики — это местные мэры — ведут себя как хозяева. Им, видимо, не указ Токаев. Они пытаются запретить символику, заставить людей убирать флаги, запрещают народные шествия, автопробеги. Я выпускала видео после 9 мая, в котором один акимчик прямо говорит: "Красный флаг — это сепаратизм. Нельзя вспоминать СССР". Несёт просто пургу.

— В своих постах ты писала, что у вас формируется комплекс жертвы.

— Да. А как ещё по украинскому сценарию настроить народ против России? Сделать из нас жертву. Тут они убивают двух зайцев.

Во-первых, получают русофобную страну.

Во-вторых, жертва не может отстаивать суверенитет.

Мы — вечные потерпевшие, пострадавшие, ничего не могущие. Мы же жертвы, да? Чтобы мы не могли заявить права на собственные месторождения, не могли даже подумать о самостоятельной экономике. Чтобы без Запада пикнуть не могли. Только они знают, как правильно, и мы должны идти в их фарватере. Всё, что скажут — делать.

Они делают из нас терпил. Послушных, угодливых, русофобных терпил. А нам невыгодно становиться АнтиРоссией. Мы не выдержим. Мы просто потеряем страну.

*- соцсеть, запрещённая в РФ.