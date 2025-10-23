Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Моржаретто

Железнодорожные модели и старинные автомобили: как выставки Ильи Сорокина меняют взгляд на прошлое

АвтоПравда

Выставки редких автомобилей, железнодорожные макеты, аукционы и подводные лодки. В новом выпуске программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Правда ТВ организатор автовыставок и культовых ретро-мероприятий Илья Сорокин рассказывает о своих проектах, предаукционных показах, выставке "Секретный гараж" в Кронштадте, железнодорожной модели на ВДНХ и о том, как в России формируется культура коллекционирования техники.

— Скажи, пожалуйста, как ты вообще к этой теме пришёл?

— Это вопрос, который меня самого иногда озадачивает. С детства любил всё старинное, добротное — бронзовое, деревянное. Такая склонность была. Помню, дома ремонт делали, обои оторвали — под ними газеты 20-30-х годов. Я не давал заклеивать, пока всё не прочитал. Мне это было интересно. Я как будто всё время назад смотрю. Не знаю, я такой человек.

Потом, когда был пацаном, видел все эти САМСовские пробеги, парады — то, что было в советское время. Всегда наблюдал, смотрел, но никогда не думал, что сам буду что-то подобное устраивать.

А потом получилось: в 90-е поездил, посмотрел, что-то по миру. Появились идеи. Я стал журнал издавать — "Игрушки для больших". А журнал перерос в выставку, которая называется… Я начал её делать в 2001 году. То есть скоро будет 25 лет. В хорошие времена мы делали её дважды в год, в прекрасные — раз в год.

Выставка в Петербурге и особенности публики

— Когда ближайшая?

— Ближайшая выставка будет в апреле, снова в Петербурге, в "ЭкспоФоруме". Можно, конечно, пошутить, что это самый большой выставочный зал в России — 13 тысяч квадратных метров, без колонн. Больше нигде таких нет: 8 с половиной, 10 — бывает, а тут 13. Но шутить не будем.

Просто так получилось, что до пандемии мы делали выставки в "Сокольниках", до этого — в "Крокус Экспо". А после ковида перебрались в Петербург. Сначала потому, что в Москве были запрещены массовые мероприятия. А потом нам просто понравилось.

В Петербурге я себя чувствую как будто бы на 20 лет назад. Ну, может, на 15. Не знаю. Там публика очень доброжелательная, неизбалованная. Такая добрая, интересующаяся. И благодарная за то, что мы привозим такие машины.

К нам съезжаются участники из разных городов со своими коллекциями, реставраторы тоже приезжают. Люди ходят, интересуются. Мы уже провели там пять выставок. Я думал, может, надоели. А они приходят и говорят: "У нас таких выставок раньше никогда не было. Продолжайте".

Пресса реагирует — как в Москве реагировали 20 лет назад. Им всё в новинку. А Москва немного избалованна, присыщенна. И самое главное — в Москве очень дорогая площадь в выставочных центрах. А наша тематика не очень коммерческая, мы просто не можем потянуть.

Так что получилось, что мы в Питере — и я доволен. Весной приезжаешь, первое солнышко… Как будто бы съездил куда-то далеко. Как раньше ездили в Эссен на "Техноклассику". Сейчас туда не ездим, а ездим в Питер — и делаем свою "Техноклассику" и "Ветерану" в одном флаконе.

Интерес молодёжи к ретро-технике

— Мне кажется, сейчас появилось настоящее движение — ретро-техникой всё больше интересуются молодые.

— Лет 15-20 назад впервые услышал об этом от зарубежных гостей. Тогда к нам активно приезжали иностранцы, в частности — большая делегация пожилых финнов. Они осмотрели выставку, потом захотели пообщаться. Мы устроили встречу, угостили их любимым русским напитком — ради него, как они сказали, и приехали. И вот они мне сказали: "У вас есть будущее. Вы можете спокойно смотреть вперёд". Я спросил — почему? А они ответили:

"У нас, кроме тех, кому за 70, эти машины никому не интересны. Молодёжь увлечена другим. А у вас — отцы с сыновьями, семьи, молодые ребята. Это редкость. У вас культура живёт".

Я тогда не придал этому большого значения, но сейчас понимаю, насколько это правда. Когда делаешь один проект 25 лет, случаются удивительные вещи. Например, Сергей Сергеевич Симонов — известный реставратор, признался как-то, что на выставке увидел: этим можно заниматься всерьёз. После учёбы, поработав с УАЗами, он организовал свою мастерскую — большую и успешную.

И таких историй много. Некоторые из тех, кто участвовал в первых выставках со студенческими проектами, теперь работают генеральными конструкторами в автопроме. Бывают неожиданные встречи: кто-то говорит — "А я теперь вот так, потому что тогда вы издавали журнал или делали выставку". Это чертовски приятно. Чувствуешь, что всё не зря. Это действительно классно.

Самодеятельность и правильное понимание реставрации

— Скажи, пожалуйста, ведь сейчас многие занимаются самодеятельностью на дому. У меня сразу несколько друзей, один, например, восстанавливает 407-й "Москвич". Он инженер, кандидат наук. Делает всё с уважением к технике, ищет оригинальные детали. Но многие, честно говоря, пытаются впихнуть в старый кузов нечто чудовищное.

— Ну, это может быть и наша больница, но соседняя палата. Всё-таки мы — я имею в виду ядро ретро-движения, костяк участников выставки — приверженцы правильного подхода. Мы стараемся приучать новых людей к пониманию, что реставрация — это не улучшение, а возвращение к оригиналу. Машина после реставрации должна быть не хуже, но и не лучше, чем была на конвейере.

Изменения недопустимы. Если это массовый автомобиль — ну ладно, можно уколхозить, переделать. Стыдно, грешно, но бог с ним. А вот редкий — категорически нельзя.

Меня очень смущает новое модное слово — "рестомод". То, что раньше называли колхозным или гаражным тюнингом, теперь вдруг стало модным. И мне кажется, это неправильно. Такие машины уже не имеют коллекционной ценности. Это просто развлечение для молодых, которым хочется погонять. А потом, когда надоест, им придётся искать второго с такими же свихнутыми мозгами, чтобы эту переделку кому-то продать.

А вот автомобиль, восстановленный по канонам, ортодоксально — он имеет коллекционную ценность. Он всегда будет интересен на аукционах. Он такой, каким должен быть.

Великие реставраторы и классификация автомобилей

Есть великие реставраторы — я не побоюсь этого слова. Люди, которые подходят к делу педантично… Шляпу снимаю. Даже две. Евгений Шаманский, например, восстанавливает полуторку. Крылья — ржавые, как кружева. Он собирает мастеров, чтобы всё это аккуратно исправить заплатками, напаять, максимально сохранить оригинал. Потом всё выводят в ноль, красят. Снаружи не видно, а изнутри — видно, конечно.

Я спрашиваю: зачем тебе это? Можно же купить крылья от Ford-2 и поставить на ГАЗ-2 — никто не запретит.

"Да, у меня есть такие крылья, лежат на складе. Мы с них мерки снимаем. Купил в Америке, прислали. Но ставить не буду. Принцип: если что-то сохранилось за 80-90 лет, я не имею права выбрасывать это как хлам. Из этого надо делать", — говорит Евгений Шаманский.

Это гораздо затратнее, но очень правильный подход. Он для серьёзных коллекций, для музеев. А если нужно для кино — делают проще. Но это уже не мастерская Шаманского, это другие.

— А вообще, как классифицируются автомобили?

— Есть условные группы: 100 лет — одна, 50 лет — другая. Всё варьируется по странам. Коммерческая техника устаревает дольше. Чтобы автобус или грузовик стал олдтаймером, нужно больше времени, чем для легкового — не 35 лет, а больше. У них срок службы дольше.

По моим наблюдениям, автомобиль, который в одной стране — обычный, в другой может быть редкостью. Например, в начале 2000-х "Жуки" и "Ситроены" в Европе ещё ездили, а у нас такой экземпляр — даже 15-20-летний — уже был бы интересен. То же самое с "Москвичами" или "Запорожцами": если за машиной стоит история или она капсула времени — интересно. А если просто старая — нет, мы к ним пригляделись.

А вот в другой стране — фурор. Там таких машин не видели, и это вызывает интерес, даже если она ещё не олдтаймер.

Есть отличное немецкое понятие — "янгтаймер". Его придумали, чтобы не было разрыва: сначала 10-летние машины идут в утиль, а потом их начинают разыскивать и реставрировать по крупицам. Чтобы этого не происходило, автомобиль, которому 15 лет, уже считается янгтаймером. Проводятся специальные ралли, выставки, есть клубы. Машина стареет красиво — сразу как раритет. Это очень правильный подход. И у нас он тоже есть. Интересно, интересно.

О выставках и проектах в ближайшем будущем

— Ты упомянул Германию — я вспомнил, как случайно попал в Дрездене на парад "Трабантов". Для них это культовая модель, как у нас "Победа" или "Волга-21". Сотни машин, самые разные варианты — пожарные, кабриолеты, даже свадебные лимузины. Это было потрясающе интересно. И у нас сейчас тоже идёт возрождение интереса: "Копейки", старые "Жигули", региональные выставки, пробеги — всё это живёт. Люди восстанавливают технику с любовью. Вот на этом фоне — давай вернёмся к твоим выставкам. Как ты видишь развитие в регионах и интерес к культовым моделям?

— Мне тоже очень интересно. Я был на многих выставках, и многие стали для меня настоящим откровением. Это действительно жутко интересно. Помню одну — там были самые разные технические открытия, инженерные разработки, сделанные в России, которые так и не стали серийными автомобилями. Это было здорово, по-настоящему интересно.

— Что в ближайшем будущем посоветуешь посмотреть?

Сейчас у меня сложный момент — но прекрасный для зрителей. Потому что вы застали меня в тот редкий момент, когда я живу сразу в трёх проектах. У меня одновременно идут три выставки, и все они очень разные. И я успеваю дергать за все рычаги сразу.

Выставка "Секретный гараж" в Кронштадте

Рассказываю по порядку. Первая выставка… На неё уже надо спешить — выставка "Секретный гараж" Андрея Ткаченко завершится 19 октября. Проходит она в Кронштадте, в музее военно-морской славы. Я совершенно случайно обнаружил этот музей — там стоит атомная подводная лодка "Ленинский комсомол", первая в СССР. Музею всего два года, а лодку уже успели доставить из Североморска — целая героическая операция. Реактор вырезали, всё музеифицировали. Люди едут туда именно за лодкой.

Я осмотрел экспозицию и поинтересовался, есть ли у музея площади для временных выставок.

Меня провели в старинные казематы — здание 1917 года, бывшие артиллерийские склады. Глухие коридоры с рельсами, поворотными кругами для тележек. Между двумя казематами сделали стеклянную крышу — выглядит потрясающе.

Стены оставили как есть, со следами времени. Я посмотрел и понял: здесь надо делать художественную выставку.

Там не было подвесов, освещения — всё пришлось решать. Под моим руководством пространство подготовили, и мы открыли выставку на весь сезон. Автор — мой товарищ из Нижнего Новгорода, художник Андрей Ткаченко. Он рисует параллельный СССР: каким бы мог быть автопром, если бы у нас, как в Америке, каждый год менялся модельный ряд. Гран-туризмо, фургоны, луноходы — фантазия у него неисчерпаемая. Персонажи, комиксы, автомобили — всё в одной вселенной.

Была делегация с ГАЗа. Я волновался — там переосмысленные "Чайки", фантазийные модели. Но глава делегации посмотрел и сказал: "А почему бы нет?" Им понравилось. Уже договорились провести выставку в музее ГАЗа.

Общая площадь — тысячи квадратных метров. К картинам добавили кастом-объекты: автомобили, мотоциклы, фантастические роботы.

Я собирал их у друзей, знакомых, отправлял Андрею — он решал, подходит ли. Его слово было финальным.

Многие машины — макеты без двигателей, их можно трогать. Мы сделали ростовые фигуры роботов, которые "склоняются" над машиной. Люди фотографируются, садятся внутрь, облокачиваются — особенно девушки любят. Всё это визуально бьётся с картинами на стенах. Есть сцены, баннеры во всю стену, мотоциклы — десять таких сцен.

У Андрея есть последователи, как у Форреста Гампа — дорисовывают, придумывают продолжения. Люди приезжали из разных городов, все в восторге. Но выставка закрывается — ей пришёл срок. Если вы в Питере или рядом — до Кронштадта недалеко. Музей все знают по подводной лодке, а теперь там ещё и "Секретный гараж" Андрея Ткаченко. Буду рад, если успеете осенью. Класс.

Выставка "Железнодорожная модель" на ВДНХ

— То есть, я так понимаю, в сфере твоих интересов не только автомобили и подводные лодки, но и детские железные дороги?

— Да, это ещё один проект, который мы открываем. Забавно: 19-го октября закрывается выставка в Кронштадте, а 18-го — открывается новая на ВДНХ, в музее гаража особого назначения. Это мой любимый музей, там я провёл много выставок за последние четыре года. Новая называется "Железнодорожная модель" — совершенно необычная, ни на что не похожая.

Есть множество любителей железнодорожного моделизма. Кто-то собирает готовые наборы, кто-то сам делает локомотивы и вагончики. У кого-то — кружок на кухне, у кого-то — в клубе или Доме пионеров. Я в детстве обожал ходить в Центральный Детский Мир, где была огромная железная дорога с горами и городами. В Питере сейчас есть "Гранд Макет", тоже с поездами. У меня была детская железная дорога, я был фанатом — строил станции, собирал вагончики. Так что обязательно приду.

Смысл выставки — объединить всех, кто делает свои макеты по стандарту . Это придумали лет 10 назад: одинаковые столы, одинаковое расстояние между рельсами, стандартизированные подключения. Каждый делает свой модуль — примерно метр на метр — с пейзажами, городами, фантазийными сценами. А потом всё это свозится и собирается в единый макет.

В прошлом году было больше 120 модулей. С 8 утра участники съезжаются, с 8 до 15 всё собирают по заранее согласованной схеме — никакой импровизации. В 16:00 выставка открывается. Всё коммутируется, запускается. Есть диспетчерские пульты, дети играют в настоящих диспетчеров: "Состав такой-то, разрешаю, зелёный!" — всё как в жизни. Светофоры, шлагбаумы, машинки — всё работает.

Плюс — садовая железная дорога: электровоз катает детей в вагончиках. Один парень сделал её у себя на даче и привозит к нам. Из Дворца пионеров привезут макет кабины машиниста — с тумблерами, рычагами, экраном, звуками, вибрацией. Настоящий симулятор. Очередь стоит.

Билет — 700 рублей взрослый, 350 — детский. Всё, что я перечислил, включено: и поездка, и тренажёр, и фото с коллекционными моделями. Будут фильмы, тематические песни, конкурс моделей, награждение лучших.

Есть ребята, которые делают модели из LEGO — например, огромную советскую электричку. Издалека не отличишь, а вблизи — всё из кубиков. У них свой кружок, своё сообщество.

Есть и историки железных дорог — ездят по узкоколейкам, ищут старые стрелки, светофоры, фотографируют, коллекционируют рельсы с клеймами.

Будет фотовыставка, посвящённая 120-летию Кругобайкальской железной дороги: старые открытки и современные фото. Иногда грустно, иногда интересно — сравнение впечатляет. Целая стена будет занята этими снимками.

Выставка "Железнодорожная модель" пройдёт на ВДНХ в гараже особого назначения с 18 октября по 4 ноября — на все школьные каникулы. Понедельник — выходной. Очень рекомендую, особенно с детьми. Только будьте готовы: после выставки они захотят железную дорогу домой. Но, кстати, многие из этих ребят потом действительно идут учиться и связывают жизнь с железной дорогой.

Выставка редких автомобилей

— У вас есть ещё новые формы работы. Я видел шикарный каталог. Вы проводите аукцион?

— Да, только-только открыли вчера. Выставка проходит на ВДНХ, в павильоне 55 — напротив ракеты, рядом с павильоном "Космос". Это выставка редких автомобилей, которую проводит аукционный дом "Веллот". Я сейчас в их команде. Очень интересные ребята — раньше занимались антиквариатом, нумизматикой, а автомобильный аукцион делают впервые. Молодой коллектив, увлечённые люди — им по 30 с небольшим. И публика у них такая же — молодые, активные.

Познакомились мы на "Олдтаймер-галерее" в апреле. Они предложили мне влиться в проект — помочь с подбором лотов, связями с коллекционерами, правильной подачей. Я не смог отказаться — мне это очень интересно.

Считаю, что у нас в ретро-движении уровень вполне достойный, ничем не хуже зарубежного.

Есть ралли ретроавтомобилей, чемпионаты России, летние фестивали — на этих столпах всё держится. А вот аукционов у нас не было. Были попытки, но неудачные — машины были "засвеченные", все знали, чьи они, и проще было договориться напрямую.

Скепсис был: мол, аукцион — это не для нас. Но нашлись люди, которые сказали: "Мы сделаем. Помоги нам, а мы знаем как". И я был удивлён. Подход у них — всё, что выставляется, должно быть желанным и реально продаваемым. Всё сомнительное — сразу отсеивается. Моя задача была не уговаривать, а наоборот — как скульптор: отсечь лишнее, чтобы осталась статуя. Мы провели большую работу.

Никакого милитари, никакой довоенки, ничего, что требует сложных манипуляций. Только автомобили на номерах, которые заводятся с полуоборота — сел и поехал. Самые ранние лоты — "Jaguar E-Type", "MGA", "MGB", BMW 60-х, Mercedes 190 SL 1957 года, 111-й Mercedes. Это вся классика.

А всё остальное — суперкары и юнгтаймеры: машины 10-15-летней давности, начало 2000-х. Lamborghini, Ferrari, редкие Maybach — всё редкое, всё малыми сериями, к юбилеям. Настоящее созвездие.

Индивидуальные каталоги выставок

— Некоторые автомобили, представленные на выставке, посвящены памяти дизайнеров или приурочены к особым датам. Все они — с индивидуальной отделкой, выпущенные малыми сериями по специальным заказам. Я притащил свежий каталог — только что издан. Каждый разворот в нём посвящён отдельному произведению искусства. Честно — отрыв башки.

Сейчас работает как выставка — до 11 октября включительно. А в ночь с 11 на 12 мы переставляем автомобили: освобождаем пространство для гостей. Машины стоят в отдельных отсеках, их не видно. А во время аукциона они подаются по одному. Ведущий — Николай Фоменко, наш любимый. Все эти шедевры, которые сейчас можно увидеть, будут проданы с молотка.

Если всё пройдёт удачно, у нас появится в стране полноценный, действующий аукционный дом, специализирующийся на автомобилях. Это станет мощным столпом для всего ретро-движения. Мы очень к этому стремимся.

Предаукционный показ

— Сейчас люди приходят на выставку, смотрят — и удивительно, что всего четыре десятка экспонатов, а времени проводят много. Мы всё расставили широко, красиво: можно обойти сзади, спереди, сфотографировать. Это фактически предаукционный показ.

Те, кто потенциально хотят участвовать в аукционе, могут приехать, посмотреть, взять каталог, понять: да, это интересно.

Стартовые цены — как на любом уважающем себя аукционе — ниже рыночных, очень "сладкие". Резервная цена, ниже которой лот не уйдёт, никому не известна — дальше уже азарт.

Можно понять: хочу, могу, готов. И после этого — записаться на участие и прийти в воскресенье поторговаться. Такая возможность пока есть. В общем, планов — громадьё. Чувствую, что скоро просто поселюсь на ВДНХ: одна выставка сменяет другую. Потом — Кронштадт, потом — Питер. Это ужасно интересно, это ведь наша история, история мирового автопрома, инженерной мысли — как она развивалась, как боролась. Возможность прикоснуться к самому прошлому.

Автор Игорь Моржаретто
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Темы кронштадт игорь моржаретто

