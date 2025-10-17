50 лет марокканской оккупации: как живет народ последней в мире колонии

Западная Сахара — последняя колония Африки. 50 лет оккупации, борьба Фронта Палисарио, поддержка Алжира, дипломатия, культура, лагеря, вода, кино, образование. Народ, лишённый моря и свободы, продолжает сопротивление. Об истории, геополитике, трагедии и надежде сахарского народа рассказала секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина.

Последняя колония в Африке

— В эпоху, когда неоколониализм вновь поднимает голову, а мир сочувствует оккупированной Палестине, мы часто забываем о народе, живущем под марокканской оккупацией — народе Западной Сахары. Сахарская Арабская Демократическая Республика признана примерно половиной стран мира.

В неделю печального юбилея — 12 октября 1975 года — началась полувековая оккупация части Западной Сахары марокканским королевством.

Почему мы говорим об этом сейчас? Потому что в XXI веке не должно существовать государств, живущих в режиме колонии. Не должно быть непризнанных территорий, о которых стараются забыть. Не должно быть народов, вынужденных отстаивать свободу и суверенитет с оружием в руках.

Мир не может позволить себе столько горячих точек и кровопролитных войн за ценности, которые принадлежат каждому: свободу, справедливость, суверенитет.

Сахарцы: численность и положение

Палестинцев гораздо больше, чем сахарцев. Население Сахарской Арабской Демократической Республики — около 500 тысяч человек. Ещё около 200 тысяч проживают в лагерях беженцев на территории соседнего Алжира. Возможно, именно потому, что их не 10 миллионов, как у палестинцев, мы слышим о них гораздо реже.

Организация Объединённых Наций и Генеральная Ассамблея десятилетиями принимают резолюции в поддержку сахарского народа, борющегося за независимость. Но за этими решениями часто ничего не стоит — ни коллективного действия, ни реальной реализации. Почему в XXI веке в Африке осталась единственная колония?

Сахарцы — замечательный арабский народ. В их языке сохранилось испанское, французское и региональное влияние. У них своеобразный арабский диалект, и сама страна — уникальна. Сахара стала заложницей своего выгодного географического положения: береговая линия длиной почти 1500 километров — лакомый кусок.

Сегодня сахарский народ лишён выхода к морю. Территория Западной Сахары делится примерно в пропорции 75 на 25.

75% земли оккупировано марокканскими колонизаторами, за которыми стоит Франция.

Четверть территории — это города и лагеря, где живёт сахарское население.

Диаспора находится по ту сторону границы с Алжиром, в районе Тиндуфа, где расположены десятки сахарских поселений и лагерей.

Ситуация, в которой в XXI веке существует подобное — ненормальна, несправедлива и непереносима.

Богатства Западной Сахары

Сахара — чрезвычайно богатый регион, и дело не только в морском побережье. В её недрах — практически вся таблица Менделеева:

более 9% мировых запасов фосфатов,

свыше 15% африканских запасов,

значительные объёмы железной и медной руды, ванадий.

По запасам ванадия Западная Сахара занимает второе место в Африке.

Золото, платина, уран, олово, никель, хром — всё это содержится в недрах Сахарской Арабской Демократической Республики.

К прибрежным зонам арабы-сахарцы сегодня практически не имеют доступа. А ведь эти воды — одни из самых богатых рыбой и морепродуктами на всём африканском побережье.

Исторический контекст: от испанской колонии к разделу

Регион имеет сложную и тяжёлую историю. В 1906 году, в знаменитый "год Африки", когда многие африканские государства освободились от колониального владычества, с Сахарой этого не произошло.

С 1958 по 1976 год сахарские территории назывались Рио-де-Оро и Сегиет-эль-Хамра — "золотая речка" и "красный ручей". После ухода Испании регион оказался разделён между Мавританией и Марокко.

До 1976 года Западная Сахара была испанской колонией. Более столетия она оказывала сопротивление — это была территория постоянной борьбы. В 1963 году ООН включила её в список стран, не определивших свою судьбу — тех, кто не смог освободиться от колониального владычества. Резолюция №1514 описывала такие территории как находящиеся в переходном состоянии.

В 1965 году Генеральная Ассамблея ООН призвала Испанию принять необходимые меры для деколонизации Западной Сахары. В 1968 году Мухаммад Бассири создал авангардный фронт освобождения Западной Сахары. В 1970 году в Эль-Аюне — нынешней столице региона, находящейся под марокканской оккупацией — прошла мирная демонстрация сахарцев против грабежа ресурсов и угнетения коренного населения.

Эту демонстрацию тогда еще живой и здоровый диктатор Испании Франко жестоко подавил: расстрел, сотни арестованных, множество погибших. С тех пор лидер сахарского народа Мохаммед Бафири считается пропавшим без вести. Его не нашли ни живым, ни мёртвым.

Фронт Палисарио: борьба за освобождение

10 мая 1973 года был создан Народный фронт освобождения Сагита Альгамбра и Рио-де-Оро — сокращённо Фронт Палисарио. Его возглавил герой сопротивления, партизан и воин Эль-Вали Мустафа. Сегодня Фронт Палисарио считается официальным представителем сахарского народа во всех международных институциях. По традиции правительство САД возглавляет лидер фронта. Нынешний президент САД Брагим Гали одновременно является и его руководителем.

В прошлом году мне посчастливилось встретиться с Брагимом Гали на территории сахарских лагерей в Алжире. К сожалению, попасть на территорию самой Западной Сахары не удалось — с 2020 года там вновь идут военные действия. История региона — это чередование перемирий и возобновления конфликта. В этом смысле Западная Сахара мало отличается от других стран, борющихся с колониальным гнётом.

Фронт Палисарио не только ведёт вооружённую борьбу, но и полноформатно управляет сахарскими территориями, формирует дееспособное правительство, признанное как минимум половиной стран мира.

Думаю, в ближайшее время, особенно параллельно с решением палестинского вопроса, мы увидим новые признания Западной Сахары со стороны ряда государств.

Мир позиционируется по-разному. В 2021–2022 годах несколько африканских стран признали марокканский суверенитет над сахарскими землями. Речь идёт о государствах, которые находятся на подпитке со стороны западных империалистов, особенно Соединенных Штатов. Дональд Трамп, придя к власти во второй раз, признал марокканский суверенитет над Западной Сахарой, совершенно чётко дав понять, на чьей он стороне в этом конфликте. За ним последовали страны, не обладающие реальным суверенитетом — они открыли дипломатические представительства в оккупированных Ильяюне и Дахле. Как говорится, история всё расставит по местам.

Провозглашение САДР и гибель Эль-Вали Мустафы

В ответ на создание боевого фронта "Полисарио" в 1975 году Марокко начинает военную агрессию против сахарского народа. Вопреки резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и призывам к уважению прав самоопределившегося народа, в Мадриде подписывается трёхстороннее соглашение между Испанией, Марокко и Мавританией о разделе Западной Сахары.

В ответ на оккупацию, 27 февраля 1976 года — за день до выхода испанских войск — фронт "Полисарио" провозглашает Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Этот день считается днём рождения страны.

Эль-Вали Мустафа, лидер "Полисарио", погиб в бою 9 июня 1976 года. Он принял бой вместе со своим подразделением и пал в сражении с марокканскими войсками.

Если вам доведётся побывать в сахарских лагерях на территории Алжира, обязательно посетите музей сахарского сопротивления. Попросите, чтобы вас туда свозили — он достоин внимания. Там представлена история Эль-Вали Мустафы — харизматичного лидера, настоящего полководца, не номинального, а признанного в боях. Его авторитет был заслужен на поле сражений.

В музее можно подробно изучить его биографию, историю сопротивления и путь фронта "Полисарио". Это героическая летопись африканского народа, борющегося за свой суверенитет.

Признание Фронта Палисарио и международная поддержка

Президент Фронта Палисарио и Сахарской Арабской Демократической Республики Мохаммед Абдельазиз, который прожил героическую и долгую жизнь, до своей смерти в 2016 году несколько сроков возглавлял государство и фронт, оставив множество героических страниц в истории. Недаром его имя стоит в одном ряду с лидерами антиимпериалистического движения — Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой. Он был избран символом 19-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Борьбу Западной Сахары приветствуют во всём мире. Прогрессивная общественность, в отличие от правящих элит некоторых стран, поддерживает стремление сахарского народа к свободе.

Как и в случае с Палестиной, элиты часто сочувствуют оккупантам, но народные настроения — совсем другие. Африканские народы, люди с исторической памятью и моральной шкалой понимают: борьба Фронта Палисарио рано или поздно приведёт к признанию государства и освобождению земель.

С 1979 года ООН признаёт Фронт Палисарио правомочным представителем сахарского народа. Он имеет статус наблюдателя в Социалистическом интернационале, с 1982 года — член Организации Африканского Единства, а недавно стал сопредседателем Африканского союза. Суверенитет Сахарского народа и Фронта Палисарио признаётся на самом высоком уровне во всем мире.

В августе 1979 года было подписано мирное соглашение между Мавританией и Фронтом Палисарио. Мавритания отказалась от претензий на земли Западной Сахары и признала Сахарскую Арабскую Демократическую Республику.

Единственный, кто до сих пор не признаёт Сахарское государство и срывает проведение референдума о независимости — это Марокко. Почему Марокко?

Марокко и Франция: роль в оккупации

Королевство Марокко можно рассматривать как прокси-силу Франции. За марокканской армией и королём стоят французские национальные интересы. Поэтому, когда мы говорим, что последняя колония в Африке — это французская, мы не грешим против истины.

Именно это объясняет, почему конфликт затянулся, почему усилия международного сообщества по признанию Сахары саботируются — открыто и беззастенчиво. Всё просто: есть крупные игроки, которым это невыгодно.

В 1991 году был временно прекращён огонь между Фронтом Палисарио и Марокко. Это ознаменовало первый этап мирного процесса под контролем специально созданной миссии ООН — Миссии по проведению референдума в Западной Сахаре. Миссия существует, но референдум до сих пор не проведён.

Можно перечислять массу причин, почему он не был проведен в намеченное время. Причин называют множество — технические, политические. Но очевидно одно: оккупанты саботируют процесс. Им важно сохранить статус-кво. Им комфортно в роли оккупантов, они беззастенчиво пользуются природными богатствами Западной Сахары.

Референдум не удалось организовать ни в 1992 году, ни позже. План урегулирования постоянно под угрозой срыва. Он не работает. Все дипломатические усилия вокруг него — профанация.

Десятки резолюций ООН были приняты без проблем. Абсолютное большинство стран мира поддерживает усилия Западной Сахары. Но референдум до сих пор не проведён.

Жизнь в лагерях беженцев: проблемы и выживание

Фронт "Полисарио" успешно осуществляет руководство сахарскими общинами, но нужно понимать: 25% территории страны — это сухие пустынные районы, где ничего не растёт и нет воды. Главная задача оккупанта — отрезать сахарцев не только от моря, но и от источников питьевой воды.

Жизнь в лагерях сильно зависит от привозной воды. Первое, что вы увидите возле каждого дома — огромный резервуар, который периодически наполняется. Это техническая вода. Чтобы её пить, требуется специальная очистка — и это серьёзная проблема. Как и проблема с продовольствием.

Гуманитарные организации — ООН, ЮНЕСКО и другие — помогают с обеспечением, но это не подачки. Сахарцы работают на территории Алжира, который предоставляет им такую возможность. Существуют рабочие визы, и мужское население лагерей в основном трудится за пределами. В периоды перемирия мужчин в лагерях почти не встретишь — все уехали зарабатывать.

Сахарцы отличаются высоким уровнем образования. Многие учились в Советском Союзе, затем — в российских университетах. Наша страна всегда была гостеприимна к сахарскому народу. Многие продолжают учёбу в Испании, странах Арабского Востока и Северной Африки.

Культура сахарцев — развитая и многослойная. Особенно в живописи: талантливые художники, графики, рисунок на ткани. Арабская музыка, впитавшая мотивы пустыни, несёт в себе влияния соседей и колониального прошлого — испанского, французского. Если от колониального наследия и остались плюсы, то только в области культуры: музыка, живопись, литература.

Культура и образование сахарцев

Среди сахарцев немало тех, кто снимает кино — от документалистов с ручной камерой до профессиональных режиссёров и актёров. Мне посчастливилось побывать на Сахарском международном кинофестивале, который проходил в одном из лагерей на территории Алжира. Фестиваль действительно был международным: от США и Австралии до Франции и Испании — в Сахарскую пустыню съезжаются кинематографисты со всего мира.

Такая поддержка помогает сахарцам — без неё жизнь в пустыне была бы невыносимой. Они зажаты в абсолютно неприспособленной среде: где-то песчаная пустыня, где-то каменистая. Жить там крайне сложно. Тем не менее сахарцы делают всё возможное, чтобы идти в ногу со временем.

Ещё десять лет назад в лагерях не было интернета. Сегодня его можно поймать практически в любом лагере на территории Алжира. То же касается и немногочисленных населённых пунктов на территории Западной Сахары, контролируемых Фронтом Палисарио.

Большая часть сахарцев остаётся на оккупированных территориях — в Эль-Аюне, Дахле и других городах. Общение между теми, кто живёт под оккупацией, и теми, кто остался на своей земле, крайне затруднено.

Марокко выстраивает всевозможные барьеры, чтобы люди не поддерживали связь. Это делает жизнь сахарцев ещё тяжелее, но усилия международного сообщества приносят свои плоды.

Западная Сахара на картах и продолжение конфликта

Западная Сахара на большинстве карт мира помечена как спорная территория. Но есть и такие, где вся её площадь закрашена в цвет Марокко — это, как правило, французские издания. Франция обозначает суверенитет Марокко над сахарскими землями как состоявшийся факт. Однако в международной картографии территория остаётся спорной — дипломатические усилия до сих пор не дали результата.

Упорное нежелание марокканского короля содействовать проведению референдума по самоопределению сахарцев вполне объяснимо. Марокко не завоёвывало эту территорию с французской подачи, французским оружием и при французской поддержке для того, чтобы потом от неё отказаться.

Тем не менее каждое заседание ООН, каждая новая резолюция приближает момент справедливого решения. В ноябре 2020 года было нарушено перемирие: марокканская армия попыталась открыть дорогу в буферной зоне Ришат, недалеко от границы с Мавританией. Это спровоцировало новый виток войны. Фронт "Полисарио" объявил о прекращении перемирия и возобновлении военных действий.

Марокканская армия не обладает однозначным преимуществом. Она несёт серьёзные потери — и в живой силе, и в технике. Борьба идёт практически на равных. Если бы не массированная поддержка со стороны Франции, вопрос, возможно, давно был бы решён военным путём. Но в нынешних условиях военное решение невозможно: силы неравны, когда за одной стороной стоят империалистические интересы.

Долгое ожидание референдума результата не даёт. Это вынуждает население оккупированной Сахары организовывать гражданские протесты, мирные демонстрации, подавать петиции. Эти акции часто подавляются полицейскими бригадами и армией. Марокканская армия выполняет и полицейские функции: сотни мирных жителей брошены в тюрьмы, сотни ранены, тысячи пропали без вести.

Марокко не стремится к мирному решению и выполнению резолюций ООН. Признание Сахарской Арабской Демократической Республики откладывается — вместе с ним откладывается и возможность сахарского народа жить нормальной жизнью на своей земле. И в этом — огромная историческая трагедия.

Поддержка Алжира и народная дипломатия

Сахарцы — прекрасный народ, и видеть, как они буквально выживают в лагерях, невыносимо. Правительство Алжира — одна из немногих стран Средиземноморья, сохраняющих независимую, не про-натовскую ориентацию. Ещё девять месяцев назад можно было говорить о двух таких странах — Алжире и Сирии. Но сегодня Сирия фактически захвачена джихадистскими группировками и сменила курс на евроатлантический блок и натовскую Турцию. Алжир держится. Он сопротивляется.

На протяжении десятилетий, ещё при президенте Абдель Азизе Бутефлике, Алжир предоставлял сахарцам приют, рабочие квоты, доступ к воде, связь между лагерями, расположенными в выжженной пустыне. Новый президент продолжает эту линию — знак преемственности и доброй воли.

Хочется верить, что помощь Алжира — не единственный фактор, позволяющий изгнанным со своей земли людям выживать. Важно, чтобы давление на оккупантов — Марокко и стоящую за ним Францию — оказывали не только ООН и международные институты, но и народная дипломатия. Люди должны видеть страдания сахарского народа. Это — последняя колония в Африке. Позорное рудиментарное явление. В XXI веке не должно быть колоний и оккупированных стран.

Новый виток решения палестинской проблемы, я уверена, подстегнёт и своевременное решение вопроса Сахары. На стороне сахарского народа — симпатии большинства человечества. Люди, не связанные с правящими элитами империалистических государств, сочувствуют сахарцам.

Такое соединение народной и официальной дипломатии рано или поздно принесёт плоды. Это не просто вялотекущая работа. Главным фактором урегулирования остаётся боевой и славный Фронт "Полисарио". Именно он позволяет сахарцам сохранить волю к борьбе и остатки суверенитета. Без него не осталось бы и намёка на Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Народ был бы смят оккупацией, поддерживаемой французской армией.

Роль Фронта Палисарио и надежда на будущее

Мне посчастливилось наблюдать съезды Фронта Палисарио и мирные конференции, которые он организует на территории Алжира, в лагерях сахарцев. Такая массовая, искренняя, сочувственная поддержка была бы невозможна без самого фронта и его героических лидеров.

Благодаря усилиям Палисарио, многолетней и упорной борьбе за суверенитет Западной Сахары, мы обязательно увидим сахарский народ свободным и независимым. Но предстоит ещё многое сделать.

Сегодня, когда мы аплодируем мирным инициативам на палестинской земле, когда поддерживаем каждое усилие, способное принести долгожданный мир, давайте не забывать: в Африке осталась колония. Народ, который не может жить свободно, в соответствии со своими традициями и устоями.

Сахарский народ нуждается в нашей поддержке. 50 лет марокканской оккупации — печальный юбилей, который должен напомнить: 75% территории Западной Сахары находится под контролем оккупантов. Давайте не будем забывать об этом.

Пожелаем сахарцам свободы и справедливости, а Фронту Палисарио — новых побед в борьбе за свободу сахарского народа.