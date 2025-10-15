Примирение на публике, напряжение за кулисами: чего стоит рукопожатие Путина и Алиева

После катастрофы самолёта "Азал" в Актау и обострения российско-азербайджанских отношений, президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев неожиданно примирились на саммите СНГ в Душанбе. Почему Баку принял объяснения Москвы, несмотря на прежние угрозы международного суда? Ситуацию комментирует доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.

Влияние Турции и НАТО на Азербайджан

— Борис Васильевич, после катастрофы самолёта "Азал" и угроз международного разбирательства со стороны Баку, президенты России и Азербайджана неожиданно примирились. Путин объяснил, что ракеты не поразили самолёт напрямую, а причиной стали обломки и сбой системы ПВО. Алиев принял эти объяснения, хотя ранее эскалировал ситуацию. С вашей точки зрения, почему он так резко изменил позицию?

— Прежде всего, нужно отметить, что Азербайджан находится под сильным влиянием Турции. Мы неоднократно слышали заявления лидеров обеих стран: "один народ — два государства". Это не просто риторика — в азербайджанской армии служит большое количество турецких военных, турецкие предприниматели играют важную роль в экономике страны. И Азербайджан находится под сильным влиянием Турции.

Если смотреть шире, Турция — это серьёзный член НАТО, вторая по мощи армия в альянсе. И то, что произошло с азербайджанским самолётом — да, это была ошибка, следствие того, что идёт украинский конфликт, такие ошибкибывают и приводят к печальным последствиям.

Алиев использовал этот инцидент как инструмент давления и до последнего момента сохранял жёсткую позицию. Сейчас, несмотря на внешнюю демонстрацию примирения, я бы не назвал отношения с Россией по-настоящему дружескими. Это политика нынешнего азербайджанского руководства, сформированная под влиянием Турции. Более того, Азербайджан ощущает себя формирующимся региональным центром силы — это тоже очевидно. Мы слышали заявления о "народе-победителе" после войны с Арменией — это часть национального нарратива.

И последнее — соглашение по Зангезурскому коридору между Арменией, Азербайджаном и США. Коридор открыт и фактически передан под контроль США на 99 лет. Формально — для примирения сторон, но по сути — это приход НАТО на Южный Кавказ. США и Турция усиливают своё присутствие, а российские позиции в регионе, к сожалению, ослаблены. Это нужно признать.

Национальные интересы и политика

— Что касается встречи Путина и Алиева, их рукопожатия и внешне дружеских жестов — да, это было. Но термин "примирение" к дипломатии и политике не совсем применим. Лидеры могут обмениваться улыбками, но политика — это прежде всего национально-государственные интересы. И, на мой взгляд, руководство Азербайджана сегодня видит свои интересы в тесной связке с Турцией.

А если с Турцией — то, естественно, и с НАТО. Не напрямую, конечно, но Турция — один из ключевых членов альянса, и это определяет расстановку сил на Южном Кавказе. Для России важен этот регион, но надо помнить, что и с Арменией были сложности, они остаются. Это уже вопрос не только региональной, но и глобальной политики.

Россия должна действовать активнее. Многие дипломаты и политологи предупреждали о сложной ситуации на Кавказе, обращали внимание, но, к сожалению, всё сложилось именно так.

Что касается самого рукопожатия — повторю: это жест, но интересы Азербайджана сейчас связаны с Турцией и той позицией, которую она занимает, включая влияние НАТО. Да, у России и Азербайджана были хорошие отношения, говорилось о стратегическом сотрудничестве, но оно оказалось, скажем так, двойственным. С одной стороны — бизнес, азербайджанская диаспора в России, с другой — события, связанные с арестами представителей этой диаспоры, с очищением от криминальных элементов. Это тоже повлияло на отношения.

Так что да, жест примирения — это положительный сигнал. Но насколько он устойчив — покажет время. Пока национальные интересы Азербайджана остаются ориентированными на Турцию и её стратегию в регионе.

Изменение позиции Алиева: дипломатия или реальность?

— Вы говорили, что позиция Азербайджана зависит от Турции. Но что изменилось — в политике Турции или самого Азербайджана — что Алиев, ранее резко критиковавший Россию, вдруг стал демонстрировать дружелюбие, желать добрых отношений и лично благодарить Владимира Путина? Откуда такая резкая перемена?

— Ничего не изменилось — ни в политике Турции, ни в политике Азербайджана. Это дипломатия. Алиев — опытный дипломат, он прекрасно понимает, кому и что нужно сказать. Улыбки, рукопожатия, добрые пожелания — это часть дипломатического ритуала. На деле всё остаётся как было.

В азербайджанской армии продолжают работать турецкие советники.

Зангезурский коридор, как и прежде, фактически передан США в аренду на 99 лет.

Его даже называют "дорогой Трампа". Это антииранский шаг, поскольку коридор проходит вдоль границы с Ираном. Иран неоднократно заявлял, что это представляет серьёзную угрозу, ведь НАТО фактически входит на Южный Кавказ.

Так что, если говорить о реальных изменениях — их нет.

Азербайджан не отстраняется от Турции, не делает шагов навстречу России. Всё остаётся в рамках прежней стратегии.

А то, что мы видим — это дипломатическая игра, не более. На мой взгляд, это исключительно дипломатия.

Транспортный коридор Север-Юг и роль силы в политике

— Сохранится ли этот проект транспортного коридора с север-юг через Азербайджан в Иран и в Индию или он будет похоронен?

— Это вопрос неоднозначный. На сегодняшний день, увы, он не может функционировать в полном объёме, как изначально планировалось. Как будет дальше — покажет время, но пока ситуация остаётся сложной и нестабильной.

Если взглянуть шире, на глобальную политическую картину, мы видим, что договорённости всё чаще отходят на второй план. На первое место выходит сила — экономическая, военно-политическая, государственная. Это видно на примере конфликта между Ираном и Израилем, 12-дневная война, в которой участвовали Соединенные Штаты на стороне Израиля, и украинский конфликт.

К сожалению, международные организации, включая ООН, отходят на второй план. Сегодня именно сила определяет, насколько страна способна проводить самостоятельную, национально ориентированную политику. И это — реальность современной геополитики.

Сила России и экономические интересы Азербайджана

— А в чем сила России в отношениях с Азербайджаном? Видно, что и Алиев и Путин хотят сохранить эти отношения.

— Я бы не сказал, что в отношениях с Азербайджаном Россия проявила силу в классическом понимании. Здесь скорее речь идёт об экономических интересах самого Азербайджана. У России есть определённые рычаги, но они не силового характера.

Во-первых, экономическая взаимозависимость. В России работает значительная азербайджанская диаспора, которая играет заметную роль в бизнесе.

Во-вторых, есть конкретные торговые соглашения.

Насколько я помню, речь шла о поставках полимеров, в том числе полимерных труб. Эти контракты были заключены ранее, но сейчас оказались подвешенными. И азербайджанская сторона, включая замминистра, а возможно, и министра экономики, приезжала в Россию, чтобы обсудить их продление.

Вот в этом и заключается интерес Азербайджана — в экономике. Поэтому и звучат заявления о развитии отношений. Это не столько результат российской силы, сколько отражение прагматичного подхода Баку.

Имидж России и украинский конфликт

— Если говорить не о силе, а о восприятии — то это, скорее, вопрос имиджа России. Я часто общаюсь с журналистами из арабских стран, и в разговорах неизменно всплывает тема украинского конфликта. Причём риторика изменилась — теперь звучат вопросы о том, почему Россия так долго ведёт боевые действия, а прорыва всё нет, хотя наступление вроде бы идёт. Это важный момент.

Имидж России в международной политике — фактор, который все обсуждают. Он должен быть подтверждён действиями.

И хотя это отдельная тема, всё же страны, взаимодействующие с Россией, включая Азербайджан, учитывают и этот аспект. Имидж — это не просто внешняя оболочка, это элемент политического веса.

Ликвидация этнических бандформирований

— Как вы думаете, ликвидация этнических азербайджанских бандформирований будет продолжаться?

— На мой взгляд, она будет продолжаться, но в ограниченном формате. Скорее всего, речь пойдёт об устранении наиболее активных и опасных элементов. Полномасштабной зачистки, думаю, не будет — в этом Россия не особенно заинтересована.

Во многом это связано с экономическими связями. У нас есть бизнес, работающий с Азербайджаном, и определённые политические круги, которые, как видно, находятся под влиянием Баку. Некоторые политологи, бывавшие в Азербайджане, демонстрируют откровенно лояльную позицию — создаётся впечатление, что они просто куплены.

Кроме того, мы сталкиваемся с коррупцией в правоохранительных органах и местных властях, которой пользуются, в том числе, представители азербайджанской диаспоры. Это сложная система, и она влияет на то, как решаются подобные вопросы.

Недоверие к дипломатии и необходимость укрепления позиций России

— Я бы не стал доверять внешним жестам — объятиям, рукопожатиям — как признаку разрешения конфликта. Это дипломатия, за которой сохраняются глубокие противоречия. И как они будут решены — пока неизвестно. Но надеемся, что процесс будет идти, потому что России необходимо сохранять своё присутствие на Южном Кавказе, укреплять позиции и возвращаться туда, в том числе дипломатическими средствами.

С Азербайджаном всё не решено. Напротив, подводные течения сохраняются и будут продолжаться. И здесь я хотел бы ещё раз подчеркнуть: России нужно быть сильной — экономически, политически, военным образом. Только тогда к ней будет другое отношение. Это очевидно, и мы видим это в международной практике.

Да, поведение Алиева может свидетельствовать о том, что Россия всё же демонстрирует определённую силу. Иначе он не пошёл бы даже на дипломатическое примирение. Какие-то факторы, безусловно, сыграли свою роль.

Прежде всего — экономические. Но нельзя забывать, что Россия — ядерная держава, одна из сильнейших в этом отношении, и страна, которая играет важную роль в глобальной политике. Это тоже влияет на восприятие и на поведение партнёров.