Консерваторы в ярости, улицы ликуют: Иран отменил главный символ женского подчинения

Впервые за 46 лет в Иране отменено обязательное ношение хиджаба. Президент Пезешкиан и член Совета по целесообразности Баханар заявляют: теперь это личный выбор. Ситуацию комментирует секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина.

Отмена обязательного ношения хиджаба в Иране?

— Обычно мы анализируем самые яркие, знаковые события минувшей недели. На этой неделе прошла информация — не официальное сообщение, не опубликованный указ, а именно информация — о том, что в Исламской Республике Иран отменили обязательное ношение хиджаба для женщин.

Я перепроверила — любая новость без подтверждения требует верификации. Что это: фейк, отдельное послабление или начало либерализации правил жизни в Иране?

Давайте рассмотрим версии и попытаемся найти объяснение. Какие ещё запреты и табу существуют в Исламской Республике? И будут ли они отменены? Вопросов больше, чем ответов. Сплошные загадки.

Раньше обязательное ношение было поводом для регулярных громких протестов, которые жёстко подавлялись. Это факт, от которого трудно отмахнуться. Официально на данный момент Исламская Республика Иран никак не комментирует ситуацию. И это дает почву для различных домыслов и догадок.

История хиджаба в Иране: от запрета до обязательного ношения

Что значит "отменён"? Отменить можно по-разному — как и ввести. Политическая и культурно-религиозная система Ирана подвижна, и хиджаб — не константа.

В истории Ирана был период прямого запрета на хиджаб. В 1936 году, при шахе Моххамеде Реза Пехлеви, ориентированном на вестернизацию, хиджаб был запрещён. Это вызвало недовольство духовенства и традиционных слоёв. В 1941 году запрет сняли — прошло пять лет.

В 1936, 1941 и 1983 годах иранские женщины выглядели совершенно по-разному. Иран менялся — визуально, культурно, политически. После Исламской революции 1979 года хиджаб ввели не сразу: с 1979 по 1983 год шёл переходный период. Только через четыре года после свержения монархии он стал обязательным.

С 1983 года — 42 года подряд — ношение хиджаба было закреплено законом. Санкции за его отсутствие ужесточались: росли штрафы, вводились новые ограничения за появление с непокрытой головой в публичных местах.

Реальность сегодняшнего Ирана: плавающая ситуация

Давайте посмотрим на реальность. Сегодняшний Иран — тоже очень плавающий, там нет ничего постоянного. Среди моих подруг и знакомых есть как минимум четыре барышни, которые посещают Иран регулярно — бывают там трижды в год. За последние три года кто-то из них был семь, кто-то восемь, кто-то девять раз.

Почему именно последние три года? Думаю, те, кто интересуется иранской историей, уже догадались.

В 2022 году в стране произошли масштабные гражданские протесты, вызванные трагической гибелью курдиянки Махсы Амини. Она появилась на улице без хиджаба, была задержана полицией и вскоре скончалась при невыясненных обстоятельствах.

Родственники, правозащитники и протестные группы утверждают, что её смерть — результат избиения и применения физического насилия. Полиция настаивает на версии сердечного приступа, ссылаясь на проблемы с кардиологией и стресс. Но факт остаётся фактом: смерть Махсы Амини в участке стала триггером для масштабных волнений.

Что такое сильные волнения в Иране? С 2009 года протесты происходят с периодичностью в год-два — по самым разным поводам. Иногда это женский вопрос, иногда цены на бензин — один из самых универсальных мотивов для недовольства в любом обществе, не только в исламской теократии.

Вспомним, с чего начинались цветные революции, протесты в Латинской Америке, и даже события в близком нам Казахстане в 2022 году. Там повышение цен на бензин спровоцировало кровавую бойню, которую удалось остановить только с помощью российских военных — поддержкой Российской Федерации.

Протесты и изменения после гибели Махсы Амини

В 2022 году в Иране протесты были масштабными, и ситуация после них изменилась кардинально. Мои четыре знакомые барышни, которые регулярно ездят в Иран, присылали оттуда фотографии, делали фоторепортажи, снимали селфи в публичных местах. Ни одна из них ни разу не была в хиджабе — всегда с непокрытой головой.

Ещё три-пять лет назад это было совершенно невозможно.

Если бы женщины появились на улице без платка, к ним сразу подошли бы — не полиция, не Басидж, а бдительные граждане. Иностранку, конечно, не потащили бы на допрос, но взгляд был бы красноречив: лучше надеть.

А сейчас, если смотреть стримы с иранских улиц, репортажи по телевидению — видно, что в толпе то одна женщина с непокрытой головой, то другая, то группа девушек. То есть, как бы экзистенциально ни относились к этим запретам консервативные круги, принятые решения — не революция, не поворот сознания, не внутриполитический сдвиг. Это просто фиксация уже сложившегося статус-кво.

Очевидно, что иранское общество либерализуется. Табу и запреты постепенно отходят в прошлое. Когда мы говорили о демократических порядках в Иране, нам всегда возражали: какая же демократия, если у женщин на голове занавески? Это был железобетонный аргумент против внутренней демократии: если женщин обязывают соблюдать какой-то дресс-код, значит, это уже не демократия. Так вот — сейчас никакого дресс-кода нет.

Либерализация иранского общества и дресс-код

Дресс-код в Иране касается не только хиджаба — платка на голове — но и степени открытости тела: рук, плеч, ног и так далее. Ещё 15 лет назад женщины ходили в глухой одежде, даже в перчатках, в туниках с длинными брюками. Короткие брюки, открывающие щиколотку, могли вызвать вопросы прямо на улице.

А сейчас иранки на улицах одеждой практически ничем не отличается от европейских женщин. Да, когда-то была занавеска в виде хиджаба, но теперь её, по сути, уже нет.

Обнародование решения об отмене: слова Мохаммадреза Бахонара

Откуда мы всё это узнали? Официальных сообщений нет. Всё произошло очень по-хитрому. Член Совета по целесообразности — да, есть такой совет в Иране, как и Совет по благочестию, и прочие государственные и полугосударственные структуры, определяющие правила жизни — Мохаммадреза Бахонар обнародовал решение.

Он подчеркнул, что хиджаб теперь — личный выбор каждой женщины, и за отказ от его ношения больше не будет никаких штрафов или наказаний, предусмотренных законом о хиджабе и целомудрии. Этот закон, к слову, ещё весной был отложен в долгий ящик Высшим советом национальной безопасности Ирана.

Теперь полуофициальное лицо сообщает, что закон больше не имеет юридической силы. Цитирую Мохаммада Ризабаханара: "С юридической и правовой точки зрения проект закона о хиджабе больше не подлежит исполнению". Формулировка интересная — ведь проект закона по определению не подлежит исполнению, исполняются законы.

Тем не менее, продолжаю цитату:

"В Иране больше нет юридической обязанности носить хиджаб, и это не повлечёт за собой никаких штрафов или правовых последствий. И скажите то же самое полиции".

То есть теперь полиция не имеет права заставлять, понуждать или наказывать женщину за отказ от ношения хиджаба.

Возможности для социологов и отношение женщин к хиджабу

Поэтому за женщин в Иране есть повод порадоваться. И за иранских социологов тоже — теперь у них есть возможность проследить, как женщины относятся к традиционным установкам, как они разделяются по этому признаку, и в каком процентном соотношении будут на улицах простоволосые, а в каком — покрытые.

Совершенно наивно думать, что с отменой обязательного ношения хиджаба все сразу его срывают, выбрасывают, сжигают — как в советской Средней Азии женщины сжигали паранджу. Нет. Есть значительный слой населения, для которого это важно.

Для верующей шиитки хиджаб — такой же неотъемлемый атрибут, как обувь или бельё. Без него она не выйдет в люди. И таких женщин будет много. По моим прогнозам — 20-25%, возможно, каждая четвёртая женщина в Иране будет с покрытой головй. И это нормально.

Ненормально — когда заставляют. Когда в 1936 году принуждали ходить с открытым лицом и волосами, а в 1941 — наоборот, заставляли заматываться. Вот это — неправильно.

Сравнение с Турцией и взвешенное решение

Если нет запрета, но нет и контрзапрета — проблема не только в Иране, это не исключительно иранская специфика. Вспомним Турцию. Там проводилась аналогичная политика: при Ататюрке курс был светский, секуляризационный, причём с заметным элементом принуждения. Женщинам запрещалось появляться в платках в государственных учреждениях, школах, официальных инстанциях.

Вспомним депутатку турецкого парламента, которая в конце 90-х пришла на заседание с покрытой головой. Депутат — человек с мандатом, избранный народом — не была допущена в парламент. Это тоже перегиб. Это неправильно. А вот здесь, в Иране, похоже, удалось найти взвешенное, разумное решение.

Недовольство консервативных кругов и дискуссии во власти

С другой стороны, было бы наивно полагать, что отмена обязательного ношения хиджаба не вызовет недовольства среди консервативных, клирикальных исламских кругов. Думаю, в самой власти ещё не все высказались.

Тем не менее, раз эту информацию озвучил человек полуофициального статуса, это означает, что в высших слоях иранской политической атмосферы продолжаются дискуссии. Безоговорочного консенсуса пока нет. И, похоже, был выброшен пробный камень — зонд общественного мнения.

Историческое решение и видео из иранских городов

Тем не менее, это решение нужно назвать историческим. Впервые за чуть менее чем полвека в истории Исламской Республики Иран покрытие стало добровольным. С 5 октября полиции предписано не применять никаких мер принуждения к женщинам с непокрытой головой.

Мы уже видим видео из Тегерана, Исфахана, Шираза, Мешхеда и других городов.

Девушки массово выходят простоволосыми, снимают платки, танцуют. "Наша победа после Махсы Амини. Спасибо Махсе Амини — это её заслуга, её победа".

Да, в какой-то степени они имеют право так говорить. Это право действительно выстрадано — через упорную борьбу.

С другой стороны — цена этой борьбы. И если иранское правительство пользуется поддержкой подавляющего большинства населения, лояльного к прежним правилам, то такая борьба могла бы длиться ещё долго. Но здравое решение всё же возобладало.

Первоисточник видеоинтервью Мохаммадреза Бахонара — издание Энтехап. Ему можно доверять. На сайте медиахолдинга приводятся его слова: "Страной нельзя управлять с помощью закона об обязательном хиджабе". Он также добавил, что в Исламской Республике происходит мягкая трансформация парадигм.

А вот что это — "мягкая трансформация парадигм" — вызывает гораздо больше вопросов, чем просто фиксация статус-кво с хиджабами.

Мягкая трансформация парадигм и вопросы к высшим кругам

"Политика обязательного ношения хиджаба была ошибочной и не должна продолжаться. Я не верю в обязательность ношения хиджаба. Этот закон не является обязательным".

Ну, формулировочка так себе. Если этот закон "не является обязательным", значит, и другие законы могут оказаться необязательными.

И как высшие консервативные круги Ирана будут объяснять народу, почему политика, действовавшая 46 лет, была железобетонной, а теперь вдруг признана ошибочной.

Сказав "А", надо говорить и "Б". Придётся как-то объясниться с собственным населением. И что такое "мягкая трансформация парадигм"? Какие ещё парадигмы будут мягко трансформированы? Вот это бы хотелось понять.

Другие парадигмы и личность президента Пезешкиана

Например, есть парадигма о том, что Иран будет продолжать развивать свою программу мирного атома. Эта парадигма тоже может быть трансформирована? Или это уже из другой области?

Многие связывают общую либерализацию жизни в Иране с личностью президента Пезешкиана и с теми политическими кругами, чьи интересы он представляет. Интересно, насколько далеко зайдёт эта трансформация? Насколько Баханар действительно озвучивает решение правительства? Или он транслирует позицию духовной части иранского руководства — аятоллы, безусловно?

В каком это находится соотношении? Как одно бьётся с другим? Вот это тоже хотелось бы понять.

Заявление президента и вектор либерализации

Давайте обратимся к заявлению президента — поднимем авторитетность высказываний на высшую планку. Сам президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью прессе недавно выступил против принуждения женщин к ношению хиджаба.

Тогда это сочли риторикой: мол, президент у нас либерал, но всё решает верховный рахбар, духовная власть имеет приоритет над светской. Пезешкиану хиджабы могут нравиться или не нравиться — но рулят здесь другие.

А тут — вот так. "У людей есть право выбора", — сказал Пизашкиан. Его напрямую спросили о Махсе Амини, и он ответил: "Да, у нас не было надлежащего управления внутренними вопросами. Но в своих выступлениях в мечетях я занимал чёткую позицию. Я ясно сказал, что этого не должно было произойти".

Конечно, задним числом легко говорить, что должно было быть, а что — нет. Но вектор обозначен.

Поэтому, видимо, стоит ожидать либерализацию и других парадигм иранской внутренней жизни. Какие-то из них можно одобрить, даже приветствовать. Какие-то — нет. Давайте наблюдать.

Реакция ультраконсерваторов — яростная. Они требуют полного соблюдения закона о хиджабе и целомудрии, действие которого было приостановлено. Открытыми остаются и другие вопросы, касающиеся запретов, табу, основ жизни в Исламской Республике Иран.