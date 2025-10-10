Сирийские выборы или фарс? 6 тысяч голосов из 20 миллионов — чем удивил новый парламент

Выборы в Сирии прошли без участия большинства граждан, с назначенными депутатами и отменой ключевых национальных праздников. Политическую ситуация анализирует секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина.

— Эта неделя отмечена множеством выборов, точнее — электоральных процедур, потому что применительно к каждому новому голосованию мы всё чаще вынуждены делать оговорку. Выборами этот фарс назвать нельзя.

На прошлой неделе мы разбирали выборы в Молдавии. Но это цветочки по сравнению с тем, что прошло в минувшие выходные в Сирийской Арабской Республике. В той самой, где в декабре 2024 года власть захватила шайка джихадистских бандитов.

Шайка бандитов и выборы — раньше это были несовместимые понятия, а сегодня вполне совместимы.

Одни пытаются легитимизироваться в глазах международного сообщества, а потом — собственных избирателей. Другие, как в Афганистане, не утруждают себя и этим.

На выходе получается одно и то же — будь то европейская так называемая демократия, восточная деспотия или вчерашняя парламентская республика, пусть и на Ближнем Востоке. В этом — грустная примета времени.

Скептицизм относительно выборов в Сирии

Давайте подробнее поговорим о Сирии. Скептики, сомневавшиеся в самой возможности проведения парламентских выборов в нынешней Сирии, абсолютно правы. После гражданской войны, разразившейся зимой 1924 года, после безумной резни, в ходе которой были убиты сотни тысяч человек — по самым осторожным оценкам международных институций — говорить о десятках тысяч бессмысленно. Это сотни. Тем более что далеко не каждое преступление, не каждая резня, не каждое происшествие с летальным исходом попадает в статистику.

Очевидно: помимо убитых, сотни тысяч были изгнаны из своих домов, вынуждены покинуть страну. Хотя по поводу иммиграции можно спорить — кто-то выехал, кто-то, наоборот, приехал. Например, оппозиция прежнему режиму, находившаяся в диаспоре, вернулась. Но если подводить баланс — всё же в сторону выехали.

Это оценочные суждения, не подкреплённые верифицированной статистикой. Перепись населения не проводилась, люди разбросаны по стране и за её пределами. На 2025 год нет полноценной регистрации актов гражданского состояния, миллионы до сих пор не имеют документов, удостоверяющих личность.

По мировым стандартам проведение прямых всеобщих выборов в таких условиях практически невозможно.

Игнорирование избирательного права и международное сообщество

Так называемое международное сообщество — во главе с Евросоюзом и Соединёнными Штатами — обычно не признаёт выборы в других странах даже при меньших прегрешениях. Но Сирии с новым руководителем, всеобщим любимцем Аш-Шараа, он же Джулани, позволено всё. Избирательное право подавляющего большинства граждан Сирийской Арабской Республики фактически проигнорировано. Теперь посмотрим, кого выбрали и кто голосовал. А вот здесь начинается самое интересное.

Фарс под названием "выборы"

В выборах приняли участие 6 тысяч человек. На всю Сирию. До начала арабской весны 2011 года в стране проживало около 30 миллионов. К 2024 году, на момент государственного переворота, осталось порядка 20 миллионов. И вот из этих 20 миллионов голосовали 6 тысяч.

Именно этим людям — язык не поворачивается назвать их избирателями — так называемая специальная коллегия доверила избрание из полутора тысяч кандидатов, зарегистрированных непонятно как и по какому принципу.

Парламент должен был состоять из 210 депутатов. Из них 140 "избрала" коллегия, назначенная властью, по мотивам, ведомым только ей. Ещё 70 должен назначить лично нынешний руководитель — Джулани, он же Аш-Шараа.

Вот такие выборы. И совершенно непонятно, почему российская пресса называет это выборами. Помните, сколько усмешек, иронии, сарказма и возмущения было по поводу выборов в Молдавии? Там они тоже не слишком походили на настоящие. Но до сирийского спектакля — далеко даже молдаванам.

Сегодня ситуация такова, что дна нет. Каждая новая электоральная кампания пробивает его всё глубже.

Иллюзия демократии и международное признание

Избирательное право подавляющего большинства граждан Сирии было проигнорировано: голосование шло не напрямую и не на общенациональном уровне.

Формальное наличие парламента и каких-то выборов создаёт иллюзию демократических институтов. Этот политический антураж особенно важен для нового сирийского руководства — им до зарезу нужно так называемое международное признание.

Имитация была создана — как создали, так и создали. Нельзя сказать, что они старались хотя бы сымитировать демократические процедуры. Что это за процедуры, если 6 тысяч человек из 20 миллионов каким-то образом "волеизъявились"? Это даже не имитация.

Узкий круг лиц с мутным происхождением и непонятными полномочиями, статус которых не прописан ни в сирийской конституции, ни в законодательстве, выбрал непонятно кого. Кем одобрены эти люди — неизвестно. Вот такие выборы.

Контроль над бутафорским "парламентом"

Оговорка, согласно которой 70 из 210 депутатов "парламента" напрямую назначаются президентом, говорит сама за себя. Конечно, это не парламент в полном смысле слова. Но даже над этой бутафорской, игрушечной структурой президент получает гарантированный контроль.

Согласно Сирийской Конституции, положение о назначении третьей части депутатов пока не отменено, и сама Конституция формально действует. Для наложения парламентского вето на президентские решения требуется две трети голосов. Почти как в Российской Федерации: у нас для преодоления президентского вета нужно конституционное большинство — 300 голосов из 450. Схема похожа, но содержание — совершенно разное.

Исключение групп населения из политического процесса

Отдельные, весьма крупные группы населения были полностью исключены из политического процесса. Например, лица, связанные с прежними властями Сирии за последние 55 лет. Представьте: люди, которые более полувека работали в государственных структурах — и речь не только о правительстве или министерствах. Это и полиция, и налоговая служба, и таможня, и силовые ведомства, и те самые бюджетники, которые, как известно, "делают выборы" — в России, например. В Сирии — то же самое.

Так вот, эти люди не имеют права быть избранными, сообщает мировая пресса. В том числе и российская, которая, как правило, не утруждает себя уточнениями. Международные новости — это перепосты, без попытки разобраться. А жаль. Потому что если бы российские журналисты копнули глубже, они бы узнали: эти люди лишены не только пассивного избирательного права — их нельзя избирать — но и активного. Голосовать они тоже не имели права.

Значительная часть политически активного населения, связанная с прежним режимом, лишена не только доступа к парламенту, но и возможности повлиять на политические решения хотя бы через бюллетень.

Запрет партий и общественных организаций

Ну и вишенка на торте — с декабря 2024 года в Сирии запрещены все политические партии. Запрещены профессиональные союзы, закрыты десятки общественных организаций, которые власти считают нелояльными или "неправильными".

Кто может стать депутатом — большой вопрос. Видимо, заранее утверждённые, одобренные, санкционированные персоналии, отобранные администрацией того самого бородатого бандита Ашра.

И тут, пожалуй, уместно вспомнить Джорджа Оруэлла: "Все животные равны, но некоторые равнее других".

Исключения из правил и политическое долгожительство

Даже из таких запретов существуют исключения — и весьма забавные. В нынешнем сирийском руководстве есть несколько политических фигур, связанных с прежним режимом. Например, дядя нынешнего президента Ахмеда аш-Шараа - Фарук Шараа. Он десятилетиями занимал высшие государственные посты: сидел при Башаре Асаде и ещё при его отце Хафизе Асаде. Настоящий политический долгожитель, гений выживаемости.

Теперь, когда племянник обрел вожделенную власть, дядюшка будет рулить обновлённой страной. Как она будет называться — непонятно. Но на республику Сирия, к сожалению, всё меньше и меньше похоже.

Подготовка к будущим выборам и молчание мирового сообщества

Срок полномочий нового парламента — 30 месяцев. То есть два с лишним года, за которые планируется подготовка к проведению прямых всеобщих выборов. Перед сирийцами повесили ту самую морковку: когда-нибудь выборы станут прямыми и всеобщими.

Однако легитимность этого парламента, избранного без участия большинства граждан, не просто под сомнением. Неясно, почему мировое сообщество молчит. Обычно уже на следующий день после выборов формируется консенсус — признание или осуждение. Сейчас — тишина.

Это же Мадуро - диктатор и тиран, он "неправильно" проводит выборы. Башар Асад — диктатор и тиран. Путин - диктатор и тиран, тоже "неправильно" проводит. А Ахмед аш-Шараа — образец демократии, чистейшей прелести кристальный образец. Показательно, что 19 мест в парламенте остались вакантными.

Отсутствие представительства национальных меньшинств

Речь идёт прежде всего о волеизъявлении национальных меньшинств.

Эс-Сувейда, где живут друзы и сохраняются элементы местного самоуправления;

Хасака, управляемая Сирийскими демократическими силами, то есть курдами;

Эр-Ракка — тоже под контролем курдских формирований, оппозиционно настроенных к центральной власти.

В Эс-Сувейда всё это время происходили ожесточённые столкновения между друзами и джихадистами, которых пресса деликатно называет бедуинами. На самом деле речь идёт о джихадистских организациях. Вы помните эти сюжеты — друзы даже обращались за помощью к Израилю.

Выборы в Эс-Сувейда сорваны, и друзское большинство их не признаёт. В Хасаке и Эр-Ракке курды тоже выборы не проводили. По некоторым данным, курдские районы составляют от пятой части до четверти населения современной Сирии.

Значительные этнические и региональные группы, практически все меньшинства, оказались вне представительства. Я уже молчу про несчастных алавитов. Страшно представить, что с ними стало: именно против них были направлены жесточайшие этнические чистки, проводимые джихадистами аш-Шараа. Сколько их осталось на побережье Средиземного моря — большой вопрос.

Как писал Герберт Маркузе: "Свободные выборы господ не отменяют противоположности между господами и рабами".

Критика сирийских выборов и сравнение с прошлым

Есть, к сожалению, странные люди, которым всё нравится. Например, востоковед и политолог Максим Шевченко с сарказмом отругал тех, кто осмелился покритиковать сирийские выборы. Он заявил буквально следующее:

"Забавно иметь претензии к тому, как избран парламент Сирии, и не иметь вообще никаких вопросов, например, к Сауди или Катару. Это не парламент в западно-либеральном понимании, а фактически генеральные штаты. Созванное из назначенных людей представительство полноты — племенной, религиозной и так далее — населения страны. Только плечами пожать и руками развести".

Дорогой Максим Леонардович, о каких "генеральных штатах" идёт речь? Генеральные штаты — это протопарламент капиталистической Франции XV века. Если ты хочешь сказать, что Сирия из XXI века опустилась в XV — мы не спорим. Именно так. Сирия провалилась в XV век. Что уж говорить об Афганистане, который с приходом "Талибана" откатился в XIV.

Можно рассуждать, как рассуждаешь ты, но зачем приводить в пример абсолютные монархии — Саудовскую Аравию или Катар? Восточные деспотии — не эталон. До декабря 2024 года, когда страной руководил нелюбимый тобой Башар Асад и партия БААС, в Сирии была парламентская демократия западного образца.

Говорю это не с потолка: мне самой многократно приходилось наблюдать выборы в Сирии как международному наблюдателю. Парламент избирался не просто демократично — супер демократично. В него проходило от девяти до двенадцати партий. В российском парламенте сейчас — пять. А в Сирии было зарегистрировано более пятидесяти партий. Избирательный бюллетень — огромная простыня с десятками наименований. Из них от девяти до двенадцати преодолевали барьер и попадали в парламент.

В том числе обе коммунистические партии, включая оппозиционную. Социал-национальная партия — ранее национал-социалистическая, но позже переименованная — имела не только парламентское представительство, но и министров. В правительстве были и другие оппозиционные партии. А лидер московской оппозиционной группы Кадри Джамиль даже занимал пост вице-премьера Сирии.

Это была полноценная демократическая модель. В России такого нет. У нас — монопартийное правительство и, по сути, монопартийный парламент, несмотря на формальное многообразие.

Так что говорить о "генеральных штатах", существовавших во Франции в XV веке в условиях абсолютной и сословной монархии — аргумент, мягко говоря, слабый. Очень слабый.

Нелюбовь к Асаду и геноцид алавитов

Иррациональная нелюбовь к Башару Асаду, при удалении которого страна фактически развалилась, застилает глаза. Но не до такой степени. Есть люди, которые Максиму Леонардовичу возражают. Например, политолог Абаз Джума, этнический сириец, тоже недоумевает: при чём здесь Саудия и Катар? Там была война за свободу от тирании?

В Сирии джихадисты, террористы, пришедшие к власти, обосновывали свои претензии тем, что "освобождают" страну от тирании ассадитов. Они убивали, взрывали, казнили, проливали реки крови. А придя к власти — устроили геноцид алавитов, этнические чистки друзов, расставили на руководящие посты своих боевиков и назвали это "всенародным собранием", в котором мнение меньшинств не допущено даже к участию в этой кастрированной процедуре.

"И эти люди надеются, что их спонсоры из Персидского залива проглотят всё это в красивой обёртке", — говорит Аббас Джума. И сам же отвечает: "Да, проглотят. С удовольствием". При том, что в Сирии пролиты океаны крови.

Всё это время те, кто пришёл к власти, кричали о тиране Асаде, о сектанстве, отсутствии свободы, демократии, непотизме. А сегодня — имеем то, что имеем.

Первые решения новой власти и отмена памятных дат

Уже после выборов, буквально на следующий день — в понедельник — указом нового президента отменены официальные выходные по случаю двух памятных и значимых для каждого сирийца дат.

Первый — день памяти жертв войны 6 октября 1973 года, войны Судного дня против Израиля. Эта дата всегда отмечалась как трагический мемориальный день.

Второй — день мучеников, 6 мая, в память о казни группы сирийских националистов властями Османской империи в Дамаске и Бейруте в 1916 году.

На протяжении десятилетий эти дни были одними из важнейших национальных праздников при любом сирийском руководстве. Бывший посол Египта в Сирии Хазем Хайрат комментирует решение так:

"Данный указ — часть послания новых властей Сирии Израилю. Это происходит на фоне необъявленных переговоров между сторонами, призванных продемонстрировать, что Сирия больше не представляет угрозы для Израиля. Решение играет на руку израильской версии событий тех дней".

Здесь не поспоришь. Акценты расставлены, приоритеты — тоже. Иллюзий быть не может.

Сравнение выборов при Асаде и текущей ситуации

Напомню: выборы при Башаре Асаде проходили совсем недавно, при партии БААС. У меня есть приличный опыт — я наблюдала и президентские, и парламентские выборы, знаю, как это устроено.

Выборы в социалистической Сирии — а партия БААС всё-таки называла себя социалистической, пусть и не в классическом смысле — были гораздо демократичнее, чем нынешние выборы в Европе. И по содержанию, и по процедуре.

Например, в Сирии не было "дней тишины" — агитация разрешалась даже в день голосования. На участках шумели кандидаты, агитаторы раздавали газеты. Не уверена, что это способствовало уединённому размышлению над бюллетенем, но это был прямой, открытый доступ любых политических сил к избирателю.

Агитаторы буквально облепляли участок — стояли на крыльце, на лестнице, пока ты поднимался голосовать.

Я наблюдала выборы в Эс-Сувейде — регионе компактного проживания друзов. Там подавляющее большинство голосовало за Башара Асада. Мы разговаривали с людьми, слушали их оценки. Они говорили:

"Мы живём спокойно, мирно, у нас не стреляют. Спасибо правительственной армии и её союзникам".

Те самые друзы, которые сегодня готовы хоть в состав Израиля войти, лишь бы избавиться от бородатых "демократизаторов" аш-Шараа.

На участках я зафиксировала только одно нарушение. В одной из школ, где проходило голосование, стоял флаг партии БААС. Я сообщила об этом председателю комиссии, и флаг оперативно убрали. Не потому что его поставили для агитации — он просто висел там постоянно, как в государственной школе. Комиссия забыла его снять.

Больше нарушений не было. Самая большая трудность — бюллетень: огромная простыня с десятками партий. И ещё один нюанс — в сирийских бюллетенях нужно было вписывать название партии вручную. Международное сообщество тогда клеймило Асада за это, считая, что это ограничивает возможности неграмотных или тех, кто не владеет арабским языком. Но это считалось серьёзным нарушением.

Теперь у вас есть возможность сравнить: Сирия при Башаре Асаде и Сирия сегодня.