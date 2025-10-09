Грузия между стабильностью и давлением: взгляд политолога Владимира Жарихина

Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин о том, почему "Грузинская мечта" сохраняет популярность и "цветные революции" в Грузии не срабатывают. В интервью — о роли Турции, фигуре Иванишвили и параллелях с Белоруссией, Казахстаном и Азербайджаном.

Местные выборы в Грузии и позиция оппозиции

— Владимир Леонидович, в Грузии 4 октября прошли местные выборы. И не обошлось опять без попытки государственного переворота — так охарактеризовали власти Грузии беспорядки в Тбилиси. Интересно, что партия Единое национальное движение Саакашвили не принимала участия в этих выборах, и "Грузинская мечта" без труда победила практически во всех округах. Первый вопрос такой: почему оппозиция упорно отказывается принимать участие в выборах считает, что в этих выборах у неё всё равно не будет успеха? И второй: это позволяет им развязывать руки на на улице? Вот явка была 40%. О чем это говорит? О том, что,"Грузинская мечта" не так уж и популярна в стране?

— Нет, ну почему? На местные выборы обычно во всех странах мира в том числе и с устойчивой демократией, примерно приходит столько же избирателей. Остальные остаются равнодушными и доверяют остальной части, более активной, проголосовать за них. Поэтому, я думаю, те, кто не пришел, разделяют примерно те же предпочтениях, как и те, кто пришли на выборы. Вряд ли, даже если бы участвовали в выборах, оппозиция получила бы больше 30%, ну максимум 35%. Они тоже сами прекрасно понимают.

Секрет популярности "Грузинской мечты"

— "Грузинская мечта" стабильно побеждает на последних выборах. В чем секрет её популярности?

— Во-первых, позиция. С одной стороны, они не отступают от требований, которые грузинская власть выдвигает уже много лет: Абхазия и Южная Осетия — неотъемлемая часть Грузии, и борьба за воссоединение будет вестись мирным путём.

С другой стороны, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Россией, "Грузинская мечта" выстроила такие экономические связи, что Грузия вышла в лидеры по темпам роста ВВП среди постсоветских стран — в первую очередь благодаря конструктивной и активной торговле с Российской Федерацией.

Люди видят, что их позиция сохраняется. Большинство грузин, конечно, за то, чтобы вернуть Южную Осетию. Но они видят, что это делается не авантюрным путём, как это было при Саакашвили, без военных действий. И при этом это не мешает нормальным, спокойным соседским отношениям с Россией. Вот это сочетание, я думаю, и устраивает большинство населения Грузии.

Участие Киева в попытках свержения власти

— Где-то промелькнуло сообщение, что оружие для протестов было закуплено по указанию грузинского представителя одного из действующих на Украине формирований. Принимал ли Киев активное участие в попытках свержения действующей власти или это какие-то такие пропагандистские вещи?

— Нет, вы знаете, я думаю, что участие есть — и есть стремление помочь оппозиции. Почему? Потому что политика нынешней грузинской власти, с их точки зрения, — это плохой пример для Украины. Пример того, как можно строить отношения с Россией, не признавая ухода части территории СССР, но при этом сохраняя спокойные и активные торговые связи.

А им это не нравится. Этот пример надо опрокинуть. Надо сделать то, о чём мечтает не только грузинское руководство, но и руководство Европейского Союза — толкнуть Грузию на противостояние, в том числе военное, с Россией. А грузинское руководство этого не хочет. Поэтому и появляется оружие из Украины в Грузии.

Обвинения Европы и отсутствие санкций

— Европа снова обвинили Грузию в подавлении инакомыслия, выборы не признала. Но, что удивительно, никаких санкций не применяют: визовый режим сохраняется, продукцию не ограничивают, ассоциативных членов не исключают, и продолжают поддерживать Грузию как кандидата на вступление в Евросоюз. Хотя риторика звучит угрожающе. Почему так?

— Я думаю, потому что они всё ещё надеются устроить в Грузии переворот — методами цветных революций. Свой человек у них есть. Это бывший президент Грузии, одновременно бывший сотрудник французского МИДа — Соломе Зурабишвили. После окончания срока она вроде бы исчезла, а теперь снова появилась — в полном цвете. Заявляет, что готова взять власть в свои руки, что только с ней Грузия пойдёт к демократии и миру. Хотя, по-моему, мир она не обещает — скорее наоборот.

Она просто не говорит, что демократия будет сопровождаться войной с Россией. А протесты, между тем, с каждым разом всё слабее. В этот раз на площадь Руставели пришло от силы 10 тысяч человек — выглядит это всё не очень серьёзно.

Разгромлена ли оппозиция?

— С моей точки зрения, оппозиция как бы разгромлена. Как вы считаете?

— Нет. Они, конечно, столкнулись с очень сильной и мощной командой "Грузинской мечты". Во главе этой команды — Бидзина Иванишвили, в прошлом Борис Григорьевич Иванишвили, российский миллиардер, сделавший свой капитал в 90-е годы в Красноярском крае. Вы можете себе представить, сколько нужно было иметь воли, удачливости и других качеств, чтобы достичь такого результата.

Но дело не только в этом. У него очень молодая и активная команда — премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр, бывший знаменитый футболист Каха Каладзе. Кстати, они и раньше активно участвовали в политической жизни, прошли через школы Сороса, где изучали технологии цветных революций. И они прекрасно поняли, как с этим бороться.

А бороться надо только так: никаких переговоров, никаких уступок, никаких отступлений — ни на предложения, ни на угрозы вроде "ваши деньги замёрзнут во французском или швейцарском банке". Нет, надо стоять жёстко до конца, используя все разрешённые институции и методы подавления тех, кто пытается свергнуть законно избранную власть. И они это делают. Поэтому ничего у оппозиции не получается.

Удача Иванишвили и пример Белоруссии

— Да, побольше бы таких, как Иванишвили. А почему в Молдавии таких нет? Почему там не появился свой Иванишвили, который смог бы так себя поставить и чётко собрать команду? Почему ни в Молдавии, ни на Украине это не получилось? Разве что в Белоруссии, пожалуй.

— Ну, не всегда получается. Между прочим, в Белоруссии тоже с цветной революцией умеют обращаться — только так. Это, конечно, удача, что Иванишвили оказался именно таким.

У нас сложные отношения с Азербайджаном, но в своё время Алиев тоже железной рукой подавил попытки цветных революций. Не стоит забывать и о событиях января 2022 года в Казахстане — там тоже была попытка, и она была подавлена. Причём с использованием дружеской поддержки со стороны стран ОДКБ. Внешняя поддержка, но абсолютно законная — её пригласила местная власть. И результат оказался эффективным.

Роль Турции в курсе Грузии

— Какая роль Турции в нынешнем курсе Грузии? Есть ли она вообще? Турция — самостоятельный игрок, и мы знаем, что в Аджарии она экономически очень активна. Но, на мой взгляд, капитального влияния на политические решения Грузии она не оказывает.

— Такие новые, формирующиеся субъекты мировой политики, как Китай и Турция, действительно активно и умело занимают экономические позиции в других странах. Но пока ещё не научились эффективно конвертировать экономическое влияние в политическое. Это касается и китайцев, и турок.

Прогноз по Грузии

— Владимир Владимирович, Ваш прогноз, сохранится ли Грузия вот в таком виде дружественном, я бы сказала, к России?

— В обозримом будущем, я думаю, Грузия сохранится в таком виде. Ничто этому не мешает. Власть популярна, власть сильна, не увлечена псевдодемократическими сантименами. Она прекрасно понимает, как и в какой мере использовать инструменты для удержания власти в отношении тех, кто пытается её свергнуть. И эти инструменты абсолютно законны и пока что эффективно применяются.