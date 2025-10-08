Фронт застыл: почему два года без прорыва — взгляд военного аналитика Игоря Герасимова

Военный аналитик Игорь Герасимов оценивает последствия заявления Дональда Трампа 24 сентября и анализирует, как за две недели изменились действия Украины и России на фронте.

— 24 сентября Трамп заявил что Зеленский может освобождать свои земли и даже идти дальше. С тех пор прошло две недели. Есть ли с вашей точки зрения изменения в украинском конфликте за это время?

— С моей точки зрения, за эти две недели изменений не просматривается. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Почему Трамп так себя повёл? Раньше он хотел принять участие в завершении конфликта. От своих планов он, конечно, не отступил, но подкорректировал их. С чем это связано?

После встречи на Аляске произошло несколько событий: сначала Зеленский был у Трампа в гостях, потом приезжали представители Западной Европы. И после этого Трамп как бы отступил от Украины.

Почему? Моя точка зрения такая: Трампу объяснили, что он получил отступные в виде договора о разделе ресурсов — недровых ресурсов Украины. Поэтому он утратил рычаги влияния на господина Зеленского. Это заметно по его поведению.

Чтобы выйти из ситуации, в которую он сам себя поставил через эти сделки, у него остался один способ — немного надавить на Россию. Отсюда и вопрос по томогавкам. Но и здесь у него осечка. В итоге Трамп сейчас в положении, когда на Россию давить он не хочет, а на Украину — рычагов уже нет. Он всё передал Европе.

— То есть он разделил Украину с Европой?

— Да, разделил. Мы же помним, приезжал министр финансов — это было ещё в феврале-марте, когда заключался договор по ресурсам. У Трампа был рычаг: по его оценкам, в конфликт на Украине вложено 350 миллиардов, а может и 500 по оценкам рампа. И он говорил: отдавайте долги, заключайте сделку.

Зеленский пошёл на это, и тогда он, как уж на сковородке весной и летом крутился, рытаясь выйти из-под влияния Трампа. Защитой ему стали лидеры Западной Европы. Хотя их мотивация была бы слабой, если бы не договор о разделе ресурсов — редкоземельных металлов и других, представляющих интерес для американской промышленности и транснациональных корпораций. Я думаю, проблема только в этом.

Возможные кандидаты на Украине

— По Зеленскому видно — он перестал бояться, Трамп больше не имеет на него технического влияния, ему нужно менять Зеленского. Вот здесь, кстати, можно порассуждать. Понятно, что британцы продвигают Залужного. Я считаю, что у Трампа тоже есть шанс выдвинуть своего кандидата. В качестве такого кандидата, думаю, они могут рассматривать господина Кулебу.

Арестович — это уже в последний момент… но он не та фигура. А вот Кулеба — да, проходная фигура. Я думаю, его бегство из Украины в Польшу, а может, даже в Америку — это уже часть плана.

Атаки на российские НПЗ

— С моей точки зрения кое-что всё-таки изменилось. Зеленский объявил тотальную войну энергосистеме России и даже пообещал устроить блэкаут в Москве. Идут отклики, подтверждающие это. Почему мы не можем обезопасить наши НПЗ?

— Проблема, как мне кажется, связана с тем, что СВО уже идёт четвёртый год, мы вроде бы наступаем, есть успехи, но если сравнить линию боевого соприкосновения — скажем, конец августа 2022 года и сейчас — по большому счёту, фронт стоит на месте. Я имею в виду, когда мы контролировали Херсонскую и Харьковскую области, мы ещё не вышли на те позиции по объёму территорий, которые были на конец августа 2022-го. Хотя бы так.

Причина — в управленческих решениях. С моей точки зрения, можно было бы привлечь частные военные компании для защиты НПЗ. Но, к сожалению, тот же "Вагнер" — кого расформировали, кого передали в ведомства: Министерство обороны, Росгвардию. Все они ушли в другие силовые структуры.

Я вообще подозреваю, что, может быть, этим НПЗ выгодно, чтобы их… бомбили. Можно списать воровство.

Пропаганда и дефицит бензина

— Западная пропаганда работает на полную. Даже Трамп сказал, что скоро россияне увидят, что у них нет бензина, и тогда поймут, что война им не нужна. Действительно, в Крыму бензина нет. Появляются данные, что выдают по 20-30 литров. То есть проблема есть. Насколько она связана с тем, что НПЗ бомбят?

— Не в этом дело. Проблема не в Зеленском. Проблема в том, что топливные компании — нефтяные компании — не могут обеспечить достойную защиту своим НПЗ. Вот в чём суть.

Пускай в штатную структуру набирают военных экспертов или аналитиков. У них ведь есть советник по безопасности — значит, не хватает именно советника по военным вопросам. Я бываю в Крыму каждый год, отдыхаю там — и эта проблема там постоянная.

Август, сентябрь, октябрь — постоянно нет бензина. В Ростовской области то же самое. Ну возьмите 300 человек, сделайте 100 автомобилей — "Газели", пикапы. Поставьте на них те же советские ЗУ-23-2. И всё.

На 70-80% можно обезопасить от беспилотников. Проблемы-то нет, затраты копеечные, особенно по иностранным меркам.

Просто организуйте доставку бензина в эти районы — и всё. Надо понять, кому поручить эту задачу. Тем, кто способен. И главное — разобраться, кому выгодно организовать дефицит бензина в России. У нас с этим постоянно не могут разобраться.

Выборы на Украине и Зеленский

— Теперь по поводу выборов. В Украине постоянно об этом говорят. Насколько нам это выгодно — допускать какие-то выборы? Всё равно же придёт Залужный, ещё хуже, чем Зеленский. Зачем мы поощряем эти разговоры?

А я не уверен, что Залужный будет. На самом деле, я не исключаю третье лицо — не Зеленский и не Залужный. Я уже озвучивал господина Кулебу, допустим. Ещё называют Усика-боксера, помимо Арестовича. Но я не уверен, что всё пойдёт именно так.

Расчёты Зеленского и перемены в Кремле

— На самом деле, если обратиться к истории — когда Гитлер сидел в своём бункере, он надеялся на так называемое "Бранденбургское чудо". Что это такое? Если копнуть чуть глубже, вспомним Семилетнюю войну: Россия уже побеждала прусского короля Фридриха II, но умерла Елизавета Петровна — и война прекратилась. Все завоёванные земли были возвращены Пруссии и немецкому народу.

— Вот сейчас все признаки того, что Зеленский очень рассчитывает на перемены в Кремле. Это — суть его риторики. И, судя по тому, что я наблюдаю, в окружении нашего президента появляются люди, тесно связанные с иностранным капиталом. Люди, которые, скажем так, могут выступать как агенты влияния. Это очень рискованно.

Продолжительность СВО и стратегические операции

— Как долго ещё будет продолжаться специальная военная операция? Что нужно сделать, чтобы ускорить процесс? Или, может, и не надо его ускорять? Пусть идёт как идёт — и 10 лет будем её проводить.

— Нет, она не идёт никак. Сейчас мы побеждаем за счёт героизма наших офицеров и их мужества — тут сомнений нет. Но, к сожалению, идёт уже четвёртый год войны, а стратегических операций у нас нет. Последнюю попытку провести такую операцию предприняли в феврале 2022 года. После этого — ничего.

Сейчас, как я наблюдаю, все ресурсы — даже стратегические — пускаются на тактические успехи. Ради того, чтобы отбить пару сёл или участок территории, мы расходуем резервы, не думая о манёврах, как это было при Сталине: зайти в область, провести удар, придумать нестандартный ход. Мы просто выдавливаем противника численным превосходством.

При таком темпе ничего не меняется. Мы можем воевать ещё долго. Успех придёт только тогда, когда на Украине будет разрушена вся энергоструктура. Народ восстанет — и только тогда мы сможем победить. По-другому никак.

Наступательные операции и типы войны

— Может быть, это и правильное решение. Но вся военная история — Суворов, Румянцев, Жуков, Рокоссовский — показывает: без наступательных операций победа не приходит.

— Да, сейчас война нового типа, которую ошибочно называют гибридной. С моей точки зрения, гибридная война закончилась 24 февраля 2022 года. Сейчас идёт уже открытая фаза противостояния. До этого — да, была гибридная. Я об этом писал в статье, но никто не хотел замечать, думать, анализировать. Мало кто вообще задумывался.

А сейчас всё ещё называют её гибридной. Какая она гибридная? Это уже открытая война — западная. Лавров прямо говорит об этом. Да, что мы ведём войну с Западом. Хотя у него иногда всё ещё проскакивает слово "гибридная". Но нет никакой гибридной войны. Он просто говорит: мы ведём войну. По-моему, даже Песков об этом сказал.

Гибридная война была, по моей оценке, с 1995–1996 года. Тогда она и началась.

Надежды на договоренности с Трампом

— Если планы по Одессе и Николаеву действительно существуют, то как их реализовать — через договорённости с Трампом или военным путём? Ведь одно дело — политическая карта, другое — реальные действия на земле. Что, на ваш взгляд, может сработать в нынешних условиях?

— Идёт война на истощение. Может быть, мы и выиграем. Ну, посмотрим. Я лично предпочитаю полководческие решения. Будем надеяться, что у руководства есть какой-то план.