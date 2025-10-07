12 часов позора: как демократия в Молдавии умерла под аплодисменты Европы

16:28 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Личное мнение

Молдавские выборы прошли под знаком манипуляций, давления и внешнего вмешательства. От исчезновения партий до перекрытых мостов в Приднестровье — секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина анализирует электоральную картину в авторской программе "Личное мнение" на канале Правда ТВ.

— На этой неделе в Республике Молдова прошли парламентские выборы — или, точнее, "выборы" в кавычках. Всем очевидно: назвать это действо выборами сложно.

Было забавно читать российскую прессу, где всерьёз анализировались шансы партий, их лидеров, обсуждались расклады итогов для жителей Приднестровья, Гагаузии, самой Молдовы. На мой взгляд, Россия выстроила информационную стратегию абсолютно неправильно — изначально было понятно, что никаких выборов не будет. После официальных высказываний чиновников Евросоюза, устами той же Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Европа не может позволить себе потерять Молдавию, и после эпического выступления президента Майи Санду, недвусмысленно пообещавшей аннулировать неправильные итоги, даже у самого упоротого наблюдателя пазл должен был сложиться.

Мы имеем дело не с выборами, а с попыткой легитимации статус-кво и с усилиями Евросоюза сохранить проевропейские правительства на всей территории Европы, не отдавая инициативу.

Электоральные манипуляции и румынское влияние

Наиболее проницательные наблюдатели перестали верить в выборы ещё после так называемых процедур в Румынии, когда избранный президент Калин Джорджеску, победивший в первом туре, был фактически лишён голосов. Путём неимоверных манипуляций процедура была продублирована. В ходе этого — масштабные фальсификации, и в итоге победил нынешний президент Румынии. Румынская электоральная модель уже всё объяснила.

Достаточно вспомнить изначальную договорённость правительства Майи Санду с Румынией: в случае чрезвычайных ситуаций, включая народные волнения, на территории Молдовы будут задействованы румынские карабинеры.

Не стесняясь собственного народа, президент страны заявляет: если итоги выборов окажутся "неправильными", фактически будет введено внешнее управление. Румынские карабинеры и силовое восстановление "нужного" результата — именно это ожидало молдавских избирателей, если бы они посмели проголосовать иначе.

Закошмаривание избирателей и отсутствие наблюдения

Это закошмаривание избирателей и информационное нагнетание было излишним. Какие на самом деле итоги голосования — мы всё равно не узнаем: официальные данные избирательной комиссии никем проверены не будут. Института наблюдения нет. Давно стянутые к границам Молдовы румынские военные силы — 8 тысяч человек — тоже оптимизма не внушали.

Почему нагнетание? Откуда эскалация? Кого боялись? Народных волнений? Да, безусловно. Молдова — страна, где гражданское общество ещё живо. В отличие от других стран бывшего социалистического блока, оно не исчезло. Напомню: Молдова — или, как мне приятнее,

Молдавия — единственная страна постсоветского пространства, где за последние 30 лет к власти возвращались коммунисты.

Вспомните выборы 2001 года, когда партия коммунистов Республики Молдова получила большинство на парламентских выборах, а затем и на президентских. Президент Владимир Воронин в 2009 году добровольно отказался от власти, отказавшись применять силу против гражданских протестов. Это стоило партии коммунистов дорого: влияние резко снизилось, и вернуться к власти, даже в коалиции с социалистами Игоря Додона, ей уже не дали. Так что мягкость Воронина и его гуманизм мы расцениваем как глобальную политическую ошибку.

Фальсификации и исчезновение партий

Что об этом вспоминать? События 2009 года — дела давно минувших дней. Сегодня ситуация в Молдавии иная. Некоторые наблюдатели предполагают, что явных фальсификаций с бюллетенями не было. Возможно. Но разве фальсификация — это только манипуляции с бюллетенями?

Что означает, когда из 33 политических партий за два дня до выборов в бюллетене остаётся 25? Восемь партий просто исчезли — и результат не замедлил сказаться.

Основную оппозицию правительству Санду и её партии "Действие и солидарность" представляла партия "Сердца Молдовы" бывшего башкана Гагаузии Ирины Влах. Именно её больше всего боялись. Партия Влах объединилась с Игорем Додоном, его социалистами и коммунистами Владимира Воронина. Четвёртой в патриотическом блоке стал Василий Тарлев, левый националист. Этот блок, как нас пугали, должен был взять 50% плюс один голос — и тогда румынские карабинеры показали бы всем, зачем они здесь.

Итоги выборов и коалиции

Правительство Майи Санду струсило, нарисовав себе 55 мандатов из 101. Меньше на 8, чем прежние 63, но именно такие цифры были объявлены. Правящая партия "Действие и солидарность" рассчитывала, что в случае неудачи сможет создать коалицию с блоком "Альтернатива" и партией Ренато Усатого.

"Альтернатива" — новый блок, состоящий из проевропейски ориентированных деятелей. Политически пёстрый состав: Александр Стояногло, бывший соперник Майи Санду, реально победивший на выборах 8 лет назад, и Марк Ткачук, ранее входивший в руководство партии коммунистов. Блок с невнятной, но в целом проевропейской ориентацией.

Неприятно поразило другое: в парламент вошла партия "Демократия дома". Это юнионисты — сторонники объединения с Румынией. И это действительно тревожно.

Юнионисты всегда были маргинальной силой, набирали от 0,5% до 1,5%, в пределах статистической погрешности. На политической карте Молдавии их не было видно. Сегодня они получают шесть мандатов.

Немного, но впервые — и резко — становятся парламентской партией. Это абсолютный проигрыш патриотического блока, пророссийских сил и тех, кто ориентировался хотя бы на молдавские интересы, а не на интересы Румынии и Евросоюза.

Манипуляции со снятыми кандидатами

Обратите внимание на манипуляцию со снятыми кандидатами. За два дня до выборов партии, снятые с гонки, вопреки всем регламентам и избирательному законодательству, не были вычеркнуты из бюллетеней. Люди голосовали за них, а голоса уходили — не в никуда, а победителям. Такого я не припоминаю ни в одной стране. Когда снятых кандидатов оставляют в бюллетенях намеренно, чтобы ввести избирателя в заблуждение — это молдавская новелла, которая войдёт в историю. Западная ценность электоральной свободы и демократии была похоронена в это воскресенье в Кишинёве. 12 часов позора — и ты остаёшься у власти.

Голосование в Приднестровье и России

Вспомните другие ухищрения. Не только бюллетени, не только снятые партии — вспомните голосование для граждан Приднестровья. Обладатели молдавских паспортов имели законное право голосовать на территории Молдовы. Раньше они переходили мосты, но мосты перекрыли — и из 300 тысяч жителей смогли проголосовать только 12 тысяч. Фактически всё Приднестровье было лишено возможности выразиться. Что такое 12 тысяч избирателей, когда те же юнионисты, проползшие в парламент на бровях, набрали 88 тысяч голосов?

Отдельно — голосование в России. Печальная и позорная практика. В стране, где проживает 350 тысяч молдаван с паспортами, проголосовали 4 тысячи.

Всего было отпечатано 10 тысяч бюллетеней. На кого был рассчитан этот фарс? Потому что на всю диаспору открыли два участка. В Италии, где проживают 160 тысяч молдаван — в два раза меньше, чем в России — открыли 76 участков и отпечатали 230 тысяч бюллетеней. Сравните: 76 участков для 160 тысяч и 2 участка для 350 тысяч. Россия просто слила голосование пророссийски ориентированных молдаван — в мусорную корзину, в унитаз, как хотите. Странно было ожидать чего-то другого.

Российский фактор и уход Казака

Недавно Дмитрий Николаевич Козак, курировавший отношения с Молдавией, ушёл в отставку — по собственному желанию или был отправлен, интерпретируйте как хотите. Но нельзя сказать, что в отсутствие спецпредставителя по постсоветскому пространству было невозможно за оставшиеся две недели открыть хотя бы несколько дополнительных участков — в Москве, в Санкт-Петербурге, где проживает множество молдаван.

Два участка в Москве — это вопросы к избирательной комиссии, к администрации президента. Возможность была. Но не было политической воли.

Уход Казака мало что изменил. Формально — отсутствие куратора. Реально — не спишешь ни на что. Россия слила пророссийских избирателей и теперь будет стонать и рвать на себе волосы, почему такие результаты.

Нарушения в других странах

Справедливости ради, в других странах тоже было далеко не всё гладко.

В Австрии , например, для "правильных" избирателей — читай, просандовских — организовывали спецтранспорт, а у входа их лично встречал председатель участка, что категорически запрещено.

, например, для "правильных" избирателей — читай, просандовских — организовывали спецтранспорт, а у входа их лично встречал председатель участка, что категорически запрещено. В Испании отсекали "неправильных" молдаван от голосования под любым предлогом.

отсекали "неправильных" молдаван от голосования под любым предлогом. В Румынии не пускали независимых наблюдателей, ссылаясь на ничем не обоснованные причины: потеря списков, отсутствие аккредитации и прочее.

не пускали независимых наблюдателей, ссылаясь на ничем не обоснованные причины: потеря списков, отсутствие аккредитации и прочее. Во Франции не аккредитовали наблюдателей якобы из-за неправильно оформленных документов.

не аккредитовали наблюдателей якобы из-за неправильно оформленных документов. В Германии наблюдатели вообще не могли приступить к работе. Везде — так называемые электронные сбои.

После них на сайте Центроизбиркома Молдавии партия Санду вышла в лидеры, несмотря на то, что по экзитполам выигрывала оппозиция: патриотический блок — социалисты, коммунисты, партия Ирины Влах и партия Василия Тарлева. С Европой всё понятно.

Отсутствие протестов и мобилизации пророссийского населения

С Европой всё понятно, но ясно и с гражданским обществом внутри страны. Мы не видим бурных протестов — лишь несколько жидких пикетов. Видимо, молдавские избиратели устали. Раньше они бурно реагировали на итоги выборов, теперь — усталость.

А что сделала Россия, чтобы мобилизовать пророссийское население? Ничего. Те граждане Молдавии, готовые голосовать за пророссийские партии, что они видят? Евгению Гуцул, сидящую в молдавской тюрьме, ради освобождения которой Россия не пошевелила и пальцем.

И чего мы после этого хотим? Та самая Гуцул, подписывавшая политические и экономические соглашения с Россией, встречавшаяся лично с Путиным, получавшая, видимо, какие-то гарантии — теперь сидит без перспективы выхода. Это оказывает деморализующее воздействие на пророссийских избирателей.

Электоральные результаты в Гагаузии и Приднестровье

В Гагаузии, несмотря на то, что башкан находится в тюрьме, это принесло свой электоральный результат: 88% голосов получил патриотический, то есть пророссийский блок. Партия Майи Санду — позорные 3%.

В Приднестровье разрыв не такой, но всё равно существенный:

51% — за патриотический блок,

около 30% — за партию Санду.

Это высокий результат для "Действия и солидарности", что говорит о сдвиге настроений.

Надо отметить: в Приднестровье было сформировано в два раза меньше участков, чем на прошлогодних президентских выборах. Тогда — 31 участок, сейчас — только 12, плюс перекрытые мосты. Проголосовали 12 тысяч человек.

Также были информационные и не только информационные провокации: сообщения о заминированных участках, угрозы тем, кто собирался голосовать "не так". Давление выражалось в обещаниях снижения социальных льгот, преференций, гарантий. Бессовестная пропагандистская накачка шла весь день.

И обратите внимание на одну забавную деталь, связанную с молдавскими выборами…

Пропаганда и конференция по безопасности

В Варшаве проходит масштабная конференция по безопасности с участием министров обороны и внутренних дел европейских стран. Основная тема — украинский конфликт и архитектура безопасности в Европе, но поднимается и вопрос молдавских выборов. С трибуны прозвучало: Путин якобы вложил в молдавскую кампанию 300 миллионов долларов. Обратите внимание — втрое меньше, чем официально вложил Евросоюз.

Цифры выглядят абсурдно.

За 300 миллионов всю Молдавию, простите, можно было бы купить как регион.

Но, как говорится, у страха глаза. Пропагандистская накачка со стороны Запада — налицо.

Сама сумма вызывает сомнения, как и предполагаемое влияние России на выборы. Никаких признаков участия — ни работы с гражданским обществом, ни поддержки партий — зафиксировано не было. А это всегда видно. Может, любимец Кремля Игорь Додон и получит какой-то бонус, но реального вмешательства не наблюдалось.

Реакция России и отсутствие интереса

Обратите внимание на официальную реакцию России. Как всегда, её озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

"Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своём несогласии. Они говорят о возможных нарушениях. Оценки нужно давать после того, как мы поймем, что сами политические силы уже обозначили свои позиции по этим вопросам".

Совершенно невнятно, при том что вопрос Пескову задавали уже после выборов, когда голоса были подсчитаны и оценки даны. Россия в очередной раз расписалась в отсутствии интереса к Молдавии и позиции по её выборам. На нет и суда нет. Мы к этому уже привыкли.

Системная работа с пророссийской аудиторией

В заключение: участие или неучастие в выборах — это не то, что имеет в виду уважаемый Европейский союз со своими байками о 300 миллионах. Влиять на выборы — это не разово, в режиме ошпаренной кошки, перед голосованием слить деньги очередному проходимцу, как это уже бывало. Работа с пророссийской аудиторией — это системная, кропотливая, многолетняя работа с политиками, с гражданским обществом, с людьми. А вовсе не то, что подразумевает Евросоюз.

Хотя впечатление у него сложилось явно не на пустом месте. В данном случае Евросоюз неправ. Тактика запугивания и закошмаривания порождает фантазии, байки.

А российский подход к работе с диаспорами, с гражданами других стран, готовыми поддержать интеграционные устремления России, — отсутствует. Эти граждане есть, но с ними не ведётся никакой работы. И это неправильно. И это обидно. Молдавия подтвердила это лишний раз.