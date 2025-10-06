Ривьера на костях или мир на бумаге: что скрывает план Трампа для Газы

Публикация плана Трампа по Газе вызвала волну критики: технократическое управление, частные армии, ривьера на костях. Секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина размышляет о том, как под видом мирного урегулирования реализуется новая стадия геноцида, превращающая Газу в бизнес-проект на крови.

Юбилей без торжеств

— Нынешняя неделя выдалась по-своему юбилейной. Юбилеи — не очень торжественные. Ровно 30 лет назад, 28 сентября 1995 года, в Вашингтоне было подписано соглашение ОСЛО-2 — временное соглашение по западному берегу и сектору Газа.

Двумя годами ранее, в июле 1993-го, были подписаны соглашения ОСЛО-1 — продолжение декларации принципов о временных мерах по палестинскому самоуправлению. Столица Норвегии стала местом тайных переговоров палестинской и израильской делегаций под присмотром Соединённых Штатов. Документы носили временный характер и не предусматривали окончательного решения палестинско-израильской проблемы. Однако именно на их основании сегодня функционирует Палестинская национальная администрация и строится вся архитектура взаимоотношений между сторонами.

Недовольство по обе стороны

Обе стороны соглашениями ОСЛО недовольны. У каждой — свои резоны. Поэтому юбилей — так себе.

Ровно 25 лет назад, в 2000 году, глава парламентской оппозиции Израиля и партии "Ликуд" Ариэль Шарон с провокационной целью вошёл на Храмовую гору. Это стало поводом для начала интифады Аль-Акса — второй интифады. Оба юбилея — знаковые. Не по части праздника, а по части последствий.

План Трампа: общий обзор

На этой неделе Белый дом опубликовал план президента США Дональда Трампа по завершению израильско-палестинского конфликта в секторе Газа. Многие из вас уже с ним ознакомились — он доступен в полном и сокращённом виде во множестве источников.

Этот план из 20 пунктов стоит читать критически и отжимать всю воду: словесные кружева в формулировках мешают понять суть. Формулировать в Белом доме умеют — это факт. Но наша задача — убрать лишнее и увидеть главное.

Прекращение конфликта и обмен заложниками

Израиль не будет оккупировать или аннексировать Анклав. Кто станет гарантом — не уточняется. По сути, предлагается поверить Израилю на слово, что он этого делать не будет. Учитывая историю взаимоотношений с Палестиной, свежо предание, но верится с трудом.

План предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников в течение 72 часов после признания соглашений.

Эта часть выглядит наиболее реалистичной — и, пожалуй, единственной реалистичной. Обменяться заложниками, живыми и телами, технически возможно быстро.

Но здесь — загвоздка. Никто не даст гарантии, что после того, как обе стороны получат искомое, конфликт действительно прекратится. В этом пункте инициатива должна исходить от Израиля: он должен пойти навстречу ХАМАСу. ХАМАС удерживает 20 живых заложников плюс тела. Израиль — несколько тысяч заключённых, половина из них подростки. Все они — заложники.

Если план будет подписан и хотя бы частично реализован, обмен должен состояться. А дальше — начинается самое сложное.

Детали плана: терроризм и управление Газой

В плане сформулировано, что Газа будет избавлена от терроризма и перестроена. Формулировка допускает множество разночтений. Что значит — "избавлена от терроризма"? В Газе действует законно избранное правительство, пришедшее к власти в 2005 году, которое возглавляет движение ХАМАС.

Проблема терроризма — надуманная. До начала израильской агрессии против сектора никто о нём не вспоминал. Да, вы можете вспомнить события 7 октября 2020 года.

Но складывается ощущение, будто до 2023 года между Израилем и Палестиной не было никаких проблем, не было тысяч заложников в израильских тюрьмах. История начинается с 7 октября 2023-го — а это не так.

Ни слова не сказано о том, что делать с израильским терроризмом. Террористическое сионистское образование уже более 700 дней стирает с лица земли города Газы вместе с гражданским населением — точнее, уничтожает женщин, стариков, детей. Иногда среди погибших оказываются члены ХАМАС, но они — в меньшинстве. По израильским данным — около 200 человек. Остальные — тысячи мирных жителей.

Кого нужно избавлять от терроризма, кого дерадикализировать и перестраивать — это большой вопрос. Согласно плану Трампа, ХАМАС и другие группировки и палестинские объединения должны отказаться от участия в управлении Газой, ни напрямую, ни косвенно. Почему? Если это легитимное правительство, пришедшее к власти демократическим путём, почему оно должно отказываться от собственной субъектности? Почему должно добровольно идти на самоуничтожение?

При этом в плане не указано, кто будет гарантировать те "шоколадные" условия, которые он предлагает.

Амнистия и отсутствие мер к Израилю

Для членов ХАМАС, согласных на разрушение и мирное существование, предусмотрена амнистия. Обратите внимание на само слово — "амнистия". Оно применяется, когда речь идёт о преступлениях, совершённых людьми или организациями. Таким образом, в плане изначально заложен обвинительный уклон в сторону ХАМАСа.

А кто будет амнистировать израильских преступников? Им, выходит, амнистия не требуется — или, возможно, им нужно справедливое возмещение за те "художества", которые они творят в Газе уже более 700 дней, даже без учёта всей предыстории.

Никаких мер в отношении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) планом не предусмотрено. ЦАХАЛ в любой момент может денонсировать договор и продолжить уничтожение палестинцев — как это делали немецкие нацисты по отношению к еврейскому населению. История повторяется с трагической точностью.

Временное правительство и экономическая зона

Следующий пункт плана: Газой будет управлять Временное правительство под надзором международного органа — почему-то во главе с Дональдом Трампом. Изначально в тексте фигурировал именно он, затем оперативно заменён на Тони Блэра. Об этом — подробнее чуть позже.

Очевидно, что общий контроль за ситуацией останется у Соединённых Штатов. По крайней мере, так считают эксперты, включая ближневосточных.

Для Трампа важно не слишком впрягаться в решение проблемы. Тактика — как по Палестине, так и по Украине — стоять в сторонке, надзирать и подливать бензинчику.

Тем не менее, в секторе будет создана особая экономическая зона. На многочисленных конференциях эти планы уже озвучены: ривьера в Газе, продажа недвижимости, строительство элитного жилья. Новый Дубай — клондайк, где богатенькие со всего мира будут скупать землю. Для них — льготные условия. Спросили ли об этом палестинцев — вопрос без ответа.

Международная помощь и стабилизационные силы

После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь — в том числе на восстановление инфраструктуры. Крупные транснациональные корпорации уже подсчитывают грядущие барыши.

Далее Штаты будут сотрудничать с арабскими и международными партнёрами в создании временных стабилизационных сил для Газы. Международные партнёры приглашаются к широкому управлению Палестиной. Речи о создании палестинского государства не идёт — хотя всего две недели назад Организация Объединённых Наций проголосовала 142 голосами за его создание: свободного, независимого, признанного.

Если план Трампа будет реализован, в нём о государстве для Палестины — ни слова. Только временные стабилизационные, по сути оккупационные, силы для Газы.

Добренькие американцы не будут принуждать жителей покинуть сектор. Они могут уйти, могут остаться. Но, к сожалению, эта конфигурация по многим причинам не даёт палестинцам возможности остаться.

Реакция международного сообщества

Посмотрим, как международное сообщество отреагировало на план. Египет, Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция — уже единогласно его поприветствовали. Израиль — поморщился, покочевряжился, но устами Нетаньяху согласился: план имеет откровенно произраильский характер.

Единственное, в чём выигрывает ХАМАС — если все договорённости будут соблюдены — это освобождение заложников. 2,5 тысячи палестинских заключённых смогут покинуть израильские тюрьмы. Палестина настаивает, чтобы среди них оказался Марван Баргути - потенциальный лидер будущего палестинского государства.

Но Израиль и США по поводу Баргути — молчат. Как и по поводу ряда других персон. Видимо, свобода для Баргути в этот план не вписывается.

Реакция России

Интересна реакция российского МИДа. Она ясно показывает: у России нет собственного плана, нет алгоритма, дорожной карты мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Это тем более прискорбно, что раньше у России эти планы были. Когда спецпредставителем президента по региону был Михаил Богданов, велась многолетняя работа по российскому коспонсорству, по участию в мирном процессе. У России была самостоятельная точка зрения — пусть и вторичная по отношению к США, которые рассматривают Израиль как свой задний двор, но всё же точка зрения.

Теперь очевидно: краткая формулировка МИДа означает отсутствие особых воззрений на ближневосточное урегулирование. Это обидно. Россия — не последняя страна в мире.

Сдержанная, односложная реакция говорит о нежелании раздражать Трампа. Есть на то резоны: ближневосточное урегулирование считается второстепенным по сравнению с российско-украинским. И, возможно, это справедливо.

Но мы ведь даже не пытаемся обменять свою поддержку ни на что. Позиция Трампа для нас важна — это понимают все. И всё равно мы априори соглашаемся с его планом, несмотря на его недавние антироссийские, воинственные высказывания. Не пытаемся эту поддержку ничем обусловить. Нас никто не спрашивает. Скажем честно: Россия давно не участвует в процессе мирного урегулирования. Наше мнение никого особо не интересует. Поэтому реакция была именно такой.

Тони Блэр и контроль над Палестиной

Ещё одна деталь, которая многое объясняет. Очередной мирный план Трампа по Газе предполагает его реализацию в тесной коалиции с глобальным Лондоном. Обратите внимание на фамилию Тони Блэра — экс-премьера Великобритании, которому отводится роль главы Совета мира. Дональд Трамп пока не решил: завтра выспится — или не выспится — и предложит свою конфигурацию. Пока озвучены две фамилии — Трамп и Блэр.

Совет будет контролировать технократическое правительство палестинцев. Под этим, очевидно, подразумевается Палестинская национальная администрация, а вовсе не независимое государство, о котором говорит ООН. Эта администрация под присмотром США и Великобритании будет оказывать технические услуги — фактически госуслуги — но ничего решать не будет.

ХАМАСу предлагается согласиться с планом, по сути — расписаться в необходимости самороспуска и самоуничтожения как организации. А может, и в буквальном смысле.

Вывод израильских войск из Газы — сформулирован абстрактно. Нет ни сроков, ни гарантий, ни дорожной карты. Предлагается верить на слово.

Если ХАМАС откажется, Трамп угрожает, что не станет возражать против того, чтобы эндлозинг Палестины завершился — и Нетаньяху окончательно вбомбил Газу в землю. Он, собственно, об этом говорит прямо.

Непубличная часть плана

Международную администрацию возглавит Тони Блэр. Силовики, обеспечивающие безопасность в секторе Газа — вовсе не объединённые силы Палестины или арабских наблюдателей. Это частные военные компании США и Британии. То есть именно ЧВК будут отвечать за "безопасность", а в реальности за силовое подавление палестинского сопротивления, которое, безусловно, будет.

Технократически-аполитичный палестинский комитет сформируют без участия не только ХАМАСа, но и Организации освобождения Палестины, включая "ФАТХ", которая сейчас у руля Палестинской национальной администрации. Комитет будет состоять из неких непонятных палестинцев и международных экспертов. Кто именно — остаётся только гадать. В плане об этом — ни слова.

Дерадикализованная Газа будет переустроена. Вся военная инфраструктурсо знаменитыми тоннелями ХАМАС будет уничтожена. Таким образом, никакого пути отхода для палестинского сопротивления не останется.

И никто не удивится, если в случае принятия этого плана — а мы всё-таки надеемся, что палестинцам хватит мудрости его не принимать в таком виде или хотя бы потребовать конкретизации — силовая зачистка Палестины станет реальностью.

Никакие региональные партнёры — ни Египет, ни Иордания, ни Катар, ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия — не смогут гарантировать, что ХАМАС после разоружения будет физически сохранён, и что палестинское мирное население окажется в безопасности.

Ответ ХАМАСа и экспертные оценки

Предварительный ответ ХАМАС был озвучен его нынешним лидером Махмудом Мардави. То, что происходит, это попытка подавить международный импульс и призыв к признанию палестинского государства. То, что было объявлено в плане Трампа, расплывчато, неконкретно и не гарантированно. Мы не примем никаких предложений, которые не включают самоопределение палестинского народа и его защиту от массовых убийств".

Ответ вполне предсказуемый, потому что эта всеобщая дехамасизация, то ли это проведение всеобщих выборов в 1926 году без участия ХАМАСа, то ли это так называемая демилитаризация, разрушение ХАМАСа и, собственно говоря, обрекание его на довольно печальную участь. Конечно, для ХАМАСа согласиться на это совершенно невозможно. Эксперты полагают, что ХАМАС может согласиться на план Трампа только в качестве тактического шага.

План вышел откровенно произральским, он не подразумевает ни решение первопричин, ни конфликта в секторе, ни гарантий для всех участников процесса. Максимум, на что Трампу можно надеяться с этим планом, это на временную заморозку конфликта.

А дальше либо Нобелевская премия, либо какие-то политические перемены. Трамп считает сиюминутный успех для себя вполне приемлемым. Проблема палестинского народа и палестинского государства его волнует, как вы догадываетесь, не очень.

Параллели с Украиной и тактические соглашения

Коалиция с глобальным Лондоном вызывает вопросы. Параллели с украинской ситуацией очевидны: там тоже всё отчётливее проглядывают английские уши. Плавное отползание Трампа в сторону — как в случае с Газой, так и с Украиной — неразрывно связано с возвращением Лондона. В украинском контексте — имплицитно, в палестинском — вполне эксплицитно.

Если Тони Блэр планируется во главе Палестинского совета мира, всё становится предельно ясно. Конфигурация — малореалистичная, и вряд ли стороны согласятся на неё в полном объёме.

Израиль и Палестина, скорее всего, ограничатся тактическим соглашением — кивнуть Трампу, обозначить участие в процессе. А дальше — неизвестность.

Ничего не гарантировано ни Газе, ни Палестинской национальной автономии. Организации освобождения Палестины и "ФАТХ" — непонятно, как они договорятся с ХАМАСом, какова будет роль "Исламского джихада", и главное — остальных светских отрядов палестинского сопротивления.

Не стоит забывать: палестинское сопротивление — это не только ФАТХ и ХАМАС. Это минимум 13-15 значимых организаций, включая Народный фронт освобождения Палестины, Левый светский фронт, Демократический фронт. Сейчас ничего не гарантировано и для них. А сбрасывать их со счетов нельзя — они контролируют всю палестинскую диаспору.

Практически все лагеря беженцев в сопредельных странах — Сирия, Иордания, Ливан — находятся под контролем демократического и народного фронтов. Что будет с ними? В трамповском плане — ни слова.

Позор Нетаньяху и гарантии безопасности Катара

История анекдотическая. Вы, наверное, видели то самое злополучное видео, где Трамп заставлял Нетаньяху извиняться перед эмиром Катара. Биби зачитывал текст сбивающимся, дрожащим голосом, заикаясь и кашляя, а Трамп сидел рядом — как надсмотрщик, как телефонист — контролировал ситуацию, чтобы Нетаньяху не соскочил. Выглядело это позорно. Но Нетаньяху — циник. Как и вся его клика. Пятнадцать минут позора — и всё.

Ситуация для Израиля некрасивая. Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катара: любое вооружённое нападение на его территорию будет рассматриваться как нападение на США. Особенно эффектно — после того, как Израиль уже бомбил Доху. Но если разобраться, скорее всего, указ — не против Израиля, а против Ирана. Вы понимаете почему: Иран уже поражал американские военные объекты на катарской территории.

Тем не менее, для Израиля — это позорище. Радикальные правые партии, за которые голосует около 20% израильтян, крайне недовольны тем, что план не предусматривает окончательной зачистки Газы. Они утверждают, что президент США может продать союзникам любое поражение под видом победы. Аргумент: за 20 живых заложников Израиль отдаёт 2500. С точки зрения арабского мира, сетуют израильские правые, это — чистая победа над Израилем.

Нет, конечно. Проблема между Израилем и Палестиной не сводится к количеству заложников. Речь — о судьбе народа, который сейчас уничтожают, стирают с лица земли.

А на остальные 80% план полностью соответствует израильской позиции: заложники возвращаются, ХАМАС перестаёт быть политической и военной силой, Газа демилитаризируется и переходит под внешнее управление.

Оценка Олега Ясинского

Есть мнение Олега Ясинского — нашего левого латиноамериканиста, коммуниста. Его формулировка наиболее концентрированно выражает нашу оценку/

"Нынешний мирный план Трампа и Израиля для Газы — это не только бесконечная мерзость, но и новая, ещё более извращённая и изощрённая стадия геноцида палестинцев. Это политическая формула столь любимого неолиберализмом бизнес-плана по строительству ривьер на костях бывших жителей лакомых участков."

"Страшнее привычных военных преступлений Израиля — только бесконечный цинизм властей США и Европы, которые под знаменами всех партий, на службе корпораций, продолжают послушно уничтожать будущее. Они виртуозно превращают любую попытку организованного сопротивления в кровавые фундаменталистские секты, легитимизируя систему в глазах обывателя и превращая её в вечное "меньшее из зол".

Так называемый мирный план — это проект застройки гигантской братской могилы заложников ХАМАСа и Израиля, при участии финансовых магнатов Ближнего Востока и под хор дрессированных деньгами медийных попугаев, уже поднявших гамм о "возвращении мира".

Нам остаётся только подписаться под этим определением.