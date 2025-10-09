Шипы, липучки и здравый смысл: как выбрать зимнюю резину, чтобы не жалеть в январе

С наступлением холодного сезона вопрос замены резины становится особенно актуальным. Какие шины подойдут именно вам? Где искать оптимальное соотношение цены и качества? Какие ошибки совершают водители при переходе на зимнюю резину? В новом выпуске авторской программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" эксперт по шинам, представитель крупной российской шинной компании Александр Наконечный делится практическими рекомендациями и разбирает главные мифы, связанные с сезонной заменой шин.

Когда пора менять шины?

— Осень в этом году наступила неожиданно — заморозки уже в начале октября. Обычно шины меняют при среднесуточной температуре около +5 градусов, но сейчас всё нестабильно. Как правильно подстроиться под такие погодные условия?

— На самом деле лучше перестраховаться. У летних и зимних шин разная резиновая смесь. Летняя рассчитана на жару — чтобы не поплыла и меньше изнашивалась. Но при +7…+5 градусов она начинает дубеть, теряется зацеп, и это уже вопрос безопасности — и для водителя, и для окружающих.

Зимние шины сохраняют мягкость даже при -40, работают эффективно, дают сцепление и безопасность. В переходный осенний период они тоже справляются, но летом ездить на них не стоит — особенно на шипах.

При высокой температуре они становятся слишком мягкими, быстро изнашиваются и теряют свойства, что влияет на безопасность. Сейчас за это ещё и штрафуют.

Поэтому, если температура уже пошла вниз — лучше заранее "переобуться". Это экономит не только деньги, но и время. Как только ударят морозы или выпадет снег — на шиномонтажах начнётся хаос: очереди, круглосуточная работа, высокие цены. Так что лучше позаботиться о себе заранее.

— Всесезонные шины — это компромисс или реальная альтернатива?

— У меня был опыт использования всесезонных шин, и он показал: универсального не бывает. Такие шины созданы для мягкой европейской зимы, без снега и сильных морозов. Это компромисс между летними и зимними — в прохладное лето или тёплую зиму они ещё работают. Но при настоящих морозах или жаре становятся неуправляемыми.

В российских условиях я не рекомендую всесезонку. Это влияет и на безопасность, и на комфорт.

К тому же, износ у них высокий — ездите круглый год, а экономия на комплекте шин выходит минимальной, процентов 10-15. А если лето жаркое — износ ещё выше. Так что два комплекта, с переобувкой и хранением, всё равно эффективнее.

— Сколько служат шины и когда их пора менять?

— Когда производитель создаёт шину, он проводит тесты и рассчитывает её ресурс — сколько она должна проехать до момента, когда станет непригодной. Это важно и для потребителя, и для самого производителя.

В среднем шина рассчитана на 3-4 сезона.

Для летней — это 50-60 тысяч километров,

для зимней — 30-40 тысяч.

Но многое зависит от манеры вождения, условий хранения, ухода, давления и других факторов.

Плюс-минус 2-3 года комплект точно проходит. Но ориентироваться только на пробег нельзя. У каждой шины есть индикатор износа на протекторе - он показывает, сколько осталось. Любой шиномонтажник перед переобувкой посмотрит на протектор и скажет, можно ли ездить дальше или пора менять.

Что выбрать — шипы или липучки?

— Какие шины больше подходят для нашего климата: шипованные или обычные нешипованные, липучки?

— Универсального ответа нет. Я много езжу по России, и в каждом регионе — свои условия. В Москве и Подмосковье, где дороги чистят, я уже пятый год предпочитаю фрикционные шины. Они отлично работают на асфальте, укатанном снегу, даже на гололёде — если он не экстремальный.

Но в регионах, где снег не убирают, образуется колейность, гололёд, глубокий снег, подъёмы и спуски — как, например, во Владивостоке, конечно, лучше шипованная резина.

Поэтому всё зависит от климата, состояния дорог и вашего стиля вождения. Люди с опытом часто выбирают шипы — пусть шумят, зато в сложной ситуации выручат.

Это обоснованно. Но фрикционные шины тоже набирают популярность: большинство водителей не выезжают за город, а в городах уборка стала лучше.

Смотрите на свои условия, ощущения, на то, как ездят окружающие — и делайте выбор. Никто не мешает попробовать оба варианта и понять, что подходит именно вам. Уверен, многим фрикционка понравится.

Выбор регионов

— Я тоже езжу на липучках, потому что в Москве и Подмосковье дороги чистят хорошо. Но по статистике около 70% водителей выбирают шипы, и только 25% — фрикционные шины. Страна большая, много мест с суровыми зимами и плохими дорогами. Что выбирают в регионах?

— Горожане чаще выбирают липучки, особенно на юге. А в глубинке — шипы, потому что снег убирают не везде, и зима бывает жёсткой. Но хочу обратиться к жителям южных регионов: зима у вас тоже случается. Не стоит ездить круглый год на летней резине.

Иногда видишь, как машина на летней резине буквально спускается с горы, как лыжник — потому что сцепления нет. Безопасность важнее всего. Даже недорогая фрикционка в такие дни может спасти — и вас, и тех, кто рядом.

Я сам видел, как весной в Абхазии выпал снег, и вся республика встала — никто не был готов. Так что лучше заранее подумать о зимней резине.

Где покупать

— Где лучше покупать шины — в магазине, на маркетплейсе или в шинном центре?

— Сейчас шины можно купить где угодно: в специализированных магазинах, гипермаркетах, шинных центрах или на маркетплейсах. В принципе, всё работает. Но есть нюанс.

Как специалист, я всё-таки считаю, что удобнее покупать через шинные центры — либо напрямую, либо через их интернет-магазины или аккаунты на маркетплейсах. Там вы сразу получаете полный сервис: забираете шины, переобуваетесь на месте, оставляете их на хранение. Часто действуют акции — бесплатный шиномонтаж, безусловная гарантия, кэшбэки.

Если покупаете просто на маркетплейсе — шины привозят домой, и дальше всё на вас: искать сервис, записываться, таскать их в машину. А в шинном центре — всё в одном окне. Это экономит время, деньги и нервы. Да, на маркетплейсе может быть дешевле, но не всегда выгоднее.

Шинные тесты: стоит ли доверять?

— Можно ли при выборе шин ориентироваться на тесты, которые проводят крупные автомобильные издания? Есть ли другие источники?

— Зарубежные я сейчас не смотрю, потому что у нас сильно поменялся регламент и ассортимент. Но регулярно зимой и весной просматриваю наши шинные тесты.

Да, у нас остались несколько изданий, которые проводят действительно независимые шинные тесты. Они покупают шины в обычных магазинах, тестируют по отработанной методике и публикуют результаты. Это полезно и для потребителя, и для нас, производителей — мы видим, как наш продукт выглядит на фоне конкурентов и понимаем, куда двигаться дальше. Это своеобразная Олимпиада для нас: кто-то празднует, кто-то уходит работать дальше.

Важно, что тесты не просто расставляют модели по местам, а показывают плюсы и минусы каждой. Можно выбрать по характеристикам, цене, бренду — всё прозрачно. Особенно удобно, когда публикуют таблицы с баллами: видно, какая шина лучше по льду, какая — по комфорту.

Если вам не важен лёд, а важен комфорт — можно выбрать модель из середины списка и сэкономить. Я сам так делаю: ориентируюсь на тесты, выбираю по нужным параметрам — и получаю отличное соотношение цены и качества.

Российский рынок шин рынке после 2022 года

— Как изменился рынок после 2022 года?

— Сейчас рынок совсем не такой, каким был до 2022 года. У нас остались традиционные российские марки, которые всегда работали в бюджетном сегменте — как и весь автопром. Появилось много китайских брендов: среди них есть достойные, есть слабее — это видно по тестам.

Раньше мы гордились тем, что в России работали крупнейшие заводы мировых брендов, снабжая шинами не только страну, но и весь мир. Заводы остались, собственники сменились, но технологии — нет. Некоторые компании сохранили всё: оборудование, стандарты, даже команды, просто сменили название — а качество осталось прежним.

Да, есть скепсис, но важно понимать: бизнес умеет ценить технологическое преимущество. Когда в руки попадает завод мирового уровня — с обученными людьми, с европейскими нормами — это шанс для роста.

Если сейчас работать спустя рукава, то потребитель очень быстро это поймёт. И все усилия, деньги и время, вложенные в производство, будут потрачены впустую.

У каждого бренда, присутствующего на российском рынке, есть бюджетная, средняя и премиальная линейка. И вот сейчас — время возможностей: можно развивать А-сегмент, делать продукцию уровня мировых брендов. Даже если они вернутся — у нас уже будет достойный конкурент. Цель — создать российский премиум, который будет достойно выглядеть на уровне конкурентов.

— Сохранились ли технологии и компонентная база после ухода иностранных брендов?

— Да, мы продолжаем делать тесты, сравниваем параллельный импорт с нашими шинами и видим, что по качеству не уступаем. В основе некоторых моделей лежат те, которые выпускались на заводах раньше, но мы уже уверенно идем вперед и делаем уже собственные разработки шин.

Когда бренды ушли, заводы остались, и, по сути, ничего не изменилось. Импортозамещение началось ещё в ковид, поставщики были найдены заранее, и производство продолжало работать, включая экспорт. Компонентная и технологическая база сохранилась, как и более 90% персонала — и производственного, и R&D.

Наши инженеры знают, как разрабатывать, какие технологии использовать. R&D-центры всегда были здесь, и многие решения — например, по шипам — создавались у нас, тестировались и предлагались странам с похожим климатом. Так что база есть, опыт есть, и мы уверенно развиваемся.

Можно ли доверять качеству российских шипов?

— Раньше шипы от крупных европейских брендов считались эталоном — это был статус, как и всё, что связано с известными марками. Но сейчас у нас есть отличные производители, например, компания ТЕКОМ из Санкт-Петербурга. Они давно занимаются разработкой шипов, отслеживают мировые тренды и работают в партнёрстве с шинными брендами.

На наших испытаниях российские шипы показывают результаты не хуже, а иногда и лучше, чем европейские. И дело не в цене — дело в контроле. Производство рядом, можно оперативно проверить качество, объёмы, быстро получить нужное.

Испытания проходят в реальных российских условиях, а не где-то в Европе. Всё разрабатывается, тестируется и сразу внедряется. Если что-то не работает — быстро меняется. Это огромный плюс.

Конкуренция между производителями шипов и шин сохраняется, и она технологическая. Кто-то придумал лучшее решение — другие подтягиваются. Рост продолжается, несмотря на уход иностранных брендов. А потребитель выигрывает — получает лучшие предложения, а не остатки.

Что нового предлагает бренд Gislaved в этом сезоне

— Модельный ряд автомобилей обновляется всё чаще — а как обстоят дела с шинами? Меняются ли они регулярно, появляются ли новые характеристики и версии? Что предлагает бренд Gislaved в этом сезоне из премиальных новинок?

— В автомобильной индустрии модели обновляют всё чаще, и шины — не исключение. Хотя полный цикл разработки занимает 4-5 лет, сейчас на рынок выходит много новых моделей, чтобы закрыть дефицит и заполнить все сегменты — от бюджетного до премиального.

Модели, производившиеся на иностранных заводах, были ребрендированы и сразу же запущены в производство. Gislaved, который теперь стал российским брендом с производством в России, активно развивается. Ранее он был шведским, потом немецким, а теперь — наш. И это, кстати, один из самых премиальных брендов на российском рынке.

Из актуальных моделей — летняя Gislaved Premium Control, зимние Nord Frost 200 и Soft Frost 200 (шипованные и фрикционные). А в этом сезоне выходят три новинки:

Ice Control — шипованные;

Arctic Control — фрикционные;

два флагмана с немецко-японским технологическим шлейфом.

Все они прошли испытания, в том числе на льду озера в Тюмени, и показали отличные результаты. Это говорит о том, что продукт, во-первых, достойный, во-вторых, он подходит для очень широкой модельной линейки, что важно для шин А-сегмента, подходящих для мощных, больших автомобилей — до 21 дюйма, — трасс, городов и лёгкого бездорожья. Для этого нужно как хорошее качество шины, так и хорошее сцепление и маневрирование.

Мы стараемся сохранить репутацию бренда: надёжность, качество, уверенность в движении. И приятно видеть, что Gislaved успешно развивается в России и Белоруссии, предлагая премиальные решения, которые не уступают мировым аналогам.

Среднеценовой сегмент: бренд "Кордиант"

— Что выбрать в среднеценовом сегменте зимних шин?

— В этом сегменте отлично себя зарекомендовал российский бренд "Кордиант". У него есть две флагманские зимние модели: шипованный SnowCross-2 и фрикционный WinterDrive-2. Есть и первое поколение этих шин, которое тоже показало хорошие характеристики.

"Кордиант" — достойная альтернатива премиальным брендам, особенно если вы обычный водитель, который ценит надёжность и разумную цену. В случае сверхмощных автомобилей или сверхзадач лучше обратиться к брендам соответствующего сегмента, которые за соответствующие деньги предлагают очень хорошие характеристики.

Ассортимент "Кордиант" покрывает все массовые размеры, а качество держится на высоком уровне — в том числе благодаря новым заводам в Ульяновске и Калуге, где используются технологии, унаследованные от немецких и японских компаний.

Так что если вы не гоняете боком, а просто хотите уверенно доехать из точки А в точку Б — "Кордиант" это очень разумный выбор. И да, дефицита шин сейчас нет, но в сезон цены растут. Так что лучше готовиться заранее, а не в последний момент — как мы обычно любим.

Зимние шины: что выбрать и когда ставить

— Когда лучше выбирать зимние шины и насколько велик выбор?

— До серьёзных холодов и снегопадов ещё есть немного времени, но откладывать выбор шин не стоит. Чем ближе сезон — тем выше цены и длиннее очереди. Лучше заняться этим заранее.

Выбор сейчас действительно большой. Есть китайские бренды, есть шины по параллельному импорту — кому-то привычнее именно они. Но особенно радует широкий спектр российских шин: от бюджетных до премиальных. У каждого бренда — несколько моделей, так что можно подобрать резину под любые задачи и кошелёк.

— Стоит ли обращаться к специалистам при выборе шин? И влияет ли манера езды на подбор?

— Обязательно стоит. Специалисты помогут подобрать шины, которые подходят именно вашему автомобилю, региону и климату. И не забудьте рассказать, как вы ездите — это тоже важно. Кто-то спокойно передвигается по городу, а кто-то дрифтует и меняет шины каждые три дня. Манера езды напрямую влияет на выбор.

И ещё — не бойтесь доверять российским брендам. Я точно знаю, что каждая российская шинная компания стремится предложить лучший продукт: по качеству, характеристикам, цене, сервису. Всё строится на том, чтобы потребитель возвращался снова и снова. И это работает.

— Можно ли сегодня доверять российским шинным брендам?

— Абсолютно. Все игроки российского шинного рынка понимают: если делать продукт плохого качества, без внимания к деталям и потребителю — ничего не получится. Поэтому в каждом сегменте стараются дать максимум качества за разумные деньги.

Очень круто, что мы до этого дошли: российский шинный рынок представляет абсолютно цивилизованную среду, в которой потребитель может смело выбрать себе бренд, шину и быть уверенным в том, что она его довезет куда нужно и с ним ничего не случится в процессе. — И это хорошо.

Так что давайте готовиться к зимнему сезону — кто-то уже начал, кто-то заканчивает. Какая будет зима — не знаем, но надеемся, что снежная и хорошая. Главное — чтобы ваш автомобиль и ваши шины соответствовали всем вашим ожиданиям и задачам.