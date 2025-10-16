Вчера было страшно, сегодня модно: почему автопутешествия обгоняют классический туризм

Автопутешествия стремительно набирают популярность. Почему россияне выбирают дорогу — и что они находят в этом формате отдыха? Об этом Pravda. Ru поговорила с руководителем проекта "Дом кругом" Анной Максимовой.

Ретроспектива автопутешествий в России

— Почему всё больше россиян выбирают дорогу вместо тура и что они находят в этом формате отдыха?

— Давайте посмотрим на ретроспективу вопроса. В 90-х, в моём детстве — я помню, что автомобиль был не у каждого.

Поехать куда-то на машине было роскошью, но небезопасной: никакой инфраструктуры, неизвестно, что случится в пути и кто придёт на помощь.

Потом 90-е, не самое безопасное время с точки зрения качества дорог и вообще условий для путешествий. А в 2000-е мы уже могли себе позволить поехать за те же деньги за границу. И тогда поездка на машине перестала быть престижной — появился такой флер, что это как-то не эстетично, не классно, не здорово. Не комильфо.

Современные тренды и инфраструктура

— Сейчас очевидный тренд: инфраструктура почти готова. Мы уже начали получать от поездок эстетическое удовольствие, это действительно интересно.

Первое: мы наконец-то поняли, что наша родина — это кладезь для туриста: разнообразие, сочность, культурный код. Всё это стало для нас ценным и важным. Второе: инфраструктура действительно развивается. Третье: автомобили стали комфортабельными, появилось множество девайсов, которые делают отпуск качественным.

Это затронуло все сегменты. То есть это уже не экономный вариант "поехали, потому что так сложилось", а осознанный выбор — на 2-3 дня, в том числе и в дальние поездки. Комфортно останавливаться: появилось много интересных придорожных точек, можно путешествовать и на автодоме, и на обычной машине. Есть недорогие отели. Всё начинает складываться в цельный пазл. Это стало модным, а мы, конечно, подвержены таким веяниям. Комфорт, инфраструктура, автомобили — всё, что связано с путешествиями, стало доступным. И я думаю, что скоро вместо "одна треть" мы будем говорить: каждый второй — на авто, и с гордостью.

Проект "Дом кругом": приложение для автопутешественников

— Вы представляете интересный проект "Дом кругу". Что это за проект? Насколько я понитмаю, это интересное приложение?

— Да, это приложение, которое уже сегодня можно скачать на всех площадках Google Play. Оно даёт доступ к базе проверенных кемпингов, глэмпингов и других вариантов для остановки. Можно составить свой маршрут или выбрать готовый. Мы сделали АИ-ассистентов — вообще, мы кладезь технологий, такой, я бы сказала, marketplace решений. Пробуем всё, что интересно. Крупные агрегаторы не могут себе этого позволить, а мы пока камерные, гибкие.

Мы резиденты Сколково, и сейчас в первую очередь инженеры. Поэтому можем экспериментировать с технологиями, смотреть, что будет актуально. Приложение эстетичное, удобное, с возможностью спланировать путешествие.

По данным КСДА, большинство людей хотят поехать, но боятся: что-то случится, а ты один, особенно если ты девушка. А вдруг колесо не сможешь поменять? А если штраф? А где палатку ставить?

Мы сделали школу путешественника — видео, чек-листы, аптечка, сборы. Это полезно и технологично. Мы продумываем маршрут за пользователя, можно выбрать готовый. База кемпингов и глэмпингов — выверенная, не хаотичная. Благодарю Лигу караванеров — они помогли нам её собрать.

Создание экосистемы для комфортных путешествий

— Началось всё с того, что я люблю путешествовать — вожу с 18 лет. Мы поехали на автодоме, я была с собакой. Информация не совпадала, спланировать маршрут было сложно: где заезд, сколько времени в пути, где уже нельзя въехать. Мне пришлось потратить неделю, чтобы просто понять, как перемещаться из точки А в точку Б. И тут мне сказали: "Аня, ты же инженер, технологии должны быть тебе в помощь. Давай подумаем, как всё это автоматизировать". Так появился проект "Дом кругом".

Это не просто сервис бронирования отелей — это экосистема, которая позволяет полностью распланировать маршрут, рассмотреть разные варианты размещения, пофантазировать и даже изменить маршрут по ходу.

Мы подумали обо всём. Если берёте худи — ткань должна быть технологичной. Мы сделали форестбоксы: небольшие наборы, чтобы вкусно поесть в дороге — любимый кофе, яичница, всё понятно с меню и списком продуктов.

Ты заходишь к нам, смотришь видео: что положить в аптечку, что учесть, если ты с собакой или ребёнком, какие нюансы по вождению. Один шаг — и ты уже почти профессиональный путешественник. В приложении — только проверенная информация, не случайная и не коммерческая. Хочешь — арендуешь прицеп или автодом, выбираешь, что взять с собой. Пишешь нашему АИ-ассистенту: "У меня три дня, хочу туда-то, могу за рулём максимум два часа, люблю вкусно поесть, и у меня собака". И он генерирует маршрут — с помощью современных технологий.

Функциональность приложения: планирование и бронирование

— Я могу сегодня сесть и спланировать маршрут на ближайшие выходные, даже не называя конечную точку — просто задать параметры: два дня, два человека, без животных. Хотим проехать 200 километров, остановиться определённым образом. Элементы сервиса бронирования у нас тоже есть — обязательно. Мы можем забронировать гостиницу, кемпинг или подобрать место под палатку.

Наша мечта была — сделать бронирование одной точкой. Фонд содействия инновациям даже выделил нам на это грант. Мы реализовали это технологически. Единственный минус — пока не все площадки подключены к официальным системам бронирования. Поэтому сейчас это работает примерно на одну десятую от того, как мы представляем в будущем. Но в идеале — вы составили маршрут, нажали "забронировать", и всё сработало: система продумала, во сколько вы приедете, уведомила отель, что вы будете не раньше восьми — и всё это одной точкой. Мне особенно нравится, что это удобно для новичков.

Дневник путешественника и обратная связь

— Мне больше всего нравится наш раздел с дневником путешественника. У меня постоянно одна и та же история: бываю в красивом месте, думаю — сюда с друзьями, с семьёй, Катю привезу — и напрочь забываю, где это было. А где записать? Заметка в телефоне — забуду тысячу раз. Сейчас просто открываю своё профильное приложение, записываю точку. С формулировками, как запомнилось — и могу составить маршрут так, как хочу, со всеми пометками. Я уже три года езжу, отмечаю, потом смотрю: в том направлении что-то собралось — и могу расшарить маршрут друзьям. Говорю: "Ребят, кто со мной?" — нажимаю кнопку, отправляю, они добавляются и видят меня на карте. Не надо тысячу раз созваниваться — где ты, куда уехал — всё видно, всё удобно.

— Скажите, пожалуйста, а обратная связь существует? Я могу поделиться маршрутом с другими через вашу площадку?

— Да, вы можете поделиться маршрутом, который составили сами или с нашей помощью. У нас прикручена соцсеть — можно делиться с друзьями, сохранять свои маршруты. Если вы уверенный пользователь, к вам будут заходить, смотреть. Мы мечтаем, чтобы это можно было монетизировать. Есть люди, которые к поездке относятся серьёзно — всё продумано, с нюансами и описаниями. Такой маршрут может быть ценным — его можно будет рекомендовать и продавать.

Проверка маршрутов и локаций

— Кто проверяет маршруты, локации, гостиницы и так далее? Откуда вы берёте такую информацию? Может, у вас есть специально обученная бригада, которая ездит по всем маршрутам и как ревизор выставляет оценки: тут 5 баллов, а тут — 3,5?

— Спасибо за вопрос. Потому что всё, что я описывала до этого, в принципе, может сделать и GPT-чат — вы туда напишете, он выгрузит информацию из интернета. Отличие нашего АИ-ассистента в том, что он обучен только на проверенной информации. Я уже упоминала Лигу Караванеров и RVLAND, плюс мы сами запрашивали данные своими силами.

Наша база кемпингов, глэмпингов, технических точек — это полностью проверенная информация: свежие фотографии, качественные описания.

Чтобы не получилось так, что приехал с собакой, а туда с животными нельзя. Или, например, есть специфика по заезду — только до определённого времени, или зимой туда вообще не пускают. Всё это мы проверили и на этом обучили наш алгоритм, который уже доступен. А в целом сейчас мы обучаем нейросеть.

География маршрутов и планы на будущее

— На сегодняшний день вы можете назвать крайние точки своих маршрутов? На севере — Мурманск, на юге — Сочи. Куда дальше можно поехать, руководствуясь вашей площадкой?

— Нет, я не скажу точно, потому что точки постоянно обновляются. Каждый пользователь может добавить свою точку, но её обязательно проверяет модератор. У нас была карта маршрутов, которую мы показывали на презентации в прошлом году, но после сезона всё сильно обновилось. Надо зайти и посмотреть — наверняка охвачена вся Россия.

Сейчас мы работаем только по территории России, потому что согласны с контурами нашей карты. Другие страны пока не задействуем по этой причине. Хотя могу похвастаться — несколько раз за последний год была в Белоруссии. Там тоже можно осваивать маршруты, они очень интересные.

— Скажите, пожалуйста, вот я в своё время, когда занимался развитием одного радиохолдинга, у нас были идеи вещания вдоль трасс — в том числе с информацией о мероприятиях, которые проводятся.

Событийность и гастротуры

— Есть ли у вас информация, которая может привязать поездку ко времени? Например, посоветовать поехать завтра, а не сегодня — потому что завтра в Калининграде фестиваль стритфуда. Привязываетесь ли вы к местным событиям? Тем более сейчас регионы активно развиваются и предлагают интересные мероприятия.

— Событийность — это моя боль. Коллеги, большой им привет, уже задушили меня идеей прикрутить календарь событий. Нам три года — вроде много, но для технологического стартапа это не так уж и много. Есть направления, которые ещё нужно докрутить — и мы это сделаем.

Сейчас в приложении работает алгоритм. Как только мы доучим нейросеть и зададим ей параметры, чтобы она могла брать данные из интернета, событийность станет доступной. Пока она выдаёт только то, что мы вручную подгрузили. А подгружать каждый день — вы представляете, сколько регионов? Вручную это невозможно. Но как только наша маленькая нейросеть доучится, она начнёт это делать — и это будет действительно удобно.

— Но я так понял, что гастротур вы уже можете смоделировать?

— Это можно уже сейчас. С учётом индивидуальных предпочтений. Кто-то, наоборот, хочет исключить гастронаправление — у него всё своё. Ему важны красивые виды. Есть запросы на инстаграмные места — эстетично, живописно, чтобы фотографии были. Всё это уже возможно. А вот события, которые актуальны сегодня и исчезают завтра — их прикрутим чуть позже. И вы не единственный, кто спрашивает — это всем актуально. Просто пока не можем разорваться, чтобы всё сразу охватить. Но направление очень интересное, и мы его обязательно развиваем.

Рейтинги мест и активных туристов

— Планируете ли вы выдавать собственные рейтинги мест, где останавливаются ваши пользователи? Например, если 27 человек побывали в кемпинге и все сказали, что это классно — вы ставите ему пять звёзд. И второй вопрос: собираетесь ли вы присваивать звёзды самым активным туристам — тем, кто даёт хорошие советы и предлагает интересные маршруты?

— На данный момент это существует только в демо-версии. Но к следующему сезону будет. Да, это всё про обратную связь. Есть такой натуральный рост: я не поеду в место, про которое не узнаю отзывов. Сейчас это реализовано только в демо-версии, пока не работает полноценно. Но точно будет к следующему сезону — и по местам, и по самим пользователям.

Знаете, как в Яндексе: у меня, условно, 5 баллов как у пользователя такси. Или 10 — не помню, но самый высокий рейтинг. Я никогда за этим не гналась, но вижу, что это работает. И в такси, и в других сервисах — у тебя есть рейтинг.

Наши опросы показывают, что людям важно себя как-то идентифицировать в приложении.

Мы изначально хотели просто собирать уже существующую информацию — зачем собирать заново, если данные уже есть. У меня, как у инженера, была мечта — собирать эти данные. Но всё-таки мы сделали соцсеть. Я, честно, не очень в неё верила, но там идёт живой диалог. Пользователи, которые этим горят, хотят себя обозначить, показать, что они в этом сильны, и к ним можно обращаться как к экспертам.

Наверное, придётся делать рейтинги. Пока не сделали. Но у нас есть время и правильное направление. Мы сейчас пробуем себя в сложных технологиях, хотим занять эту нишу. Понимаем, что скоро туда пойдут все — и хотим заземлить ключевые технологии. То, о чём мы сейчас говорим — это больше про маркетинг, упаковку продукта, чтобы всё было красиво и вкусно. До этого мы обязательно дойдём. Сейчас задача — углубиться в технологии и стать ориентиром на этом рынке.

Личные впечатления и приглашение в автопробег

— Из последних сильных впечатлений — короткое и длинное путешествие. Что вам лично так понравилось, что вы хотите порекомендовать мне?

— Поехать с нами. Мы проводим собственные мероприятия — "Путь", "Путь-1", "Путь-2". Сейчас начали набирать участников не только из нашей команды. В этом году был самый масштабный автопробег на караванах — порядка 10 машин. И это совсем другое ощущение: когда ты не просто с друзьями, а когда колонна автодомов едет по регионам, люди машут, встречают. Мы все в символике, с нашим мерчем, едим из нашей посуды — и при этом сидим у костра, но ощущение, будто в фешенебельном отеле. Всё простое, но уютное, продуманное, классное.

Поэтому приглашаю вас в следующем году — поехать с нами в "Путь". Это история причастности. В регионах общались с администрациями, даже губернаторы перезванивали, спрашивали, что это за проект. Это было очень интересно.

Мне особенно близко всё, что связано с народно-художественными промыслами.

Я мечтаю сделать пробег, где мы покажем, что гжель — это не просто бабушкина посуда, а современный интерьерный элемент. Это наш национальный код, ручная роспись мастеров. Такого богатства, такого разнообразия, мне кажется, нет ни в одной стране мира.

Мы обязательно будем заезжать к мастерам, поддерживать промыслы. Это продуманный караван по интересному маршруту. Спасибо всем, кто откликается — некоторые сами предлагают локации, зовут: "Заезжайте к нам". И не ради коммерции — идут навстречу, обещают показать регион, привезти что-то особенное. Возникает настоящая синергия. Сначала казалось, что организационно не справимся, а потом всё начало жить само: "Вы просто доедьте, мы всё подготовим". Это событийность, в которой ты причастен — и это качает.

— Я, кстати, путешествовал с прицепом один раз, лет десять назад. Тогда полноценный кемпинг был, по сути, один — в Суздале. А сейчас уже много мест, где можно остановиться с автодомом или прицепом. Это ведь не просто встать в поле — нужно подключить воду, электричество, слить отходы. Душ, прачечная, перекус — всё желательно.

— Да, технических точек стало много. Даже коллеги, связанные с промыслами, говорят: "Мы вынесем розетки, у нас можно слить здесь". Все начинают адаптировать свои локации под автотуризм.

— А может, вам стоит заложить на следующий сезон новый эксперимент? Например, изучить ключевые локации — ведь был тренд на глэмпинги, а сейчас пошёл тренд на крутые кемпинги.

— Абсолютно. Как когда-то стартовали хостелы — не страшные и дешёвые, а дизайнерские, с общей зоной, играми, камином. Душ один на всех, но весело, красиво, удобно. Так и кемпинги стали точками притяжения. Общая зона оформлена интересно — и это отдельное удовольствие: посетить пять таких точек за поездку.

У нас была такая поездка в прошлом году — нейросетка выдала пять локаций, мы поехали. И действительно: вот это классная, вот это лучшая.

— И что это были за локации?

— Если выделить одну — меня больше всего впечатлил "Горыныч". Мы ехали в сторону Воронежа, Липецкого моря. И там совпало всё: приехали люди, атмосфера, вечернее гуляние. Иногда локация дизайнерски крутая, но ещё не "живая". А там — ощущение, будто ты тысячу лет здесь бывал. Как к бабушке в деревню. Уже думаешь: всё, мы будем встречаться здесь каждый год, дружить.

Планы на будущее и советы путешественникам

— А в следующий раз куда хотите поехать? Это будет север или юг? Мне, например, очень рекомендовали проехать до Архангельска — говорят, интересные локации, народных промыслов по дороге полно.

— Да, Архангельск у меня стоял на октябрь, но, к сожалению, по семейным обстоятельствам не смогла поехать. Но было бы интересно. А юг — обязательно в следующем году. Все ждут, запрашивают такие локации, как Байкал. Но поскольку у меня в окружении много женщин, пока не готовы. Мы, помимо всего прочего, развеиваем страхи: если я одна девушка на машине — страшно ехать. Мне говорили, что с прицепом не справлюсь. А я говорю: еду с прицепом. Всё удобно — приехал, установил фаркоп, арендовал, всё понятно: как пристегнуть, до какой скорости. То, что раньше казалось страшным, становится комфортным.

— Но надо ли ехать одному? Ведь автопутешествия — это ещё и возможность поехать с семьёй или друзьями — это отличный способ пообщаться, найти единомышленников. Особенно в караване, когда можно пересаживаться из машины в машину. Это создаёт социум, который иногда выливается в свадьбы, семейные пары, или просто в дружбу на долгие годы.

— Я одна за рулём, плюс дети, собака. Если три дня пути — на третий день начинаю переживать, что могу устать, а со мной — мои самые ценные. Это моё субъективное, вы же лично спрашиваете.

Юг — точно в следующем году. Архангельск — вы мне напомнили, я закрою этот гештальт. А вообще, моя любовь — это 3-4 дня из Москвы, лучами во все стороны, куда карта ложится.