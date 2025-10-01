Сценарий разрыва: Молдавию отрезают от СНГ и превращают в плацдарм для Запада

Глава МИДа Сергей Лавров назвал молдавские выборы жульническими. Прозападная партия Майи Санду получила абсолютное большинство, а патриотический блок Додона не дотянул до 30%. Политолог Андрей Сафонов объясняет, почему это тревожный сигнал для России и как Молдавию могут втянуть в проект "Анти-Россия".

— Андрей Михайлович, как вы оцениваете итоги выборов в Молдавии и какими методами, на ваш взгляд, страну будут втягивать в проект "Антироссия"?

— То, что выборы, конечно же, не отражали ни демократичность, ни свободу — это очевидно. Это и отсечение избирателей, живущих в России, и отсечение тех, кто имеет молдавские паспорта и проживает в Приднестровье. Ну и, конечно, вся эта жульническая эпопея с заминированием мостов, избирательных участков, их переносом подальше от Молдо-Приднестровской границы и многое другое — включая потенциальные вбросы на участках на западе. Об этом много писали, но, наверное, самое главное даже не это.

Хотя "сандунисты" потеряли 10 мандатов по сравнению с тем, что они завоевали четыре года назад, тем не менее у них более 50 процентов — из 101 мандата в парламенте у них 55. Поэтому они уже начали активно укреплять свои позиции.

В тактическом плане сегодня задержаны двое блогеров — Виталий Флори и Габриэл Калин. Провели обыски у одной из самых ярких оппозиционных депутатов — Виктории Фортуны, которую, кстати, сняли с выборов буквально в день голосования. В общем и целом, конечно, это всё подтасовки — в этом можно не сомневаться.

И пара слов о стратегии. Думаю, она такова: в ближайший год-полтора Молдову постараются полностью оторвать от СНГ и разорвать отношения с Москвой — возможно, даже дипломатические. Это часть сценария, написанного для Кишинёва, в частности для Санду и её режима, теми, кто их курирует — евроглобалистами из Брюсселя, Бухареста, Парижа и Лондона. Впереди, конечно, очень динамичные времена. Но скучно, увы, в плохом смысле этого слова, точно не будет.

Протестный потенциал и оппозиционные силы

— Эксперты говорят, что протестный потенциал невелик. Что вы думаете об этом?

— Я думаю, вообще нужно прийти к выводу, что новое вино в старые мехи не заливается. И, естественно, те люди, которые благополучно провалили всё четыре года назад, вряд ли смогут дальше нести свой крест. А это уже не почётное звание оппозиционера, а именно крест на свою Голгофу. Это так.

Я полагаю, что сейчас потенциал патриотического блока Республики Молдова, конечно же, невелик — по целому ряду причин. Главное, что они могут сделать — это грамотно оспорить выборы в суде. Решатся они на это или нет — вопрос открытый.

Есть ещё довольно беззубый блок "Альтернатива", в том числе с людьми, которые раньше были у коммунистов и социалистов, но никак себя не проявили. Более того, последние день-полтора они заявляют, что надо уважать волю народа. И пока от них не слышно никаких конкретных шагов или заявлений.

Есть партия Рената Усатого — "Наша партия", которую возглавляет опытный политик, обладающий искусством манёвра.

И есть сюрпризная партия — радикальные унионисты, сторонники Румынии: "Демократия дома" или "Демократия Акаса" Василия Костюка.

Поэтому я должен сказать: у оппозиционного патриотического блока, увы, пока не вижу большого потенциала для эффективной парламентской деятельности.

Ошибки в работе с пророссийским выбором

— Ну, не секрет, что мы, конечно, болели за пророссийский выбор. Вероятно, и работали там — по разным направлениям. В чём была ошибка?

— Ошибка несет более системную нагрузку, более системные объяснения. Да, я понимаю, в 90-е годы работать на направлении бывших союзных республик было непросто. Но уже с нулевых, или как их в шутку называют — "тучные нулевые", когда была масса денег, надо было действовать так, как это делали западники.

Надо было с молодых ногтей, со школьной и студенческой скамьи выращивать десятки, сотни, тысячи сторонников, готовых делать всё: от агитации до юридических услуг, вербовки сторонников, а если надо — создания боевых отрядов, которые бы сметали с улиц и площадей противников.

Вот что надо было делать. А этого не сделали. Более того, была какая-то странная тактика, которая отсюда выглядела как ущербная. Попытка договориться с какими-то олигархами, с бывшими сослуживцами по партийным школам и баням. "Вот я с ним когда-то разговаривал, паримся вместе — хороший парень, он подпишет с нами договор". Всё это не работает. Поэтому, удастся ли сейчас всё это переиграть и переделать — пока сказать сложно.

Судьба Приднестровья и возможные сценарии

— Перед выборами ходили закулисные разговоры, что Санду вскоре зачистит Приднестровье и Гагаузию с помощью Украины. Есть договорённость: Европа поддерживает, но сама не вмешивается — действует через Украину. Реализуем ли этот сценарий?

— Теоретически любую военную операцию можно организовать. Мы это понимаем. Главное — чтобы она была организована грамотно, а не спустя рукава.

Важно учитывать: за последние полтора-два года, начиная с февраля 2023-го, Минобороны России, а также МИД России и прямо и косвенно завляли о поддержке Приднестровья.

В случае агрессии против ПМР российская армия будет защищать территорию Приднестровья как свою собственную.

Конечно, лучше, чтобы всё решалось мирным путём. Но, судя по опыту последнего года, сандунистский режим делает ставку на экономическое удушение Приднестровья. Это и проблемы с поставками газа, и отказ от покупки электроэнергии, которую вырабатывает Молдавская ГРЭС в Днестровске — теперь уже, увы, всемирно известная электростанция.

Думается, что руководство Молдовы, несмотря на свою радикально-националистическую позицию, всё это понимает и знает, что им прилетит, если начнут реализовывать то, что им приписывают некоторые публикации.

Идёт информационно-психологическая война: чтобы сломать нас, сломать гагаузов, расписываются самые страшные и кровопролитные сценарии.

Приднестровье, конечно, зацепить труднее, чем Гагаузию. Гагаузия — в составе Молдавии, экономически слабее, у неё нет силовых структур, как в Приднестровье, и население меньше.

Здесь никто сдаваться не собирается и рассчитываетм — и вполне обоснованно — на российского союзника. Поэтому выбор, конечно, за нашими соседями. Но я надеюсь, что у них хватит ума не делать того, чего делать не надо.

ВСУ и военная операция в Приднестровье

— Всё-таки, есть ли у ВСУ сейчас силы, чтобы направить какие-то части в Приднестровье? Или это нереально?

— С моей точки зрения, выглядит слабо. У них на фронте — дыра за дырой, всё надо латать. Какая военная операция в Приднестровье? Мы внимательно следим за публикациями на эту тему. Не делаем никаких заявлений, чтобы не сказать ни одного неосторожного слова и не поставить под удар приднестровцев — особенно простых людей, которые только и молятся о мире. Но в то же время, судя по публикациям, рассматривается и другой вариант.

Военно-транспортный хаб и планы Запада

— Что касается планов Запада, то, по имеющейся информации, румыны, французы и англичане хотят превратить Румынию и Молдавию в единый военно-транспортный хаб. Этот хаб предназначен для приёма и дальнейшего переброса вооружённых сил Великобритании и Франции на юг Украины.

Судя по всему, Париж и Лондон — это я говорю как историк — пытаются решить ту задачу, которая у них не получилась во время Крымской кампании 1853-1856 годов, в период знаменитой обороны Севастополя. Тогда они не смогли закрепиться в регионе, а сейчас, после неудачных попыток прошлых лет, стремятся попасть на юг Украины сухопутным путём и взять под контроль Одесскую и Николаевскую области — в случае, если украинский кризис перейдёт в фазу хаоса и распада.

Британский флот мечтает зайти с моря и взять под контроль Черноморское побережье юга Украины. Таким образом, они пытаются застолбить за собой этот лакомый кусок, пользуясь временным или даже постоянным ослаблением американской активности в регионе.

Что касается Украины и Молдавии, то для европейских глобалистов это, по сути, вторичные государства, вторичные пространства. Они нужны лишь как инструмент для реализации стратегических сверхзадач, о которых мы только что говорили.

Информационная кампания и взоры на Одессу

— В последнее время всё чаще звучат заявления о возможном присоединении Одессы и Николаева к России. Российская армия действительно смотрит в ту сторону? И может ли Приднестровье почувствовать себя спокойнее, если Одесса окажется под контролем Москвы? Видите ли вы признаки подготовки к таким операциям?

— Проникнуть в планы генеральных штабов России и Украины, конечно, сложно. Приднестровье всегда было особым мостиком между Россией и Украиной — и одновременно барьером на пути румынской угрозы. А угроза эта реальна: во время Великой Отечественной войны румынские войска контролировали Одессу, Молдавию, Приднестровье и даже приличный кусок Крыма — как говорят на украинском, "добрячий шматок".

Сегодня можно сказать одно: планы англичан и французов не подлежат сомнению. Им позарез нужны эти земли. По данным российской внешней разведки, румыны просили НАТО, а также Лондон и Париж, чтобы им доверили Николаевскую и Одесскую области. Но, как мне кажется, для Парижа и Лондона такие планы Румынии слишком велики, потому что аппетит явно превосходит размеры желудка.

В любом случае, Запад будет играть против Молдавии, Приднестровья и даже против Киева. Потому что когда дело доходит до дележа добычи, союзные отношения на Западе ничего не стоят.

Достаточно вспомнить, как в 2008–2009 годах Румыния отжала у Украины черноморский газоносный шельф — с огромными запасами газа. И никакие заверения в дружбе и сотрудничестве тогда не помогли. Поэтому да — опасность ввода войск Англии, Франции и Румынии объективно существует.

Будем всё же молиться, чтобы Молдавия не повторила судьбу Украины. Очень не хочется этого. Но, честно говоря, кажется, что избежать не удастся. Всё развивается слишком стремительно, слишком крепко вцепились за Молдавию — действительно страшно. Не знаю, как это ощущается изнутри, но отсюда всё выглядит в довольно пессимистичных тонах.