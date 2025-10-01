Провокация по учебнику: как русские дроны появляются там, куда им не долететь

Неопознанные дроны над аэродромами и стратегическими объектами вызывают тревогу в Северной Европе. Военный историк войск ПВО Юрий Кнутов объясняет, что стоит за этой истерией и почему дроны не сбивают, несмотря на угрозу.

— Юрий Евгеньевич, что это за дроны, которые вызывают такую панику в Европе, и почему их не сбивают, если это технически возможно и юридически не запрещено?

— Если дрон сбить, сразу станет ясно, что он не российский. По комплектующим можно будет определить происхождение, возможно — даже модель, и сказать, что он произведён в Европе. Или, в худшем случае, в Китае. Но то, что это точно не из России — будет очевидно. Почему? Потому что из России дрон просто не долетит, даже при всём желании. Расстояние — порядка тысячи километров. Наши "Герани" летают на меньшее расстояние. По последним данным Минобороны — до 700 километров.

Сценарий провокации и втягивание НАТО

— Истерия началась из-за того, что Соединённые Штаты фактически бросают Украину. Прямой бесплатной поддержки больше не будет — помощь только за деньги, причём платить должен Евросоюз.

Украина, по-видимому, совместно со странами НАТО слепила достаточно примитивный сценарий: якобы Россия нападает на Польшу, активируются сначала четвёртая, потом пятая статья, и НАТО вынуждено вмешаться, отражать агрессию. Американцы, как члены НАТО, тоже вынуждены втягиваться в эту авантюру. Цели простые.

Ввести бесполётную зону над Украиной силами НАТО. Ввести на территорию Украины воинский контингент.

Представьте: вводят, допустим, 30 тысяч солдат НАТО, они берут под охрану наиболее значимые объекты в Западной и Центральной Украине. В результате удаётся высвободить примерно 100-150 тысяч украинских военных и отправить их на фронт. Это довольно важный момент. Кроме того, НАТО начинает напрямую участвовать в боевых действиях. Это то, о чём мечтал Зеленский, и он добивается этого много лет.

Провокации с дронами в Польше и Эстонии

Было сразу несколько провокаций. Первая — с дронами в Польше. Это вообще выглядело смешно.

Первый дрон — без носа, без двигателя. По его размерам было ясно, что он физически не мог долететь через территорию Украины до Польши.

Второй нашли на крыше сарая: нос заклеен скотчем.

Представьте себе — серьёзное производство в Елабуге, военная приёмка, офицер проверяет: "У вас тут что-то с носом не то". Рабочий подбегает, заматывает скотчем и говорит: "Теперь все нормально". Ну, такого не бывает, это анекдот.

Ясно, что Украина просто собирала поврежденные дроны после налетов на свою территорию. Выбрали те, что целее, кое-что подремонтировали, вытащили боевые части, чтобы не было скандала, если вдруг дрон попадет в жилой дом в Польше. А потом попытались выдать это за атаку России. Но номер не прошел.

Аналогичная история была с МиГ-31 в Эстонии. Но и она не сработала. Самолеты сопровождаются радиолокационными станциями, поднимаются истребители, которые идут параллельным курсом. Перехватить их труда не составляет. Мы много раз слышали про подобные случаи с нашими стратегическими бомбардировщиками — и это нормальная практика. Поэтому и эта провокация провалилась.

Тогда решили раскручивать тему "дронов по всей Европе" — в Дании, Норвегии, Румынии и так далее. И снова: "это все русские".

Разоблачение обмана с дронами

— Наши дроны туда не долетят, это 100%. А танкеры? Они говорят, мы танкеры запускаем.

— Наши дроны туда долететь не могут — это факт. А что касается разговоров о танкерах, то это еще смешнее. Каждый аэродром имеет собственные радиолокационные станции — и военный, и гражданский. Диспетчер работает не глазами, а по экрану радара. И радар показывает четко: откуда летели дроны и куда они потом улетели.

Да, танкеров много, но если бы дроны действительно шли с них, это сразу бы отразилось на радарах. Установить направление можно за полчаса, даже если отвлечься на чай или кофе. Военные прекрасно это знают.

Поэтому все эти заявления — обман чистейшей воды. И цель у него одна: втянуть НАТО в военный конфликт на Украине напрямую. Чтобы юридически вступила в действие статья устава, чтобы появилась бесполетная зона и высвободились украинские войска для фронта.

Ситуация на фронте и проект "Стена дронов"

— Сегодня на линии фронта в Украине ситуация критическая. Созданы мощные укрепления: зубья дракона, колючая проволока, минные поля, бетонные доты. Но людей катастрофически не хватает: они там одного солдата ставят на расстоянии один километр. В результате наши спокойно проходят незамеченными через такие укрепления, выходят в тыл, наносят удар спереди и сзади, и продвигаются вперед. Киев это знает, и в НАТО прекрасно понимают.

Отсюда и родился провокационный план, который сейчас реализуют всеми силами. Так появился проект "Стена дронов".

Сразу после польской истории Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении 6 миллиардов евро на строительство "Стены дронов".

Понимаете, ещё ничего не было, она уже 6 миллиардов евро готова выделить для нового оборонительного рубежа: радиолокационные станции, спутники для контроля границ, системы радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетные комплексы. В перспективе — лазерные установки и электромагнитные пушки.

К этому добавят истребители, дроны ПВО, вертолеты и другие системы, которые должны перехватывать любые воздушные цели — от крылатых ракет до самолетов. Но вся эта "фантастическая история" легко разоблачается. Засекли дрон — подняли полицейский вертолет, сбили и забыли. А 6 миллиардов надо как-то оправдать, поэтому и создают миф о "русской угрозе".

Разоблачение и доказательства

— И все на этом закончилось. Не хотят поднимать полицейские вертолеты — пусть военные поднимут, они точно так же собьют дрон без проблем. А по обломкам можно легко доказать происхождение: выложите детали, покажите маркировку. Но вместо этого — нелепые "улики". В Польше, например, утверждали: дрон русский, потому что на хвосте две буквы "И". Но в российской военной технике таких обозначений просто не существует.

Глупостей много, но самое печальное — европейский обыватель, далекий от политики и военного дела, легко обманывается. Провокации срабатывают именно потому, что люди верят в подобные фальшивки.

Чьи были дроны? Аналогия с Гляйвице

— Это могут быть их собственные или китайские дроны? Или это украинские поделки?

— Существует два варианта. Это украинские или китайские дроны. Запускают их они сами. Ситуация могла бы казаться смешной, если бы не была такой печальной. И очень напоминает инцидент в Гляйвице, с которого началась Первая мировая война: немецкую радиостанцию якобы захватили поляки, и немцы ответили ответной опрерацией. Затем началась война.

Предупреждение СВР и шансы на Третью мировую войну

— Сегодня СВР предупредила о возможной провокации: украинская диверсионная группа может проникнуть в Польшу, устроить атаку под видом российских военных, чтобы втянуть НАТО в конфликт. Как вы оцениваете вероятность такого сценария?

— Есть силы, которые заинтересованы в развязывании Третьей мировой войны. Но, я считаю, большинство всё-таки понимает: если будет Четвёртая, то она уже пройдёт с палками и камнями.

Благо, среди тех, кто принимает решения, ещё остаются здравомыслящие люди. Вот, например, Трамп — он категорически против Третьей мировой. Это чувствуется: периодически высказывает довольно здравые идеи. С другой стороны, как бизнесмен, когда чувствует запах денег — причём очень больших — принимает решения не всегда верные.

Запрос Украины на "Томагавки"

— Сейчас обсуждается тема "Томагавков". Украина включила их в список вооружений, запрошенных у США. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

— Да, Украина действительно запросила "Томагавки". Они представили в Пентагоне список на 90 миллиардов долларов — что хотели бы получить от США. В него вошли и крылатые ракеты "Томагавк". Это достаточно старые ракеты, но с интересными технологическими решениями: малая заметность, большая дальность.

При запуске с самолёта, корабля или подводной лодки, с ядерной боевой частью — до 2500 километров.

С обычной, осколочно-фугасной — примерно 1600-1800 километров.

Пуск возможен с воздушных носителей — B-52, B-2 Spirit, или с морских: эсминцы типа Aegis с боевой информационной системой Aegis, атомные подводные лодки, а также крейсеры типа "Дерога", которые тоже могут нести такие ракеты.

Ограничения по договору СНВ-2

— Какие ограничения накладывает договор СНВ-2 на использование "Томагавков"?

— Смысл в чём: если говорить о воздушных "Томагавках", они запускаются с B-52 или B-2 Spirit — стратегических бомбардировщиков. Но по договору СНВ-2, договору об ограничении стратегических наступательных вооружений, который заканчивает своё действие в феврале, и который Путин предложил продлить на год в формате моратория без подписания, запуск крылатых ракет с самолётов запрещён. Поэтому самолёты не используются. Могут использоваться только корабли — два типа эсминцев, крейсеры, либо атомные подводные лодки, которые есть у американцев. Но у Украины нет ни стратегических бомбардировщиков, ни крылатых ракет, ни кораблей, ни тем более атомных подводных лодок.

Комплексы Aegis and Shore и "Тифон"

— Что известно о размещении комплексов Aegis and Shore и разработке "Тифонов"?

— Остаётся один вариант. Примерно год назад появилась информация: американцы нарушили договор, хотя сами это не признают. Мы доказываем нарушение тем, что в Польше и Румынии размещены комплексы Aegis and Shore — это наземный вариант морских эсминцев Aegis.

Там стоят универсальные пусковые установки МК-41, с которых можно запускать разные типы ракет:

СМ-3 — перехватчики баллистических ракет,

СМ-6 — ракеты "земля-воздух" для ПВО,

крылатые ракеты "Томагавк".

На перепрограммирование установки нужно 40 минут, и можно стрелять "Томагавками" по территории России, Польши, Румынии — сколько угодно. Мы заявили: договор завершён, вы его нарушили. Американцы это не признают, но факт остаётся фактом.

Раз договор завершил действие, американцы, по-видимому, ещё до этого начали разрабатывать комплекс "Тифон" (или "Тайфун"). Это бронированный большегрузный самосвал с прицепом — типа трейлера. На нём четыре контейнера с "Томагавками", в каждом — усечённая пусковая установка МК-41. С одной машины можно запустить четыре крылатые ракеты. Учения с "Тифонами" уже проводились в Германии, Дании, на Филиппинах и в ряде других стран. Планируется их постоянное размещение в ФРГ. И вот здесь возникает вопрос: если американцы передают этот комплекс вместе с крылатыми ракетами, то, естественно, появляется угроза их применения.

История применения "Томагавков" и противодействие

— Сами крылатые ракеты нам знакомы. Американцы применяли их в своё время в Ираке — мы что-то слышали, что-то видели. Затем, в 1999 году, в Югославии сербы по этим ракетам работали даже с зенитной артиллерией — обычными пушками сбивали. Есть у них герой — сербский лётчик, фамилию сейчас не вспомню — он на МиГ-29 сбил чуть ли не больше десятка таких ракет. Авторитетный лётчик, и уровень поражения "Томагавков" тоже достаточно высокий.

Потом, в Сирии, при прошлом сроке Трампа, он наносил удар по авиабазе "Шайрат". Там американцы применили и "Томагавки", и "Джазм" — крылатые ракеты. Британия и Франция тоже использовали свои. Сирийцы применяли российский РЭП и советские зенитно-ракетные комплексы. Они отработали очень хорошо. По данным нашего Минобороны, до 70% крылатых ракет было перехвачено этим стареньким оружием — в том числе и "Томагавки".

Поэтому "Томагавки" — это не что-то уж совсем страшное. Страшное — потому что по дальности они до Урала достают. Если пропустить, ракета может долететь до Урала и натворить бед.

— Что мы можем в данной ситуации противопоставить?

— Учитывая, что Трамп не принял решение о поставках "Томагавков", хотя вице-президент Венс говорил, что Украина просит и, возможно, ракеты будут переданы. Сейчас у нас идут постоянные переговоры с американцами. Уже состоялись две встречи — у Лаврова с госсекретарём США Рубио. Вторая прошла в Нью-Йорке во время последней сессии Генассамблеи. Как сказал Лавров, переговоры были конструктивными, откровенными, но жёсткими. Планируется третья встреча.

Это моя точка зрения, могу ошибаться, но я полагаю, что у нас есть многоцелевые атомные подводные лодки "Ясени". Они способны нести гиперзвуковые ракеты "Циркон". Характеристики "Цирконов" засекречены, но по данным из СМИ — дальность около 1500-2000 км, то есть близко к "Томагавкам". При этом скорость у "Томагавков" — около 900 км/ч, они летят с огибанием рельефа, а у "Цирконов" — больше 10 махов. Боевая часть и там, и там — примерно 500 кг, может быть и ядерной.

"Ясени" могли бы организовать дежурство поблизости от территории США. Понравится это американцам? Думаю, не очень. Так же, как и нам не нравится размещение комплексов "Тифон" с крылатыми ракетами, особенно когда неизвестно — обычная там или ядерная боевая часть. Это достаточно тревожно. Поэтому в этих условиях у нас есть чем ответить, и я считаю, что это серьёзная тема для обсуждения.