Россия — наш враг: почему в Кабуле так ненавидят Москву. Объясняет историк Дарья Митина

8:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Личное мнение

Признание Россией Исламского Эмирата Афганистан вызвало много вопросов. Секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина объясняет, почему этот шаг оказался спорным, какие риски он несёт, и как афганская нестабильность может повлиять на Россию, Китай, Индию и весь регион.

— Давно мы с вами не говорили об Афганистане. Последний раз вспоминали об этой далёкой, но яркой стране 3 июля, когда Россия первой и пока единственной в мире признала Исламский Эмират Афганистан. Зачем это сделала Россия — вопрос большой. Мы обсуждали его неоднократно.

Две недели назад в "Российской газете" вышла объёмная статья секретаря Совбеза Сергея Кужегетовича Шойгу. Она выглядит как попытка подвести теоретическую базу под это решение: зачем нужно было признать Исламский Эмират. Но убедительной эта аргументация не выглядит по целому ряду причин.

Аргументы Шойгу и реальность

Во-первых, аргументы Шойгу уже многократно звучали в российской дипломатии, и Россия остаётся в них одинока. Ни одна другая страна Исламский Эмират не признала и признавать не собирается.

Шойгу объясняет это необходимостью строить совместную систему антитеррористической безопасности. Но как её строить, если "Талибан" — такая же террористическая организация, как ИГИЛ* или "Аль-Каида"*?

Для всего мира "Талибан" остаётся именно террористической структурой, фактически бандой, которая с американской помощью захватила власть в стране.

Ещё один аргумент Шойгу — сокращение наркотрафика. Но тут большие вопросы к какой статистикой пользуется Сергей Кужугетович. Российские силовые ведомства публикуют противоположные данные. На самом деле наркотрафик не снижается, а растёт кратно. К потоку героина и опия добавились сырьевые наркотики — метамфетамин и прочие. В афганских провинциях открыто проходят пятничные базары, где можно закупить всё — от мака до метамфетамина.

Именно это Сергей Кужугетович называет "сокращением наркотрафика". На деле же всё зависит от того, кто готовит статистику: статистика вещь лукавая, цифры можно повернуть в любую сторону. Хотелось бы понять, кто готовит материалы для таких статей наших чиновников и дипломатов.

Критика признания Талибана

Сам по себе аргумент, что с помощью террористической организации можно бороться с другими террористами, выглядит абсурдно. Советская дипломатия когда-то безжалостно уничтожала подобных "собратьев" нынешних талибов не только на дипломатическом поле, но и военным путём во время интернациональной миссии в Афганистане.

Сегодня Россия, к сожалению, не в том состоянии, чтобы вести серьёзную борьбу хотя бы на дипломатическом фронте. Но уж точно не стоит признавать страну, где власть силой захватила террористическая банда, да ещё и с американской поддержкой.

Землетрясение в Кунаре и реакция Талибана

Если посмотреть на события последних месяцев после нашего "блестящего" признания Исламского Эмирата, новостей немало.

В провинции Кунар, на границе с Пакистаном, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6. Для горной местности это катастрофа: тысячи погибших, десятки тысяч лишились жилья.

Талибан проявил себя во всей красе. Спасателей из других стран пригласили, но работать не допустили.

Издали фетву: женщин из-под завалов нельзя вытаскивать, прикасаясь к телу, только за края одежды.

Представьте, сколько женщин осталось под завалами при таком подходе.

Никакие иностранные спасатели не были допущены в зону бедствия. Россия смогла лишь отправить несколько бортов с гуманитарной помощью — продовольствие, топливо, пшеницу, палатки и одеяла. Вот такая новая власть в Афганистане — вот эти самые талибы.

Помощь пострадавшим и права женщин

После землетрясения пострадавшие получают не денежную, а продуктовую помощь — в натуральной форме. Здесь политика талибов проявилась во всей красе.

Мужчинам выдают продовольствие на 150-200 афгани в день. Афгани равен примерно одному рублю. Можете представить, что можно купить в Афганистане на 150-200 рублей.

Женщинам же положено всего 30-40 афгани. Это кружка чая и две лепешки. Такой подход говорит об эмиратском правлении больше любых лозунгов.

Возникает вопрос: каким образом талибы собираются размножаться и воспроизводиться, если сами же подняли волну против женского образования? Сначала закрыли вузы для женщин, затем высшие курсы по акушерству и родовспоможению — последнее, что еще оставалось.

Теперь женщина не может стать акушеркой и получить профильное образование. Как в таких условиях афганские дети будут появляться на свет?

Даже начальное образование для девочек в большинстве провинций недоступно. Про высшее образование давно пора забыть. В Кабуле они еще могут посещать первые четыре класса, а затем обязаны оставаться дома и заниматься хозяйством.

Похищение российского ученого Каверина

За эти месяцы произошла история, которая наглядно характеризует афганские власти и атмосферу в стране. Был похищен российский гражданин, учёный-этнограф Святослав Каверин.

Каверин регулярно посещал Афганистан еще при прежнем республиканском правлении и несколько раз приезжал туда за четыре года власти талибов. Но в этот раз все закончилось иначе. Его задержали в северной провинции Кундуз, на границе с Таджикистаном. Там он занимался изучением восточно-афганских — нуристанских — языков, в зоне своего научного интереса.

Талибанская* полиция арестовала ученого, допросила и отправила в Кабул, где он оказался в застенках талибанской* тюрьмы.

Сначала Каверина обвинили в контрабанде — он купил на базаре безделушки, стоящие копейки. А потом все пошло по нарастающей: ему приписали шпионаж и подрыв безопасности Исламского Эмирата.

Можете представить себе, в каких условиях он находился и что ему довелось пережить! Абсурд в чистом виде.

Российская дипломатия, надо отдать должное посольству в Кабуле и лично послу Дмитрию Жирнову, проявила себя достойно и сделала все возможное, чтобы вернуть Каверина. Сейчас он уже в Москве, дает интервью и рассказывает о пережитом. Из его рассказов можно сделать выводы о реальной атмосфере, которая царит сейчас в Афганистане. И она разительным образом отличается от тех сказок, которые мы привыкли читать в проплаченных статьях в российской прессе. Реальность Афганистана выглядит куда мрачнее.

Антироссийские настроения в Афганистане

Каверин рассказал о допросе с сотрудником ГУР — Главного управления разведки Исламского Эмирата. Разведчик откровенно обозначил политику эмирата:

"Россия — наш враг, с Россией мы всегда воевали и будем воевать; мы и Шурави уничтожали, и нынешнюю Россию будем уничтожать".

Это могло бы показаться бредом неадекватного человека, но речь шла о представителе власти и разведке, а не о случайном прохожем, не о полицейском даже, а о разведчике. Полиция работала с Каверином в Кундузе, в Кабуле с ним уже общались сотрудники ГУР — то есть довольно высокий чин.

Эта неприязнь идейных талибов к России — факт, который почему-то не виден только чиновникам на Смоленской площади и на Старой площади. Они как-то очень избирательно и близоруко не видят, что в гимне Исламского Эмирата прямо звучат строки о "карающем афганском мече", опустящемся на головы "каферов" — и слово "Руси" там встречается явно, а не "Шурави". Я могла бы понять, если бы в словах гимна государственного содержалось бы слово "шурави" — советский — потому что к советской армии, естественно, у Афганистана есть собственный счет. Отнюдь не всем нравилась та интернациональная миссия, которую реализовывал Советский Союз на афганской территории.

Но в гимне именуется именно "Руси", что отражает целенаправленную русофобию в государственном символе — аспект, который нам почему-то трудно признать, даже когда речь идет о странах, с которыми мы формально стремимся дружить. Вот такая двойная политика.

Рекомендации российским гражданам

Этнографу Святославу Каверину можно пожелать только здоровья и безопасности. Но его пример наглядно показывает: лучше воздержаться от поездок в Афганистан — туристических, деловых и научных. Если случится повторный инцидент, уже никто не даст гарантии, что человека удастся вытащить.

Срыв трансафганского проекта

За последние месяцы проявилась ещё одна показательна история, связанная с международной политикой Афганистана. Китай потерпел неудачу с крупным планом трансафганского транспортного пути. Этот проект поддерживала и Россия, и Индия, и Пакистан, и страны Центральной Азии. Трасса должна была соединить Ташкент с пакистанскими портами на побережье Индийского океана, обеспечивая прямую торговлю с Индией.

Казалось бы, план был согласован: прописаны этапы работ на несколько лет, сумма сделки достигала $540 млн, из которых $150 млн талибы уже получили. Но внезапно соглашение было разорвано. И это при том, что проект мог создать десятки тысяч рабочих мест для безработных афганцев.

Возвращение США в Афганистан

Ответ прост и однозначен. США возвращаются в Афганистан на публичном уровне — на самом деле они никуда и не уходили, их интересы там остаются. В эти интересы не вписываются бизнес-планы КНР, России, Индии, Пакистана и других — США будут стремиться разрушать любые международные инфраструктурные проекты, связанные с Афганистаном. Они считают, что имеют моральное право и ресурсы вернуться в страну — пусть в другом формате.

В центре особого внимания — американская авиационная база Баграм. Впервые американцы публично заявили на неё права и хотят вернуться. После августа 2021 года на базе поочерёдно хозяйничали турки, катарцы, китайцы. И вот сейчас Китай выдавлен с "Баграма", и туда возвращаются американцы. Талибан упирается: представитель Эмирата Забихулла Муджахид заявил, что Баграм — суверенная собственность Эмирата и США её не получат. Афганские лидеры даже иронизируют: раз базу строил Советский Союз, логичнее вернуть её правопреемнику — России.

США не использовали базу на протяжении 20 лет. Сейчас этот вопрос способен перевернуть региональную ситуацию. На фоне ближневосточных событий и войны в Украине это рискует стать ещё одной горячей точкой.

Авиабаза Баграм: спорный вопрос

Многое будет зависеть от того, как поведут себя США после официального отказа талибов и какую позицию займут Китай и другие игроки.

Формально Исламский Эмират заявляет, что база — их суверенная собственность. Но Соединенные Штаты, выходя из Афганистана в 2021 году, оставили огромное количество оружия на десятки миллиардов долларов. Конечно, это ничего не значит по сравнению с мощью Соединенных Штатов, авиация, способна стереть объект с лица земли. По принципу "так не доставайся же ты никому". Уже на прошлой неделе на Баграм прилетел беспилотник и сжёг несколько самолётов.

Отдельная интрига — роль Китая. Он вряд ли будет сидеть на берегу и ждать, пока течение реки пронесёт труп в лучшем случае его врага, а в худшем, партнера, которым нынешний Афганистан с дипломатической точки зрения для Китая является.

США объясняют своё намерение вернуться в Афганистан "угрозой со стороны Китая". Более того, в Госдепе звучат абсурдные обвинения о разработке Китаем ядерного оружия на афганской территории рядом с Баграмом. Обвинение абсурдно: либо это авиационная база, либо там испытывают ядерное оружие, одно из двух.

Американская пропаганда работает по принципу: чем чудовищнее ложь, тем легче в неё поверят. Но факт остаётся фактом: США намерены закрепиться в Афганистане официально, и это создаёт новую точку напряжения, последствия которой пока трудно предсказать.

Новые угрозы и геополитика

Казалось бы, нет ничего тяжелее и трагичнее происходящего в Палестине. Но XXI век преподнесёт нам ещё немало сюрпризов. Афганистан с его нестабильностью соседствует с ядерным Китаем, ядерным Пакистаном и ядерной Индией. В этом регионе любая искра может привести к катастрофическим последствиям.

*- признаны экстремистскими организациями, запрещены в РФ.