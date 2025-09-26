Историк Дарья Митина: Для Израиля границ 1967 года не существует, Палестина превращена в клочки

Мусульманские страны обсуждают создание собственного НАТО, а переговорной площадки для Израиля и ХАМАС до сих пор нет. Секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина считает, что именно Москва могла бы вернуть себе роль ключевого посредника, но российская дипломатия демонстрирует пассивность.

— Знаковым событием этой недели стала волна дипломатических признаний палестинского государства. Это происходило на монструозном фоне многолетнего геноцида палестинского народа. Сегодня 719-й день израильской операции в Газе, и на этом фоне Организация Объединённых Наций признала кошку кошкой. В Нью-Йорке Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 142 страны мира, абсолютное большинство, признали палестинское государство в границах 1967 года. В этом и бомба и загвоздка: для Израиля, для агрессора, никаких границ 1967 года не существует. От исторической Палестины остались едва ли клочки. Каким образом мировое сообщество представляет себе Палестину в этих границах — предстоит выяснить.

Реакция и последствия признания

В сетях уже расходятся шуточные заголовки. Шутить во время геноцида, конечно, неуместно, но медийщики иронизируют: "Теперь Израиль не пустят на Евровидение?" В этой горькой шутке есть доля правды.

Что может означать волна дипломатических признаний Палестины? Лицемерные, расчетливые элиты, которых трудно назвать стойкими защитниками палестинского народа, вдруг заметили, что "надо что-то делать". Но означает ли это признание реальное существование палестинского государства или, наоборот, приговор к гибели?

ООН демонстрирует дипломатический аффронт, который лишь подстегнет Израиль утроить усилия по стиранию с лица земли не только Газы, но и территорий на западном берегу реки Иордан. Есть ли у Палестины исторический выход, или дипломатическое признание — это путь к верной погибели?

Раскол в Европе и позиция разных стран

Как раскололась Европа по отношению к палестинской проблеме? Давайте посмотрим. В число этих 142 государств входит большинство европейских стран, за исключением Венгрии.

Венгрия — форпост трамповской политики в Европе, а Виктор Орбан - этнический еврей, соблюдающий традиции. Эта страна никогда не голосовала за пропалестинские резолюции и здесь стоит особняком.

В Латинской Америке выделяется Аргентина. Президент Хавьер Милей - хаббадник и убежденный сионист. Все помнят кадры, как он в кипе молится у Стены плача. Он прямо заявляет о своем еврейском происхождении, хотя этнически аргентинец, испаноговорящий. Тем не менее учит иврит и демонстрирует свой сионизм в политике.

Плюс микроскопические государства Океании — Микронезия, Полинезия, Меланезия. Вряд ли их можно воспринимать всерьез в этом контексте, но каждая из этих стран — плюс один голос. Об этом забывать не стоит.

Понятное дело, сам Израиль. Украина проголосовала вместе с большинством и вошла в число 142 государств, которые поддержали палестинское государство. Но это ничего не означает, потому что у каждой из этих стран свои резоны.

Мотивация Франции и Испании

Одним из фронтменов дипломатического признания Палестины стал президент Франции Эммануэль Макрон. Многие объясняют это стремлением успокоить внутреннюю оппозицию, но Франция и так сегодня расколота напополам. На смену левым протестам в поддержку Палестины могут прийти правые протесты, если Макрон примет противоположное решение. Правые силы во Франции консолидированы и мобилизованы, поэтому протесты в любом случае были бы неизбежны.

Главная мотивация Макрона иная: ему важно показать, что французская политика суверенна и независима от США, которые со своими гегемонистскими устремлениями выступают "соседом" всего мира.

Фронтменом антиизраильских настроений в Европе стала и Испания. Премьер-министр Педро Санчес объявил персональные санкции против израильских политиков, включая Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Испания закрыла аэропорты и морские порты для израильского транспорта, прежде всего для нефтяных танкеров с топливом для ЦАХАЛ. Введены и торговые санкции. Вероятно, волна экономических ограничений по Европе будет нарастать.

Ограниченность дипломатической обструкции и прогноз Киссинджера

Дипломатическая обструкция Израиля выглядит половинчатой. Имея за спиной "большого брата" — Соединённые Штаты, Израиль ещё способен продержаться за счёт их поддержки и помощи.

Тем не менее, слова Генри Киссинджера звучат всё громче. Мудрый сионист, ушедший в 2023 году, незадолго до смерти заявил: в ближайшее десятилетие Израиля не будет.

С момента его кончины прошло два года, и временной лаг для исполнения прогноза ещё остаётся.

Операция "Колесница Гидеона" лишь усиливает сомнения в будущем Израиля и делает его существование всё более проблематичным.

Определение геноцида и действия Израиля

Почему мировое сообщество десятилетиями терпело геноцид Палестины? Ведь действия Израиля подпадают под это определение не только с 7 октября 2023 года.

Нави Пиллэй, известная по председательству в трибунале по делу Руанды, в ООН перечислила пять признаков геноцида — четыре из них Израиль демонстрирует в полном объёме. Среди них: меры, препятствующие рождению детей, и создание умышленного голода.

Факты говорят сами за себя:

несколько тысяч палестинцев погибли в пунктах раздачи еды,

Израиль блокирует гуманитарную помощь на недели и месяцы.

Пилай назвала виновными не только действующих политиков — Биньямина Нетаньяху, Бецалеля Смотрича и других, но и бывших: экс-премьера Ицхака Герцога, экс-министра обороны Йоава Галанта.

Северная Газа разрушена: Джабалия, Бейт-Ханум, Бейт-Лахия стерты с лица земли. Сейчас операция перемещается в столицу анклава. Министр обороны Израиля Исраэль Кац открыто грозит полным уничтожением сектора — и его слова не пустые угрозы.

Цена геноцида и потери сторон

Было бы близоруко считать, что Израиль ведёт операцию без политического и репутационного ущерба. В геноциде не бывает одной проигравшей стороны: платит жертва, но позже расплачивается и агрессор — зачастую сторицей, как показывает история.

По данным военной разведки ЦАХАЛ, в рядах ХАМАС осталось 7,5 тысяч бойцов, половина из которых подростки. Даже если принять эту терминологию и считать ХАМАС террористической организацией, зачем для борьбы с ними уничтожать целый народ — два миллиона жителей анклава?

Давайте примем терминологию Израиля: пусть Хамас — это террористическая организация, хотя Россия, как и большая половина мира, Хамас террористами не признает. ЦАХАЛ утверждает, что за 719 дней операции уничтожено около 200 бойцов ХАМАС. Но если такова цена, которую организация готова платить, то операция для Израиля идет безуспешно.

Потери не уменьшают ряды движения, напротив — вместо каждого убитого бойца Хамас становится трое других. В исламской традиции принцип мести силён, а стать шахидом за палестинское дело — дело чести.

Цифра в 200 боевиков выглядит фантазией: при ковровых бомбардировках жилых кварталов месяцы подряд такие показатели кажутся совершенно невероятными.

Потери Израиля и внутренний кризис

Сейчас важно говорить о потерях самого Израиля. По официальным данным правительства, за время операции погибло 900 человек. Эксперты же оценивают реальные потери минимум в 6 тысяч. Более 20 тысяч солдат и офицеров получили ранения или увечья, тысячи живут с посттравматическим синдромом. Армия Израиля велика, но не бесконечна.

К военным потерям добавляются и политические. Многотысячные демонстрации в Тель-Авиве сейчас стали практически ежедневными.

Их организуют не левые партии или сторонники Палестины, а родственники заложников. Они обвиняют Биньямина Нетаньяху: "Ваши руки обагрены кровью наших сыновей, мужей и отцов".

Абсолютная новелла для израильской армии — групповой отказ выполнять приказы. На прошлой неделе пятеро офицеров бригады "Голани" отказались выходить на боевые позиции: трое оказались в психиатрической клинике, двое — в военной тюрьме ЦАХАЛа. Подобных случаев раньше не было. Это тревожный симптом: внутренний кризис поражает и саму израильскую армию.

Обвинения Нетаньяху и экономические мотивы Израиля

Глава генштаба Израиля Эяль Замир в Кнессете обвинил Биньямина Нетаньяху в отсутствии стратегического плана операции в Газе. Сказано было мягко, но суть ясна: без четкой стратегии война может затянуться — и именно это мы видим сейчас. Израиль оспаривает в международном уголовном суде обвинения в геноциде и называет свои действия законной самообороной.

Такого уровня международной обструкции еврейское государство не испытывало за последние 70 лет.

При этом за операцией стоят не только мотивы "святого мщения", но и прагматичные экономические расчёты. Министр финансов Бецалель Смотрич на конференции по недвижимости в Тель-Авиве прямо заявил: "Газа станет новым клондайком. С поддержкой США мы построим на её месте Ближневосточную Ривьеру". По его словам, Израиль уже ведет переговоры о продаже земель и создании "города будущего".

"Мы заплатили много за войну, и нам надо подумать, как будем делить землю и отбивать вложенные деньги", — цинично признал Смотрич.

Так что дипломатическое признание Палестины в ООН имеет символическое значение, но практического влияния на планы Израиля почти не оказывает.

Протесты в Европе и спортивные санкции

Что касается протестов в Европе, кроме экономических санкций, которые вводят пока лишь отдельные страны, очень много политической трескотни и спекуляций. Но события есть. В Мадриде сорвали велогонку, когда на трассу вышли протестующие. В Бильбао сняли с шахматного турнира израильскую сборную. Ну, конечно, Израиль от этого понес невосполнимый ущерб. К этому добавились бойкоты со стороны кинематографистов и интеллектуалов. По отдельности всё это кажется мелочами, но вместе создаёт ощутимый атмосферный фон.

С другой стороны, есть и обратная реакция. UEFA отказался от идеи отстранять Израиль от европейских футбольных турниров. Этот вопрос больше не стоит на повестке дня благодаря настойчивой и крайне назойливой позиции Соединенных Штатов. Американские официальные лица прямо попросили не нарушать статус-кво и сохранить участие израильских клубов.

Протесты против торговой сети Carrefour, которая сотрудничает с администрацией на оккупированных территориях, проходят по всей Европе. Но ясно, что даже если франшизы будут расторгнуты, убытки спишут на страховые компании. Вишенка на торте.

Флотилия свободы и позиция Израиля

Опять к палестинским берегам плывет флотилия свободы. Но теперь это не утлая яхта, на которой несколько месяцев назад плыла Грета Тунберг. Тогда её арестовали израильские военные моряки, саму Тунберг выдворили, а яхту задержали в порту.

Сейчас в море вышли уже десять судов — вполне солидных кораблей. И вновь не обошлось без драматизма: в тунисском Сиди-бу-Саиде два корабля под британским и португальским флагами подверглись атаке беспилотников. Кто их запустил — вопрос открытый. Может быть, Израиль, а может, и нет.

Позиция правительства Израиля риторически не изменилась. Биньямин Нетаньягу, выступая в Кнессете, заявил, что Израиль ждёт автаркия: "Мы должны стать одновременно Афинами и супер-Спартой". Лидер оппозиции Яир Лапид парировал: "Израиль не станет ни Афинами, ни супер-Спартой, а превратится в Ливан, скатившись из первого мира в третий".

Приостановка поставок оружия и саммит Лиги арабских государств

Великобритания, Испания и Канада уже приостановили поставки оружия Израилю — шаг гораздо более существенный, чем прежние заявления.

Тем временем в Дохе прошёл внеочередной саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Страны ЛАГ выдвинули инициативу приостановки членства Израиля в ООН. Причиной стал не только геноцид в Палестине, а именно удар по столице Катара, который стал красной чертой для региона.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, ещё недавно активно сотрудничавший с Израилем, заявил, что пора создать механизм арабского сотрудничества, и публично признал: координацию в сфере безопасности с Израилем нужно сокращать.

Более того, Каир предупредил Тель-Авив: попытка ликвидации лидеров ХАМАС на территории Египта станет casus belli.

И ещё одно событие — подписание соглашения о взаимной обороне между Пакистаном и Саудовской Аравией. Теперь нападение на одну из стран будет считаться нападением на другую. Документ был парафирован в ходе встречи премьер-министра Шахбаза Шарифа и наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Мусульманская НАТО и роль России

Будет ли создана мусульманская НАТО? Где пройдут переговоры Израиля с ХАМАС? Ответов пока нет. Египетские журналисты выступают в арабской прессе с большой объёмной статьей, в которой говорится, что площадкой для переговоров может стать Москва. Это сигнал, что России пора взять ближневосточное урегулирование в свои руки.

Но Москва спит. Российская дипломатия демонстрирует поразительную, граничащую с кретинизмом, беззубость и импотенцию.

А ведь именно сейчас у неё есть блестящая возможность вернуть утраченные позиции в Ближневосточном урегулировании. США уже не могут претендовать на роль нейтрального арбитра — они открыто заняли сторону Израиля и утратили влияние в ООН по палестинскому вопросу.

Ближний Восток объединяется, создается чуть ли не мусульманская НАТО, но переговорной площадки нет. И такой переговорной площадкой вполне могла бы стать Москва. Россия могла бы предложить её сама. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку должен быть на первых полосах мировых СМИ, а мы даже не знаем, кто он. Михаила Богданова отправили в отставку, а кто назначен вместо него? Яндекс ответа не даёт. Есть ли он вообще?

15 октября в Москве откроется саммит Лиги арабских государств. Но станет ли Россия посредником в урегулировании или будет сидеть сложа руки и ждать, пока посредником станет кто-то другой? Это сегодня главный вопрос международной дипломатии.