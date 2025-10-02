Доплатил пару тысяч — забыл о судах: что изменится с новым ОСАГО

Систему ОСАГО ждут доработки — от новых правил ремонта и выплат до идеи создания тарифа "комфорт+". О том, как изменится страхование и чего ждать автомобилистам, рассказывает руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

ОСАГО как часть автожизни

— Пётр, мы решили сегодня поговорить о системе ОСАГО, которая кого-то устраивает, а у кого-то вызывает резкое отторжение. Существует она уже 22 года. Стала ли она частью нашей автожизни или всё ещё нет?

— Мы регулярно делаем опросы автомобилистов. 94% водителей относятся к ОСАГО положительно. Эта цифра стабильно держится много лет, и я думаю, вряд ли что-то её изменит. Большинство считает ОСАГО полезным инструментом, и я в том числе.

Многие водители давно хотят, чтобы ОСАГО перестало быть только социальной функцией.

Когда его вводили, главная цель была остановить бандитизм на дорогах. Раньше после мелкого ДТП можно было лишиться имущества или даже жизни. ОСАГО решало именно эту социальную задачу.

Запрос на расширение возможностей ОСАГО

— Сейчас многие автомобилисты говорят: нас в целом всё устраивает — цена нормальная, конструкция полиса тоже, но мы хотим большего.

Например, в ОСАГО есть износ. Если я повредил твой старый автомобиль, ты получишь не полную сумму в силу износа, а недостающее придётся покрывать из своего кармана. В 2017 году Конституционный суд постановил, что эту разницу должен возмещать виновник ДТП.

И я ставлю вопрос перед страховыми компаниями: возьмите с меня больше денег, но дайте больше защиты. Пусть полис покрывает всё. На дороге всякое случается, идеальных водителей нет. Я хочу, чтобы человек, которому я теоретически могу причинить ущерб, получил полную компенсацию. Я готов за это доплатить.

Текущая ситуация с ОСАГО

— Давай посмотрим на цифры. Средняя цена полиса ОСАГО в России — чуть больше 7 тысяч рублей. Среднее покрытие по аварии — порядка 110 тысяч рублей.

— Максимальное покрытие в 400 тысяч выбирает очень мало водителей. Всего около 5%. Кажется, что это немного, но если учесть, что на дорогах почти 50 миллионов автомобилей, а "железных" аварий порядка 2 миллионов в год, то выходит, что около 100 тысяч человек ежегодно оказываются в ситуации, когда денег по ОСАГО не хватает.

Рост цен на автомобили и уязвимость водителей

— Самое главное — цены на всё растут. Средняя стоимость нового автомобиля в России в сентябре 2025 года составила 3,2 миллиона рублей.

Пример из жизни: мой знакомый недавно попал в ДТП, в котором он был не виноват. У него новый китайский кроссовер. Ремонт после типичной аварии — две двери, крыло и заднее крыло — обошёлся в 1,2 миллиона рублей.

И это не премиум-класс, а вполне рядовой автомобиль. Теперь он подал иск против виновницы ДТП, потому что страхового лимита не хватило.

Получается абсурд: мы, водители, начинаем подсознательно держать дистанцию от дорогих машин, чтобы случайно не попасть в убытки.

Но ведь это ненормально. В итоге ни один автомобилист не чувствует себя полностью защищённым. Думаю, нет такого водителя, который не хотел бы увеличения страховых лимитов.

Модель многоуровневого ОСАГО

— Мы даём твои предложения в эфир. Мне понравилась схема, которую ты предлагаешь: ввести несколько видов страховки по ОСАГО.

— Да, я считаю, что нужно ввести несколько видов страховки по ОСАГО. Для тех, кто уверен в себе и готов рисковать, может быть "социальное ОСАГО" — дешевый вариант за 7 тысяч рублей. Лимиты минимальные: 400 тысяч по "железу" и 500 тысяч по здоровью. Если этой суммы не хватит, пострадавший вправе подать в суд, и водитель заплатит разницу из своего кармана.

Но нужен и другой уровень — "ОСАГО комфорт".

Как автомобилист, я хочу быть уверен, что если вдруг случится авария, никто не потащит меня в суд, а все риски возьмет на себя страховая компания.

Я хочу, чтобы пострадавшему компенсировали ущерб полностью, без учета износа, с высоким лимитом. И чтобы в случае юридических проблем страховщик занимался судами за меня. Такие решения уже есть в других видах страхования — почему этого до сих пор нет в ОСАГО?

Я готов заплатить больше — тысячу, две, хоть три тысячи рублей, но хочу, чтобы страховая брала на себя все риски и сама судилась вместо меня.

То есть нужен вариант "комфорт плюс": дороже на несколько тысяч, но с удвоенным покрытием и расширенными услугами. Раньше была возможность докупить расширение ОСАГО, сейчас тоже можно, но правила и цены у всех страховых разные. В итоге продукт нестандартизован, и такие допстраховки покупают редко — люди не понимают и не верят.

Поэтому речь о другом.

Раз ОСАГО закреплено федеральным законом, государству стоит подумать над системой с несколькими уровнями полиса. Градация должна быть по цене, лимитам и набору услуг.

В максимальном пакете, например, может быть бесплатный аварийный комиссар и юристы для оформления бумаг. Я говорил, что ОСАГО не нравится никому, но точнее будет так: 94% водителей в целом оценивают его положительно, однако не полностью довольны. Главное требование большинства — убрать износ. Почти 70% автомобилистов признают, что полис при этом подорожает, и готовы платить больше за нормальное покрытие.

Если взять аудиторию "ОСАГО комфорт плюс", то это примерно 50% водителей, каждый второй. Люди хотят не просто дешевый полис, а развитие самого продукта. Чтобы ты приходил в страховую компанию, а тебе предлагали выбор: вот социальный продукт за 7 тысяч — минимальное покрытие для аккуратных или редких водителей. А вот вариант за 10 тысяч — с эвакуатором, с дополнительными опциями, которые привычны покупателям КАСКО. Эти сервисы автомобилисты тоже хотят видеть в ОСАГО, и каждый второй готов за это заплатить.

Новые варианты возмещения по ОСАГО

— Поговорим о тех событиях, которые могут произойти в ближайшее время. Сейчас есть три варианта возмещения. Первый — тебе дают 100 тысяч, и дальше сам решай, где ремонтироваться. Второй — редкий, примерно 5% случаев, когда страховая направляет на свой сервис или партнерский. Третий вариант — на стадии обсуждения. Ты получаешь сумму, сам находишь сервис, ремонтируешь машину, а если этих денег не хватило, можешь вернуться в страховую и получить недостающую сумму без суда. Допустим, ремонт вышел на 150 тысяч, а выплатили только 100. Ты вправе претендовать на оставшиеся 50 тысяч. Я правильно понимаю?

— Да, но этот вариант будет доступен только в том случае, если саму схему выберет страховая компания.

По новым поправкам выбор схемы возмещения теперь будет не за автомобилистом, а за страховой компанией.

Если у тебя простой автомобиль эконом-класса, например отечественная модель, страховая может решить, что ты сам починишь его в удобном сервисе.

В этом случае схема такая: сначала ты получаешь 100 тысяч, ремонтируешь машину, затем предъявляешь страховой отремонтированный автомобиль и документы — чек, заказ-наряд. После этого тебе доплачивают недостающие 50 тысяч.

Это удобно, потому что можно обратиться в проверенный сервис, а не туда, куда тебя "назначили". У меня, например, коллега жаловался: его отправили в сервис с плохими отзывами. Он несколько дней не мог дозвониться, а когда трубку брали, отвечали "перезвоните через пять минут" и исчезали.

На мой взгляд, эта схема должна понравиться автомобилистам. Она позволяет получать возмещение ближе к реальным расходам на ремонт и при этом, что важно, не ведёт к росту стоимости полиса. Представители крупнейших страховых компаний уже заявляли, что цена ОСАГО не изменится.

Для владельцев самых распространённых машин это особенно выгодно: по моим прогнозам, компенсация за самостоятельный ремонт будет почти равна фактическим затратам на конкретном сервисе.

Как считают страховые

— Страховые компании используют единую методику и справочники автозапчастей. Если в справочнике бампер стоит 11 тысяч рублей, а в сервисе просят 12, страховая выплатит только 11. Разницу придётся взыскивать с виновника аварии.

Бывает и наоборот: сервис нашёл бампер за 10 тысяч, а в справочнике указано 11. В этом случае автомобилист положит разницу себе в карман.

Новый законопроект о ремонте

— Законопроект уже почти готов и может вступить в силу в 2026 году. Есть предложение увеличить срок ремонта с 30 до 45 дней. Это решит проблему?

— Думаю, нет. Более адекватным вариантом выглядит переход на самостоятельный ремонт. Особенно с учетом того, что запчасти на отдельные машины, например немецкие, могут идти месяцами. А по новой схеме водитель сможет дозаявить недостающую сумму в течение девяти месяцев после обращения.

Эта схема работала, когда в стране были все бренды, централизованные поставки и склады запчастей. Сейчас — нет. Про 30 и 45 дней можно забыть: это ничего не изменит. Если машина отечественная или корейская — починят быстро. А если модель санкционная, ремонт может растянуться на непредсказуемый срок. Поэтому я думаю, что самостоятельный ремонт — это отличная идея.

Ремонт БУ-деталями

— Как относишься к предложению разрешить ремонт по ОСАГО деталями БУ или восстановленными?

— Это обсуждают давно. Старая схема ремонта во многом потеряла актуальность, но пока она единственная. Если примут поправки о самостоятельном ремонте, проблема решится сама собой: человек сам выбирает, где купить запчасти и какие ставить. Так же, как по каско: мне предлагали ждать новый бампер месяц или восстановить старый вдвое дешевле. Я согласился на восстановление, через два дня получил машину — и всё выглядело идеально.

Камеры и фиксация езды без ОСАГО

— Самая обсуждаемая тема последних лет — камеры фото- и видеофиксации. То ли они начнут ловить водителей без полиса, то ли нет. Уже и президент поручил: к 1 ноября определиться. Но, похоже, ничего не заработает. Что известно?

— Никто точно не знает. Возможно, в ряде регионов камеры заработают, но, скорее всего, только в столичных. Там эксперимент провели ещё пять лет назад, признали успешным и заявили: готовы запускаться хоть завтра.

Штрафы за езду без ОСАГО

— В других регионах есть проблемы, но камеры работают через общую систему: все данные централизованно стекаются в МВД, в "Паутину". Она должна быть готова не по частям, а целиком.

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект: штраф будет приходить не с каждой камеры, а один раз в сутки. Это справедливо и не так сильно бьёт по кошельку.

Схема штрафов такая: первый — 800 рублей, потом 3 тысячи, затем 5 тысяч и дальше только "пятёрки" без конца. Но штрафы приходят не сразу. Если водитель просто забыл продлить полис, это может вылиться в серьёзные суммы.

Представьте: в Москве за день можно проехать под 10-20 камер. И тогда сумма накапливается мгновенно: 800 + 3 000 + ещё несколько штрафов — и за день выходит уже больше 40 тысяч рублей.

Камеры, "Паутина" и проверка ОСАГО

— Законопроект в Госдуме, думаю, пройдёт быстро — возражений нет. С точки зрения законодательства проблема будет закрыта.

В МВД поясняют: нужно доработать систему "Паутина", которая объединяет все камеры на улицах. Благодаря ей, кстати, резко снизилось количество угонов. Теперь её хотят связать с системой НСИС, где хранятся данные обо всех полисах ОСАГО.

Схема простая: камера делает снимок → данные уходят в центральный компьютер ГАИ → там сверяют с базой НСИС. Если полис есть — снимок отбраковывается. Если нет — фиксируется нарушение.

Причём планируют ввести отсрочку на сутки: камера проверила, а повторная проверка через день. Это нужно, чтобы исключить ситуации, когда человек купил полис буквально пару часов назад, а данные ещё не успели попасть в систему.

Тогда через сутки, если страховки всё равно нет, приходит штраф: 800 рублей за первое нарушение, 3 тысячи за второе, 5 тысяч за все последующие.

— Когда заработает система? Сейчас называют разные сроки.

— В Москве система может стартовать уже с 1 ноября, она будет не карательной, а предупредительной. По стране ориентируются скорее на весну-лето следующего года.

МВД тоже можно понять: масштаб огромный — 50 миллионов автомобилей, около 30 тысяч дорожных камер, все данные должны стекаться в единую базу. Нагрузка колоссальная.

Но автомобилистам важно помнить: ездить без полиса ОСАГО незаконно.

Если камеры заработают раньше, например 15 ноября, а полиса у вас нет, штрафы могут оказаться катастрофическими.

Ведь закон о "штрафе раз в сутки" пока не принят, и в Москве вы легко можете проехать под 30, 50 или даже 100 камерами. Поэтому лучше заранее проверить, действителен ли ваш полис, и вовремя продлить страховку.

ОСАГО: тюнинг вместо революции

— В целом ОСАГО ждут не глобальные перемены, а доработка, скорее тюнинг.

Серьёзные изменения появятся тогда, когда введут ОСАГО-"комфорт плюс", когда продукт станет более гибким.

А пока речь идёт о доводке текущей системы: новых практиках ремонта, которые позволят автомобилистам самостоятельно решать проблемы, возникшие из-за чужой вины. В нынешних условиях это вполне разумно: человек починил машину в удобном сервисе — и получил доплату от страховой. Отличная схема, которая работает в плюс.

Итог: ОСАГО — не роскошь, а необходимость

— Нас ждут перемены, пусть и косметические, но важные. Повторюсь за Петром: ребята, покупайте полис ОСАГО. Глупо пытаться сэкономить на его отсутствии. У меня два знакомых попадали в ДТП с водителями без полиса. В одном случае деньги удалось взыскать лишь спустя годы, во втором — так и не получили.

— По опросам, большинство автомобилистов откровенно ненавидят тех, кто считает себя самым умным и катается без ОСАГО. Думают, что они опытные и с ними ничего не случится. А статистика ГАИ говорит обратное: самые аварийно-опасные сегодня — водители 30-39 лет с десятилетним стажем. Те самые, кто уверовал в собственную непогрешимость и расслабился.