От покушений до уличных протестов: США входят в новый виток внутренней войны

Трамп объявил войну Соросу и его структурам, в США звучат призывы к гражданской войне, а глобалисты пытаются вернуть контроль. О реальных сценариях и рисках рассказывает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, специалист по цветным революциям Александр Дудчак.

Трамп против Сороса: начало расследования

— Из США приходят новости: Дональд Трамп инициировал расследование против структур Джорджа Сороса, который десятилетиями финансировал цветные революции по всему миру. Поддерживаемое им движение "Антифа" обвиняется в убийстве республиканца Чарльза Кирка и признано террористической организацией. Трамп обещает проверить организации, связанные с финансированием "Антифы". Насколько серьёзной будет его борьба с Соросом?

— Сорос действительно олицетворяет образ организатора цветных революций. Это не миф — без его фондов и финансирования не обошлась ни одна революция последних десятилетий. Его называют филантропом, меценатом, инвестором, но он также был замешан во многих проектах, позволявших США диктовать свою волю другим странам. На постсоветском пространстве он отметился неоднократно, включая Украину, где все три цветные революции прошли при участии его структур.

Сложность борьбы с "монстром"

— Удастся ли Трампу справиться с таким "монстром", как Сорос? Отрубить одну голову дракона проблему не решит. Навести порядок в этом болоте Трампу будет сложно: противники у него серьёзные, и за ними стоят мощные силы.

— На каком-то этапе Трамп сможет изменить ситуацию, но там тоже слишком серьёзные силы задействованы. Впереди проверка — промежуточные выборы в ноябре следующего года. Посмотрим, удастся ли ему к тому времени консолидировать силы, потому что обе стороны пытаются закрепить свои позиции, бороться в информационной сфере. Уже идёт прямая борьба: покушения совершаются на политиков и в Соединённых Штатах и во всём мире, и порой даже успешно. Самого Трампа пытались застрелить, убит Кирк, покушались на Фицо, и на Орбана, готовили атаку на Вучича. Это столкновение серьёзных сил, которые действуют скрытно и не всегда проявляют себя напрямую. Ситуация крайне непростая.

Дискредитация понятий: антифашисты и левые

— Дойдет ли до гражданской войны в США?

— Думаю, нет. Но Америка давно не занималась внутренними проблемами. Хотелось бы, чтобы они обратили взор вовнутрь себя и там искали врагов, наводили порядок у себя, а не по всему миру.

Трамп объявил террористической организацией Антифа. Интересно, как структуры Сороса сумели дискредитировать понятия: антифашистов теперь представляют как не вполне ментально здоровых людей с нетрадиционной ориентацией и склонностью к крайним действиям. Это дискредитация понятия, что такое "левый" в принципе. Ещё их называют марксистами. Марксистами представляют людей, далёких от теории Маркса, вряд ли знающих, что такое труд Маркса "Капитал" и его Теория прибавочной стоимости, которую у нас раньше изучали, а теперь, к сожалению, нет. Кстати, в Америке в отдельных университетах можно встретить изучение этого предмета.

Так и получилось, что в поколения американцев уже заложили на долгие годы восприятие мира, ведущее к деградации общества. Эти движения — удобный ресурс для глобалистов и "глубинного государства". Россия же остаётся оплотом здравого смысла и традиционных ценностей.

Как остановить Сороса и его систему

— Что значит "остановить Сороса"? Речь ведь не о человеке, а о целой системе, сети неправительственных организаций, работающих почти во всех странах. Они получают мощное финансирование, формируют нужные настроения в обществе, охватывают все сферы — от школ и университетов до СМИ, профессиональных объединений и структур власти.

— Эта сеть создает иллюзию заботы и поддержки, но фактически готовит почву для цветных революций. Пример Украина Они занимались всем: начиная от обучения воспитателей детских садов и учителей в средних школах до создания учебных заведений, формирования структур, которые готовят и следят за выборами, освещают их. Были созданы средства массовой информации, юридические конторы, которые защищали от действий правоохранительных органов. Они работали практически везде: такая картина складывается, что волосы становятся дыбом, потому что на самом деле это очень мощная, разветвлённая сеть организаций с некогда отличительным финансированием, которая продвигала во власть своих ставленников, как было на Украине и в других странах. Первая цветная революция была в 90-м году, тогда она дала первых деятелей, которые потом, уже в 2004 году, совершили госпереворот, вошли во власть и уже дальше со всеми остановками.

— Можно ли остановить структуры Сороса, перекрыв финансирование?

— Перекрыть "краники" — шаг полезный, но не решающий. Пример с Трампом и USAID это показал: часть программ он заморозил, но деятельность не прекратилась. В реальности эти деньги могут быть потрачены на другие организации, на другие идеи, продолжающие реализацию главной задачи Соединенных Штатов — доминирования на планете. Это может означать поддержку "правильных" политиков, подсветку одних фигур и уничтожение репутации других.

Так что перекрытие финансирования — плюс, но не гарантия. Система гибкая: она адаптируется и продолжает действовать.

Стремление США к доминированию

— Речь не столько о фигуре Сороса, сколько о политике США в целом. Даже если Трамп обещает "не вмешиваться", курс на мировое доминирование остаётся. Меняются лишь тактика и методы. И Трамп может повысить эффективность использования выделяемых средств.

— Каковы шансы, что власть снова вернётся к глобалистам?

— Достаточно высокие. Я бы оценил вероятность примерно в 50%. Это всегда возможность возврата "на круги своя".

Призывы к гражданской войне в США

— В соцсетях сторонники Трампа всерьёз пишут о мести "левым" за убийство Чарли Кирка и даже призывают к гражданской войне. Вы говорили, что вероятность мала. Но если всё же произойдёт — на почве чего?

— Скорее всего, это останется только призывами. Мы видим: телеведущего, цинично комментировавшего смерть Кирка, сперва убрали из эфира, но через два дня вернули — телекомпания принадлежит Disney. Часть региональных каналов отказалась его показывать, и это иллюстрирует внутреннее бурление. Но чтобы оно переросло в вооружённое противостояние — представить сложно.