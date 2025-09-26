Молдавия входит в зону турбулентности: парламентская гонка превращается в борьбу за выживание страны

В Молдавии накалена предвыборная борьба: обыски у оппозиции, задержания, протесты и громкие заявления о внешней угрозе. О том, что стоит за этим, рассказал старший научный сотрудник ИНИОН РАН, автор научных работ по постсоветскому пространству Сергей Беспалов.

— Сергей Валериевич, накануне парламентских выборов в Молдавии мы видим обыски у оппозиции, задержания, протесты и заявления о внешней угрозе. Президент Майя Санду заявляет, что Россия может использовать её страну для атак на Украину. СВР же заявила, что Запад готовит оккупацию Молдавии, чтобы установить прозападное правительство. О чём свидетельствует такая напряжённая ситуация?

— Геополитическая напряжённость в странах, прилегающих к Украине, прежде всего в Молдавии, очевидна. Это государство делает судьбоносный выбор. Ему обещают путь в ЕС, хотя перспектив войти туда как независимому государству практически нет. Единственный вариант — сценарий присоединения к Румынии. Сейчас, когда такие ставки сделаны на Украину, любая дополнительная возможность давления будет использована Западом по полной программе. Поэтому молдавским выборам уделяется огромное внимание, как раньше президентским, так теперь и парламентским.

— Как вы оцениваете сценарий, о котором заявила Служба внешней разведки РФ — возможную оккупацию Молдавии Западом?

— Я понимаю это так: нет окончательного или главного утверждённого плана. Но очевидно, что Запад не может позволить себе проиграть и рассматривает все варианты. Такой сценарий может служить резервным. СВР справедливо привлекла к нему внимание. Я не исключаю этого варианта, но думаю, что в западных столицах его пока не считают основным.

Обзор основных политических блоков в Молдавии

— Сергей Валерьевич, какие сейчас в Молдавии главные политические блоки? Ведь партий много, 20 или 50, избирателям трудно разобраться.

— В Молдавии традиционно в выборах участвуют десятки партий, но места в парламенте распределяются по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Для того, чтобы партии отдельно пройти в парламент, она должна преодолеть 5%-ный барьер, блок — 7%-ный. На прошлых выборах в парламент прошло всего три блока.

Сейчас есть две основные силы. Это блок "Действие и солидарность" действующего президента Майи Санду и патриотический блок, созданный несколько месяцев назад. В него вошли социалисты, коммунисты, "Союз будущего" и "Сердце Молдовы". Эту партию возглавляет бывшая глава Гагаузии Ирина Влах. Это серьёзная и влиятельная сила. Раньше амбиции лидеров мешали социалистам и коммунистам объединяться, но теперь это удалось.

Снятие блока Шора с выборов

— Вы, наверное, знаете, что Блок "Победа" Илана Шора сняли с выборов. И это было абсолютно предсказуемо. Я бы сказал, что российские власти сделали не самый правильный выбор, пытаясь на протяжении последнего года установить активные отношения с этой политической силой и оказывая ей поддержку. Было ясно, что объединение снимут. Для этого и придумывать ничего не нужно.

Илан Шор — это человек, на котором, что называется, "клейма негде ставить". Он политик с "ярлыком", хотя таких в Молдавии немало.

Мы знаем, что за постсоветское направление в Администрации Президента РФ долго отвечал Дмитрий Козак, на чьём счету немало провалов. Он только что уволен, и теперь Молдавией занимается Сергей Кириенко. У него, правда, не так много времени было, чтобы серьёзно влиять на предвыборную ситуацию. Но в Молдавии многое решит не только сам процесс голосования, но и события после выборов. Возможно, к ним Россия будет готова в отличие от того, что происходило в предыдущие годы. Варианты разные.

Возможные сценарии после выборов

— Сергей Валерьевич, какие варианты развития событий вы видите после выборов, особенно если блок Майи Санду проиграет?

— Такой вариант не исключён. Самый простой для них — через Конституционный суд отменить результаты голосования. Так уже делали, например, в Румынии. Но, может быть, даже отменять не придётся: 15 из 101 депутата избираются голосованием за рубежом. А из почти 400 участков всего два открыты в России, остальные — в Европе. Там правящей партии волноваться нечего.

Но на самом деле никто не знает, как именно голосует диаспора. Чтобы это проконтролировать, нужны наблюдатели на этих зарубежных избирательных участках.

Впервые Патриотический блок попытался собрать средства и отправить своих наблюдателей за границу. Получилось не везде, но, возможно, это позволит избежать массовых фальсификаций в пользу правящей партии хотя бы на части зарубежных участков.

Репутация Илана Шора и ситуация с Гуцул

— Вы сказали, что партия Илана Шора "клейменая". Что именно имеется в виду?

— Лидер этой партии действительно был замешан в махинациях. Самый громкий скандал связан с исчезновением более миллиарда долларов из молдавской экономики — сумма колоссальная. В итоге Шор вынужден был скрываться от молдавских властей, и его преследование нельзя назвать исключительно политическим.

Но при этом неожиданно для многих на выборах в Гагаузии победу одержала представительница его блока Евгения Гуцул, и вот она оказалась в очень тяжелой ситуации. По молдавским меркам она достаточно чистый политик, но сам факт её прихода к власти при поддержке Шора сделал её уязвимой. В итоге, в удобный для властей момент, перед парламентскими выборами, против неё инициировали судебный процесс по поводу нарушения финансирования кампании и дали абсолютно неадекватный срок — семь лет.

Всё, к чему прикасался Илан Шор, оказывается запятнано, и Гуцул тоже стала заложницей этой репутации.

Изменения во внешней политике в случае победы Патриотического блока

— Если победит патриотический блок, что изменится во внешней политике Молдавии?

— Ни одна сила — ни "Действие и солидарность" Майи Санду, ни патриотический блок — не получит абсолютного большинства. Вероятнее всего, в парламент пройдет и блок Ренато Усатого, даже по молдавским меркам на редкость продажного деятеля. С ним, как и раньше, нынешние власти могут договориться и сформировать коалицию в парламенте.

Если победят социалисты и коммунисты, ориентированные на Россию, конечно, Майя Санду останется у власти, её возможности влиять на внешнюю политику будут очень значительными. Но это станет сигналом для европейских покровителей её режима: он себя исчерпал. И Санду будет намного сложнее принимать решения, результатом которых станет сценарий более полного втягивания Молдавии в украинский конфликт и будет сложнее вести переговоры о вступлении в ЕС, если она потеряет контроль над правительством. Сложится ситуация двоевластия, и в этом случае она будет выгоднее России.

Ориентация населения Молдавии и экономические факторы

— На кого сегодня больше ориентируется население Молдавии? Как влияют рост цен и внутренние проблемы на выбор избирателей?

— С одной стороны, экономическая ситуация при Майе Санду резко ухудшилась: подорожали газ, электричество, продукты. Но с другой стороны надо понимать, что и те же социалисты, а когда-то коммунисты, когда находились у власти, особых результатов не достигли и погрязли в различных скандалах.

Особая позиция у многих граждан Молдавии с румынскими паспортами. Для них перспектива присоединения к ЕС через объединение с Румынией перевешивает все тяготы последних лет. На этом и строит свою стратегию Санду: мы же терпели, мы всё это делали ради вступления в Евросоюз.

Правда, нужно сказать, что и здесь ситуация не такая однозначная. Не все молдаване с румынскими документами автоматически поддерживают её курс.

Потому что пользоваться преимуществами поездок по Европу, возможности работать за рубежом — это одно. Но среди них есть все-таки люди с совестью, желающие нормального будущего для своей страны. Поэтому многие даже с румынским гражданством на самом-то деле могут голосовать за Патриотический блок. Ситуация довольно сложная.