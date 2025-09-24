Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты

"Интервидение-2025" превратилось в настоящий музыкальный форум, где встретились артисты со всего мира. Своими впечатлениями о масштабе шоу, выступлениях артистов и удивительной атмосфере праздника поделился музыкальный критик Сергей Соседов.

— 20 сентября прошёл фантастический международный конкурс "Интервидение". Мы ждали этого события, о нём было много разговоров и прогнозов. После конкурса мне поступает множество звонков и писем с просьбой поделиться результатами. Я был на лайф-арене, в ложе, видел всё от и до — как всё организовано. Поэтому хочу рассказать об этом форуме музыки и песни.

Сравнение со старым "Интервидением"

Многие говорят, что нынешний конкурс — правопреемник старого "Интервидения", проходившего в Сопоте в 60-80-е годы и прекратившего существование после развала Советского Союза. Но я считаю иначе: новый конкурс имеет мало общего с тем фестивалем.

Тогда он назывался Международным фестивалем эстрадной песни в Сопоте, позже — Международным конкурсом "Интервидение". Проводился с перерывами из-за политических волнений в Польше. В основном там доминировали артисты из социалистического лагеря.

Исторический контекст

Международная организация телевидения и радиовещания "Интервидение" создавалась как альтернатива Европейскому вещательному союзу, объединявшему страны Западной Европы. Европейский союз вещания появился во второй половине 1940-х годов после Второй мировой войны, чтобы объединять европейские страны. В 1956 году он организовал конкурс "Евровидение", где соревновались исполнители капиталистических государств. Всё это служило делу культурного объединения Европы и развитию новой телевизионной международной организации.

Когда мир разделился на лагеря

После войны мир поделился на два лагеря. Социалистический, во главе с Советским Союзом, создал свою организацию телевидения и радио — ОИРТ. С 1961 года именно она проводила конкурс "Интервидение" в Сопоте. Это была альтернатива "Евровидению".

Если на "Евровидении" выступали артисты Западной Европы, то на "Интервидении" могли соревноваться исполнители со всего мира, независимо от политики или географии. На сцену выходили артисты из США, Канады, Европы, Латинской Америки, Африки. Это была открытая площадка, и именно в этом смысле "Интервидение-2025" можно назвать наследником того конкурса — участвовать могут представители любых стран.

На первый конкурс нового "Интервидения" приехали артисты в основном из Азии и Африки. Это было замечательно: мы соскучились по национальным песенным культурам этих стран.

В советские годы Союз часто знакомил нас с искусством Африки, Азии, Латинской Америки. На телевидении шли программы "Танцы народов мира", "Песни народов мира", выходил журнал "Кругозор", где можно было услышать голоса артистов далеких стран.

После распада СССР мы перестали получать сведения об артистических достижениях артистов из Азии, Африки, Латинской Америки. Артисты из этих стран стали появляться на наших каналах крайне редко.

"Восточный базар" в Москве

В этот раз к нам приехали артисты из Кении, ЮАР, Кубы, а также из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана. Мы стали свидетелями настоящего песенного восточного базара в Москве — с богатейшими фольклорными мотивами и этнокультурой. У каждой страны своя мелодика, свои традиции, свой неповторимый стиль. Именно это делает конкурс "Интервидение" по-настоящему свежим.

Евровидение: от взлёта к эпилогу

Мы устали от однообразного "Евровидения". Там звучат почти одинаковые песни — длинные, скучные, исполнители отличаются порой лишь нарядами или эпатажными трюками. Песенно-художественно "Евровидение" себя изжило: как любое музыкальное явление, конкурс прошёл путь от рождения, развития, кульминации до эпилога. Попытки оживить шоу экстравагантными, часто нелепыми концепциями лишь усугубили упадок. Когда эпатаж становится чрезмерным, он превращается в моветон и становится далеким от музыки и от искусства.

Интервидение против Евровидения

Сегодня "Интервидение" вновь выступает в противовес "Евровидению". В этом смысле его можно считать преемником старого Сопоцкого конкурса, но время другое, и политический расклад иной. Мы воспринимаем всё иначе, живём другими мыслями. Прекрасно, что этот конкурс существует и у нас, и в мире. И сегодня я с удовольствием поделюсь его итогами.

Справедливые итоги конкурса

Итоги конкурса оказались вполне справедливыми. Кто бы ни победил — всё было бы правильно, потому что ни один участник не провалился. Каждый представлял национальную песенную культуру своей страны.

Первое место занял представитель Вьетнама Дек Фук — артист, уже известный далеко за пределами родины. Он представил очень сложную композицию, где было переплетено много разных стилей и направлений музыки. Там были вьетнамские фольклорные мотивы, рэповые вставки, мелодекламация, сумасшедшие верхние ноты, срывающиеся на крик. Это была ария из этно-рок-оперы или этно-рок-мюзикла, посвящённая вьетнамскому герою.

Второе место досталось трио из Кыргызстана Nomad. Совершенно другая композиция, совершенно в другом ключе. Это была лирическая кантилена о любви, мягкая, певучая, исполненная мужскими обволакивающими голосами. Великолепное слаженное трёхголосие, очень тонкое, Голоса великолепно сочетались тембрально, звучали в разных тесситурах. Всё это сделало номер по-настоящему красивым и очень близким нашему слуху.

Третье место заняла участница из Катара Дана Альмир. У неё был настоящий хит с ярким запоминающимся припевом. Очень красивый лирический голос, в меру звонкий, немножко матовый, очень интересного тембра, с красивыми, чистыми обертонами, драматичный в запеве. Песню сделал припев, и это совершенно очевидно доказало, что не только в Европе, но и в Африке рождаются хиты, понятные и близкие европейскому слуху.

Профессионализм участников

Дана Альмир ошиблась ближе к концу выступления, но поступила очень профессионально. После верхней ноты она должна была допеть ещё кусочек мелодии, но, понимая, что может взять фальшивую ноту, пропустила пару тактов. Этот момент особенно запомнился: певица показала мастерство.

Иногда слышу от знакомых: "Кто-то спел фальшиво, кто-то ошибся". Но, друзья, это конкурс, живое выступление. В истории музыки не было артиста, который всегда пел бы идеально, никогда не взял бы фальшивой ноты. Невозможно! Ошибки — это нормально. Главное — как исполнитель выходит из ситуации. У Даны Альмир это получилось великолепно.

Так же и в спорте: фигуристы на чемпионатах и Олимпиадах делают тройные прыжки и падают, потому что это соревнование: кто-то падает, кто-то взлетает, за этим интересно наблюдать. Так и здесь. На "Интервидении" артисты тоже волновались, снедаемы страстью конкурсного выступления, жаждой праздника. Они хотели подарить этот праздник людям. Они сами получали удовольствие, кайфовали от своих выступлений, и это было видно.

Вот что главное, а не то, кто взял или не взял правильную ноту, это не имеет никакого значения. Потому что праздник был создан — вот что действительно имеет значение.

Яркие выступления

Очень понравилось выступление кенийской артистки. Зажгла зал и белорусская певица Настя Кравченко — моя воспитанница по шоу Фактор бай. Когда я там работал в жюри, она была в моей команде. Сегодня Настя — самая популярная певица Белоруссии, её знают и в России, она в чартах, участвовала в крупных шоу, открывала "Славянский базар", выступала в "Песнях года" и на других значимых площадках.

Может быть, её песня "Мотылек" была не самой выдающейся по материалу, но Настя её вытягивала, она её создавала, укрупняла.

Настя — автор текста. Она создавала песню собой — голосом, плотью, эмоциями, энергией, страстью. Когда в финале она взяла верхнюю ноту и лицо её задрожало от напряжения, это был настоящий катарсис.

В этом и есть суть конкурса — живые эмоции, страсти, энергия. Может быть, какие-то песни забудутся, но останутся образы артистов, их голоса, их лица, их номера. А ещё — потрясающая сценография, видеоряды, плазменные экраны, световые эффекты. Всё сделано так блистательно, что просто немеешь от этого, теряешься, куда смотреть. Это было умопомрачительно! Выступления следовали одно за другим в темпе нон-стоп, и ты не можешь прийти в себя: дух захватывает. Хотелось после пяти, семи номеров, взять паузу, чтобы отдышаться — это был водопад музыки, образов, страстей. Хочется без конца осмысливать этот конкурс.

Что произошло с кандидатурой Шамана

Многие спрашивают, как я отношусь к тому, что Шаман снял свою кандидатуру с конкурса. Давайте не будем наивными — он не сам снял свою кандидатуру, ему велели так поступить. Никто самодеятельностью на таком конкурсе заниматься не имеет права: хронометраж расписан до секунды, всё жёстко структурировано.

Оргкомитет понимал: если Шаман победит, последуют обвинения, что всё заранее предрешено. Чтобы избежать упрёков, его вывели из конкурса.

Решение логичное и правильное. Никто бы не отмылся потом от упреков в том, что уже все было определено заранее.

Я бы, правда, предложил иной вариант: дождаться объявления итогов и, если бы Шаман занял первое место, передать его участнику, идущему следом по баллам. Это было бы красиво. Но в итоге решили снять его до оглашения.

За кулисами спорили, как поступить: вывести сразу или дать победить и потом передать место. Один из сотрудников мне сказал: "Будет сюрприз". И действительно — сюрпризом стало выступление Шамана уже не как конкурсанта, а как приглашённого гостя, представителя своей страны.

Это решение соответствовало духу гостеприимства. Представьте: вы накрываете праздничный стол, а хозяин первым съедает всю красную икру и рыбу, не оставив гостям. Некрасиво. Здесь поступили мудро и по-хозяйски.

Блистательные ведущие

Особо хочу отметить ведущих — это был великолепный подбор. Индийская актриса Стефи Паттель, харизматичный Лемонс Менлей и, конечно, наши Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина.

Воробьёв был просто восторг. Идеальная работа: простые интонации, естественные представления артистов, лёгкость и блеск без единой запинки. Внешний вид, тембр голоса, манеры — всё идеально. Любовался им.

Прекрасно проявила себя и его супруга, оперная дива Аида Гарифуллина. Я обожаю её голос, но не ожидал, что Аида может так уверенно вести международный эстрадный конкурс. Держалась она так, словно всегда этим занималась.

Я получил огромное удовольствие от их работы и хочу поздравить Аиду и Лёшу с этим успехом. Ведь ведущие — не просто сопровождающие, они создают праздник, атмосферу доверия, живости и лёгкости. А сделать это, когда на сцене представители разных национальных культур, совсем непросто.

Безупречная организация

В заключение хочу сказать об организации — она была безупречной. Несколько кордонов безопасности вокруг площадки: комар носа не подточит, муха не пролетит. Всё проверяется, зрителей встречают и сопровождают до сектора или ложи буквально "из рук в руки". И всё это с улыбками, мягко, красиво.

Волонтёры в униформах — стройные девушки с идеальными прическами и макияжем. Их было очень много, и это производило впечатление. Для гостей подготовили ресторанные закуски — вкусные, изысканные. Всё выглядело красиво, гостеприимно, выше всяких похвал.

Единственный минус — удалённость площадки от Москвы. Ради конкурса туда можно поехать, но на сольный концерт путь покажется слишком долгим и неудобным. Live Arena стоит словно в пустыне: вокруг ничего нет.

Сама площадка очень уютная, одновременно большая и компактная, со здорово продуманным пространством, но подъезд к ней крайне неудобен.

Такая площадка должна была бы быть ближе к центру, на месте бывшего "Олимпийского". Но кроме неудобного подъезда — всё было прекрасно.

Личное послевкусие

У каждого может быть своё мнение об этом конкурсе. Вот я, например, сохраню бейджик на память. Каждый видит и слышит по-разному, но важно в своей субъективности оставаться максимально объективными в оценках.

Главное, что состоялось — это взаимодействие культур, встреча людей из разных стран, диалог национальностей и настоящая дружба народов.