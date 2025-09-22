Конец Палестины? Израиль готовит окончательное решение при поддержке молчаливого Запада

Геноцид в Газе признан ООН, но мировое сообщество бездействует, Израиль расширяет войну, а арабские страны заключают предательские соглашения. Ситуацию и её последствия для Ближнего Востока в авторской программе "Личное мнение" на Правда ТВ анализирует секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина.

Начало программы:

— Самое яркое событие минувшей недели и последних месяцев — кошмарный, продолжающийся почти год геноцид в Газе. Комиссия ООН признала действия Израиля геноцидом. Кошку назвали кошкой. Но на что ещё способно международное сообщество? Только зафиксировать явление в документах?

Что может ООН и её гегемоны, которые льют крокодиловы слёзы и уверяют, что не приказывали, не санкционировали, не согласны? Что ждёт палестинцев — вторая накба или "окончательное решение палестинского вопроса"? Помните знаменитый немецкий эндлозунг в отношении евреев Европы. Неужели нечто подобное мы увидим в Палестине? По сути, мы уже видим.

Масштабы трагедии в Палестине

Специальный докладчик ООН по Палестине Франческо Альбанезе заявила, что за 710 дней конфликта погибли 680 тысяч человек — более полумиллиона, 75% из них женщины и дети. По словам министра экономики Палестинской национальной администрации Мухаммеда Алямура, уничтожено 85% объектов гражданской инфраструктуры.

Материальный ущерб в Газе оценивается в миллиарды долларов, но главное — это уничтожение целого народа самым варварским способом.

Интенсивная фаза израильской операции только стартует, и ЦАХАЛ уже достиг столицы сектора — города Газа. Главное в юридическом признании комиссии ООН то, что документально зафиксировано: израильская армия действует против палестинцев с беспрецедентной жестокостью со времён Накбы 1948 года. Впервые персонально названы военные и политические лидеры Израиля, включая премьер-министра Нетаньяху, которые подстрекали и продолжают подстрекать к геноциду. Это важный вывод: ответственность возложена не только на государство Израиль, но и на конкретных людей.

Гуманитарная помощь как орудие убийства

Кровь палестинцев проливается не только в ходе военных действий, но и в процессе так называемой гуманитарной помощи. Израиль учредил "гуманитарный фонд Газы" — издевательское название.

С 27 мая, по данным ООН, убиты как минимум 1373 палестинца, пытавшихся получить еду у этого гуманитарного фонда. 860 человек расстреляны у пунктов раздачи помощи, ещё 514 пропали без вести на маршрутах продовольственных конвоев.

Наблюдатели отмечают: израильские солдаты воспринимают это как игру, что жутко напоминает практики гитлеровских фашистов. Народ, переживший геноцид, воспроизводит ту же матрицу в отношении другого народа — уродливая, монструозная гримаса истории.

Европейская и американская пресса публикует свидетельства очевидцев: солдаты стреляют в голову, шею, живот, конечности, гениталии. Если палестинца не убивают и не ранят, его могут похитить или изуродовать. А если он остаётся дома, то рискует умереть с голоду вместе с детьми. Так выглядит реальность XXI века.

Разрушения и жестокость

Лагеря беженцев Джабалия и Шуджайя лежат в руинах. Израильская армия входит в городские кварталы Газы. И в этот момент стоит послушать Нетаньяху - человека, которого с трибуны ООН открыто назвали убийцей и обвинили в геноциде.

Он заявляет:

"США бомбили Афганистан, потому что там находилась Аль-Каида*. Потом нанесли удары по Пакистану. И никто не сказал, что это ужасно, что Америка нарушила суверенитет".

Вот такая демагогическая подмена понятий. Война против целого народа сравнивается с ликвидацией пусть отдельных индивидов, но в любом случае это сравнение абсолютно неправомерно. Это абсолютно людоедская логика.

Нетаньяху продолжает: "Лицемерие тех, кто осуждает Израиль, очевидно. Они должны не осуждать, а благодарить нас за борьбу с ХАМАС".

Возникает вопрос — как далеко может зайти подобная риторика и что ещё она оправдает?

Истоки конфликта и планы Израиля

ХАМАС пришёл к власти в секторе Газа в 2005 году. Но разве до этого между палестинским и израильским народами было мирное сосуществование? С 1948 года шла кровопролитная война на уничтожение. Причём это не было взаимным противостоянием — это была односторонняя война против палестинского народа.

Ни первая, ни вторая интифада не сравнятся с морем огня, которое обрушилось на палестинцев со стороны сионистского образования.

Планы по выселению палестинцев из Газы возникли ещё после оккупации 1967 года. В израильских правительственных документах прямо говорилось: депортация палестинцев из сектора — стратегическая цель. Это не ситуативное решение после октября 2023 года, а доктрина и идеология, которую Израиль реализует уже восемь десятилетий.

Израильская агрессия на Ближнем Востоке

С 7 октября 2023 года удары Израиля затронули не только Газу, но и Западный берег реки Иордан, Ливан, Йемен, Сирию, Ирак, Иран, а теперь ещё и Катар. Это новая реальность: раньше Израиль не позволял себе атаковать страну, которая является союзником и форпостом США на Ближнем Востоке.

Получается, что Израилю дозволено всё и против кого угодно. Запад хранит оглушающее молчание.

Израильская армия действует без ограничений на огромных территориях, и сегодня весь Ближний Восток охвачен пламенем войны.

Нетаньяху заявляет о необходимости "полной победы" и фактически ведёт войну сразу на восьми фронтах. Но кто даст гарантию, что завтра их не станет девять или десять?

Отсутствие консолидации арабских стран

Глядя на действия Израиля последних двух лет и на молчаливую позицию США, логично было бы ожидать реакции стран Ближнего Востока. Оптимисты надеялись на консолидацию хотя бы в рамках арабского мира, не говоря уже об Иране и других государствах региона. Такое развитие событий выглядело бы естественным, но история редко движется линейно.

Пока что мы не видим ни малейшего намёка на объединение арабских стран даже перед такой очевидной угрозой, как Израиль. Оптимисты посрамлены: вместо единого фронта наблюдается целый ряд сепаратных соглашений Израиля с разными государствами. Каждая страна по-своему пытается выжить в одиночку, питая иллюзии, что этого хватит. Это близорукая и недальновидная политика. Начнём с Сирии.

Предательские соглашения с Израилем

Сирия, захваченная террористическими группировками в декабре 2004 года, и прежняя Сирия Башара Асада и партии БААС — это уже две разные страны. Но как только удалось свергнуть демократический светский режим, сразу начались предательские договорённости с сионистским образованием.

Сегодня временное правительство Сирии Ашара и израильское государство как никогда близки к соглашению.

Что же будет прописано в этом договоре? Дамаск обязуется: не допускать использования сирийской территории для ударов по Израилю, не предоставлять воздушное пространство, не размещать тяжёлое вооружение на юге, не допускать возвращения Ирана и расширить буферную зону. Израиль же обещает признать легитимность сирийского правительства и "не вмешиваться во внутренние дела". Формулировка максимально расплывчатая в одном случае и предельно конкретная в другом.

В эту среду в Лондоне проходит встреча министра иностранных дел Сирии с министром стратегических дел Израиля — под присмотром послов США, Турции и спецпосланника Вашингтона. Ожидаемое соглашение включает пункт о выводе израильских войск с территорий, занятых после 8 декабря 1924 года, за исключением двух военных объектов на горе Хермон. Голанские высоты, как были, так и остаются под израильским контролем.

Действия Ливана и требования к Хизбалле

Не только Сирия пытается выслужиться перед США — необъяснимо ведёт себя и ливанское правительство. Его обещание Израилю разоружить организацию "Хезболла" — вопиющий шаг. Это лишает страну реального оборонного потенциала и оставляет граждан беззащитными перед угрозой израильского геноцида. Агрессия Израиля в Ливане уже происходила неоднократно, и последствия все помнят.

Американские требования касаются не только военной, но и гражданской инфраструктуры "Хезболлы".

Под демонтаж попадают школы, больницы, университеты, спортивные комплексы и тысячи рабочих мест. Ливан погрузится в полное средневековье, если этот план будет реализован.

Ведь именно "Хезболла" обеспечивала социальные услуги — бесплатную или дешёвую медицину, доступное образование, благотворительные фонды, беспроцентные займы. В стране, где нет даже общественного транспорта и практически никакой социальной системы, "Хезболла" оставалась единственным источником поддержки для населения.

И теперь ливанцев, живущих в глубоком кризисе, хотят лишить даже этого. Об этих договорённостях сенатор Линдси Грэм** заявил после встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном. Грэма в США давно называют "израильским сенатором" за его фанатичное лоббирование интересов Израиля. Но и президент Ливана, похоже, действует как представитель того же лагеря.

Недавно командующий Ливанской армии представил план ликвидации "Хезболлы". Получается очевидный дисбаланс сил: армия Ливана насчитывает всего около 3000 человек — потешные полки в сравнении с "Хезболлой", где официально состоит 25 тысяч бойцов с боевым опытом и на вооружении 45 тысяч ракет. Отказ от такой силы в пользу агрессора — шаг, который невозможно объяснить ни с военной, ни с политической точки зрения.

Катарский опыт и бессилие ООН

И Сирии, и Ливану стоило бы взглянуть на пример Катара. На его территории находится крупнейшая американская военная база на Ближнем Востоке. Доха имеет статус основного союзника США вне НАТО, что, казалось бы, должно было давать гарантии безопасности.

Однако оказалось, что даже для близкого союзника возможны бомбовые удары со стороны Израиля. Офис движения "Хамас" в Дохе подвергся атаке как минимум 12 израильскими бомбами. Судя по всему, операция была согласована с Вашингтоном.

Вывод напрашивается простой: при нынешней администрации США Израилю позволено всё. И вновь хвост вильнул собакой, как в известном фильме.

Израиль — прокси США?

Этот вопрос возник не сегодня, а с самого начала бойни в Газе. Хвост вилял собакой уже при администрации Байдена, который был недоволен действиями Нетаньяху, предупреждал его и пытался удержать.

Недавняя 12-дневная война Израиля с Ираном показала то же самое. Сначала туда приехал Уиткофф, занимающийся российско-украинским урегулированием, выступил как наводчик — указал, куда бить. А потом израильские истребители нанесли удары именно по этим целям.

Такая же история произошла с Катаром: едва Уиткофф уехал, по стране полетели израильские бомбы. О чём-то это договорит.

Решение палестинского вопроса и будущее Ближнего Востока

Израиль ясно демонстрирует: ООН бессильна, США ему не указ, а палестинский вопрос будет решён до конца. Но история развивается нелинейно. Разбить все ближневосточные страны по одной, вычеркивая их с карты, Израилю не дадут — слишком велики аппетиты, и на Палестине они явно не ограничатся.

Хочется верить, что прогнозы оптимистов о консолидации арабских стран и государств Передней Азии перед израильской угрозой всё же сбудутся. Лучше поздно, чем никогда. Иначе Ближний Восток превратится в выжженную пустыню.

Вот такие невесёлые новости — кошмар, разворачивающийся в прямом эфире под гробовое молчание мирового сообщества.

*- террористическая организация, запрещена в РФ.

**- признан террористом и экстремистом.