Погремушки для туземцев: как США используют старые трюки против новых противников

Бойтесь данайцев, дары приносящих: если враг приходит с подарками, это не признак дружбы, а лишь более хитрый способ ударить. О том, как обман давно стал принципом внешней политики Трампа, — в политическом обзоре секретаря Объединенной Коммунистической Партии, председателя Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной.

Читайте начало: Историк Дарья Митина: Для Киева мир — это смерть режима, для России — капитуляция

Обман как принцип внешней политики США

Венесуэла перед угрозой американского вторжения

— Подтверждений этому достаточно — и вокруг Ирана, и вокруг газа Израиля, и вокруг Венесуэлы. Венесуэла, например, оказалась перед угрозой масштабного американского вторжения. А ведь как всё начиналось?

После последней победы Мадуро на выборах в Каракас прилетал посланник нового президента США Ричард Гренелл. Он обещал многое: постепенное ослабление санкций, нормализацию отношений, торговые связи, полное забвение истории с так называемым "президентом Венесуэлы" Гуайдо.

Ничего ли это вам не напоминает? Результат видим сейчас: США развернули в Карибском бассейне мощную военно-морскую группировку и угрожают под предлогом борьбы с наркотрафиком свергнуть правительство Мадуро. Такая схема повторяется везде.

Удар по Ирану и ХАМАС

С Ираном — то же самое. Всё начиналось с уговоров, подписания соглашений, рукопожатий и посулов. Потом последовал грубый удар. Сначала используя прокси-силу в виде Израиля, а потом и непосредственно бомбардировали иранскую территорию.

Аналогичная история с ХАМАС: долгие переговоры велись только с одной целью — выявить местонахождение лидеров Хамас, ликвидировать лидеров, ликвидировать актив организации.

Но если ХАМАС и Иран далеко, то есть ситуация куда ближе к нам, и она не может не настораживать.

Белоруссия: повторение истории?

Абсолютно похожая история происходит и с Белоруссией. Летающие в Минск чиновники Трампа преследуют одну цель — расслабить белорусское руководство посулами дружбы, показать пряник в виде частичной отмены санкций. На деле это подготовительные мероприятия для свержения режима Лукашенко. И не понимать этого может только ребенок.

Я надеюсь, что в белорусском руководстве это прекрасно понимают и отдают себе отчет.

Можно писать нежные письма о восхищении "государственным гением" Лукашенко, можно слать запонки с изображением Белого дома — цель одна: как можно быстрее демонтировать белорусский режим.

Если не получается кнутом, значит попробуют пряником.

К этой американской манере вести дела пора привыкнуть не только белорусам, но и нам. Ситуация с Россией похожая. Россия уже не раз была обведена вокруг пальца и теперь действует осторожнее. Но то, что мы так дешево покупались на эти погремушки, как туземцы в эпоху колониальных завоеваний, нас не красит и нашу дипломатию тоже.

Европа, дроны и статья НАТО

Москва пытается заморочить голову Вашингтону и убедить его отойти в сторонку. Но главное — не чтобы тебя обвёл вокруг пальца дьявол, а чтобы ты его обвёл.

Что с Европой? Летят дроны на Польшу, на Румынию. То ли российские, то ли украинское ПВО, то ли вообще ракета F-16.

Польша тут же называет это актом агрессии и получает под шумок 46 миллиардов долларов на систему ПВО.

Неплохо. Поэтому, когда говорят, что Россия "тестировала польскую ПВО", я позволю себе усомниться. Не идиоты же у нас в руководстве, чтобы не понимать: итогом станут миллиарды на оборону Польши и Украины, а выгоды достанутся не нам.

Четвёртая статья НАТО — это не пятая. Пятая обязывает страны военным путём защищать союзника, подвергшегося агрессии. Четвёртая — это всего лишь консультации, "один за всех и все за одного". Но что-то же надо делать, не молчать.

И всё же даже польские политики признают: Россия тут ни при чём, это украинское ПВО. Но кому мы это будем доказывать? Та же Румыния, куда приземлились неопознанные беспилотники, ведёт себя умнее поляков. Она не поддерживает идею бесполётной зоны над Украиной, понимая, что это чревато эскалацией.

Российско-белорусские учения и позиция России

И ещё одна вишенка на торте: российско-белорусские учения в Новгородской области, которые недавно посетил президент Владимир Путин, собрали участников более чем из 50 стран — около 100 тысяч военных. Самым поразительным для США и НАТО стало присутствие представителей Индии. Их было всего 65 человек, но символизм очевиден. Американские чиновники даже заявили, что Индия "перешла красную черту". Но что именно она перешла? Индия — наблюдатель, Индия остаётся внеблоковой, она — лучший партнёр НАТО вне НАТО, и при этом вправе смотреть в разные стороны.

Позиция России при этом неизменна. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, появление миротворцев на Украине будет означать одно: это по сути оккупационные войска, которые станут законной целью для российских военных.

Это и есть та красная линия, которую Запад, скорее всего, не решится пересечь. Оружие — да, деньги — пожалуйста, сколько угодно. Но отправлять живую силу, чтобы воевать за Украину, — это уже перебор.

Санкции против России и растерянность Европы

Евросоюз так и не представил девятнадцатый пакет санкций против России. Позже уточнили, что его просто перенесли, но совершенно очевидна растерянность Европы.

Новый пакет явно не складывается: слишком много стран не поддерживают отдельные меры.

Особенно впечатлило российскую аудиторию то, что было заблокировано предложение о введении ограничений на выдачу шенгенских виз. Против высказались пять стран — Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия. Это логично: именно они больше всего теряют от прекращения российского туризма и сворачивания деловых контактов.

В итоге шенгенские визы продолжат выдавать, пусть и немного меньшими объёмами. Но главное другое: несмотря на давление со стороны США, отказаться от российских энергоресурсов Евросоюз в обозримом будущем всё равно не сможет. Именно на это указывает и Дональд Трамп, и американская администрация.

Угрозы Трампа и союз Китая, Индии и России

Угрозы Трампа о введении пошлин против Китая и Индии пока так и остались угрозами. Эти страны не удалось "взять на понт" сразу, и, скорее всего, со временем попытки будут сходить на нет, придется признать здесь свое тарифное поражение.

В итоге Трамп сам подтолкнул Китай и Индию к сближению друг с другом и к параллельному союзу с Россией.

Хорошо ли это? Безусловно, хорошо. Такой расклад играет нам на руку. Будем наблюдать, как будут развиваться события.

А пока всё остаётся на своих местах, судьбу мира на Украине решает фронт.