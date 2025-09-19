Историк Дарья Митина: Для Киева мир — это смерть режима, для России — капитуляция

Мирные переговоры России с Украиной пробуксовывают, Украина готова аоевать до последнего, а расписываются в собственной импотенции. Анализ перспектив переговорного процесса — в авторской программе "Личное мнение" на Правда ТВ секретаря Объединенной Коммунистической Партии, председателя Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной.

— Обычно мы анализируем самые яркие, самые знаковые события недели. И мирные переговоры между Россией, Украиной, Соединенными Штатами, Европой и другими странами порой уходят на периферию внимания. Тема важная, тема номер один для всех нас, но уже две недели мы не слышим ничего конкретного. Идет звуковой фон, белый шум, но никаких подвижек.

Сейчас ситуация такова, что для Киева прекращение войны — это смерть и гибель режима, а для России это означало бы капитуляцию, что в наши планы не входит. Посредники же раз за разом расписываются в собственной импотенции.

Сегодня Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп может прийти к выводу: достичь урегулирования на Украине невозможно.

Кто бы сомневался. Об этом говорили еще в 2022 году: никакие посреднические миссии успеха не принесут, если обе стороны не настроены на мирный процесс. Но ситуация развивается так, что это практически исключено.

Ответственность за российско-украинскую проблему

Принято считать, что США и европейские страны перекладывают друг на друга ответственность за решение российско-украинской проблемы, словно перекидывают горячую картошку из рук в руки. Так ли это? Отчасти да, но не совсем.

Есть ли сегодня после встреч в Анкоридже и Вашингтоне хоть какая-то перспектива переговоров о начале переговоров? Следует ли ожидать военные контингенты европейских стран на Украине? Что будет с антироссийскими санкциями?

Весь этот комплекс вопросов остаётся без ответа. И по-другому быть не может, потому что военный конфликт продолжается, стороны субъектны, а посредники лишь наблюдают за развитием событий.

Украина: война до последнего украинца?

Украина устами Зеленского демонстрирует намерение воевать до последнего украинца. Нового здесь ничего нет, но эта твердокаменность впечатляет.

Недавно на Украине опубликовали результаты соцопроса о войне. Понятно, что адекватной социологии там быть не может, но сама направленность опросов показательна. Перед встречами в Анкоридже и Вашингтоне, когда нужно было ублажать Трампа и посредников, публиковались совсем иные данные: украинцы устали от войны, многие за мирные соглашения, мобилизация вызывает раздражение. Это выглядело как более-менее релевантный опрос.

Теперь опубликован другой:

68% опрошенных выступают за продолжение войны до победного конца,

54% из них заявили о готовности служить в ВСУ.

Подобные опросы очевидно заказаны офисом президента и отражают настроения на Банковой.

Поэтому неудивительно, что Зеленский на закрытой встрече с депутатами "Слуги народа" заявил о намерении воевать "до победы". Мы же понимаем это как войну до последнего украинца.

Финансовые запросы и позиция Зеленского

Воевать своими силами Зеленскому надоело, он бы предпочёл чужими руками. Но с этим сложнее. На следующий год, по его словам, нужно 120 миллиардов долларов, половина из которых непонятно откуда возьмётся. Это своеобразный ультиматум США и "группе желающих": кто раньше подаст. Убогому часто подают, но не всегда — просить приходится интенсивно и жалобно.

"Никакой Донбасс я не отдам", — цитирует Зеленского депутат Ярослав Железняк. "Вооружённые силы Украины разгромят российскую армию, а в целом дела идут хорошо".

Что значит "дела идут хорошо"? Украина отступает ежедневно на 5-7 километров. Это не 500-700 метров, как год назад, а вполне заметная динамика. Но такие вопросы риторические. В логике Банковой победа Украины — это если от страны хоть что-то останется. Формулируется, конечно, красивее: "если Украина сохранит государственность и суверенитет". Но на деле это значит лишь одно — если останется хоть что-либо.

Помощь США Украине: реальность и иллюзии

Забавно слушать, когда российские медиа продолжают уверять, что США мечтают выйти из российско-украинского конфликта и постоять в сторонке. Звучит красиво, но поверим мы в это только тогда, когда они перестанут помогать Украине финансово, перестанут поставлять разведданные и отключат Starlink.

А что в реальности?

Starlink отключали всего на час — и то по технической ошибке.

Разведданные исправно поступают, о чём свидетельствует география ударов и масштаб диверсий противника.

Финансовая помощь тоже идёт: пусть не в тех объёмах, какие нужны Зеленскому, но идёт.

Буквально вчера Пентагон, выйдя из каникул, одобрил две партии военной помощи Киеву по 500 миллионов долларов за счёт стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей. В инициативе на 541 миллион уже заявили участие Дания, Норвегия и Швеция. И ясно, что без позиции Пентагона эта программа не состоялась бы вовсе.

Сделка Трампа и перспективы мира

Зеленскому придётся пойти на сделку — об этом Трамп заявляет публично в интервью и повторил сегодня перед вылетом в Великобританию. По его словам, именно Зеленский является главным препятствием на пути к миру.

Это так, но само слово "сделка", которое так любит использовать президент США, к данной ситуации неприменимо.

В конфликтах такого рода ничего не заканчивается сделками — всегда всё завершается победой одной стороны и поражением другой.

Текущий ход событий доказывает: именно так будет и на этот раз. Сегодня мы от мирных переговоров дальше, чем были полмесяца назад, месяц назад, в начале лета. Мы плавно удаляемся от них, а вовсе не приближаемся, как пытаются убедить разные коалиции желающих.

Встреча с Зеленским и политика США

Трамп подтвердил, что может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Но цель такой встречи непонятна: финансовая поддержка уже оказана, военной не будет. Здесь у США железобетонная позиция, и смысл ритуальной встречи теряется.

Ситуация гораздо сложнее, чем просто отношения внутри треугольника или даже квадрата — Россия, Украина, США и Евросоюз. Не стоит питать иллюзий: позиция Трампа по отношению к России изменчива, как весеннее солнце. К тому же политики всегда говорят одно, делают другое, а думают третье.